Маркетмейкеры на Московской бирже: роль, функции и полный список

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Для кого эта статья:

Инвесторы и трейдеры, интересующиеся биржевыми рынками и ликвидностью.

Профессионалы в сфере финансов, включая аналитиков и маркетмейкеров.

Студенты и начинающие специалисты, изучающие финансовый рынок и его механизмы. Биржевой рынок — это не хаотичное скопление покупателей и продавцов, а сложный механизм, требующий бесперебойной работы. Маркетмейкеры на Московской бирже выступают своеобразными "регуляторами сердечного ритма" финансового рынка, обеспечивая стабильность торгов даже в периоды повышенной волатильности. В 2025 году их роль становится критически важной: они поддерживают ликвидность инструментов, сужают спреды и создают условия, при которых каждый игрок — от крупного институционального инвестора до частного трейдера — может эффективно реализовать свою стратегию. Разберемся, кто эти невидимые архитекторы рыночной стабильности, как они влияют на ваши сделки и кто конкретно выполняет эти функции на MOEX. 📈

Маркетмейкеры на Московской бирже: суть и базовые функции

Маркетмейкер (от англ. market maker — "создатель рынка") — это профессиональный участник биржевых торгов, который принимает на себя обязательства по поддержанию ликвидности определенных финансовых инструментов. По сути, это финансовая организация, обычно инвестиционный банк или брокерская компания, которая постоянно выставляет двусторонние котировки (на покупку и продажу), тем самым гарантируя непрерывность торгов.

На Московской бирже маркетмейкеры играют фундаментальную роль в обеспечении эффективности рынка. Согласно статистике MOEX, в инструментах с активным маркетмейкингом объем торгов в среднем на 35% выше, а спред (разница между ценой покупки и продажи) на 40% уже, чем в аналогичных активах без поддержки маркетмейкеров.

Алексей Соболев, руководитель отдела маркетмейкинга: Когда я начинал работать маркетмейкером в 2018 году, наша команда отвечала за поддержку ликвидности всего 15 акций второго эшелона. Мы получили в работу недавно вышедшие на IPO акции технологической компании — инструмент с высоким потенциалом, но практически нулевыми объемами торгов. За первые три месяца нашей работы среднедневной объем торгов вырос с 2-3 миллионов рублей до 50+ миллионов, а спред сократился с 1,5% до 0,3%. Многие институциональные инвесторы, ранее игнорировавшие этот актив из-за низкой ликвидности, начали включать его в свои портфели. К концу года капитализация компании увеличилась на 22%, и значительную роль в этом сыграло именно повышение ликвидности бумаги. Это наглядно демонстрирует, какую ценность создают маркетмейкеры на современном рынке.

Основные функции маркетмейкеров на Московской бирже включают: 🔍

Выставление двусторонних котировок (на покупку и продажу) с установленным максимальным спредом

Поддержание минимального объема заявок в соответствии с договором маркетмейкинга

Обеспечение минимального времени присутствия в торгах (обычно 75-90% торговой сессии)

Сглаживание ценовых колебаний в периоды низкой ликвидности

Содействие в формировании справедливой цены финансового инструмента

Маркетмейкеры получают вознаграждение за свои услуги несколькими способами. Во-первых, они зарабатывают на спреде — разнице между ценой покупки и продажи. Во-вторых, биржа предоставляет им льготные комиссии или даже специальные выплаты за поддержание ликвидности. В-третьих, эмитенты акций или облигаций могут дополнительно стимулировать маркетмейкеров для повышения ликвидности своих бумаг.

Тип вознаграждения Источник Примерная доля в доходе маркетмейкера Прибыль на спреде Рыночные операции 40-60% Льготные комиссии Биржа 15-20% Программы стимулирования Биржа 10-15% Вознаграждение от эмитентов Компании-эмитенты 10-30%

В отличие от обычных трейдеров, маркетмейкеры действуют в рамках заключенных договоров с биржей или эмитентами и несут ответственность за выполнение принятых обязательств. Их деятельность строго регламентирована и подлежит постоянному мониторингу со стороны биржи.

