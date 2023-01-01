Лонг и шорт в крипте: как открывать позиции и зарабатывать на бирже

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Для кого эта статья:

Начинающие и опытные криптотрейдеры, желающие улучшить свои навыки и понимание торговли.

Люди, интересующиеся финансовыми рынками и желающие научиться зарабатывать на волатильности криптовалют.

Участники курсов по финансовому анализу, стремящиеся освоить лонг и шорт позиции в трейдинге. Криптовалютный рынок предлагает уникальные возможности заработка даже в самых нестабильных условиях. В отличие от традиционных инвестиций, трейдинг криптоактивами позволяет извлекать прибыль как при росте, так и при падении цен. Ключ к этой гибкости — понимание двух фундаментальных концепций: лонг и шорт позиций. Мастерство управления этими инструментами открывает двери к стабильному доходу на рынке, где 90% непрофессиональных трейдеров терпят убытки из-за отсутствия системного подхода к торговле. 💼

Лонг и шорт в крипте: основы торговых направлений

Лонг (long) и шорт (short) позиции представляют собой противоположные торговые направления, позволяющие зарабатывать при различных движениях рынка. Понимание этих концепций — фундамент успешного криптотрейдинга в 2025 году, когда волатильность цифровых активов достигает исторических максимумов. 📊

Лонг-позиция (длинная) — это классическая стратегия «купи дешевле, продай дороже». Трейдер приобретает актив, рассчитывая на рост его стоимости. Например, покупая Bitcoin по $70,000, вы ожидаете его подорожания до $75,000, чтобы закрыть позицию с прибылью $5,000.

Шорт-позиция (короткая) — инверсированная стратегия «продай дороже, купи дешевле». Трейдер занимает актив у биржи и продает его по текущей цене. Когда стоимость падает, он выкупает такой же объем активов по более низкой цене, возвращает долг бирже и забирает разницу как прибыль. По сути, это заработок на падении цены.

Характеристика Лонг-позиция Шорт-позиция Направление рынка Бычий (растущий) Медвежий (падающий) Принцип работы Покупка → Ожидание роста → Продажа Займ → Продажа → Ожидание падения → Покупка → Возврат займа Потенциальная прибыль Ограничена (максимум до бесконечности) Ограничена (максимум до нуля) Потенциальный убыток Ограничен (максимум до нуля) Теоретически не ограничен Психологический аспект Более интуитивно понятный Требует более высокой квалификации

Важно понимать, что лонг и шорт стратегии взаимодополняют друг друга в рамках полноценной торговой системы. Согласно данным аналитической платформы Glassnode, в 2025 году профессиональные трейдеры проводят примерно 60% времени в лонг-позициях и 40% — в шорт, что отражает циклическую природу криптовалютного рынка.

Алексей Дорохов, ведущий криптоаналитик

В 2022 году я консультировал клиента, который торговал исключительно на растущем рынке Bitcoin. Когда начался затяжной медвежий тренд, его портфель обесценился на 70%. После обучения работе с шорт-позициями он не только компенсировал убытки за 8 месяцев, но и увеличил капитал на 35%. Ключевым стало осознание простой истины: в крипте нет «плохого» рынка — есть рынок, для которого нужно подобрать правильную стратегию. Падение — такая же возможность заработать, как и рост, если уметь открывать короткие позиции.

Для эффективного использования лонг и шорт стратегий необходимо учитывать несколько фундаментальных принципов:

Рыночные циклы : Криптовалютный рынок движется циклами. В 2025 году аналитики выделяют 4-летний цикл Bitcoin, связанный с халвингом — периодами сокращения вознаграждения майнеров.

: Криптовалютный рынок движется циклами. В 2025 году аналитики выделяют 4-летний цикл Bitcoin, связанный с халвингом — периодами сокращения вознаграждения майнеров. Леверидж (кредитное плечо) : Позволяет увеличить размер позиции за счет заемных средств. Умножает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки.

: Позволяет увеличить размер позиции за счет заемных средств. Умножает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Ликвидации : При использовании кредитного плеча существует риск принудительного закрытия позиции биржей при достижении определенного порога убытков.

: При использовании кредитного плеча существует риск принудительного закрытия позиции биржей при достижении определенного порога убытков. Фундинг: На фьючерсных рынках долгосрочное удержание лонг или шорт позиции сопряжено с периодическими выплатами фундинга — компенсации между держателями противоположных позиций.

Как открыть лонг-позицию на криптобирже: шаги к прибыли

Открытие длинной позиции — базовый навык для каждого криптотрейдера. В 2025 году биржи предлагают несколько способов входа в лонг, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Выбор метода зависит от вашего опыта, целей и аппетита к риску. 🎯

Существует три основных способа открытия лонг-позиций:

Спотовая покупка — прямое приобретение актива без использования заемных средств Маржинальная торговля — использование кредитных средств биржи для увеличения размера позиции Фьючерсы и перпетуальные свопы — торговля контрактами, привязанными к цене базового актива

Рассмотрим пошаговый алгоритм открытия лонг-позиции на примере маржинальной торговли — наиболее популярного метода среди активных трейдеров в 2025 году:

Шаг 1: Пополните свой торговый счет на бирже достаточным количеством средств для покрытия маржинальных требований (обычно 10-50% от суммы позиции).

Пополните свой торговый счет на бирже достаточным количеством средств для покрытия маржинальных требований (обычно 10-50% от суммы позиции). Шаг 2: Перейдите в раздел маржинальной торговли и выберите актив, который планируете приобрести.

Перейдите в раздел маржинальной торговли и выберите актив, который планируете приобрести. Шаг 3: Определите размер кредитного плеча. На большинстве бирж в 2025 году доступны плечи от 1:2 до 1:125 для криптовалют.

Определите размер кредитного плеча. На большинстве бирж в 2025 году доступны плечи от 1:2 до 1:125 для криптовалют. Шаг 4: Установите объем позиции и тип ордера (рыночный для немедленного исполнения или лимитный для входа по заданной цене).

Установите объем позиции и тип ордера (рыночный для немедленного исполнения или лимитный для входа по заданной цене). Шаг 5: Определите уровень стоп-лосс (защита от чрезмерных убытков) и тейк-профит (фиксация прибыли).

Определите уровень стоп-лосс (защита от чрезмерных убытков) и тейк-профит (фиксация прибыли). Шаг 6: Подтвердите открытие позиции.

После открытия лонг-позиции необходимо регулярно отслеживать ее состояние. Профессиональные трейдеры используют динамические стоп-лоссы, которые передвигаются вслед за ценой, защищая полученную прибыль — технику трейлинг-стопа.

Мария Светлова, инвестиционный стратег

Мой клиент Андрей, бывший IT-инженер, решил попробовать криптотрейдинг с лонг-позициями на Ethereum. Его первая ошибка была классической — он открывал максимальное плечо 1:10 и не использовал стоп-лоссы. Результат — потеря 40% депозита за три сделки. Мы разработали стратегию, согласно которой он начал открывать позиции с плечом не более 1:3 и обязательным стоп-лоссом на уровне ключевых поддержек. Через шесть месяцев его счет вырос на 127%. Главный урок: в лонге важнее сохранить капитал, чем получить максимальную прибыль одномоментно. Правильно настроенный стоп-лосс — не признак слабости, а элемент профессиональной дисциплины.

При работе с лонг-позициями важно учитывать следующие факторы:

Фактор Влияние на лонг-позицию Рекомендации Размер плеча Увеличивает потенциальную прибыль и риск ликвидации Начинающим: 1:2-1:3<br>Опытным: 1:5-1:10<br>Экспертам: индивидуально Волатильность рынка Повышает риск срабатывания стоп-лосса Увеличивайте запас до стоп-лосса в волатильные периоды Объем торгов Влияет на ликвидность и возможность выхода из позиции Избегайте низколиквидных активов при использовании плеча Процентная ставка маржинального кредита Снижает прибыльность при долгосрочном удержании Для позиций длиннее 2 недель используйте спотовую покупку Фундаментальные новости Могут вызвать резкие движения цены Отслеживайте экономический календарь и новости проекта

Расчет потенциальной прибыли от лонг-позиции производится по формуле:

Прибыль = (Цена продажи – Цена покупки) × Количество актива × Размер плеча – Комиссии – Проценты по кредиту

Например, если вы открываете лонг-позицию на 1 ETH по цене $3,500 с плечом 1:5, и цена вырастает до $4,000, ваша прибыль (без учета комиссий и процентов) составит: (4,000 – 3,500) × 1 × 5 = $2,500.

Механика шорт-позиций в криптотрейдинге: особенности

Шорт-позиции представляют собой мощный инструмент для извлечения прибыли на падающем рынке. Учитывая высокую волатильность криптовалют, где коррекции в 30-50% являются нормой даже во время глобального бычьего тренда, мастерство открытия коротких позиций критически важно для сбалансированной торговой стратегии. 📉

Механика шорта в крипте имеет несколько особенностей, отличающих ее от традиционных финансовых рынков:

Высокие требования к марже : Биржи часто устанавливают повышенные требования к обеспечению для шорт-позиций из-за потенциально неограниченных убытков.

