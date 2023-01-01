Кто оплачивает первые три дня больничного: работодатель или ФСС#Трудовое право #Больничный #Компенсации
Для кого эта статья:
- Работники, желающие разобраться в правилах оформления и начисления больничных листов
- Кадровые специалисты и бухгалтеры, ответственное за расчеты пособий временной нетрудоспособности
Люди, интересующиеся социальной защитой и правами в сфере трудового законодательства
Оформление больничного листа — это не только медицинская процедура, но и финансовый вопрос, который волнует каждого работающего россиянина. Многие сотрудники, получая пособие по временной нетрудоспособности, задаются вопросом: почему часть средств приходит от работодателя, а другая — от государственного фонда? Правила оплаты первых трех дней больничного имеют свои особенности, и понимание этого механизма важно как для работников, так и для кадровых специалистов. В 2025 году система оплаты больничных листов продолжает работать по установленным законодательством принципам — давайте разберемся, кто и за что платит, когда вы заболели. 💼🏥
Кто платит за первые три дня больничного листа
Согласно действующему законодательству (Федеральный закон №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"), первые три дня больничного оплачивает работодатель из собственных средств. Начиная с четвертого дня, оплату производит Фонд пенсионного и социального страхования РФ (ранее — ФСС). 📝
Это правило действует при заболевании или травме самого работника. Такое разделение ответственности между работодателем и государством установлено для балансировки финансовой нагрузки и минимизации злоупотреблений системой социального страхования. 🤝
Анна Викторовна, главный бухгалтер В нашей компании сотрудник производственного отдела Константин неожиданно заболел гриппом в разгар важного проекта. Он обратился в поликлинику и получил больничный лист на 7 дней. Когда пришло время рассчитывать выплаты, мы как работодатель покрыли первые три дня из собственного бюджета — это составило около 4500 рублей исходя из его среднего заработка. Остальные 4 дня оплатил уже Фонд социального страхования. Константин был удивлен, получив две разные суммы от разных источников, и обратился ко мне за разъяснениями. После нашего разговора он понял, что такой порядок оплаты — это стандартная практика, установленная законодательно, а не прихоть работодателя.
Существуют случаи, когда работодатель освобождается от оплаты первых трех дней больничного, и вся ответственность ложится на ФСС. К таким случаям относятся:
- Уход за больным членом семьи (в том числе ребенком)
- Больничный по беременности и родам
- Больничный при необходимости протезирования в стационаре
- Долечивание в санаторно-курортных учреждениях
- Карантин самого работника или его ребенка до 7 лет
- Больничный в связи с профессиональным заболеванием или производственной травмой
|Причина нетрудоспособности
|Кто оплачивает первые 3 дня
|Кто оплачивает последующие дни
|Болезнь или травма сотрудника
|Работодатель
|ФСС
|Уход за больным ребенком
|ФСС
|ФСС
|Беременность и роды
|ФСС
|ФСС
|Производственная травма
|ФСС
|ФСС
|Карантин
|ФСС
|ФСС
Важно отметить, что для работодателя это не добровольное решение, а обязанность, установленная федеральным законодательством. Неисполнение обязательств по оплате первых трех дней больничного может повлечь административную ответственность для организации. 🚨
Как рассчитывается оплата первых дней больничного
Расчет оплаты больничного листа, включая первые три дня, производится по единой формуле, независимо от того, кто осуществляет выплату — работодатель или ФСС. Размер пособия зависит от среднего заработка сотрудника за предшествующие два календарных года и страхового стажа. 🧮
Алгоритм расчета оплаты больничного в 2025 году включает следующие шаги:
- Определение расчетного периода (два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности)
- Подсчет всех выплат, на которые были начислены страховые взносы
- Определение среднего дневного заработка (сумма выплат за расчетный период / 730 дней)
- Применение ограничений по минимальному и максимальному размеру среднего дневного заработка
- Расчет размера дневного пособия с учетом страхового стажа
- Умножение дневного пособия на количество дней нетрудоспособности
Процент оплаты больничного зависит от страхового стажа работника:
- Стаж 8 лет и более — 100% от среднего заработка
- Стаж от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка
- Стаж менее 5 лет — 60% от среднего заработка
Если заработок за два предыдущих года превышает предельную базу для начисления страховых взносов, то при расчете больничного используется предельная величина. В 2025 году максимальный размер среднего дневного заработка составляет 3083,97 рублей. 💰
Михаил Сергеевич, HR-директор Недавно к нам в компанию устроился новый сотрудник Алексей с небольшим трудовым стажем — всего 3 года. Через месяц он заболел и принес больничный на 5 дней. При расчете выплат мы столкнулись с интересной ситуацией: из-за его небольшого стажа процент оплаты больничного составил только 60% от среднего заработка. Алексей был разочарован размером выплаты и спрашивал, почему он получает меньше, чем его коллеги при аналогичных заболеваниях. Мы провели для него небольшой ликбез по расчету больничных и объяснили, что с увеличением стажа будет расти и процент оплаты. Это стало для него дополнительной мотивацией к долгосрочной работе в компании. Первые три дня больничного мы оплатили из средств компании, а за оставшиеся два дня платил уже ФСС.
