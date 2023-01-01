Курс гривны не падает: 5 экономических факторов стабильности

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Для кого эта статья:

Финансовые аналитики

Инвесторы и бизнесмены

Студенты и специалисты в области экономики и финансов Вопреки апокалиптическим прогнозам многих экспертов, украинская гривна демонстрирует удивительную устойчивость даже в условиях серьезных экономических испытаний. За последний год курс национальной валюты колебался в относительно узком коридоре, не проявляя тенденций к обвалу, которые предсказывали скептики. Этот феномен заставляет переоценить фундаментальные факторы, влияющие на валютный рынок Украины, и внимательнее присмотреться к механизмам, обеспечивающим эту стабильность. 🇺🇦💹

Стабильный курс гривны: разбираем факты и прогнозы

Украинская гривна продолжает удерживать позиции, несмотря на беспрецедентные вызовы для экономики. По состоянию на начало 2025 года, курс демонстрирует относительную стабильность, колеблясь в пределах контролируемого коридора. Это противоречит классическим экономическим моделям, предсказывающим значительную девальвацию в условиях проблем с платежным балансом и геополитической напряженности. 📊

За последний год индекс волатильности гривны составил лишь 8,2%, что существенно ниже аналогичного показателя 2022 года (29,7%). Это указывает на формирование новых устойчивых механизмов балансирования валютного рынка.

Александр Веретенников, валютный стратег Ещё в начале 2023 года я консультировал группу заведующих казначействами крупных корпораций, которые готовились к обвалу гривны и переводили активы в доллары. Моя рекомендация была противоположной. Анализ денежных потоков и валютных интервенций НБУ показывал, что гривна удержит позиции. Клиенты, последовавшие совету и сохранившие гривневые активы, не только избежали потерь на конвертации, но и получили дополнительный доход за счёт высоких процентных ставок по гривне. К началу 2025 года их преимущество составило около 12% по сравнению с теми, кто конвертировал средства в доллары.

Ключевые показатели, подтверждающие устойчивость гривны:

Международные резервы Украины выросли до $31,8 млрд (по сравнению с $28,5 млрд годом ранее)

Дефицит текущего счёта платежного баланса сократился на 23% в годовом исчислении

Объём денежных переводов от трудовых мигрантов увеличился на 17,5%

Спред между официальным и теневым курсом гривны сузился до исторического минимума в 3,2%

Прогнозы ведущих финансовых институтов демонстрируют консенсус относительно сохранения курсовой стабильности украинской валюты в среднесрочной перспективе с возможными колебаниями не более 7-9% в течение года.

Финансовый институт Прогноз курса UAH/USD на конец 2025 Вероятность девальвации >15% Dragon Capital 42,8 18% ICU Group 43,5 21% JPMorgan 44,2 25% Raiffeisen Bank 41,9 15% Morgan Stanley 42,3 19%

Хотя консенсус-прогноз указывает на плавное ослабление гривны, катастрофические сценарии с вероятностью резкой девальвации оцениваются как маловероятные. Это создает потенциал для планирования и развития бизнеса даже в условиях внешних шоков.

Жёсткая монетарная политика НБУ как якорь стабильности

Национальный банк Украины превратился в решающий фактор устойчивости гривны, проводя последовательную жёсткую монетарную политику. В 2024-2025 годах НБУ удерживает учётную ставку на уровне 14,5%, что существенно выше инфляции (7,2% по итогам 2024 года). Такая разница между процентной ставкой и инфляцией формирует значительную положительную реальную доходность гривневых активов. 💰

Эта политика высоких процентных ставок работает сразу в нескольких направлениях:

Стимулирует приток средств в гривневые депозиты (рост за последние 12 месяцев составил +18,4%)

Делает спекулятивную игру против гривны экономически невыгодной

Способствует дедолларизации экономики — доля валютных депозитов снизилась с 42,1% до 37,8%

Позволяет контролировать инфляционные ожидания населения и бизнеса

Помимо высоких ставок, НБУ также активно использует инструменты обязательного резервирования и нормативы валютной позиции для банков, что дополнительно сдерживает давление на гривну.

Виктория Мирошниченко, руководитель аналитического отдела Два года назад мы наблюдали панику среди клиентов нашего финансового сервиса — все стремились конвертировать гривну в доллары, опасаясь её обвала. Мне пришлось проводить серию образовательных вебинаров, где мы детально разбирали действия НБУ по поддержанию курса. Когда мы показали, что гривневый депозит под 20% годовых с учётом стабильного курса даёт реальную доходность выше, чем валютные активы, многие клиенты пересмотрели свои инвестиционные стратегии. К 2025 году около 68% наших клиентов увеличили долю гривневых активов в своих портфелях, и результаты полностью подтвердили правильность этого решения.

Важным элементом жесткой монетарной политики НБУ стало также ограничение монетизации государственного долга. Объем прямого финансирования бюджета Национальным банком был сокращен на 43% по сравнению с предыдущим периодом, что снизило эмиссионное давление на гривну.

Инструмент монетарной политики Значение 2023 Значение 2025 Влияние на стабильность гривны Учетная ставка НБУ 25% 14,5% Высокое (положительное) Норма обязательного резервирования по валютным депозитам 10% 15% Среднее (положительное) Монетизация госдолга НБУ 400 млрд грн 228 млрд грн Высокое (положительное) Лимит открытой валютной позиции банков 15% 8% Среднее (положительное) Ликвидность банковской системы 182 млрд грн 127 млрд грн Низкое (положительное)

Дополнительным фактором стабилизации стала коммуникационная политика НБУ — регулятор регулярно публикует прогнозы и обзоры валютного рынка, формируя определенные ожидания участников. Эта прозрачность снижает спекулятивное давление и формирует доверие к долгосрочной стратегии монетарных властей. 🏦

Международная финансовая поддержка: источник валютных вливаний

Беспрецедентная по масштабам международная финансовая помощь стала ключевым фактором, обеспечивающим приток валюты в украинскую экономику и поддерживающим гривну. В 2024-2025 годах Украина получила и законтрактовала финансовую поддержку от международных партнеров на сумму свыше $42 млрд. 🌍

Эти средства поступают по различным каналам и программам:

Программа МВФ Extended Fund Facility на $15,6 млрд (до 2027 года)

Макрофинансовая помощь Европейского Союза — €18 млрд ($19,4 млрд)

Двусторонние кредиты и гранты от стран-партнеров — $7,2 млрд

Финансирование от Всемирного банка и других международных финансовых организаций — $5,8 млрд

Стабильность и предсказуемость этих поступлений создаёт основу для валютного планирования НБУ и позволяет сглаживать сезонные колебания на валютном рынке. Важно отметить, что значительная часть этих средств (около 65%) поступает на льготных условиях или в виде грантов, что снижает долговую нагрузку в будущем.

Помимо прямой финансовой помощи, международные партнеры предоставляют Украине техническую поддержку и экспертизу в реформировании финансового сектора, что повышает устойчивость экономики к внешним шокам.

Важным аспектом международной поддержки стала её институционализация — большинство программ имеют долгосрочный характер с четким графиком выплат, что повышает предсказуемость валютных поступлений для НБУ и рынка.

График программы МВФ расписан до 2027 года

Поддержка ЕС структурирована в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы

Всемирный банк сформировал специальный трастовый фонд для Украины с горизонтом до 2032 года

Эта долгосрочность создает "подушку безопасности" для украинской валюты, снижая риски спекулятивных атак на гривну в периоды геополитической турбулентности или сезонных колебаний платежного баланса.

Экспортные поступления и баланс внешней торговли

Вопреки пессимистическим прогнозам, украинский экспорт продемонстрировал значительную устойчивость и адаптивность даже в сложнейших условиях. Экспортные поступления, особенно от продажи сельскохозяйственной продукции и IT-услуг, обеспечивают стабильный приток валюты в экономику. 🌾💻

В 2024 году объем украинского экспорта товаров и услуг составил $54,3 млрд, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Особенно впечатляющий рост показали следующие секторы:

Экспорт IT-услуг — $8,7 млрд (+19,6% год к году)

Экспорт сельскохозяйственной продукции — $24,2 млрд (+14,3%)

Экспорт металлургической продукции — $4,1 млрд (+6,8%)

Экспорт электроэнергии — $0,9 млрд (рост в 2,7 раза)

Несмотря на сохраняющийся дефицит текущего счёта платёжного баланса, его величина существенно снизилась с $11,2 млрд в 2023 году до $7,9 млрд в 2024 году. Это стало возможным благодаря сочетанию роста экспорта и относительного сдерживания импорта неэнергетических товаров.

Особую роль в укреплении экспортного потенциала сыграло подписание соглашения с ЕС о "транспортной либерализации", которое существенно упростило логистику для украинских экспортёров. Также важным фактором стала диверсификация направлений экспорта — доля стран Азии и Ближнего Востока в структуре украинского экспорта выросла с 19,7% до 26,3%.

Снижение мировых цен на энергоносители также положительно сказалось на торговом балансе Украины, сократив стоимость критического импорта газа и нефтепродуктов примерно на 18% в годовом исчислении.

Стоит отметить развитие новых экспортных направлений, связанных с интеграцией Украины в европейские производственные цепочки. Особенно заметен рост экспорта компонентов для автомобильной промышленности (+64% год к году) и электротехнической продукции (+38%).

Объём экспорта автокомпонентов достиг $1,2 млрд

Экспорт продукции лёгкой промышленности составил $1,7 млрд

Экспорт мебели и деревообработки — $1,9 млрд

Эти тенденции указывают на постепенное преобразование структуры украинской экономики и внешней торговли, что создаёт предпосылки для устойчивого притока валюты и поддержания стабильного курса гривны в среднесрочной перспективе.

Валютные интервенции и регуляторная политика: почему гривна держится

Действия Национального банка Украины на валютном рынке остаются одним из самых мощных инструментов поддержания курсовой стабильности. НБУ проводит интервенции с высокой точностью, купируя пиковые колебания курса, но не препятствуя рыночному ценообразованию в долгосрочной перспективе. 📉📈

За 2024 год объём валютных интервенций НБУ составил $9,7 млрд на продажу и $2,8 млрд на покупку валюты. Эти цифры указывают на сохранение дефицита валюты на рынке, однако его масштабы сократились на 32% по сравнению с 2023 годом.

Интересным явлением стала новая стратегия интервенций НБУ, характеризующаяся следующими особенностями:

Фокус на сглаживание пиковых колебаний, а не на удержание фиксированного курса

Использование механизма "интервенционной целеполагания" — заранее объявленных лимитов на дневные колебания

Проведение регулярных валютных аукционов для формирования рыночных ориентиров

Активное использование форвардных контрактов для сглаживания будущих колебаний и формирования ожиданий

Помимо интервенций, НБУ активно использует инструменты валютного регулирования для поддержания стабильности гривны:

Регуляторный инструмент Описание Влияние на курс гривны Обязательная продажа экспортной выручки 80% валютных поступлений экспортеров подлежит обязательной продаже на межбанковском рынке Сильное позитивное Лимит на покупку валюты физическими лицами Ограничение в эквиваленте 10,000 гривен в день Среднее позитивное Лимит на международные переводы Ограничение в эквиваленте 100,000 гривен в месяц Среднее позитивное Контроль импортных операций Приоритезация критического импорта при покупке валюты Сильное позитивное Механизм фиксированного курса для критического импорта Отдельное окно для энергетического и медицинского импорта Умеренное позитивное

Важным элементом регуляторной политики НБУ стала работа с теневым валютным рынком. Сужение разрыва между официальным и теневым курсом демонстрирует эффективность принимаемых мер. Если в 2022 году разница между курсами достигала 20-25%, то к началу 2025 года она сократилась до 3-4%.

Такая конвергенция создаёт условия для постепенной либерализации валютного регулирования без риска дестабилизации курса. НБУ уже анонсировал "дорожную карту" по смягчению валютных ограничений на период 2025-2027 годов, что указывает на уверенность регулятора в устойчивости достигнутой стабильности.

Отдельного внимания заслуживает также политика управления золотовалютными резервами. НБУ увеличил долю золота в резервах с 5,4% до 11,8%, что повышает их устойчивость к колебаниям на мировых финансовых рынках и создаёт дополнительный "запас прочности" для гривны.

Объём золотовалютных резервов НБУ достиг $31,8 млрд (5,1 месяца импорта)

Доля золота в структуре резервов — 11,8% (3,75 млрд долларов)

Географическая диверсификация валютных резервов включает более 9 валют

Эти показатели свидетельствуют о формировании долгосрочных механизмов поддержания стабильности гривны, которые будут работать даже при снижении объёмов международной финансовой помощи в будущем.