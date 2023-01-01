Минимальная оплата труда в США в час: федеральные ставки и по штатам#Зарплаты и рынок труда #Личные финансы #Финансовая грамотность
Для кого эта статья:
- Иммигранты, планирующие переезд в США и желающие понимать рынок труда
- Аналитики и экономисты, занимающиеся оценкой состояния американского рынка труда
Работодатели и HR-специалисты, занимающиеся вопросами заработной платы и трудового законодательства в США
Американский рынок труда — это система с отлаженными механизмами, где минимальная почасовая ставка оплаты формирует фундамент для расчёта зарплат миллионов работников. От нью-йоркских небоскрёбов до калифорнийских виноградников, от аляскинских нефтяных вышек до флоридских пляжей — каждый штат имеет свои правила игры. Знание этих ставок критически важно как для иммигрантов, планирующих переезд, так и для аналитиков, оценивающих экономическое здоровье страны. 💼 Рассмотрим актуальные на 2025 год федеральные нормативы и штатные особенности, определяющие минимальный порог доходов американских работников.
Федеральная минимальная оплата труда в США: базовые ставки
Федеральная минимальная оплата труда в США закреплена на законодательном уровне и составляет $7.25 в час с 2009 года. Эта ставка является базовой и применяется во всех штатах, не установивших более высокий уровень минимальной оплаты. Согласно Закону о справедливых трудовых стандартах (Fair Labor Standards Act, FLSA), любой работодатель на территории США обязан выплачивать сотрудникам не менее установленной федеральной нормы. 📊
Федеральная ставка распространяется на большинство наемных работников, занятых в частном секторе, а также на федеральных, региональных и муниципальных служащих. При этом существует ряд отраслей и категорий сотрудников, для которых могут применяться особые условия.
Максим Петров, экономист-аналитик В 2023 году я консультировал российскую IT-компанию, планировавшую открытие филиала в США. Руководство было удивлено, насколько сильно различаются минимальные ставки по штатам. В Калифорнии их расходы на персонал оказались бы почти вдвое выше, чем в Техасе — при сопоставимом уровне квалификации сотрудников. Это коренным образом изменило их стратегию расширения: компания вместо престижного калифорнийского офиса выбрала Даллас в качестве базы, что позволило сэкономить около $1,2 млн в первый год операционной деятельности.
Важно понимать, что федеральные $7.25 в час — это абсолютный минимум. На практике, подавляющее большинство работников получает более высокую оплату труда. На 2025 год ряд крупных работодателей, включая Amazon, Target и Walmart, установил внутренние минимальные ставки значительно выше федерального минимума — от $15 до $18 в час.
Для понимания реальной покупательной способности федеральной минимальной ставки полезно рассмотреть, что можно купить на эти деньги в разных регионах США:
|Категория расходов
|Что можно купить за 1 час работы ($7.25)
|Среднее количество рабочих часов для базовых нужд
|Питание
|Простой обед в недорогом кафе (без напитка)
|2-3 часа на дневной рацион
|Транспорт
|Одноразовый проезд в общественном транспорте в большинстве городов
|20-25 часов на месячный проездной
|Жилье
|Не применимо для разовых покупок
|70-120 часов на аренду студии в недорогом районе
|Развлечения
|Билет в кино в будний день (в некоторых кинотеатрах)
|3-4 часа на стандартный билет выходного дня
|Медицина
|Базовые безрецептурные лекарства
|20-30 часов на визит к врачу без страховки
При полной занятости (40 часов в неделю) работник, получающий федеральную минимальную ставку, зарабатывает около $1,160 в месяц до вычета налогов. Это значительно ниже прожиточного минимума во многих крупных городах, что объясняет постоянные дебаты о необходимости повышения федеральной минимальной ставки.
Различия в минимальной оплате труда по штатам
Одна из ключевых особенностей трудового законодательства США — право штатов устанавливать собственные минимальные ставки оплаты труда, превышающие федеральный уровень. На 2025 год подавляющее большинство штатов воспользовались этим правом. 🗺️ В результате сформировалась пёстрая карта оплаты труда, отражающая экономические реалии разных регионов страны.