Для наглядности приведем пример расчета оплаты первых трех дней больничного:
|Параметры
|Пример расчета
|Общий заработок за 2023-2024 годы
|800 000 рублей
|Средний дневной заработок
|800 000 / 730 = 1095,89 рублей
|Страховой стаж
|6 лет (80% от среднего заработка)
|Размер дневного пособия
|1095,89 × 80% = 876,71 рублей
|Оплата первых трех дней (работодатель)
|876,71 × 3 = 2630,13 рублей
Особенности оплаты больничного при разных заболеваниях
Порядок оплаты больничного листа может существенно различаться в зависимости от причины нетрудоспособности. Это важно учитывать как работникам, так и специалистам кадровых служб при начислении соответствующих выплат. 🧾
При обычном заболевании или бытовой травме действует стандартная схема: первые три дня оплачивает работодатель, остальные — ФСС. Однако существуют особые случаи:
- Больничный по уходу за ребенком. Независимо от продолжительности больничного, оплату с первого дня производит ФСС. При этом учитывается возраст ребенка: в случае ухода за ребенком до 7 лет оплачивается весь период больничного (до 60 календарных дней в год), от 7 до 15 лет — до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания.
- Профессиональное заболевание или производственная травма. Больничный оплачивается ФСС в размере 100% среднего заработка с первого дня независимо от стажа работника.
- Карантин. Если работник был отстранен от работы в связи с карантином (его собственным или карантином ребенка до 7 лет), ФСС оплачивает весь период с первого дня.
- Больничный по беременности и родам. Оплачивается ФСС полностью с первого дня в размере 100% среднего заработка независимо от стажа.
Важно отметить, что если работник получил несколько больничных листов подряд по разным основаниям, то правила оплаты применяются к каждому случаю отдельно. Например, если сначала работник болел сам, а затем взял больничный по уходу за ребенком, то первые три дня его собственной болезни оплатит работодатель, а весь больничный по уходу за ребенком — ФСС. 📊
Ограничения по оплате больничного листа также различаются в зависимости от причины нетрудоспособности:
|Причина нетрудоспособности
|Продолжительность оплаты
|Размер оплаты
|Болезнь/травма работника
|Весь период болезни
|В зависимости от стажа (60-100%)
|Уход за ребенком до 7 лет
|Весь период, но не более 60 дней в год
|В зависимости от стажа (60-100%)
|Уход за ребенком 7-15 лет
|До 15 дней на каждый случай, не более 45 дней в год
|В зависимости от стажа (60-100%)
|Производственная травма
|Весь период до восстановления трудоспособности
|100% независимо от стажа
|Беременность и роды
|140-194 дня в зависимости от обстоятельств
|100% независимо от стажа
С 2022 года в России действует система "Прямые выплаты", согласно которой ФСС напрямую перечисляет пособие застрахованному лицу. Работодатель только передает необходимые сведения и документы, но при этом по-прежнему оплачивает первые три дня болезни работника из собственных средств. 💳
Ситуации, когда ФСС оплачивает больничный с первого дня
Существует ряд случаев, когда финансовая ответственность за оплату пособия по временной нетрудоспособности с первого дня возлагается на Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Это значительно снижает финансовую нагрузку на работодателя и одновременно обеспечивает дополнительную социальную защиту граждан в особых жизненных ситуациях. 🛡️
Полный перечень случаев, когда ФСС оплачивает больничный с первого дня:
- Уход за больным членом семьи, включая детей любого возраста
- Больничный по беременности и родам — оплачивается полностью из средств ФСС
- Больничный при осложненной беременности, если женщина встала на учет в ранние сроки
- Карантин — принудительная изоляция гражданина или ребенка до 7 лет, посещающего дошкольное учреждение
- Протезирование по медицинским показаниям в стационаре протезно-ортопедического предприятия
- Долечивание в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения
- Производственная травма или профессиональное заболевание, возникшее в связи с выполнением трудовых обязанностей
