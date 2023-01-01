Кто выпускает криптовалюту – майнеры, компании и государства

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Инвесторы и трейдеры, интересующиеся криптовалютами

Специалисты в области финансов и аналитики

Люди, желающие освоить и глубже понять криптовалютные технологии и их влияние на рынок Цифровые деньги меняют глобальный финансовый ландшафт, и главный вопрос уже не «что такое криптовалюта», а «кто за ней стоит». Миф о том, что криптовалюты возникают из ниоткуда, давно развеян. За каждым токеном и монетой стоят вполне конкретные эмитенты — от одиночных майнеров в гаражах до крупнейших государств мира. Понимание роли эмитентов критически важно для прогнозирования динамики рынка и оценки долгосрочных перспектив каждого криптоактива. 💰🔍

Основные эмитенты криптовалют: от майнеров до государств

Эмиссия криптовалют — процесс, который принципиально отличается от выпуска фиатных денег. Если традиционные валюты выпускаются исключительно центральными банками, то на крипторынке действует сложная экосистема эмитентов. Это одна из ключевых причин, почему криптовалюты так радикально меняют финансовый мир. 🌐

Ключевыми категориями эмитентов на криптовалютном рынке 2025 года являются:

Майнеры и валидаторы — технические участники, обеспечивающие функционирование блокчейн-сетей

Команды разработчиков — создатели и поддерживающие технологическую основу протоколов

Коммерческие компании — бизнес-структуры, выпускающие токены для своих экосистем

Государственные институты — центробанки и финансовые регуляторы, работающие над CBDC

Децентрализованные автономные организации (DAO) — сообщества, управляющие эмиссией коллективно

Децентрализованные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, не имеют единого эмитента. Их выпуск осуществляется через математически заданный алгоритм, а майнеры или валидаторы лишь обеспечивают работу этого механизма. Например, в сети Bitcoin новые монеты создаются примерно каждые 10 минут согласно заранее запрограммированному расписанию, а общая эмиссия ограничена 21 миллионом монет.

Тип эмитента Примеры криптовалют Характер эмиссии Уровень централизации Майнеры (PoW) Bitcoin, Litecoin Алгоритмический с конкуренцией Низкий Валидаторы (PoS) Ethereum 2.0, Cardano Пропорциональный стейку Средний Корпорации BNB, Ripple Контролируемый бизнес-моделью Высокий Центробанки Digital Yuan, е-Крона Полностью контролируемый Максимальный DAO MakerDAO, Uniswap Коллективный/голосование Умеренный

Андрей Вершинин, криптовалютный трейдер и аналитик

Когда я начинал торговать криптовалютами в 2017 году, я совершил классическую ошибку — инвестировал в проект, даже не понимая, кто на самом деле контролирует эмиссию. Токен назывался PumpCoin, и его создатели утверждали, что это «полностью децентрализованная валюта, созданная сообществом». На бумаге всё выглядело великолепно — ограниченная эмиссия, инновационный алгоритм консенсуса. Я вложил значительную сумму, но через месяц обнаружил, что разработчики тайно изменили код и "допечатали" 40% от общего объема токенов, которые затем быстро распродали. Курс обвалился на 98%. Этот опыт заставил меня разработать систему анализа, которую я использую до сих пор — первым делом я исследую, кто реально контролирует эмиссию, насколько децентрализован механизм выпуска, и какие технические ограничения существуют. Сегодня это первое, на что я смотрю перед любой инвестицией в крипторынок.

Механизмы создания криптовалют: PoW, PoS и другие

Техническая сторона эмиссии криптовалют непосредственно связана с механизмом консенсуса — способом, которым участники сети достигают согласия относительно состояния блокчейна. Именно эти алгоритмы определяют, кто и как может выпускать новые монеты. 🔗

Основные механизмы эмиссии в современных криптовалютах:

Proof of Work (PoW) — новые монеты создаются в процессе майнинга, который требует значительных вычислительных мощностей

— новые монеты создаются в процессе майнинга, который требует значительных вычислительных мощностей Proof of Stake (PoS) — право на выпуск новых монет получают валидаторы, заблокировавшие (застейкавшие) определённое количество криптовалюты

— право на выпуск новых монет получают валидаторы, заблокировавшие (застейкавшие) определённое количество криптовалюты Delegated Proof of Stake (DPoS) — модификация PoS, где валидаторы избираются голосованием держателей токенов