Различия в минимальных ставках по штатам весьма существенны. Например, в Калифорнии минимальная оплата труда составляет $16.25 в час, что более чем вдвое превышает федеральный минимум. В то же время некоторые южные штаты, такие как Джорджия и Вайоминг, формально имеют минимальные ставки ниже федеральной ($5.15 в час), однако на практике там применяется федеральный минимум $7.25.
|Группа штатов
|Минимальная ставка
|Примеры штатов
|Примерный месячный доход (до налогов)
|Штаты с высокими ставками
|$15.00 – $17.50
|Калифорния, Вашингтон, Нью-Йорк, Массачусетс
|$2,400 – $2,800
|Штаты со средними ставками
|$11.00 – $14.99
|Колорадо, Аризона, Мэн, Мичиган
|$1,760 – $2,400
|Штаты с низкими ставками
|$8.00 – $10.99
|Огайо, Миссури, Флорида, Небраска
|$1,280 – $1,760
|Штаты с федеральной ставкой
|$7.25
|Техас, Пенсильвания, Индиана, Айова
|$1,160
|Штаты без минимальной ставки
|Применяется федеральная
|Алабама, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина, Теннесси
|$1,160
Некоторые штаты ввели автоматическую индексацию минимальной оплаты труда, привязанную к инфляции. Это означает, что минимальная ставка в этих регионах ежегодно пересматривается и корректируется без дополнительных законодательных инициатив. К таким штатам относятся Аризона, Колорадо, Мэн, Миннесота, Монтана, Огайо, Южная Дакота, Вашингтон и Вермонт.
Существуют также различия на внутриштатном уровне. Отдельные города и округа вправе устанавливать свои минимальные ставки, превышающие уровень штата. Например:
- Нью-Йорк (город) — $16.00 в час при ставке штата Нью-Йорк $15.00
- Сан-Франциско — $18.07 в час при ставке Калифорнии $16.25
- Сиэтл — $19.97 в час при ставке штата Вашингтон $15.74
- Округ Колумбия (Вашингтон) — $17.50 в час
Примечательно, что минимальные ставки имеют тенденцию быть выше в прибрежных штатах обоих океанов и ниже в центральных и южных регионах страны, что отражает как стоимость жизни, так и политические особенности этих территорий.
Кому и когда положена минимальная оплата труда в США
Федеральное законодательство США устанавливает чёткие критерии применения минимальной оплаты труда. Закон о справедливых трудовых стандартах (FLSA) распространяется на предприятия с годовым оборотом не менее $500,000, а также на организации, участвующие в межштатной торговле, государственные учреждения и образовательные организации. 🏢
Основные категории работников, которым гарантирована минимальная оплата труда:
- Сотрудники на почасовой оплате — продавцы, кассиры, работники производства, курьеры и другие категории персонала, чья оплата рассчитывается исходя из отработанных часов
- Низкооплачиваемые работники на окладе — при пересчёте их зарплаты на почасовую ставка не может быть ниже минимальной
- Временные и сезонные работники — сборщики урожая, обслуживающий персонал курортов, праздничные помощники в розничной торговле
- Сотрудники предприятий общественного питания (с учётом особых правил по чаевым)
- Работники сферы обслуживания — горничные, уборщики, технический персонал
- Молодые работники (с некоторыми исключениями)
Важно понимать, что соблюдение норм минимальной оплаты труда контролируется на федеральном уровне Департаментом труда США (U.S. Department of Labor) и на уровне штатов соответствующими органами. Нарушение этих норм может привести к серьёзным штрафам для работодателей.
Елена Соколова, HR-консультант Мой клиент, российский программист Александр, получил предложение о работе в американском стартапе на позицию junior-разработчика с зарплатой $3,500 в месяц. Компания находилась в Сан-Франциско, где минимальная почасовая ставка составляет $18.07. При стандартной 40-часовой рабочей неделе это эквивалентно минимальному месячному доходу около $2,891. Предложенная зарплата была выше минимума, но Александр не знал, что в Сан-Франциско это считается крайне низким уровнем оплаты для IT-специалиста, и что проживание в городе обойдётся ему минимум в $2,500 в месяц.
