Кросс-курс: что это такое и как работает – простое объяснение

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Для кого эта статья:

Начинающие трейдеры и финансовые аналитики

Путешественники и туристы, планирующие обмен валют

Владельцы малых и средних бизнесов, работающие с международными транзакциями Мир валютного рынка подобен мощному океану, где волны курсов постоянно меняются, создавая как возможности, так и риски. В этом океане кросс-курсы — навигационные маяки для тех, кто хочет совершать успешные финансовые путешествия между разными валютами. 💱 Многие начинающие трейдеры и путешественники сталкиваются с этим понятием, но часто теряются в сложных финансовых терминах. Давайте разберём по полочкам, что такое кросс-курс, почему они существуют и как использовать их себе на пользу — без лишних сложностей и путаницы.

Что такое кросс-курс и почему он важен

Кросс-курс — это обменный курс между двумя валютами, который рассчитывается через третью валюту. Проще говоря, это способ узнать, сколько единиц одной валюты вы получите в обмен на другую, если прямого котирования между ними нет или оно невыгодно. 🔄

Представьте, что вы хотите обменять казахстанские тенге на шведские кроны, но в вашем банке нет прямого курса между этими валютами. В этом случае банк использует кросс-курс, рассчитывая обмен через более популярную валюту-посредника, чаще всего — доллар США или евро.

Денис Карпов, валютный аналитик с 15-летним стажем Однажды ко мне обратился клиент — владелец небольшой компании, экспортирующей товары в страны Южной Америки. Он получал оплату в бразильских реалах и долгое время терял значительные суммы при конвертации в рубли из-за невыгодных курсов местного банка. После анализа ситуации мы разработали стратегию: сначала конвертировать реалы в доллары США по кросс-курсу, а затем доллары в рубли. Этот двухшаговый процесс, основанный на использовании кросс-курсов, сэкономил ему около 4% при каждой транзакции. За год компания сохранила более 15,000 долларов, которые раньше "съедали" банковские комиссии и невыгодные прямые конвертации.

Почему кросс-курсы так важны для финансового мира:

Они обеспечивают возможность обмена между любыми двумя валютами, даже если между ними нет прямой котировки

Позволяют находить наиболее выгодные пути конвертации валют

Помогают трейдерам выявлять возможности для арбитража (получения прибыли на разнице курсов)

Дают компаниям инструменты для снижения затрат при международных транзакциях

Позволяют путешественникам планировать бюджет поездок в экзотические страны

Без кросс-курсов международная финансовая система была бы намного менее эффективной. Представьте: существует более 180 валют в мире, и если бы для каждой пары валют требовалась прямая котировка, потребовалось бы отслеживать более 16,000 различных соотношений!

Ситуация Без кросс-курсов С кросс-курсами Конвертация редких валют Часто невозможна или крайне невыгодна Всегда возможна через валюту-посредник Количество котировок для 180 валют 16,110 прямых котировок 179 котировок к основной валюте Ликвидность рынка Низкая для экзотических пар Высокая через основные валюты Стоимость транзакций Высокая из-за широких спредов Оптимизированная через расчет

Как формируются и рассчитываются кросс-курсы

Формирование кросс-курсов подчиняется строгой математической логике. Основа расчета — соотношение двух валют через третью, которая выступает посредником. В большинстве случаев этим посредником выступает доллар США, хотя иногда используется евро или другие резервные валюты. 📊

Существует два основных метода расчета кросс-курсов:

Прямой метод — когда обе валюты котируются к доллару напрямую Косвенный метод — когда одна из валют имеет обратную котировку к доллару

Рассмотрим формулу расчета кросс-курса на примере. Допустим, нам нужно определить кросс-курс между евро (EUR) и британским фунтом (GBP) через доллар США (USD).

