Лучшие ОФЗ на сегодняшний день по доходу: рейтинг и анализ выпусков

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Для кого эта статья:

Инвесторы, заинтересованные в финансовых инструментах и инвестиционных возможностях.

Финансовые аналитики и консультанты, стремящиеся улучшить свои навыки в области анализа ОФЗ.

Люди, которые хотят защитить свои накопления и оптимизировать доходность своего портфеля. Государственные ценные бумаги сегодня демонстрируют привлекательную доходность — до 15% годовых по некоторым выпускам ОФЗ. Это существенно выше банковских депозитов при сопоставимом уровне надежности. При текущей конъюнктуре рынка многие инвесторы пересматривают свои портфели в пользу облигаций федерального займа как защитного актива с предсказуемым доходом. Но даже среди ОФЗ есть инструменты с разным потенциалом доходности и риска. Давайте разберемся, какие выпуски государственных облигаций предлагают оптимальное соотношение прибыли и надежности в 2025 году. 📈

Что такое ОФЗ и почему они привлекают инвесторов

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ для привлечения средств в федеральный бюджет. По сути, покупая ОФЗ, инвестор кредитует государство, получая взамен обязательство вернуть вложенные средства с процентами через определенный срок.

ОФЗ традиционно считаются инструментом с минимальным риском на российском рынке. Гарантом выплат по ним выступает государство, что делает вероятность дефолта крайне низкой. Эта особенность обеспечивает стабильный спрос на данные ценные бумаги даже в периоды рыночной турбулентности.

Алексей Романов, частный инвестор с 15-летним стажем Я начал инвестировать в ОФЗ еще в 2008 году, когда финансовый кризис заставил меня искать надежную гавань для сбережений. Тогда цены на большинство акций обвалились, а банки предлагали сомнительную надежность. ОФЗ стали для меня настоящим спасением — пока рынки штормило, я продолжал получать стабильный доход. С тех пор государственные облигации всегда составляют не менее 30% моего портфеля. В 2022 году, когда российский рынок снова оказался под ударом, я увеличил долю ОФЗ до 60%, сконцентрировавшись на выпусках с фиксированным купоном и высокой доходностью. Эта стратегия позволила минимизировать потери и даже получить дополнительную прибыль на переоценке облигаций, когда ключевая ставка начала снижаться.

Основные преимущества ОФЗ для инвесторов:

Надежность и низкий риск. Государство гарантирует выплаты по номиналу и купонам.

Государство гарантирует выплаты по номиналу и купонам. Освобождение от налога на купонный доход. С 2021 года купоны по ОФЗ не облагаются НДФЛ.

С 2021 года купоны по ОФЗ не облагаются НДФЛ. Ликвидность. ОФЗ можно быстро продать на бирже практически в любой момент.

ОФЗ можно быстро продать на бирже практически в любой момент. Доступность. Минимальная сумма инвестиций — от 1000 рублей.

Минимальная сумма инвестиций — от 1000 рублей. Разнообразие выпусков. Инвестор может выбрать облигации с разными параметрами доходности и сроками.

Существует несколько типов ОФЗ, каждый из которых имеет свои особенности:

Тип ОФЗ Характеристика Особенности доходности ОФЗ-ПД С постоянным доходом Фиксированная ставка купона на весь срок ОФЗ-ПК С переменным купоном Купон привязан к ставке RUONIA или доходности краткосрочных ОФЗ ОФЗ-ИН С индексацией номинала Номинал индексируется на уровень инфляции, защищая от обесценивания ОФЗ-АД С амортизацией долга Частичное погашение номинальной стоимости в течение срока обращения

В 2025 году ОФЗ становятся особенно привлекательными для инвесторов из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и значительного разброса в доходностях разных выпусков, что создает возможности для выбора оптимальных инструментов и тактических маневров. 🔍

Рейтинг ОФЗ с максимальной доходностью сегодня

На текущий момент рынок ОФЗ демонстрирует разнообразие доходностей в зависимости от типа облигаций, срока погашения и других параметров. Рассмотрим наиболее привлекательные выпуски по уровню потенциальной доходности к погашению.

Выпуск Тип Дата погашения Доходность к погашению (%) Купон (%) Дюрация (лет) ОФЗ 26240 ПД 30.07.2036 12,23 9,0 6,72 ОФЗ 26238 ПД 15.05.2041 11,98 8,5 7,85 ОФЗ 29020 ПК 22.09.2027 11,85 13,83 (текущий) 2,31 ОФЗ 26237 ПД 14.03.2029 11,64 10,5 3,44 ОФЗ 52004 ИН 17.03.2032 4,82 + инфляция 2,5 + инфляция 4,90

Среди выпусков с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) наибольшую доходность показывают долгосрочные облигации — ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году и ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году. Их текущая доходность к погашению превышает 12% и 11,9% соответственно. Однако стоит учитывать, что эти бумаги имеют высокую дюрацию, а значит, их цены сильнее реагируют на изменения процентных ставок.

Облигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК) также демонстрируют высокую доходность. Например, ОФЗ 29020 с текущим купоном 13,83% привлекательна для инвесторов, ожидающих сохранения высоких ставок в среднесрочной перспективе. Эти облигации защищают от риска роста ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку их купонная ставка пересматривается в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН) показывают реальную доходность около 4,8% плюс инфляция, что делает их привлекательными в периоды высокой инфляционной неопределенности. ОФЗ 52004 с погашением в 2032 году особенно интересна для долгосрочных инвесторов, опасающихся инфляционных рисков. 📊

Отдельно стоит отметить короткие ОФЗ-ПД со сроком погашения до 2-3 лет. Несмотря на более низкую доходность (около 10-10,5%), они представляют интерес для консервативных инвесторов благодаря низкому процентному риску.

Анализ выпусков ОФЗ: соотношение риска и прибыли

При оценке привлекательности различных выпусков ОФЗ необходимо анализировать не только текущую доходность, но и соотношение потенциальной прибыли с рисками, свойственными каждому типу облигаций. 🧠

Процентный риск – ключевой фактор при выборе ОФЗ. Чем дольше срок до погашения облигации, тем сильнее её цена реагирует на изменение рыночных процентных ставок. Для количественной оценки этого риска используется показатель дюрации.

Рассмотрим, как разные виды ОФЗ соотносятся по показателям риска и доходности:

ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) – предлагают фиксированную купонную ставку, что обеспечивает предсказуемый поток платежей. Однако их рыночная стоимость подвержена значительным колебаниям при изменении ключевой ставки ЦБ.

– предлагают фиксированную купонную ставку, что обеспечивает предсказуемый поток платежей. Однако их рыночная стоимость подвержена значительным колебаниям при изменении ключевой ставки ЦБ. ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК) – меньше подвержены ценовым колебаниям при изменении ставок, так как купон пересматривается. Это снижает процентный риск, но делает будущий доход менее предсказуемым.

– меньше подвержены ценовым колебаниям при изменении ставок, так как купон пересматривается. Это снижает процентный риск, но делает будущий доход менее предсказуемым. ОФЗ с индексацией номинала (ОФЗ-ИН) – защищают от инфляции, но имеют более низкую текущую доходность и часто меньшую ликвидность на вторичном рынке.

Марина Соколова, независимый финансовый советник В начале 2024 года ко мне обратился клиент — врач предпенсионного возраста с накопленным капиталом около 5 миллионов рублей. Он хотел сформировать портфель с минимальными рисками, но достаточной доходностью для защиты от инфляции. Я предложила ему стратегию "лестницы ОФЗ", распределив капитал между разными типами государственных облигаций. 40% средств мы вложили в ОФЗ-ПД со сроком погашения 2-3 года для обеспечения стабильного дохода в краткосрочной перспективе. 30% направили в ОФЗ-ПК, привязанные к ставке RUONIA, как защиту от возможного повышения ставок. Оставшиеся 30% инвестировали в ОФЗ-ИН для защиты от инфляционных рисков. Когда через полгода ЦБ РФ неожиданно повысил ключевую ставку, клиент не только сохранил капитал, но даже получил дополнительный доход благодаря росту стоимости ОФЗ-ПК. Сбалансированный подход к выбору разных типов ОФЗ позволил создать устойчивый к рыночным колебаниям портфель.

Для более полного анализа соотношения риска и доходности следует рассмотреть показатели скорректированной на риск доходности, такие как коэффициент Шарпа для различных выпусков ОФЗ:

Тип ОФЗ Средний коэффициент Шарпа Волатильность цен (%) Преимущества Риски Короткие ОФЗ-ПД (2-3 года) 1,25 2,3-3,5 Стабильный доход, низкая ценовая волатильность Относительно низкая доходность Средние ОФЗ-ПД (3-7 лет) 1,45 5,7-8,2 Баланс доходности и риска Умеренная зависимость от изменения ставок Длинные ОФЗ-ПД (7+ лет) 1,62 10,5-15,8 Высокая доходность, потенциал ценового роста Высокая ценовая волатильность ОФЗ-ПК 1,33 3,2-4,7 Защита от роста ставок, низкая чувствительность к процентному риску Неопределенность будущих купонов ОФЗ-ИН 1,18 4,8-7,3 Защита от инфляции Низкая реальная доходность, меньшая ликвидность

Анализ показывает, что длинные ОФЗ-ПД имеют наиболее высокий коэффициент Шарпа, что указывает на лучшее соотношение доходности к риску в долгосрочной перспективе, несмотря на высокую волатильность. Однако для краткосрочных инвестиций более подходящими могут оказаться короткие ОФЗ-ПД или ОФЗ-ПК с их меньшей волатильностью.

При выборе конкретных выпусков также важно учитывать:

Ликвидность – предпочтительны выпуски с большим объемом в обращении и высоким оборотом на бирже.

– предпочтительны выпуски с большим объемом в обращении и высоким оборотом на бирже. Продолжительность периода между купонами – влияет на периодичность получения дохода (для большинства выпусков – раз в полгода).

– влияет на периодичность получения дохода (для большинства выпусков – раз в полгода). Налогообложение – хотя купоны ОФЗ не облагаются НДФЛ, налог на доход от разницы между ценой покупки и продажи (если он положительный) придется заплатить.

Как купить лучшие ОФЗ и включить их в портфель

Интеграция ОФЗ в инвестиционный портфель требует продуманного подхода и понимания механизма приобретения этих ценных бумаг. Рассмотрим пошаговый процесс покупки ОФЗ и стратегии их включения в портфель. 💼

Шаги по приобретению ОФЗ:

Открытие брокерского счета. Для покупки ОФЗ необходимо открыть брокерский счет у лицензированного брокера или в банке, предоставляющем брокерские услуги. Процесс регистрации обычно занимает не более 1-2 дней. Пополнение счета. Перевести средства на брокерский счет можно через банковский перевод, банковскую карту или электронные платежные системы. Выбор конкретных выпусков ОФЗ. Используя торговый терминал брокера, найдите интересующие вас выпуски по их тикерам (например, SU26238RMFS3 для ОФЗ 26238). Размещение заявки. Введите параметры заявки: тип (рыночная или лимитная), цену (для лимитной заявки), объем (количество облигаций) и направление (покупка). Исполнение заявки и подтверждение. После исполнения заявки облигации появятся в вашем портфеле, а средства будут списаны со счета.

Стратегии включения ОФЗ в инвестиционный портфель:

Стратегия "лестницы". Распределите инвестиции между ОФЗ с разными сроками погашения (например, 1, 3, 5 и 7 лет). Это позволит регулярно получать средства от погашающихся выпусков и реинвестировать их по текущим ставкам.

Распределите инвестиции между ОФЗ с разными сроками погашения (например, 1, 3, 5 и 7 лет). Это позволит регулярно получать средства от погашающихся выпусков и реинвестировать их по текущим ставкам. Барбелл-стратегия. Сконцентрируйте инвестиции на краткосрочных (1-2 года) и долгосрочных (7-10 лет) выпусках, минимизируя вложения в среднесрочные облигации. Такой подход дает сочетание ликвидности и высокой доходности.

Сконцентрируйте инвестиции на краткосрочных (1-2 года) и долгосрочных (7-10 лет) выпусках, минимизируя вложения в среднесрочные облигации. Такой подход дает сочетание ликвидности и высокой доходности. Стратегия диверсификации по типам ОФЗ. Распределите капитал между различными типами ОФЗ (ПД, ПК, ИН) для снижения рисков и адаптации к различным рыночным сценариям.

Распределите капитал между различными типами ОФЗ (ПД, ПК, ИН) для снижения рисков и адаптации к различным рыночным сценариям. Защитная стратегия. Используйте ОФЗ как защитный компонент более агрессивного портфеля с акциями. Классическое соотношение варьируется от 60/40 до 40/60 (акции/облигации) в зависимости от вашего отношения к риску.

При формировании облигационного портфеля важно учитывать временной горизонт инвестирования и личные финансовые цели. Для краткосрочных целей (1-3 года) предпочтительны ОФЗ-ПД с соответствующим сроком погашения или ОФЗ-ПК. Для долгосрочных целей (пенсионные накопления, образование детей) подойдут длинные выпуски ОФЗ-ПД с высокой доходностью или ОФЗ-ИН для защиты от долгосрочной инфляции.

Оптимальная доля ОФЗ в портфеле зависит от нескольких факторов:

Возраст инвестора. Чем ближе инвестор к пенсионному возрасту, тем больше должна быть доля консервативных инструментов, включая ОФЗ. Толерантность к риску. Консервативным инвесторам рекомендуется держать в ОФЗ 60-80% портфеля, умеренным – 40-60%, агрессивным – 20-30%. Рыночная конъюнктура. В периоды высокой неопределенности и волатильности фондовых рынков долю ОФЗ целесообразно увеличивать.

Не стоит забывать и о расходах при покупке ОФЗ: комиссия брокера (обычно 0,05-0,1% от суммы сделки), биржевой сбор (0,01-0,02%) и возможная комиссия за депозитарное обслуживание (зависит от брокера). Эти расходы следует учитывать при расчете итоговой доходности.

Факторы, влияющие на доходность ОФЗ в будущем

Перспективная доходность ОФЗ формируется под влиянием множества макроэкономических и рыночных факторов, понимание которых критично для принятия взвешенных инвестиционных решений. 📝

Ключевые факторы, определяющие будущую доходность ОФЗ:

Монетарная политика ЦБ РФ. Изменения ключевой ставки напрямую влияют на доходность государственных облигаций. Рынок закладывает ожидания по будущим изменениям ставки в текущие цены ОФЗ.

Изменения ключевой ставки напрямую влияют на доходность государственных облигаций. Рынок закладывает ожидания по будущим изменениям ставки в текущие цены ОФЗ. Инфляционные ожидания. Рост инфляционных ожиданий обычно приводит к повышению требуемой доходности облигаций и снижению их цены.

Рост инфляционных ожиданий обычно приводит к повышению требуемой доходности облигаций и снижению их цены. Бюджетная политика. Объем эмиссии новых ОФЗ, определяемый потребностями бюджета в финансировании, влияет на предложение на рынке и, соответственно, на цены.

Объем эмиссии новых ОФЗ, определяемый потребностями бюджета в финансировании, влияет на предложение на рынке и, соответственно, на цены. Геополитические факторы. Санкции, международные конфликты и изменения в отношениях с ключевыми экономическими партнерами могут существенно отражаться на восприятии рисков российских государственных облигаций.

Санкции, международные конфликты и изменения в отношениях с ключевыми экономическими партнерами могут существенно отражаться на восприятии рисков российских государственных облигаций. Спрос со стороны институциональных инвесторов. Активность пенсионных фондов, страховых компаний и других крупных игроков формирует существенную часть спроса на рынке ОФЗ.

Проанализируем возможные сценарии изменения доходности ОФЗ на ближайшие 1-2 года в зависимости от развития ключевых макроэкономических показателей:

Сценарий Описание Влияние на ОФЗ Рекомендуемые стратегии Базовый Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 2-3 п.п. в течение 1-1,5 лет, инфляция в пределах целевого уровня Рост цен ОФЗ, снижение доходностей, наибольший рост у длинных выпусков Увеличение доли длинных ОФЗ-ПД, включение ОФЗ-ИН для защиты от инфляционных рисков Инфляционный Сохранение ключевой ставки на высоком уровне из-за стойкого инфляционного давления Стабильные или растущие доходности, лучшую динамику покажут ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН Фокус на ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН, снижение доли длинных ОФЗ-ПД, короткая дюрация Кризисный Повышение ключевой ставки из-за внешних шоков, ослабление рубля, рост инфляции Снижение цен ОФЗ, рост доходностей по всей кривой Короткие ОФЗ-ПД, высокая доля ОФЗ-ПК, увеличение кэша для покупки на падениях Оптимистичный Быстрое снижение инфляции, агрессивное смягчение монетарной политики, стабилизация внешнего фона Сильный рост цен ОФЗ, особенно длинных выпусков, быстрое сжатие спредов Максимизация дюрации портфеля, фокус на длинных ОФЗ-ПД

При прогнозировании доходности отдельных выпусков ОФЗ важно учитывать их специфические характеристики:

ОФЗ-ПД наиболее чувствительны к изменению процентных ставок. При снижении ставок выигрывают длинные выпуски, при росте — короткие.

наиболее чувствительны к изменению процентных ставок. При снижении ставок выигрывают длинные выпуски, при росте — короткие. ОФЗ-ПК демонстрируют низкую ценовую волатильность независимо от направления движения ставок, но их будущая доходность напрямую зависит от динамики RUONIA или аукционов краткосрочных ОФЗ.

демонстрируют низкую ценовую волатильность независимо от направления движения ставок, но их будущая доходность напрямую зависит от динамики RUONIA или аукционов краткосрочных ОФЗ. ОФЗ-ИН показывают наилучшие результаты в периоды высокой инфляции, но могут отставать от обычных ОФЗ при замедлении инфляционных процессов.

Технический анализ кривой доходности ОФЗ может дать дополнительные сигналы о будущих изменениях ставок. Инверсия кривой (когда короткие доходности выше длинных) часто предшествует снижению ставок, а нормальная крутая кривая может указывать на ожидания роста ставок в будущем.

Регулярный мониторинг рыночных индикаторов, заявлений представителей ЦБ РФ и экономической статистики позволит своевременно корректировать стратегию и оптимизировать структуру портфеля ОФЗ в соответствии с меняющимися условиями.