После консультации он запросил пересмотр условий и получил новое предложение — $5,200 в месяц с возможностью удалённой работы из пригорода, что радикально изменило экономику этого карьерного шага. Без понимания реалий минимальной оплаты и стоимости жизни Александр мог оказаться в сложной финансовой ситуации, несмотря на формальное соблюдение законодательства со стороны работодателя.
Особенности получения минимальной оплаты труда для разных категорий работников:
- Иммигранты и иностранные работники с рабочими визами имеют право на те же минимальные ставки, что и граждане США
- Работники, получающие чаевые, могут иметь базовую ставку ниже минимума (федеральный минимум — $2.13 в час), но общий доход с учётом чаевых должен достигать стандартного минимума
- Сдельные работники (оплата за единицу произведенной продукции) должны в среднем получать не менее минимальной почасовой ставки
- Сотрудники на испытательном сроке имеют право на полную минимальную ставку с первого дня работы
Работодатель обязан предоставлять сотрудникам чёткую информацию о применяемых ставках оплаты труда и вести учёт отработанного времени. Работник вправе запросить и проверить эту информацию в любой момент.
Исключения и особые категории работников
Несмотря на обширное применение законов о минимальной оплате труда, FLSA предусматривает ряд исключений для определённых категорий работников и отраслей. Эти исключения позволяют работодателям в некоторых случаях выплачивать зарплаты ниже установленного минимума или использовать особые схемы расчёта. ⚖️
Основные категории работников, полностью или частично освобождённые от действия закона о минимальной оплате труда:
- Управленческий персонал — руководители, администраторы и другие сотрудники, имеющие полномочия по управлению персоналом и принятию решений
- Высококвалифицированные специалисты — профессионалы в областях, требующих продвинутых знаний и навыков (например, врачи, юристы, инженеры)
- Компьютерные специалисты — программисты, системные аналитики и другие IT-специалисты с зарплатой выше установленного порога ($684 в неделю или $35,568 в год по состоянию на 2025 год)
- Внешние торговые представители — сотрудники, основная деятельность которых происходит вне офиса работодателя
- Некоторые сельскохозяйственные работники — особенно в небольших хозяйствах
- Работники рыболовецкой отрасли — с особыми правилами расчета оплаты
- Сезонные работники развлекательных учреждений — сотрудники парков развлечений, ярмарок и подобных предприятий, функционирующих не более 7 месяцев в году
- Неформальные няни и сиделки — лица, оказывающие неформальные услуги по уходу, не работающие на агентства
Особые условия действуют для работников, получающих чаевые. В большинстве штатов для них установлена пониженная базовая ставка. Федеральное законодательство позволяет работодателям платить таким работникам минимум $2.13 в час при условии, что с учётом чаевых их доход достигает стандартной минимальной ставки. Если этого не происходит, работодатель обязан компенсировать разницу.
Для молодых работников также существуют особые условия:
|Возрастная категория
|Применяемая ставка
|Условия и ограничения
|Работники младше 20 лет
|Минимум $4.25 в час
|Только первые 90 календарных дней работы, затем — стандартная ставка
|Студенты очного отделения
|85% от минимальной ставки
|Максимум 20 часов в неделю во время учебного года, полная ставка в каникулы
|Студенты-практиканты
|75% от минимальной ставки
|Для участников программ профессиональной подготовки и образования
|Работники с ограниченными возможностями
|Может быть ниже минимальной
|По специальному разрешению Департамента труда USA
Стоит отметить, что многие штаты вводят дополнительные ограничения и условия применения этих исключений, часто обеспечивая более высокую защиту работников, чем предусмотрено федеральным законодательством.