Влияние маркетмейкеров на ликвидность финансовых инструментов

Ликвидность — это мера того, насколько быстро и с минимальными потерями актив может быть конвертирован в денежные средства. Для биржевых инструментов высокая ликвидность означает возможность совершать крупные сделки без существенного влияния на цену актива. Именно здесь роль маркетмейкеров становится решающей. 🌊

Согласно исследованию Московской биржи за 2024 год, инструменты с активной поддержкой маркетмейкеров демонстрируют в среднем на 42% более высокую ликвидность по сравнению с аналогичными инструментами без такой поддержки. Этот эффект особенно заметен на примере акций компаний с малой и средней капитализацией.

Механизмы, с помощью которых маркетмейкеры повышают ликвидность:

Непрерывное присутствие в стакане заявок, гарантирующее возможность совершения сделок в любой момент торговой сессии

Снижение спреда между ценой покупки и продажи, что уменьшает транзакционные издержки для всех участников рынка

Абсорбирование краткосрочных дисбалансов спроса и предложения, предотвращая резкие ценовые колебания

Создание "глубины рынка" — достаточного объема заявок на различных ценовых уровнях

Стимулирование торговой активности других участников благодаря повышению ликвидности и предсказуемости рынка

Ирина Новикова, управляющий активами хедж-фонда: В 2023 году мы столкнулись с интересной ситуацией при управлении портфелем на 200 миллионов рублей. Нам требовалось оперативно закрыть позицию по одной компании из второго эшелона. Работая с двумя похожими активами, мы обнаружили разительный контраст. В первом случае, где присутствовал активный маркетмейкер, мы смогли реализовать пакет акций на 15 миллионов рублей с минимальным проскальзыванием всего в 0,3%. Во втором случае, при отсутствии маркетмейкера, реализация аналогичного объема привела к падению цены на 2,8%, что обернулось дополнительными потерями в 375 тысяч рублей. Этот кейс наглядно показывает реальную ценность маркетмейкинга на российском рынке. При управлении крупными портфелями мы теперь принципиально предпочитаем инструменты с поддержкой квалифицированных маркетмейкеров, особенно для активов, не входящих в высоколиквидный сегмент рынка.

Особенно важна роль маркетмейкеров в периоды повышенной рыночной волатильности. Согласно статистике Московской биржи, во время кризисных ситуаций 2022-2024 годов инструменты с поддержкой маркетмейкеров демонстрировали на 35% меньшую волатильность по сравнению с аналогичными активами без такой поддержки.

Показатель Инструменты с маркетмейкерами Инструменты без маркетмейкеров Разница, % Средний спред 0,15% 0,38% -60,5% Среднедневной объем торгов (млн руб.) 185 112 +65,2% Волатильность в кризисные периоды 2,8% 4,3% -34,9% Средняя "глубина" стакана (млн руб.) 12,5 5,2 +140,4%

Для конечных инвесторов влияние маркетмейкеров проявляется в нескольких ключевых преимуществах:

Снижение транзакционных издержек за счет более узких спредов

Возможность совершения крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену

Повышение ценовой предсказуемости и снижение вероятности резких ценовых движений

Увеличение ликвидности акций и облигаций в портфеле, что снижает риск ликвидности

Регулирование и требования к маркетмейкерам на MOEX

Деятельность маркетмейкеров на Московской бирже строго регламентирована нормативными документами и договорными отношениями. Это необходимо для обеспечения прозрачности рынка и защиты интересов всех его участников. 📝

Основополагающим документом является "Положение о маркетмейкерах Московской биржи", которое устанавливает общие принципы и требования к профессиональным участникам рынка, выполняющим функции маркетмейкеров. В 2025 году действует обновленная версия положения, адаптированная под современные условия торгов.

