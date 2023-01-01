Куда вложить 3 миллиона: 7 надежных способов инвестирования с доходностью

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Для кого эта статья:

Люди с капиталом от трех миллионов рублей, заинтересованные в инвестировании.

Начинающие и опытные инвесторы, стремящиеся улучшить свои знания о финансовых инструментах и стратегиях.

Финансовые консультанты и инвестиционные советники, ищущие примеры и рекомендации для своей практики. Три миллиона рублей на счете — это не просто солидная сумма, но и стартовая площадка для построения настоящего капитала. Когда такие средства лежат "мертвым грузом", вы фактически теряете деньги из-за инфляции. Грамотное инвестирование этой суммы способно не только защитить ваш капитал, но и обеспечить стабильный пассивный доход на годы вперед. В 2025 году рынок предлагает множество инструментов — от консервативных с защитой капитала до высокодоходных с соответствующим риском. Разберем семь проверенных способов, которые помогут вашим трем миллионам работать эффективно. 💰

Куда вложить 3 миллиона: 7 надежных способов инвестирования

Имея в распоряжении 3 миллиона рублей, необходимо подходить к выбору инвестиционных инструментов особенно тщательно. Такая сумма уже позволяет формировать серьезный инвестиционный портфель, генерирующий устойчивый доход. Рассмотрим семь наиболее перспективных вариантов для вложения вашего капитала в 2025 году.

Облигации федерального займа (ОФЗ). Государственные облигации представляют собой наиболее консервативный и надежный инструмент инвестирования с доходностью 9-10% годовых. При инвестировании 1 миллиона рублей в ОФЗ можно ожидать около 90-100 тысяч рублей пассивного дохода в год. Ключевое преимущество — гарантия сохранности капитала. Корпоративные облигации. Этот инструмент предлагает доходность в диапазоне 11-14% годовых при умеренном риске. Облигации крупных компаний с высоким кредитным рейтингом обеспечивают стабильный купонный доход и возврат номинала по окончании срока. Вложение 500-700 тысяч рублей способно принести 55-98 тысяч рублей ежегодно. Индексные фонды ETF. Инвестирование в биржевые индексные фонды позволяет автоматически диверсифицировать портфель. Среднегодовая доходность ETF на американский рынок составляет 10-12%, на российский — 12-15%. При инвестировании 500 тысяч рублей можно рассчитывать на 50-75 тысяч рублей прибыли в год. Недвижимость для сдачи в аренду. Трех миллионов достаточно для приобретения небольшой квартиры в региональном центре или студии в крупном городе. Арендная доходность таких объектов составляет 5-7% годовых, что дает 150-210 тысяч рублей ежегодно. Недвижимость также имеет потенциал роста стоимости в долгосрочной перспективе. Дивидендные акции. Акции российских компаний с высокими дивидендами способны приносить 10-15% годового дохода. Особенно привлекательны компании нефтегазового сектора, металлургии и телекоммуникаций, регулярно выплачивающие дивиденты. Вложение 500 тысяч рублей может генерировать 50-75 тысяч рублей дивидендных выплат ежегодно. Инвестиционная недвижимость на этапе строительства. Покупка квартиры на ранней стадии строительства с последующей продажей после сдачи объекта позволяет получить до 20-25% прибыли. Инвестиция в 3 миллиона потенциально принесет 600-750 тысяч рублей за 1,5-2 года при выборе надежного застройщика. Микрокредитование через P2P-платформы. Инвестирование в займы через платформы взаимного кредитования обеспечивает доходность 15-18% годовых. Распределение 300-500 тысяч рублей между разными заемщиками минимизирует риски и может принести 45-90 тысяч рублей ежегодно.

Инвестиционный инструмент Доходность (годовых) Уровень риска Ликвидность Доход с 1 млн ₽ в год ОФЗ 9-10% Низкий Высокая 90-100 тыс. ₽ Корпоративные облигации 11-14% Средний Средняя 110-140 тыс. ₽ ETF-фонды 10-15% Средний Высокая 100-150 тыс. ₽ Аренда недвижимости 5-7% Низкий Низкая 50-70 тыс. ₽ Дивидендные акции 10-15% Высокий Высокая 100-150 тыс. ₽ Инвест-недвижимость на этапе строительства 20-25% (за период) Высокий Низкая 200-250 тыс. ₽ P2P-кредитование 15-18% Высокий Средняя 150-180 тыс. ₽

Антон Бережной, инвестиционный советник

Недавно ко мне обратился Сергей, успешный IT-специалист из Новосибирска. После продажи доли в стартапе у него появилось 3,2 миллиона рублей. Он понимал, что держать такую сумму на банковском счете нерационально, но боялся рисковать всем капиталом.