Независимые подрядчики (фрилансеры) технически не подпадают под действие законов о минимальной оплате труда, поскольку не являются наемными работниками. Однако классификация работника как независимого подрядчика строго регулируется, и неправильное отнесение сотрудников к этой категории с целью обхода требований по минимальной оплате труда может повлечь серьезные санкции для работодателей.
История изменения минимальной оплаты труда в США
История минимальной оплаты труда в США начинается с принятия Закона о справедливых трудовых стандартах (FLSA) в 1938 году, когда была установлена первая федеральная минимальная ставка — 25 центов в час. Это историческое решение было частью масштабных реформ «Нового курса» президента Франклина Д. Рузвельта, направленных на преодоление последствий Великой депрессии. 📜
С тех пор федеральная минимальная ставка пересматривалась в сторону повышения более 20 раз. Однако периодичность и размер этих повышений значительно варьировались в зависимости от экономической ситуации и политического климата:
- 1950-1960-е годы — период частых и существенных повышений, отражавших послевоенный экономический бум
- 1970-1980-е годы — более умеренные и нерегулярные повышения на фоне инфляционных процессов
- 1990-2000-е годы — несколько значительных повышений после длительных периодов без изменений
- 2009-2025 годы — самый продолжительный период без повышения федеральной минимальной ставки в современной истории США
Последнее на данный момент повышение федеральной минимальной ставки произошло в июле 2009 года, когда она достигла нынешних $7.25 в час. Этот уровень сохраняется уже более 15 лет — беспрецедентно долгий период без индексации.
Хронология ключевых изменений федеральной минимальной ставки оплаты труда:
|Год
|Минимальная ставка
|Эквивалент в долларах 2025 года
|Президент
|1938
|$0.25
|~$4.95
|Франклин Д. Рузвельт
|1950
|$0.75
|~$8.70
|Гарри Трумэн
|1963
|$1.25
|~$11.50
|Джон Ф. Кеннеди
|1974
|$2.00
|~$11.30
|Ричард Никсон
|1981
|$3.35
|~$10.30
|Джимми Картер
|1991
|$4.25
|~$8.70
|Джордж Буш-старший
|1997
|$5.15
|~$8.95
|Билл Клинтон
|2009
|$7.25
|~$9.55
|Барак Обама
Примечательно, что в периоды длительного отсутствия повышения федеральной ставки штаты начали активнее использовать свое право устанавливать собственные минимумы. В 1980-х годах лишь несколько штатов имели ставки выше федеральной, тогда как сейчас таких штатов более 30.
В последние годы наблюдаются две значимые тенденции:
- Движение "Fight for $15" (Борьба за $15) — общественное движение, начавшееся в 2012 году и добившееся значительных успехов в повышении минимальных ставок на уровне штатов и городов
- Автоматическая индексация — всё больше штатов привязывают минимальную ставку к индексу потребительских цен, обеспечивая её регулярную корректировку без необходимости принятия новых законов
В Конгрессе США периодически выдвигаются законопроекты о повышении федерального минимума, включая предложения о постепенном повышении до $15 в час, но пока ни один из них не получил достаточной поддержки для принятия.
Экономисты отмечают, что с учетом инфляции реальная стоимость федеральной минимальной ставки $7.25 в 2025 году значительно ниже, чем её значение в момент установления в 2009 году, и существенно ниже исторически максимальной реальной стоимости, достигнутой в конце 1960-х годов.
История минимальной оплаты труда в США — это отражение экономических циклов, социального прогресса и политических компромиссов. Текущая двухуровневая система с федеральным минимумом и надстройкой штатных регуляций создает сложную мозаику оплаты труда, которая одновременно и защищает работников, и учитывает региональные экономические различия. Работодателям, иммигрантам и аналитикам критически важно понимать не только сегодняшние цифры, но и тенденции развития этой системы. Это понимание позволяет делать обоснованные прогнозы и принимать стратегические решения о трудоустройстве, расширении бизнеса или экономическом анализе различных регионов США. В будущем мы, вероятно, увидим дальнейшую дивергенцию между штатами с высокими и низкими ставками, что только усилит географическое неравенство на рынке труда страны.
Виктория Орехова
налоговый консультант