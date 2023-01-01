Кто оплачивает первые три дня больничного: работодатель или ФСС

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Для кого эта статья:

Работники, желающие разобраться в правилах оформления и начисления больничных листов

Кадровые специалисты и бухгалтеры, ответственное за расчеты пособий временной нетрудоспособности

Люди, интересующиеся социальной защитой и правами в сфере трудового законодательства Оформление больничного листа — это не только медицинская процедура, но и финансовый вопрос, который волнует каждого работающего россиянина. Многие сотрудники, получая пособие по временной нетрудоспособности, задаются вопросом: почему часть средств приходит от работодателя, а другая — от государственного фонда? Правила оплаты первых трех дней больничного имеют свои особенности, и понимание этого механизма важно как для работников, так и для кадровых специалистов. В 2025 году система оплаты больничных листов продолжает работать по установленным законодательством принципам — давайте разберемся, кто и за что платит, когда вы заболели. 💼🏥

Кто платит за первые три дня больничного листа

Согласно действующему законодательству (Федеральный закон №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"), первые три дня больничного оплачивает работодатель из собственных средств. Начиная с четвертого дня, оплату производит Фонд пенсионного и социального страхования РФ (ранее — ФСС). 📝

Это правило действует при заболевании или травме самого работника. Такое разделение ответственности между работодателем и государством установлено для балансировки финансовой нагрузки и минимизации злоупотреблений системой социального страхования. 🤝

Анна Викторовна, главный бухгалтер В нашей компании сотрудник производственного отдела Константин неожиданно заболел гриппом в разгар важного проекта. Он обратился в поликлинику и получил больничный лист на 7 дней. Когда пришло время рассчитывать выплаты, мы как работодатель покрыли первые три дня из собственного бюджета — это составило около 4500 рублей исходя из его среднего заработка. Остальные 4 дня оплатил уже Фонд социального страхования. Константин был удивлен, получив две разные суммы от разных источников, и обратился ко мне за разъяснениями. После нашего разговора он понял, что такой порядок оплаты — это стандартная практика, установленная законодательно, а не прихоть работодателя.

Существуют случаи, когда работодатель освобождается от оплаты первых трех дней больничного, и вся ответственность ложится на ФСС. К таким случаям относятся:

Уход за больным членом семьи (в том числе ребенком)

Больничный по беременности и родам

Больничный при необходимости протезирования в стационаре

Долечивание в санаторно-курортных учреждениях

Карантин самого работника или его ребенка до 7 лет

Больничный в связи с профессиональным заболеванием или производственной травмой

Причина нетрудоспособности Кто оплачивает первые 3 дня Кто оплачивает последующие дни Болезнь или травма сотрудника Работодатель ФСС Уход за больным ребенком ФСС ФСС Беременность и роды ФСС ФСС Производственная травма ФСС ФСС Карантин ФСС ФСС

Важно отметить, что для работодателя это не добровольное решение, а обязанность, установленная федеральным законодательством. Неисполнение обязательств по оплате первых трех дней больничного может повлечь административную ответственность для организации. 🚨

Как рассчитывается оплата первых дней больничного

Расчет оплаты больничного листа, включая первые три дня, производится по единой формуле, независимо от того, кто осуществляет выплату — работодатель или ФСС. Размер пособия зависит от среднего заработка сотрудника за предшествующие два календарных года и страхового стажа. 🧮

Алгоритм расчета оплаты больничного в 2025 году включает следующие шаги:

Определение расчетного периода (два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности) Подсчет всех выплат, на которые были начислены страховые взносы Определение среднего дневного заработка (сумма выплат за расчетный период / 730 дней) Применение ограничений по минимальному и максимальному размеру среднего дневного заработка Расчет размера дневного пособия с учетом страхового стажа Умножение дневного пособия на количество дней нетрудоспособности

Процент оплаты больничного зависит от страхового стажа работника:

Стаж 8 лет и более — 100% от среднего заработка

Стаж от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка

Стаж менее 5 лет — 60% от среднего заработка

Если заработок за два предыдущих года превышает предельную базу для начисления страховых взносов, то при расчете больничного используется предельная величина. В 2025 году максимальный размер среднего дневного заработка составляет 3083,97 рублей. 💰

Михаил Сергеевич, HR-директор Недавно к нам в компанию устроился новый сотрудник Алексей с небольшим трудовым стажем — всего 3 года. Через месяц он заболел и принес больничный на 5 дней. При расчете выплат мы столкнулись с интересной ситуацией: из-за его небольшого стажа процент оплаты больничного составил только 60% от среднего заработка. Алексей был разочарован размером выплаты и спрашивал, почему он получает меньше, чем его коллеги при аналогичных заболеваниях. Мы провели для него небольшой ликбез по расчету больничных и объяснили, что с увеличением стажа будет расти и процент оплаты. Это стало для него дополнительной мотивацией к долгосрочной работе в компании. Первые три дня больничного мы оплатили из средств компании, а за оставшиеся два дня платил уже ФСС.

Для наглядности приведем пример расчета оплаты первых трех дней больничного:

Параметры Пример расчета Общий заработок за 2023-2024 годы 800 000 рублей Средний дневной заработок 800 000 / 730 = 1095,89 рублей Страховой стаж 6 лет (80% от среднего заработка) Размер дневного пособия 1095,89 × 80% = 876,71 рублей Оплата первых трех дней (работодатель) 876,71 × 3 = 2630,13 рублей

Особенности оплаты больничного при разных заболеваниях

Порядок оплаты больничного листа может существенно различаться в зависимости от причины нетрудоспособности. Это важно учитывать как работникам, так и специалистам кадровых служб при начислении соответствующих выплат. 🧾

При обычном заболевании или бытовой травме действует стандартная схема: первые три дня оплачивает работодатель, остальные — ФСС. Однако существуют особые случаи:

Больничный по уходу за ребенком. Независимо от продолжительности больничного, оплату с первого дня производит ФСС. При этом учитывается возраст ребенка: в случае ухода за ребенком до 7 лет оплачивается весь период больничного (до 60 календарных дней в год), от 7 до 15 лет — до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания.

Независимо от продолжительности больничного, оплату с первого дня производит ФСС. При этом учитывается возраст ребенка: в случае ухода за ребенком до 7 лет оплачивается весь период больничного (до 60 календарных дней в год), от 7 до 15 лет — до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания. Профессиональное заболевание или производственная травма. Больничный оплачивается ФСС в размере 100% среднего заработка с первого дня независимо от стажа работника.

Больничный оплачивается ФСС в размере 100% среднего заработка с первого дня независимо от стажа работника. Карантин. Если работник был отстранен от работы в связи с карантином (его собственным или карантином ребенка до 7 лет), ФСС оплачивает весь период с первого дня.

Если работник был отстранен от работы в связи с карантином (его собственным или карантином ребенка до 7 лет), ФСС оплачивает весь период с первого дня. Больничный по беременности и родам. Оплачивается ФСС полностью с первого дня в размере 100% среднего заработка независимо от стажа.

Важно отметить, что если работник получил несколько больничных листов подряд по разным основаниям, то правила оплаты применяются к каждому случаю отдельно. Например, если сначала работник болел сам, а затем взял больничный по уходу за ребенком, то первые три дня его собственной болезни оплатит работодатель, а весь больничный по уходу за ребенком — ФСС. 📊

Ограничения по оплате больничного листа также различаются в зависимости от причины нетрудоспособности:

Причина нетрудоспособности Продолжительность оплаты Размер оплаты Болезнь/травма работника Весь период болезни В зависимости от стажа (60-100%) Уход за ребенком до 7 лет Весь период, но не более 60 дней в год В зависимости от стажа (60-100%) Уход за ребенком 7-15 лет До 15 дней на каждый случай, не более 45 дней в год В зависимости от стажа (60-100%) Производственная травма Весь период до восстановления трудоспособности 100% независимо от стажа Беременность и роды 140-194 дня в зависимости от обстоятельств 100% независимо от стажа