Мы разработали для него сбалансированную стратегию: 1 миллион вложили в ОФЗ и корпоративные облигации надежных эмитентов, 700 тысяч — в ETF на американский рынок, 800 тысяч — в дивидендные акции российских компаний, а 700 тысяч — в микрокредитование через P2P-платформу. Оставшиеся средства Сергей решил сохранить как подушку безопасности.

Через год его портфель показал совокупную доходность 13,2% — это более 420 тысяч рублей чистой прибыли. Самое важное — он получил этот доход, не прикладывая никаких усилий после первоначального распределения средств. Теперь Сергей ежемесячно добавляет в инвестиционный портфель 10% своей зарплаты, следуя той же стратегии.

Инвестиционные стратегии для капитала в 3 миллиона

Выбор оптимальной инвестиционной стратегии для суммы в 3 миллиона рублей зависит от ваших финансовых целей, горизонта планирования и отношения к риску. Рассмотрим четыре основные стратегии, каждая из которых имеет свои преимущества и подходит для определенного типа инвесторов.

Консервативная стратегия: защита капитала 🛡️

Эта стратегия подойдет тем, кто не готов рисковать и стремится в первую очередь сохранить свой капитал, получая при этом доход, превышающий инфляцию.

Распределение средств:

ОФЗ и государственные облигации — 60% (1,8 млн ₽)

Корпоративные облигации надежных эмитентов — 25% (750 тыс. ₽)

Банковские депозиты — 10% (300 тыс. ₽)

Золото (ETF или монеты) — 5% (150 тыс. ₽)

Ожидаемая доходность: 8-10% годовых

8-10% годовых Примерный годовой доход: 240-300 тыс. ₽

240-300 тыс. ₽ Преимущества: минимальные риски потери капитала, предсказуемый пассивный доход

Умеренная стратегия: баланс роста и защиты ⚖️

Эта стратегия сочетает инструменты сохранения капитала с активами, имеющими потенциал роста, и подходит для большинства инвесторов.

Распределение средств:

Облигации (государственные и корпоративные) — 40% (1,2 млн ₽)

Индексные ETF фонды — 20% (600 тыс. ₽)

Дивидендные акции — 20% (600 тыс. ₽)

Недвижимость для сдачи в аренду — остаток средств или отложено на первоначальный взнос

Банковские депозиты — 10% (300 тыс. ₽) как резервный фонд

Ожидаемая доходность: 10-13% годовых

10-13% годовых Примерный годовой доход: 300-390 тыс. ₽

300-390 тыс. ₽ Преимущества: сбалансированный подход к риску и доходности, частичная защита от инфляции и рыночных колебаний

Агрессивная стратегия: максимальный рост 📈

Подходит для инвесторов, готовых принять высокие риски ради потенциально более высокой доходности в долгосрочной перспективе.

Распределение средств:

Акции перспективных компаний — 40% (1,2 млн ₽)

ETF на развивающиеся рынки — 20% (600 тыс. ₽)

P2P-кредитование — 15% (450 тыс. ₽)

Инвестиционная недвижимость на этапе строительства — 20% (600 тыс. ₽)

Облигации — 5% (150 тыс. ₽) как "подушка безопасности"

Ожидаемая доходность: 15-20% годовых

15-20% годовых Примерный годовой доход: 450-600 тыс. ₽

450-600 тыс. ₽ Преимущества: максимальный потенциал роста капитала в долгосрочной перспективе

Стратегия пассивного дохода: фокус на регулярные выплаты 💵

Эта стратегия ориентирована на инвесторов, стремящихся создать стабильный источник дополнительного дохода без активного участия в управлении инвестициями.