— модификация PoS, где валидаторы избираются голосованием держателей токенов Proof of Authority (PoA) — право эмиссии имеют только авторизованные участники с подтвержденной репутацией

— право эмиссии имеют только авторизованные участники с подтвержденной репутацией Предварительный выпуск — все токены создаются единовременно при запуске проекта (часто используется в ICO/IEO)

В PoW-системах, таких как Bitcoin, новые монеты создаются как вознаграждение майнерам, которые решают сложные математические задачи и добавляют новые блоки в блокчейн. Это энергозатратный процесс, но он обеспечивает высокую децентрализацию. Количество новых Bitcoin, создаваемых в каждом блоке, сокращается вдвое примерно каждые четыре года в процессе, известном как "халвинг".

PoS-системы, такие как Ethereum после его перехода на Ethereum 2.0, работают иначе. Здесь валидаторы (эквивалент майнеров) должны заблокировать определенную сумму криптовалюты в качестве залога, и шанс быть выбранным для создания следующего блока пропорционален размеру этого залога. Это значительно более энергоэффективный подход.

Механизм консенсуса Энергопотребление Децентрализация Скорость транзакций Основные эмитенты Proof of Work Очень высокое Высокая Низкая-Средняя Майнеры с вычислительными мощностями Proof of Stake Низкое Средняя-Высокая Средняя-Высокая Держатели криптовалюты с крупными стейками Delegated PoS Очень низкое Средняя Очень высокая Избранные делегаты Proof of Authority Минимальное Низкая Очень высокая Авторизованные узлы Предварительный выпуск Одноразовый расход Зависит от распределения Не влияет Команда проекта

Прозрачность механизма эмиссии — один из ключевых факторов доверия к криптовалюте. Если алгоритм создания новых монет четко определен, открыт для аудита и не может быть произвольно изменен, это значительно снижает риски инфляции и манипуляций. Напротив, проекты с непрозрачными механизмами эмиссии часто вызывают обоснованные подозрения.

Корпоративные эмитенты: кто выпускает стейблкоины

Корпоративные криптовалюты — особый сегмент рынка, где эмитентами выступают коммерческие компании. В отличие от децентрализованных криптовалют, такие активы имеют четкий центр контроля. Наиболее яркий пример — стейблкоины, криптовалюты, стоимость которых привязана к традиционным активам, обычно к доллару США. 🏢💵

Крупнейшими корпоративными эмитентами по состоянию на 2025 год являются:

Tether Holdings Ltd. — эмитент USDT, крупнейшего стейблкоина с капитализацией более $170 миллиардов

Circle Internet Financial — компания, выпускающая USDC, второй по величине стейблкоин

Binance Holdings — создатель BUSD и нативного токена биржи BNB

Ripple Labs — разработчик и эмитент XRP, криптовалюты для трансграничных платежей

MakerDAO — гибридная структура, управляющая стейблкоином DAI через сложную систему смарт-контрактов и коллективного управления

Стейблкоины представляют собой особый класс корпоративных криптовалют. В отличие от волатильных децентрализованных активов, таких как Bitcoin, они создаются с целью поддержания стабильной цены. Это достигается разными способами: обеспечением резервами в фиатных валютах (Tether, USDC), алгоритмическими методами (Terra) или избыточным обеспечением криптоактивами (DAI).

Корпоративная криптоэмиссия имеет свои особенности, главная из которых — централизованный контроль. Компания-эмитент имеет возможность создавать новые токены, "замораживать" средства на адресах и даже полностью менять правила функционирования валюты. Это создает дополнительные риски, но также обеспечивает стабильность и возможность быстро реагировать на изменения рынка.

Екатерина Соколова, финансовый директор технологического стартапа В 2022 году наша компания столкнулась с необходимостью проводить трансграничные платежи в условиях ужесточения ограничений. У нас были подрядчики в 12 странах, и традиционные банковские переводы стали непредсказуемыми по срокам и комиссиям. Мы изучили разные криптовалютные решения и в конечном счете остановились на стейблкоинах. Разработали стратегию диверсификации: 40% оборотных средств для международных расчетов хранили в USDC, 40% в USDT и 20% в DAI. Эта стратегия оправдала себя во время кризиса USDC в марте 2023 года, когда стейблкоин временно потерял привязку к доллару. Самым важным уроком для нас стало понимание, что за каждым стейблкоином стоит конкретная компания со своими рисками. Корпоративные эмитенты дают определенные гарантии, но также создают точки уязвимости. Сейчас у нас есть четкий протокол оценки рисков для каждого корпоративного эмитента, который мы пересматриваем ежеквартально.

Государственные криптовалюты: CBDC и их особенности

Центральные банки по всему миру активно разрабатывают собственные цифровые валюты — CBDC (Central Bank Digital Currency). Это принципиально новый класс цифровых активов, совмещающий технологические преимущества криптовалют с государственными гарантиями традиционных денег. В отличие от децентрализованных криптовалют, CBDC полностью контролируются государством. 🏛️

К 2025 году наиболее продвинутые проекты CBDC включают:

Digital Yuan (e-CNY) — китайская CBDC, которая уже используется миллионами граждан

Digital Euro — проект Европейского центрального банка, находящийся в финальной стадии разработки

Digital Dollar — американская CBDC, проходящая пилотное тестирование

е-Крона — шведская CBDC, одна из первых инициатив в развитых странах

Цифровой рубль — российская CBDC, запущенная в коммерческую эксплуатацию

CBDC становятся новым инструментом монетарной политики. Центральные банки получают беспрецедентные возможности по контролю денежного обращения: от мгновенного отслеживания всех транзакций до программирования денег (например, установления срока действия выплат или ограничения типов товаров, на которые можно потратить определенные средства).

Государственные криптовалюты имеют фундаментальные отличия от классических криптоактивов:

Централизованный выпуск и контроль — эмиссией полностью управляет центральный банк

Легальный статус — CBDC имеют статус официального платежного средства

Отсутствие анонимности — все транзакции обычно идентифицируются и могут отслеживаться

Стабильность курса — большинство CBDC привязаны к национальным валютам

Интеграция с банковской системой — CBDC работают как дополнение, а не замена традиционной финансовой инфраструктуры

Главное преимущество CBDC для пользователей — безопасность, гарантированная государством. Главный недостаток — полное отсутствие приватности и независимости, которые характерны для децентрализованных криптовалют. Это создает интересную дихотомию на рынке: децентрализованные криптовалюты и CBDC развиваются параллельно, обслуживая разные потребности и разных пользователей.

Влияние эмитентов на стабильность и ценность криптоактивов

Тип эмитента напрямую влияет на долгосрочную стабильность и ценность криптовалюты. Это влияние распространяется на целый ряд факторов: инфляционную модель, устойчивость к атакам, доверие рынка и регуляторную безопасность. Понимание этих взаимосвязей — ключ к успешному прогнозированию динамики криптоактивов. 📊

Основные аспекты влияния эмитентов на криптовалюты:

Инфляционная модель — тип эмитента определяет скорость создания новых монет и общее предложение

— тип эмитента определяет скорость создания новых монет и общее предложение Управление обновлениями — процедура внесения изменений в протокол зависит от структуры эмитента

— процедура внесения изменений в протокол зависит от структуры эмитента Устойчивость к атакам — децентрализованные эмитенты обеспечивают большую безопасность от точечных атак

— децентрализованные эмитенты обеспечивают большую безопасность от точечных атак Регуляторные риски — централизованные эмитенты более уязвимы для давления со стороны регуляторов

— централизованные эмитенты более уязвимы для давления со стороны регуляторов Рыночное восприятие — различные типы эмитентов вызывают разный уровень доверия у инвесторов

Децентрализованные криптовалюты с большим количеством независимых эмитентов-майнеров теоретически более устойчивы к манипуляциям и цензуре. Однако на практике даже в Bitcoin существует концентрация майнинговых мощностей, что создает риски централизации. По данным на 2025 год, 10 крупнейших майнинговых пулов контролируют более 85% хешрейта сети Bitcoin.

Корпоративные криптовалюты показывают высокую краткосрочную стабильность благодаря централизованному управлению, но подвержены серьезным долгосрочным рискам. История помнит крах Terra/LUNA в 2022 году, когда алгоритмический стейблкоин потерял привязку и миллиарды долларов рыночной капитализации за несколько дней.

CBDC, обеспеченные полной мощью государства, представляют собой наиболее стабильные цифровые активы, но их ценность может быть подвержена тем же инфляционным рискам, что и традиционные фиатные валюты. Кроме того, они полностью контролируются эмитентом, что создает риски замораживания средств и цензуры транзакций.