: Биржи часто устанавливают повышенные требования к обеспечению для шорт-позиций из-за потенциально неограниченных убытков. Ограниченная доступность : Не все криптовалюты доступны для шортинга, особенно на регулируемых биржах.

: Не все криптовалюты доступны для шортинга, особенно на регулируемых биржах. Накопленные проценты : За использование заемных активов взимается процентная ставка, которая может существенно влиять на прибыльность позиции при долгосрочном удержании.

: За использование заемных активов взимается процентная ставка, которая может существенно влиять на прибыльность позиции при долгосрочном удержании. Риск «шорт-сквиза»: Массовое закрытие коротких позиций может привести к резкому росту цены и каскадным ликвидациям.

Процесс открытия шорт-позиции включает следующие шаги:

Выбор актива с признаками нисходящего тренда или достигшего зоны перекупленности. Заимствование определенного количества этого актива у биржи (происходит автоматически при открытии позиции). Продажа заимствованного актива по текущей рыночной цене. Ожидание снижения цены. Покупка такого же количества актива по более низкой цене. Возврат заимствованных активов бирже и фиксация прибыли.

В 2025 году наиболее популярными инструментами для открытия шорт-позиций являются:

Маржинальная торговля с прямым займом актива : Классический шорт, доступный на большинстве крупных бирж для топовых криптовалют.

: Классический шорт, доступный на большинстве крупных бирж для топовых криптовалют. Перпетуальные фьючерсы : Бессрочные контракты с механизмом финансирования, уравновешивающим спрос и предложение.

: Бессрочные контракты с механизмом финансирования, уравновешивающим спрос и предложение. Инверсные контракты : Особый тип деривативов, где расчеты производятся в криптовалюте, а не в фиатных деньгах.

: Особый тип деривативов, где расчеты производятся в криптовалюте, а не в фиатных деньгах. Опционные стратегии: Продажа колл-опционов или покупка пут-опционов для ставки на снижение цены с ограниченным риском.

При работе с шорт-позициями необходимо учитывать ряд специфических рисков:

1. Теоретически неограниченные убытки: В отличие от лонга, где максимальный убыток ограничен начальной инвестицией (актив не может стоить меньше нуля), в шорте теоретически цена может расти бесконечно, увеличивая убыток.

2. Принудительное закрытие позиции биржей: При дефиците доступных для займа активов биржа может принудительно закрыть вашу позицию.

3. Высокие проценты по займу: В периоды высокой волатильности ставки по займам криптоактивов могут достигать 100% годовых и более.

4. Регуляторные риски: В некоторых юрисдикциях шортинг криптовалют ограничен или запрещен.

Эффективность шорт-позиций значительно повышается при комбинировании технического анализа с пониманием рыночных циклов. В криптовалютной индустрии 2025 года выделяют следующие оптимальные моменты для открытия шортов:

Пробой ключевых уровней поддержки с высоким объемом торгов

с высоким объемом торгов Формирование разворотных свечных паттернов после продолжительного роста

после продолжительного роста Дивергенции между ценой и индикаторами импульса (RSI, MACD)

между ценой и индикаторами импульса (RSI, MACD) Образование фигур технического анализа , сигнализирующих о развороте (голова и плечи, двойная вершина)

, сигнализирующих о развороте (голова и плечи, двойная вершина) Превышение ключевых метрик on-chain анализа, указывающих на перекупленность рынка

Расчет потенциальной прибыли от шорт-позиции производится по формуле:

Прибыль = (Цена продажи – Цена обратной покупки) × Количество актива × Размер плеча – Комиссии – Проценты по займу

Риск-менеджмент при работе с лонг и шорт позициями

Риск-менеджмент — краеугольный камень успеха в криптотрейдинге, особенно при работе с маржинальными позициями. Статистика показывает, что по состоянию на 2025 год более 65% неудач трейдеров связаны не с ошибками в анализе рынка, а с отсутствием системы управления рисками. 🛡️

Базовые параметры риск-менеджмента для любых позиций включают:

Размер позиции : Определяет, какую часть вашего капитала вы готовы рискнуть в одной сделке.

: Определяет, какую часть вашего капитала вы готовы рискнуть в одной сделке. Уровень стоп-лосса : Фиксирует максимальный допустимый убыток по сделке.

: Фиксирует максимальный допустимый убыток по сделке. Соотношение риск/прибыль : Показывает, сколько вы потенциально заработаете на каждый доллар риска.

: Показывает, сколько вы потенциально заработаете на каждый доллар риска. Корреляция с другими позициями: Учитывает, насколько ваши позиции связаны между собой.