Ключевые регуляторные аспекты деятельности маркетмейкеров включают:

Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Соответствие минимальным требованиям к капиталу и уровню риска

Обязательное заключение договора маркетмейкинга с биржей или эмитентом

Соблюдение установленных параметров котирования (спред, объем, время присутствия)

Регулярная отчетность перед биржей о выполнении обязательств

Соблюдение кодекса этики и профессионального поведения

Для получения статуса маркетмейкера компания должна пройти процедуру аккредитации на Московской бирже и заключить соответствующий договор. Процесс включает проверку финансовой устойчивости кандидата, наличия необходимых технических и кадровых ресурсов, а также опыта работы на финансовых рынках.

Обязательства маркетмейкеров различаются в зависимости от класса активов и конкретного инструмента. Биржа устанавливает дифференцированные требования с учетом ликвидности, волатильности и других характеристик финансовых инструментов.

В рамках договора маркетмейкинга на Московской бирже обычно устанавливаются следующие основные параметры:

Максимально допустимый спред между ценами покупки и продажи (обычно от 0,1% до 3% в зависимости от ликвидности инструмента)

Минимальный объем котировок (от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей)

Минимальное время присутствия в торгах (обычно 75-90% торговой сессии)

Особые условия для периодов повышенной волатильности

Ответственность за невыполнение обязательств

Московская биржа осуществляет постоянный мониторинг деятельности маркетмейкеров. В случае систематического нарушения обязательств маркетмейкер может быть лишен своего статуса и соответствующих льгот.

Для стимулирования деятельности маркетмейкеров MOEX предлагает различные программы поощрения, включая:

Пониженные или нулевые комиссии за торговые операции

Специальные вознаграждения за поддержание ликвидности

Льготные условия на смежных рынках

Участие в программах развития новых инструментов

По данным Московской биржи, в 2025 году расходы на поддержку программ маркетмейкинга составляют приблизительно 1,5 миллиарда рублей в год, что демонстрирует значимость этого института для развития российского финансового рынка. 💰

Стратегии и методы работы профессиональных маркетмейкеров

Профессиональный маркетмейкинг — это гораздо больше, чем просто выставление двусторонних котировок. Это комплексная деятельность, требующая глубокого понимания рыночных механизмов, риск-менеджмента и тактического планирования. 🧠

Современные маркетмейкеры на Московской бирже применяют целый арсенал стратегий, постоянно адаптирующихся к изменяющимся рыночным условиям. Рассмотрим основные подходы, используемые в 2025 году:

Спредовые стратегии — базовый подход, при котором маркетмейкер зарабатывает на разнице между ценами покупки и продажи. Эффективность этой стратегии напрямую зависит от объема торгов и частоты сделок. Дельта-нейтральные стратегии — подход, при котором маркетмейкер стремится минимизировать направленный риск, хеджируя позиции связанными инструментами (фьючерсами, опционами). Алгоритмический маркетмейкинг — использование автоматизированных систем, которые анализируют рыночные данные и корректируют параметры котирования в режиме реального времени. Статистический арбитраж — стратегия, основанная на выявлении временных аномалий в ценообразовании связанных активов и извлечении прибыли из их коррекции. Адаптивный маркетмейкинг — гибкий подход, предполагающий динамическое изменение параметров котирования в зависимости от рыночных условий и активности других участников.

Ключевым фактором успеха в маркетмейкинге является эффективное управление рисками. Профессиональные маркетмейкеры разрабатывают многоуровневые системы контроля рисков, которые включают:

Лимитирование максимального размера позиций по отдельным инструментам

Мониторинг рыночных показателей в режиме реального времени

Хеджирование направленных рисков связанными инструментами

Автоматическое изменение параметров котирования при повышении волатильности

Внедрение механизмов аварийного закрытия позиций ("stop-loss" системы)

В современных условиях критическую роль в маркетмейкинге играют технологии. Ведущие маркетмейкеры на Московской бирже инвестируют значительные средства в развитие технологической инфраструктуры:

Технологический компонент Функция Примерные инвестиции (млн руб. в год) Высокочастотные торговые серверы Обеспечение минимальной задержки при выставлении и корректировке заявок 15-40 Системы анализа рыночных данных Обработка и интерпретация информации о торгах и других рыночных факторах 20-50 Алгоритмы котирования Автоматическое управление параметрами котировок 10-35 Системы риск-менеджмента Контроль и ограничение рисков 15-30 Каналы связи с биржей Обеспечение надежного и быстрого соединения с торговой системой 5-15

Важно отметить, что методы работы маркетмейкеров существенно различаются в зависимости от класса активов. Например, на рынке облигаций важнее точность оценки кредитного риска и процентных ставок, в то время как на рынке опционов критическое значение имеет модель оценки волатильности. 📊

Профессиональные маркетмейкеры также внимательно отслеживают поведение крупных участников рынка и институциональных инвесторов, адаптируя свои стратегии с учетом их активности. Это позволяет более эффективно управлять собственными позициями и снижать риски при резких изменениях рыночной конъюнктуры.

Не менее важным аспектом является взаимодействие с эмитентами ценных бумаг. Многие маркетмейкеры заключают прямые договоры с компаниями-эмитентами, что позволяет получать дополнительное вознаграждение и доступ к более детальной информации о деятельности эмитента.

Актуальный список маркетмейкеров по классам активов на Мосбирже

Московская биржа регулярно обновляет реестр аккредитованных маркетмейкеров. По состоянию на 2025 год, около 40 компаний имеют статус официальных маркетмейкеров на различных рынках MOEX. Большинство из них специализируются на определенных сегментах рынка, хотя некоторые крупные игроки присутствуют во всех основных классах активов. 📋

Ниже представлен актуальный список ключевых маркетмейкеров по основным классам активов на Московской бирже:

Маркетмейкеры на рынке акций:

БКС

Финам

ВТБ Капитал

Газпромбанк

Ренессанс Капитал

Сбербанк КИБ

Альфа-Банк

Открытие Брокер

Тинькофф Инвестиции

АТОН

Маркетмейкеры на рынке облигаций:

ВТБ Капитал

Сбербанк КИБ

Газпромбанк

Райффайзенбанк

Совкомбанк

РСХБ

Промсвязьбанк

Банк ФК Открытие

Московский Кредитный Банк

Маркетмейкеры на срочном рынке (фьючерсы и опционы):

БКС

ВТБ Капитал

ITI Capital

Финам

Сбербанк КИБ

АТОН

Альфа-Банк

КИТ Финанс

Маркетмейкеры на валютном рынке:

Сбербанк

ВТБ

Газпромбанк

Альфа-Банк

Райффайзенбанк

Совкомбанк

Промсвязьбанк

Банк Санкт-Петербург

Маркетмейкеры на рынке ETF и биржевых ПИФов:

Тинькофф Инвестиции

БКС

Финам

Сбербанк КИБ

ВТБ Капитал

Открытие Брокер

Альфа-Банк

Важно отметить, что каждый маркетмейкер может поддерживать ликвидность разного количества инструментов даже в пределах одного класса активов. Крупнейшие участники, такие как ВТБ Капитал или Сбербанк КИБ, могут одновременно выполнять функции маркетмейкера для десятков или даже сотен различных финансовых инструментов. 🏦

По данным Московской биржи, наблюдается тенденция к специализации маркетмейкеров. Так, некоторые компании фокусируются на работе с высоколиквидными "голубыми фишками", другие — на развитии ликвидности в сегменте акций малой и средней капитализации, третьи специализируются на производных финансовых инструментах.

При выборе инструментов для торговли или инвестирования целесообразно учитывать наличие активных маркетмейкеров, поскольку это прямо влияет на ликвидность и, как следствие, на транзакционные издержки и возможность реализации торговых стратегий.

Информация о том, какие именно маркетмейкеры поддерживают ликвидность конкретного инструмента, доступна на официальном сайте Московской биржи в разделе, посвященном маркетмейкингу. Биржа регулярно публикует обновления, включая сведения о новых договорах маркетмейкинга и результатах выполнения маркетмейкерами своих обязательств.