С 2022 года в России действует система "Прямые выплаты", согласно которой ФСС напрямую перечисляет пособие застрахованному лицу. Работодатель только передает необходимые сведения и документы, но при этом по-прежнему оплачивает первые три дня болезни работника из собственных средств. 💳

Ситуации, когда ФСС оплачивает больничный с первого дня

Существует ряд случаев, когда финансовая ответственность за оплату пособия по временной нетрудоспособности с первого дня возлагается на Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Это значительно снижает финансовую нагрузку на работодателя и одновременно обеспечивает дополнительную социальную защиту граждан в особых жизненных ситуациях. 🛡️

Полный перечень случаев, когда ФСС оплачивает больничный с первого дня:

Уход за больным членом семьи, включая детей любого возраста Больничный по беременности и родам — оплачивается полностью из средств ФСС Больничный при осложненной беременности, если женщина встала на учет в ранние сроки Карантин — принудительная изоляция гражданина или ребенка до 7 лет, посещающего дошкольное учреждение Протезирование по медицинским показаниям в стационаре протезно-ортопедического предприятия Долечивание в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения Производственная травма или профессиональное заболевание, возникшее в связи с выполнением трудовых обязанностей

Следует подчеркнуть, что в случае ухода за больным ребенком или другим членом семьи действуют особые правила. ФСС оплачивает весь период больничного, но с ограничениями по продолжительности оплаты в течение календарного года. При этом учитываются возраст заболевшего ребенка и характер заболевания. 👨‍👩‍👧

Особенно важно для работников знать о ситуации с производственными травмами. Если травма признана связанной с профессиональной деятельностью (составлен акт Н-1 о несчастном случае на производстве), то пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работника и оплачивается с первого дня нетрудоспособности полностью за счет ФСС. 🏭

При декретном отпуске (отпуске по беременности и родам) больничный лист оформляется на весь период, который составляет:

140 календарных дней (70 до родов и 70 после) при обычной беременности

156 календарных дней при осложненных родах

194 календарных дня при многоплодной беременности

Все эти дни оплачиваются исключительно за счет средств ФСС в размере 100% среднего заработка, независимо от трудового стажа женщины. 🤰

Как получить оплату первых трех дней больничного

Чтобы гарантированно получить оплату первых трех дней больничного от работодателя, необходимо соблюсти определенную процедуру оформления и предоставления документов. От правильности ваших действий зависит своевременность и полнота выплат. 📋

Пошаговая инструкция для получения оплаты больничного:

Оформите электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) у лечащего врача. С 2022 года бумажные больничные не выдаются, используются только электронные. Сообщите номер больничного работодателю — по телефону, электронной почте или через личное обращение в отдел кадров. Убедитесь, что работодатель получил информацию о вашем больничном через систему электронного взаимодействия с ФСС. В случае необходимости предоставьте дополнительные документы, если этого требует внутренний регламент компании (например, заявление на выплату пособия). После закрытия больничного листа убедитесь, что информация об этом поступила работодателю.

Важно понимать, что при электронном больничном работодатель самостоятельно получает информацию о факте нетрудоспособности сотрудника из информационной системы ФСС. Работник только сообщает номер своего ЭЛН. 🖥️

Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности следующие:

Работодатель обязан рассчитать пособие за первые три дня болезни и выплатить его в ближайший день выплаты заработной платы после закрытия больничного.

За последующие дни ФСС перечисляет пособие напрямую работнику в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия.

Работник может контролировать начисление и выплату пособия через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте Фонда пенсионного и социального страхования. Там отображается информация о всех оформленных электронных больничных и суммах начисленных пособий. 📱

Если работодатель отказывается оплачивать первые три дня больничного или затягивает с выплатой, работник имеет право:

Обратиться с письменным заявлением к руководству компании Подать жалобу в Государственную инспекцию труда Обратиться в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Подать исковое заявление в суд

За задержку выплаты пособия работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки. 📢