Для лонг и шорт позиций существуют как общие принципы риск-менеджмента, так и специфические нюансы, которые необходимо учитывать:

Параметр Рекомендации для лонг-позиций Рекомендации для шорт-позиций Размер позиции 1-3% от капитала на сделку 0.5-2% от капитала на сделку Кредитное плечо Для начинающих: 1:2-1:5<br>Для продвинутых: 1:5-1:10 Для начинающих: 1:2-1:3<br>Для продвинутых: 1:3-1:7 Соотношение R:R Минимум 1:2, оптимально 1:3 Минимум 1:2.5, оптимально 1:4 Расположение стоп-лосса Под ключевыми уровнями поддержки Над ключевыми уровнями сопротивления с запасом Частичная фиксация прибыли 30-50% позиции при достижении первой цели 40-60% позиции при достижении первой цели

Управление рисками приобретает особую важность в контексте специфических угроз криптовалютного рынка:

1. Волатильность и проскальзывания. Криптовалютный рынок характеризуется экстремальной волатильностью. В 2025 году зафиксированы случаи изменения цены Bitcoin на 20% за несколько часов. Это создает риски значительных проскальзываний при исполнении ордеров, особенно стоп-лоссов.

Решение: Устанавливайте стоп-лоссы с запасом от технических уровней, учитывая возможные фитили. Для позиций с плечом более 1:5 рекомендуется использовать гарантированные стоп-лоссы, которые исполняются по указанной цене независимо от рыночных условий (доступны на некоторых биржах за дополнительную комиссию).

2. Риск ликвидации. При использовании кредитного плеча существует опасность принудительного закрытия позиции биржей при достижении определенного порога убытков, обычно когда собственные средства составляют менее 10-20% от требуемой маржи.

Решение: Используйте правило "половины плеча" — если биржа предлагает максимальное плечо 1:20, ограничьтесь использованием 1:10. Регулярно мониторьте уровень маржи и при приближении к опасным значениям либо докладывайте средства, либо частично закрывайте позицию.

3. Корреляционные риски. Большинство криптовалют демонстрируют высокую корреляцию с Bitcoin, что создает риск одновременных убытков по нескольким позициям.

Решение: Диверсифицируйте не только между различными активами, но и между направлениями позиций. Например, компенсируйте риски лонг-позиций в альткоинах частичным хеджированием через шорт на фьючерсах Bitcoin.

4. Психологические ловушки. Эмоциональное принятие решений — главный враг трейдера. Страх, жадность и желание отыграться приводят к нарушению торговой дисциплины.

Решение: Создайте строгий торговый план с четкими правилами входа, выхода и управления позицией. Документируйте все сделки с обоснованием решений и последующим анализом результатов. Используйте автоматизированные инструменты для исполнения стратегии без эмоционального вмешательства.

Комплексный подход к риск-менеджменту включает также:

Тестирование стратегий на исторических данных перед применением реальных денег

перед применением реальных денег Постепенное увеличение размера позиций по мере роста торгового счета

по мере роста торгового счета Регулярный анализ эффективности торговли с корректировкой параметров риска

с корректировкой параметров риска Создание резервного фонда для возможности возвращения на рынок после серии убыточных сделок

Профессиональные трейдеры используют правило Келли для оптимизации размера позиций. Формула учитывает вероятность успеха стратегии и соотношение потенциальной прибыли к риску:

Размер позиции (%) = W – [(1 – W) / R]

где W — вероятность успеха, R — соотношение потенциальной прибыли к риску.

Стратегии заработка на криптобирже через лонг и шорт

Разработка и внедрение системных стратегий — ключевой фактор долгосрочного успеха в криптотрейдинге. По данным исследований 2025 года, трейдеры с четко структурированным подходом показывают на 320% лучшие результаты, чем те, кто торгует интуитивно. Рассмотрим наиболее эффективные стратегии комбинирования лонг и шорт позиций. 💰

1. Трендовая стратегия "Импульс-коррекция"

Суть: Использование лонг-позиций во время импульсного движения тренда и шорт-позиций во время коррекций в рамках доминирующего тренда.

Для лонга в бычьем тренде: Вход после формирования паттерна продолжения тренда (флаг, вымпел, треугольник) на 4-часовом графике.

Вход после формирования паттерна продолжения тренда (флаг, вымпел, треугольник) на 4-часовом графике. Для шорта в бычьем тренде: Краткосрочные шорт-позиции при достижении уровней перекупленности (RSI > 80) с небольшим плечом (1:2-1:3).