Следует подчеркнуть, что в случае ухода за больным ребенком или другим членом семьи действуют особые правила. ФСС оплачивает весь период больничного, но с ограничениями по продолжительности оплаты в течение календарного года. При этом учитываются возраст заболевшего ребенка и характер заболевания. 👨👩👧
Особенно важно для работников знать о ситуации с производственными травмами. Если травма признана связанной с профессиональной деятельностью (составлен акт Н-1 о несчастном случае на производстве), то пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работника и оплачивается с первого дня нетрудоспособности полностью за счет ФСС. 🏭
При декретном отпуске (отпуске по беременности и родам) больничный лист оформляется на весь период, который составляет:
- 140 календарных дней (70 до родов и 70 после) при обычной беременности
- 156 календарных дней при осложненных родах
- 194 календарных дня при многоплодной беременности
Все эти дни оплачиваются исключительно за счет средств ФСС в размере 100% среднего заработка, независимо от трудового стажа женщины. 🤰
Как получить оплату первых трех дней больничного
Чтобы гарантированно получить оплату первых трех дней больничного от работодателя, необходимо соблюсти определенную процедуру оформления и предоставления документов. От правильности ваших действий зависит своевременность и полнота выплат. 📋
Пошаговая инструкция для получения оплаты больничного:
- Оформите электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) у лечащего врача. С 2022 года бумажные больничные не выдаются, используются только электронные.
- Сообщите номер больничного работодателю — по телефону, электронной почте или через личное обращение в отдел кадров.
- Убедитесь, что работодатель получил информацию о вашем больничном через систему электронного взаимодействия с ФСС.
- В случае необходимости предоставьте дополнительные документы, если этого требует внутренний регламент компании (например, заявление на выплату пособия).
- После закрытия больничного листа убедитесь, что информация об этом поступила работодателю.
Важно понимать, что при электронном больничном работодатель самостоятельно получает информацию о факте нетрудоспособности сотрудника из информационной системы ФСС. Работник только сообщает номер своего ЭЛН. 🖥️
Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности следующие:
- Работодатель обязан рассчитать пособие за первые три дня болезни и выплатить его в ближайший день выплаты заработной платы после закрытия больничного.
- За последующие дни ФСС перечисляет пособие напрямую работнику в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия.
Работник может контролировать начисление и выплату пособия через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте Фонда пенсионного и социального страхования. Там отображается информация о всех оформленных электронных больничных и суммах начисленных пособий. 📱
Если работодатель отказывается оплачивать первые три дня больничного или затягивает с выплатой, работник имеет право:
- Обратиться с письменным заявлением к руководству компании
- Подать жалобу в Государственную инспекцию труда
- Обратиться в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования
- Подать исковое заявление в суд
За задержку выплаты пособия работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки. 📢
Понимать правила оплаты больничных — значит защищать свои трудовые права и разумно планировать финансы во время болезни. В большинстве случаев первые три дня оплачивает работодатель, затем эстафету принимает ФСС. Однако в особых ситуациях — уход за ребенком, беременность, производственные травмы — государство берет на себя выплаты с первого дня. Используйте электронные сервисы для контроля начислений, своевременно информируйте работодателя о болезни и не стесняйтесь отстаивать свои права на полную и своевременную оплату периода нетрудоспособности. Здоровье — главный капитал, а знание своих прав помогает сохранять финансовое благополучие даже в непростые периоды.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву