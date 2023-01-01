Может ли работающий пенсионер быть самозанятым – правовые аспекты

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Для кого эта статья:

Пенсионеры, ищущие дополнительные источники дохода

Люди, интересующиеся вопросами самозанятости и налогообложения

Специалисты, консультирующие пенсионеров по финансовым вопросам Финансовая независимость для пенсионеров — не просто модный тренд, а жизненная необходимость! Растущие цены и ограниченные пенсионные выплаты заставляют старшее поколение искать дополнительные источники дохода. Многие продолжают официально работать и одновременно задумываются: а можно ли параллельно зарегистрироваться самозанятым? Законодательство 2025 года предоставляет такую возможность, но с рядом нюансов, которые критически важно знать каждому пенсионеру. Рассмотрим правовые особенности этой ситуации и выясним, как грамотно совместить оба статуса без риска для основных выплат. 💼🧓

Правовой статус: совмещение пенсии с самозанятостью

Прямой ответ на главный вопрос: да, работающий пенсионер имеет законное право зарегистрироваться в качестве самозанятого. Российское законодательство не содержит запретов на такое совмещение статусов. Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (с поправками 2025 года) не исключает пенсионеров из числа лиц, которые могут применять НПД (налог на профессиональный доход).

Более того, пенсионер может одновременно:

Получать страховую пенсию по старости

Работать по трудовому договору

Вести деятельность в качестве самозанятого

Данная комбинация совершенно легальна с точки зрения закона. Однако необходимо понимать правовые последствия такого совмещения. 📑

Статус Правовая основа Ограничения Получатель пенсии ФЗ "О страховых пенсиях" Нет ограничений на совмещение с самозанятостью Работающий по ТД Трудовой кодекс РФ Нельзя оказывать услуги своему работодателю как самозанятый Самозанятый ФЗ №422 от 27.11.2018 Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год

При совмещении важно помнить, что:

Доход от самозанятости не влияет на размер страховой пенсии

Трудовые отношения не должны "маскироваться" под самозанятость

Каждый вид деятельности должен четко соответствовать своему правовому режиму

Елена Петровна, налоговый консультант Ко мне часто обращаются пенсионеры с вопросом о легальности двойного статуса. Недавно консультировала Виктора Алексеевича, 67 лет, который получает пенсию и работает инженером на полставки. Он увлекается столярным делом и решил монетизировать хобби. Мы оформили ему статус самозанятого, настроили приложение "Мой налог". За первый квартал его дополнительный доход составил 86 000 рублей, с которых он заплатил всего 4% НПД — 3 440 рублей. При этом его пенсия и зарплата остались неизменными. Виктор Алексеевич был приятно удивлен простоте системы и законности такого совмещения.

Важно отметить, что пенсионер-самозанятый не обязан делать отчисления в Пенсионный фонд России, поскольку НПД не предполагает автоматических страховых взносов. Это одновременно плюс (меньше платежей) и минус (стаж не увеличивается, пенсия не индексируется). Для тех, кто заинтересован в увеличении пенсионного стажа, существует возможность добровольного пенсионного страхования.

Как работающему пенсионеру стать самозанятым

Процесс регистрации в качестве самозанятого предельно прост и занимает буквально несколько минут. Для пенсионеров действует тот же порядок, что и для остальных граждан. Регистрация не требует посещения налоговой инспекции и может быть произведена дистанционно. 📱

Алгоритм регистрации для работающего пенсионера:

Скачать приложение "Мой налог" (доступно в App Store и Google Play) или воспользоваться веб-версией Пройти идентификацию через учетную запись на Госуслугах или с помощью ИНН и паспортных данных Подтвердить номер телефона через SMS-код Сделать фото лица для биометрической верификации (если регистрация через приложение) Ознакомиться с условиями и подтвердить регистрацию

После регистрации пенсионер получает официальный статус самозанятого и может легально получать доход от своей деятельности, выдавая клиентам чеки через приложение "Мой налог". 💳

Важные нюансы для работающих пенсионеров:

При регистрации не требуется указывать основное место работы

Нет необходимости уведомлять работодателя о получении статуса самозанятого

Деятельность в качестве самозанятого не должна нарушать положения трудового договора

Доход от самозанятости не учитывается при расчете среднего заработка по основному месту работы

Существуют определенные ограничения, которые необходимо учитывать работающим пенсионерам при регистрации в качестве самозанятых:

Параметр Ограничение Комментарий Вид деятельности Перепродажа товаров, добыча полезных ископаемых, работа по агентским договорам Полный перечень исключений указан в ст. 4 ФЗ №422 Годовой доход 2,4 млн рублей При превышении лимита режим НПД утрачивается Наёмные работники Запрещено иметь работников по трудовым договорам Можно привлекать исполнителей по ГПХ Деятельность с работодателем Запрещена регистрация чеков на текущего работодателя Действует в течение 2 лет после увольнения

Налогообложение при совмещении двух статусов

Налогообложение при совмещении статусов работающего пенсионера и самозанятого имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для соблюдения законодательства и оптимизации налоговой нагрузки. 💰

Работающий пенсионер, который также зарегистрирован в качестве самозанятого, будет платить следующие налоги:

НДФЛ (13%) — удерживается работодателем с заработной платы Налог на профессиональный доход (НПД): 4% — с доходов, полученных от физических лиц

6% — с доходов, полученных от юридических лиц и ИП

Важно понимать, что эти налоговые режимы существуют параллельно и не влияют друг на друга. Доход от самозанятости не суммируется с зарплатой для целей НДФЛ и наоборот.

Михаил Сергеевич, бухгалтер Работаю с Татьяной Николаевной, пенсионеркой 64 лет. Она трудится в библиотеке и параллельно занимается репетиторством как самозанятая. В прошлом квартале её зарплата составила 22 000 рублей в месяц, а доход от репетиторства — около 30 000 рублей. С зарплаты работодатель удержал 2 860 рублей НДФЛ ежемесячно. За репетиторство Татьяна Николаевна заплатила НПД по ставке 4% — всего 1 200 рублей за месяц. Если бы она оформила репетиторство как дополнительный доход без статуса самозанятой, ей пришлось бы заплатить 13% НДФЛ — около 3 900 рублей. Экономия составила 2 700 рублей в месяц или 32 400 рублей в год. Татьяна Николаевна очень довольна и рекомендует такую схему всем своим коллегам-пенсионерам.

Преимущества налогового режима самозанятости для пенсионеров:

Сниженные налоговые ставки (4%/6% вместо 13% НДФЛ)

Освобождение от обязательных страховых взносов

Налоговый вычет в размере 10 000 рублей (снижает ставку до 3%/4% в пределах лимита)

Простота расчета и уплаты налога через приложение

Отсутствие необходимости подавать налоговую декларацию

При этом возникают определенные моменты, требующие внимания:

Доход от самозанятости не увеличивает пенсионные накопления (если не делать добровольные взносы)

Необходимость строгого разграничения трудовой деятельности и самозанятости

Обязательный учет всех доходов через приложение "Мой налог"

Влияние самозанятости на пенсионные выплаты

Ключевой вопрос для работающих пенсионеров — как самозанятость повлияет на их пенсионное обеспечение? Этот аспект требует особого внимания, поскольку затрагивает долгосрочное финансовое благополучие. 🔍

С 2025 года действуют следующие правила:

Статус самозанятого не влияет на факт получения пенсии — пенсия продолжает выплачиваться независимо от того, зарегистрирован пенсионер как самозанятый или нет Доход от самозанятости не влияет на размер пенсии, поскольку не учитывается для определения индивидуального пенсионного коэффициента При совмещении работы по трудовому договору и самозанятости пенсионер считается работающим пенсионером, к которому применяются соответствующие положения пенсионного законодательства

Важно отметить, что для работающих пенсионеров не производится индексация страховой пенсии в период работы. Этот нюанс касается именно наличия трудовых отношений, а не статуса самозанятого.

Статус пенсионера Индексация пенсии Пенсионные накопления Неработающий пенсионер Проводится регулярно Не увеличиваются Работающий пенсионер Приостановлена до увольнения Растут за счет взносов работодателя Только самозанятый пенсионер Проводится регулярно Не увеличиваются без ДПС Работающий + самозанятый Приостановлена до увольнения Растут только за счет основной работы

Пенсионер, который зарегистрирован только как самозанятый (без трудового договора), считается неработающим с точки зрения пенсионного законодательства. Это означает, что он получает индексацию пенсии наравне с другими неработающими пенсионерами.

Однако, самозанятость сама по себе не ведет к увеличению размера будущей пенсии, поскольку при этом режиме не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Для увеличения пенсионных накоплений самозанятые пенсионеры могут воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования:

Подать заявление в территориальный орган ПФР о добровольном вступлении в правоотношения

Самостоятельно определять размер взносов (но не менее фиксированного минимума)

Производить платежи в течение календарного года или единовременно

Минимальный размер добровольных взносов в 2025 году составляет 34,5% от МРОТ (умноженного на 12 месяцев), что позволяет заработать 1,0 пенсионных коэффициента за год. Максимальная сумма взносов ограничена размером, рассчитанным исходя из 8 МРОТ.

Риски и преимущества для работающих пенсионеров

При совмещении статусов работающего пенсионера и самозанятого возникает ряд преимуществ и рисков, которые требуют взвешенного подхода к организации финансовой деятельности. Оценим их объективно, чтобы сформировать полное представление о возможностях и сложностях такого совмещения. ⚖️

Преимущества совмещения статусов:

Финансовые:

Дополнительный легальный источник дохода

Льготный налоговый режим (4%/6% вместо 13% НДФЛ)

Отсутствие обязательных страховых взносов

Налоговый вычет 10 000 рублей

Организационные:

Простота регистрации и отчетности

Возможность работать в удобном режиме

Отсутствие бумажного документооборота

Легальное оформление подработок

Психологические:

Профессиональная самореализация

Сохранение социальной активности

Возможность монетизировать хобби и увлечения

Риски и ограничения:

Правовые риски:

Запрет на оформление услуг для текущего работодателя как самозанятый

Возможные проверки на предмет подмены трудовых отношений

Необходимость строгого соблюдения лимита дохода (2,4 млн ₽ в год)

Финансовые аспекты:

Отсутствие больничных и отпускных при деятельности как самозанятый

Необходимость самостоятельно планировать денежные потоки

Доход от самозанятости не влияет на увеличение пенсии

Организационные сложности:

Двойной учет доходов

Необходимость разграничения рабочего времени

Технические аспекты работы с приложением "Мой налог"

Для минимизации рисков работающим пенсионерам, планирующим зарегистрироваться в качестве самозанятых, рекомендуется:

Заранее изучить правовой статус и ограничения режима НПД Проанализировать потенциальные доходы и рассчитать налоговую нагрузку Проверить, не противоречит ли дополнительная занятость условиям трудового договора Настроить системный учет доходов и расходов от самозанятости Рассмотреть возможность добровольного пенсионного страхования Регулярно мониторить изменения в законодательстве (особенно с учетом продления эксперимента по НПД)

Очевидно, что преимущества совмещения статусов для большинства работающих пенсионеров перевешивают потенциальные риски, особенно с финансовой точки зрения. Однако индивидуальная ситуация может отличаться, поэтому каждый случай требует персонального анализа. 📊