Распределение средств:

Дивидендные акции компаний с историей стабильных выплат — 30% (900 тыс. ₽)

Корпоративные облигации с высоким купоном — 30% (900 тыс. ₽)

Недвижимость для сдачи в аренду — 35% (1,05 млн ₽ как первоначальный взнос)

P2P-кредитование с ежемесячными выплатами — 5% (150 тыс. ₽)

Ожидаемая доходность: 10-12% годовых

10-12% годовых Примерный годовой доход: 300-360 тыс. ₽

300-360 тыс. ₽ Преимущества: регулярные выплаты (ежемесячные или ежеквартальные), минимальное время на управление инвестициями

При выборе стратегии инвестирования необходимо учитывать, что высокая доходность всегда сопровождается повышенным риском. Для суммы в 3 миллиона рублей рекомендуется не концентрировать все средства в одном инструменте, даже если он кажется исключительно надежным.

Ключевое правило успешного инвестора — регулярный пересмотр своего портфеля с учетом изменений рыночной ситуации, корректировка долей различных активов и фиксация прибыли по достижении целевых показателей доходности.

Надежные способы вложения 3 миллионов с разным доходом

Инвестиционный рынок 2025 года предлагает широкий спектр инструментов с различным соотношением риска и доходности. Рассмотрим детально наиболее надежные способы инвестирования 3 миллионов рублей в зависимости от желаемого уровня дохода.

1. Низкорисковые инвестиции (доходность 7-10% годовых)

Облигации федерального займа (ОФЗ) представляют собой долговые ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов РФ. Инвестор фактически кредитует государство, получая взамен фиксированный купонный доход. В 2025 году средняя доходность ОФЗ составляет 8-9% годовых. Основное преимущество — стопроцентная гарантия возврата вложенных средств при сохранении до погашения.

Банковские депозиты в надежных банках остаются классическим инструментом сбережения с минимальным риском. Средние ставки по вкладам в топ-10 банках России достигают 7-8% годовых. Вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством через систему страхования вкладов. Для суммы в 3 миллиона рекомендуется распределение средств между 2-3 банками для полного страхового покрытия.

Золото и драгоценные металлы традиционно служат защитным активом во времена экономической нестабильности. Инвестировать можно через покупку физического золота (монет, слитков) или открытие обезличенных металлических счетов (ОМС). Среднегодовая доходность за последние 10 лет составила около 7%, однако в периоды высокой инфляции или геополитической напряженности рост может превышать 15-20%.

2. Инвестиции среднего риска (доходность 10-15% годовых)

Корпоративные облигации надежных эмитентов позволяют получать более высокий доход по сравнению с государственными бумагами при умеренном повышении риска. Облигации компаний с кредитным рейтингом AAA и AA обеспечивают доходность 11-13% годовых. Важно выбирать эмитентов из разных секторов экономики для диверсификации.

Дивидендные акции крупных российских компаний с историей стабильных выплат приносят не только дивидендный доход (7-10%), но и потенциальный рост капитала за счет увеличения курсовой стоимости. Особенно привлекательны акции компаний нефтегазового сектора, телекоммуникаций и металлургии.

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) представляют собой корзину активов, торгующихся на бирже как единая ценная бумага. ETF на российский рынок (например, на индекс Мосбиржи) в долгосрочной перспективе показывают доходность 10-12% годовых, а фонды на американский рынок (S&P 500) — 10-11% в долларовом эквиваленте.

3. Высокодоходные инвестиции (доходность 15% и выше)

Недвижимость для инвестиций остается одним из наиболее понятных и осязаемых активов. При грамотном выборе объекта совокупная доходность от аренды и роста стоимости может достигать 15-20% годовых. Особенно перспективны апартаменты в крупных городах и недвижимость на этапе строительства от проверенных застройщиков.

Частные инвестиционные фонды специализируются на вложениях в конкретные сегменты рынка или стратегии. Фонды с фокусом на перспективные отрасли (технологии, возобновляемая энергетика) показывают доходность 15-25% годовых. Минимальная сумма входа обычно составляет 1-3 миллиона рублей, что делает их доступными для рассматриваемого капитала.

P2P-кредитование (кредитование "равный-равному") через специализированные платформы позволяет получать 15-18% годовых при распределении средств между множеством заемщиков. Ключ к снижению риска — диверсификация портфеля займов по срокам, типам заемщиков и суммам.

Марина Светлова, финансовый стратег

История моей клиентки Елены — яркий пример того, как можно эффективно распорядиться суммой в 3 миллиона рублей. После продажи унаследованной квартиры она оказалась перед выбором: куда вложить полученные деньги?

Проанализировав ее финансовое положение и цели, мы разработали стратегию "трех корзин". Первая корзина (1 млн) — надежные инструменты: ОФЗ и депозиты. Вторая (1,5 млн) — сбалансированные активы: корпоративные облигации и ETF на российский рынок. Третья (500 тыс.) — высокодоходные инструменты: небольшая доля в P2P-кредитовании и дивидендные акции.

Через два года совокупная доходность составила 14,2% годовых — около 850 тысяч рублей чистой прибыли. Что удивительно, основной доход принесла именно вторая корзина, оказавшаяся оптимальным балансом между риском и доходностью. Этот опыт наглядно показывает, что умеренная стратегия часто оказывается наиболее эффективной для большинства инвесторов.

Тип инвестиций Ожидаемая доходность Риск Минимальный срок Особенности Государственные облигации (ОФЗ) 8-9% Низкий 1-3 года Высокая надежность, защита от инфляции (ОФЗ-ИН) Банковские депозиты 7-8% Низкий 3-12 месяцев Страхование вкладов до 1,4 млн ₽ Корпоративные облигации 11-13% Средний 2-5 лет Регулярные купонные выплаты, снижение налога при владении от 3 лет ETF на российский рынок 10-12% Средний 3-5 лет Автоматическая диверсификация, низкие комиссии Дивидендные акции 12-15% Выше среднего 3-7 лет Регулярные дивиденды + потенциальный рост капитала Недвижимость для аренды 5-7% (аренда) + 5-10% (рост стоимости) Средний От 5 лет Стабильный арендный поток, защита от инфляции P2P-кредитование 15-18% Высокий 1-3 года Высокие регулярные выплаты, необходима диверсификация займов

Как диверсифицировать 3 миллиона для снижения рисков

Грамотная диверсификация — фундаментальный принцип успешного инвестирования, особенно когда речь идет о существенной сумме в 3 миллиона рублей. Правильное распределение капитала между различными классами активов значительно снижает общий риск и обеспечивает стабильность инвестиционного портфеля.

Принципы эффективной диверсификации капитала 🧩

При разработке стратегии диверсификации следует придерживаться следующих ключевых принципов:

Распределение по классам активов — инвестирование в различные типы финансовых инструментов: акции, облигации, недвижимость, альтернативные инвестиции

— инвестирование в различные типы финансовых инструментов: акции, облигации, недвижимость, альтернативные инвестиции Географическая диверсификация — размещение капитала в активы разных стран и регионов для снижения страновых рисков

— размещение капитала в активы разных стран и регионов для снижения страновых рисков Отраслевая диверсификация — инвестирование в компании из различных секторов экономики

— инвестирование в компании из различных секторов экономики Временная диверсификация — распределение входа в рынок на несколько этапов для уменьшения влияния рыночной волатильности

— распределение входа в рынок на несколько этапов для уменьшения влияния рыночной волатильности Валютная диверсификация — хранение части капитала в разных валютах для защиты от валютных рисков

Оптимальное распределение суммы 3 миллиона рублей 📊

Для обеспечения баланса между доходностью и защитой капитала рассмотрим модельное распределение 3 миллионов рублей:

30% (900 тыс. ₽) — защитные активы:

Государственные облигации (ОФЗ) — 500 тыс. ₽

Депозиты в надежных банках — 300 тыс. ₽

Золото или золотые ETF — 100 тыс. ₽

40% (1,2 млн ₽) — доходные активы с умеренным риском:

Корпоративные облигации — 500 тыс. ₽

Дивидендные акции — 400 тыс. ₽

ETF на индекс Мосбиржи — 300 тыс. ₽

20% (600 тыс. ₽) — активы роста:

ETF на зарубежные рынки — 300 тыс. ₽

Акции перспективных секторов — 300 тыс. ₽

10% (300 тыс. ₽) — альтернативные инвестиции:

P2P-кредитование — 150 тыс. ₽

Первоначальный взнос на недвижимость или агрессивные инвестиции — 150 тыс. ₽

Стратегии диверсификации для разных целей

В зависимости от ваших инвестиционных целей, стратегия диверсификации может существенно различаться:

Для максимальной защиты капитала: увеличьте долю защитных активов до 50-60%, а остальные средства распределите между корпоративными облигациями и дивидендными акциями компаний "первого эшелона".

увеличьте долю защитных активов до 50-60%, а остальные средства распределите между корпоративными облигациями и дивидендными акциями компаний "первого эшелона". Для создания регулярного пассивного дохода: сосредоточьтесь на дивидендных акциях (30%), корпоративных облигациях с регулярными купонами (40%) и небольшой доле недвижимости для сдачи в аренду (если возможно с учетом первоначального взноса).

сосредоточьтесь на дивидендных акциях (30%), корпоративных облигациях с регулярными купонами (40%) и небольшой доле недвижимости для сдачи в аренду (если возможно с учетом первоначального взноса). Для долгосрочного накопления: увеличьте долю активов роста до 30-40%, включая ETF на развивающиеся рынки и акции компаний с высоким потенциалом.

Практические рекомендации по диверсификации 3 миллионов 🔍

Не инвестируйте более 10-15% в одну компанию , даже если она кажется исключительно надежной

, даже если она кажется исключительно надежной Используйте ETF для упрощения диверсификации — один ETF на S&P 500 дает экспозицию на 500 крупнейших американских компаний

— один ETF на S&P 500 дает экспозицию на 500 крупнейших американских компаний Разделите вход в рынок на 3-6 частей (по 500-1000 тыс. ₽), инвестируя с интервалом в 1-2 месяца для снижения риска входа на пике

(по 500-1000 тыс. ₽), инвестируя с интервалом в 1-2 месяца для снижения риска входа на пике Сохраняйте 10-15% капитала в виде ликвидных активов (депозиты до востребования, краткосрочные ОФЗ) для возможности быстрого перераспределения при появлении инвестиционных возможностей

(депозиты до востребования, краткосрочные ОФЗ) для возможности быстрого перераспределения при появлении инвестиционных возможностей Регулярно пересматривайте портфель (раз в квартал или полугодие) и ребалансируйте его для поддержания целевого распределения активов

Важно понимать, что диверсификация не гарантирует положительный результат, но значительно снижает риски потери капитала. Например, в кризисные 2008 и 2020 годы диверсифицированные портфели показали значительно меньшее снижение по сравнению с портфелями, сконцентрированными в одном классе активов.

При диверсификации суммы в 3 миллиона рублей стоит помнить, что это достаточно крупный капитал для построения полноценного инвестиционного портфеля, но недостаточный для некоторых премиальных инвестиционных продуктов (закрытые паевые фонды, венчурные инвестиции), которые часто требуют суммы от 5-10 миллионов рублей.

Оценка рисков и доходности при вложении 3 миллионов

Грамотная оценка соотношения риска и потенциальной доходности — ключевой фактор успеха при инвестировании суммы в 3 миллиона рублей. Понимание специфических рисков каждого инструмента позволяет принимать взвешенные решения и выстраивать эффективную стратегию управления капиталом.

Методология оценки инвестиционных рисков 📉

При оценке инвестиционных рисков следует анализировать несколько ключевых параметров:

Волатильность (изменчивость цены актива) — чем выше волатильность, тем выше потенциальный риск

(изменчивость цены актива) — чем выше волатильность, тем выше потенциальный риск Максимальная просадка (максимальное снижение от пика до минимума) — показывает, насколько глубоким может быть падение стоимости актива

(максимальное снижение от пика до минимума) — показывает, насколько глубоким может быть падение стоимости актива Коэффициент Шарпа — соотношение доходности к волатильности; высокое значение указывает на хорошую доходность при относительно низком риске

— соотношение доходности к волатильности; высокое значение указывает на хорошую доходность при относительно низком риске Ликвидность — возможность быстро продать актив без существенной потери в стоимости

— возможность быстро продать актив без существенной потери в стоимости Корреляция с другими активами в портфеле — низкая или отрицательная корреляция снижает общий риск портфеля

Сравнительный анализ рисков различных инвестиционных инструментов

Рассмотрим основные риски и ожидаемую доходность популярных инвестиционных инструментов для суммы в 3 миллиона рублей:

Государственные облигации (ОФЗ):

Основные риски: инфляционный риск, процентный риск (при повышении ключевой ставки цены облигаций могут снижаться)

Доходность: 8-9% годовых

Максимальная историческая просадка: 5-7%

Защита: практически полная гарантия возврата номинальной стоимости при погашении

Корпоративные облигации:

Основные риски: кредитный риск (риск дефолта эмитента), процентный риск, риск ликвидности (для некоторых выпусков)

Доходность: 11-14% годовых

Максимальная историческая просадка: 10-15% для рейтинга BBB и выше, до 30% для более рискованных выпусков

Защита: диверсификация между эмитентами, выбор компаний с высоким кредитным рейтингом

Дивидендные акции:

Основные риски: рыночный риск (общие колебания рынка), отраслевые риски, риск сокращения дивидендов

Доходность: дивидендная 7-10% + потенциальный рост капитала 3-7% = 10-17% годовых

Максимальная историческая просадка: 30-50%

Защита: фокус на компании с устойчивой дивидендной историей, диверсификация по отраслям

ETF на индексы:

Основные риски: рыночный риск, валютный риск (для зарубежных ETF), риск несоответствия индексу

Доходность: 10-15% годовых в среднесрочной перспективе

Максимальная историческая просадка: 20-40% в зависимости от индекса

Защита: долгосрочное инвестирование (5+ лет), постепенное наращивание позиции

P2P-кредитование:

Основные риски: кредитный риск (невозврат средств заемщиками), риск платформы (банкротство площадки)

Доходность: 15-18% годовых

Максимальная историческая просадка: до 20-25% при экономических кризисах

Защита: распределение средств между большим количеством займов (от 50+), ограничение суммы одного займа до 10-20 тыс. ₽

Недвижимость (аренда):

Основные риски: низкая ликвидность, риск простоя, расходы на содержание

Доходность: арендная 5-7% + потенциальный рост стоимости 3-5% = 8-12% годовых

Максимальная историческая просадка: 20-30% на рынке недвижимости

Защита: тщательный выбор локации, юридическая проверка, страхование недвижимости

Стратегии управления рисками при инвестировании 3 миллионов 🛠️

Для эффективного управления рисками при инвестировании 3 миллионов рублей рекомендуется применять следующие стратегии:

Правило 5% — не вкладывайте более 5% капитала (150 тыс. ₽) в один высокорисковый актив

— не вкладывайте более 5% капитала (150 тыс. ₽) в один высокорисковый актив Лестница облигаций — распределение облигационных инвестиций по срокам погашения для снижения процентного риска

— распределение облигационных инвестиций по срокам погашения для снижения процентного риска Хеджирование — использование защитных инструментов (например, покупка защитных опционов при существенных вложениях в акции)

— использование защитных инструментов (например, покупка защитных опционов при существенных вложениях в акции) Стоп-лоссы — установление порогов продажи актива для ограничения потенциальных убытков (обычно 10-15% от цены покупки)

— установление порогов продажи актива для ограничения потенциальных убытков (обычно 10-15% от цены покупки) Ребалансировка портфеля — регулярный пересмотр структуры активов с возвращением к целевым пропорциям

Практические рекомендации по оптимизации соотношения риск/доходность

На основе анализа рисков и потенциальной доходности различных инструментов можно сформулировать следующие практические рекомендации:

Начинайте с консервативной части — первые 30-40% капитала (900-1200 тыс. ₽) инвестируйте в низкорисковые инструменты

— первые 30-40% капитала (900-1200 тыс. ₽) инвестируйте в низкорисковые инструменты Постепенно наращивайте доли более рискованных активов — распределите вход на рынки акций на 3-6 месяцев

— распределите вход на рынки акций на 3-6 месяцев Используйте "правило возраста" для определения доли защитных активов: процент консервативных инвестиций примерно равен вашему возрасту

для определения доли защитных активов: процент консервативных инвестиций примерно равен вашему возрасту Повышайте долю защитных активов при достижении инвестиционных целей — если портфель показал хорошую доходность, переводите часть прибыли в более консервативные инструменты

— если портфель показал хорошую доходность, переводите часть прибыли в более консервативные инструменты Изучайте специфические риски каждого актива перед инвестированием — для корпоративных облигаций анализируйте финансовую отчетность компаний, для недвижимости — локацию и перспективы района

Помните, что ключевым фактором успешного инвестирования является не только получение высокой доходности, но и сохранение капитала. При сумме в 3 миллиона рублей потеря 20% капитала (600 тыс. ₽) будет гораздо более болезненной, чем недополученная прибыль в размере тех же 20%.

Оптимальная стратегия инвестирования 3 миллионов рублей должна обеспечивать доходность выше инфляции на 5-7 процентных пунктов при ограничении максимальной просадки портфеля до уровня, который вы психологически готовы принять (обычно 15-20% для среднестатистического инвестора).