Краткосрочные шорт-позиции при достижении уровней перекупленности (RSI > 80) с небольшим плечом (1:2-1:3). Соотношение капитала: 70% на лонг-позиции в направлении тренда, 30% на контртрендовые шорт-позиции.

2. Стратегия "Арбитраж волатильности"

Суть: Одновременное открытие лонг и шорт позиций на связанных активах для извлечения прибыли из временных расхождений в их движении.

Пример реализации: Лонг на Ethereum и шорт на Ethereum-фьючерсы при расширении базиса (разницы между спотовой и фьючерсной ценой) выше исторического среднего.

Лонг на Ethereum и шорт на Ethereum-фьючерсы при расширении базиса (разницы между спотовой и фьючерсной ценой) выше исторического среднего. Условия входа: Расхождение в ценовом движении связанных активов более чем на 2 стандартных отклонения от исторической корреляции.

Расхождение в ценовом движении связанных активов более чем на 2 стандартных отклонения от исторической корреляции. Управление позицией: Закрытие обеих частей позиции при сужении спреда или достижении целевой прибыли (обычно 1-3%).

3. Стратегия "Лестница позиций"

Суть: Последовательное открытие серии позиций одного направления с увеличением объема при подтверждении правильности прогноза.

Пример для лонг-позиции: Начальная покупка при пробое сопротивления, добавление при подтверждении движения динамическими индикаторами (MACD, Parabolic SAR).

Начальная покупка при пробое сопротивления, добавление при подтверждении движения динамическими индикаторами (MACD, Parabolic SAR). Распределение капитала: Начальная позиция — 30% планируемого объема, первое добавление — 30%, второе добавление — 40%.

Начальная позиция — 30% планируемого объема, первое добавление — 30%, второе добавление — 40%. Управление рисками: Передвижение стоп-лосса под локальные минимумы для всего объема позиции после каждого добавления.

4. Стратегия "Внутридневной разворот"

Суть: Открытие позиций против краткосрочного движения при признаках истощения импульса и формирования разворотных паттернов.

Для шорта: Вход после формирования свечных моделей разворота (поглощение, вечерняя звезда) на возрастающих объемах.

Вход после формирования свечных моделей разворота (поглощение, вечерняя звезда) на возрастающих объемах. Для лонга: Вход при формировании дивергенций между ценой и осцилляторами в зоне перепроданности.

Вход при формировании дивергенций между ценой и осцилляторами в зоне перепроданности. Временные рамки: Анализ на 15-минутном и часовом графиках, подтверждение на 4-часовом.

Анализ на 15-минутном и часовом графиках, подтверждение на 4-часовом. Целевая прибыль: Первая цель — 38.2% коррекция предыдущего движения, вторая — 61.8% (уровни Фибоначчи).

5. Стратегия "Сезонная ротация"

Суть: Адаптация направления торговли в зависимости от исторически установленных сезонных паттернов криптовалютного рынка.

Лонг-сезоны: Статистически благоприятные периоды для лонга (Q4-Q1).

Статистически благоприятные периоды для лонга (Q4-Q1). Шорт-сезоны: Периоды с исторически негативной динамикой (май-август).

Периоды с исторически негативной динамикой (май-август). Индикаторы подтверждения: Объемный профиль, потоки институциональных средств, метрики on-chain анализа.

Важно подчеркнуть, что независимо от выбранной стратегии, ключевыми факторами успеха являются:

Последовательность в применении : Стратегия должна применяться систематически, без частой смены подхода.

: Стратегия должна применяться систематически, без частой смены подхода. Адаптивность : Параметры стратегии должны корректироваться в соответствии с изменениями рыночных условий.

: Параметры стратегии должны корректироваться в соответствии с изменениями рыночных условий. Документирование результатов : Ведение журнала сделок позволяет анализировать эффективность и совершенствовать подход.

: Ведение журнала сделок позволяет анализировать эффективность и совершенствовать подход. Технологическая поддержка: Использование торговых ботов и алгоритмов для исключения эмоциональных решений.

В 2025 году наблюдается тенденция к интеграции традиционных стратегий с анализом блокчейн-данных (on-chain analysis). Такой комплексный подход позволяет получать более точные сигналы для открытия лонг и шорт позиций:

Для лонг-позиций: Положительные индикаторы включают аккумуляцию крупными кошельками, перемещение монет с бирж на холодные кошельки, рост количества активных адресов.

Положительные индикаторы включают аккумуляцию крупными кошельками, перемещение монет с бирж на холодные кошельки, рост количества активных адресов. Для шорт-позиций: Сигналы включают перемещение крупных объемов на биржи, снижение хешрейта сети, увеличение реализованной волатильности.