Если курс EUR/USD = 1.10 (за 1 евро дают 1.10 доллара), а курс GBP/USD = 1.25 (за 1 фунт дают 1.25 доллара), то кросс-курс EUR/GBP рассчитывается как:

EUR/GBP = EUR/USD ÷ GBP/USD = 1.10 ÷ 1.25 = 0.88

Таким образом, 1 евро будет стоить 0.88 фунта.

Для обратного кросс-курса GBP/EUR формула меняется на:

GBP/EUR = GBP/USD ÷ EUR/USD = 1.25 ÷ 1.10 = 1.136

Это означает, что 1 фунт стоит 1.136 евро.

Тип расчета Формула Пример (EUR/JPY через USD) Прямой метод (обе валюты к USD) A/B = (A/USD) ÷ (B/USD) EUR/JPY = (EUR/USD) ÷ (JPY/USD) Или A/B = (A/USD) × (USD/B) EUR/JPY = (EUR/USD) × (USD/JPY) Косвенный метод (смешанные котировки) A/B = (A/USD) × (USD/B) Если EUR/USD = 1.10 и USD/JPY = 145, то EUR/JPY = 1.10 × 145 = 159.5 Через несколько валют A/C = (A/B) × (B/C) EUR/CAD = (EUR/USD) × (USD/CAD)

Важно помнить, что банки и обменные пункты всегда добавляют к расчетному кросс-курсу свой спред (маржу), поэтому реальный курс обмена будет менее выгодным, чем теоретически рассчитанный.

Практическое применение кросс-курсов в обмене валют

Кросс-курсы — не просто абстрактные финансовые расчеты. Они имеют прямое практическое применение в повседневной жизни. От путешествий до международных бизнес-операций — понимание кросс-курсов может принести ощутимую финансовую выгоду. 💼

Анна Сергеева, международный финансовый консультант Одна из моих клиенток, увлекающаяся путешествиями по Азии, рассказала интересную историю. Во время поездки по Таиланду она планировала посетить Лаос и Камбоджу. В банке ей предложили обменять рубли на доллары, а затем на местные валюты в каждой стране. Вместо этого я предложила ей альтернативный план: обменять рубли на таиландские баты в России (выгодный кросс-курс), а затем использовать баты для обмена на лаосские кипы и камбоджийские риели непосредственно на местных приграничных рынках, где курс бата к местным валютам был значительно выгоднее, чем доллара. В результате она сэкономила около 9% бюджета только на валютных операциях. Кросс-курсы помогли ей избежать двойной конвертации и связанных с этим комиссий.

Вот несколько распространенных сценариев, где понимание кросс-курсов дает практическое преимущество:

Международные путешествия — умение анализировать кросс-курсы позволяет определить, какую валюту выгоднее брать с собой в поездку Онлайн-покупки в зарубежных магазинах — выбор правильной валюты оплаты может существенно снизить стоимость Денежные переводы родственникам за границу — расчет оптимального маршрута конвертации Инвестиции в зарубежные активы — минимизация потерь на конвертации Экспортно-импортные операции — оптимизация валютных расчетов с партнерами

Например, представьте, что вы хотите перевести деньги родственнику в Аргентину. У вас есть выбор:

Конвертировать рубли сразу в аргентинские песо (редкая операция с высокой комиссией)

Конвертировать рубли в доллары, а затем доллары в песо (стандартный путь)

Проанализировать кросс-курсы и найти оптимальный маршрут, например, через евро, если текущие курсы это позволяют

Третий вариант требует понимания кросс-курсов, но может сэкономить до 3-5% от суммы перевода — а это ощутимая разница при крупных транзакциях.

Для бизнеса грамотное использование кросс-курсов открывает дополнительные возможности оптимизации:

Выбор валюты контракта с учетом прогнозируемой динамики курсов

Определение оптимальных сроков проведения конвертаций

Минимизация валютных рисков при многоступенчатых международных расчетах

Использование естественного хеджирования через подбор входящих и исходящих валютных потоков

Основные кросс-курсы на мировом финансовом рынке

Мировой финансовый рынок оперирует тысячами кросс-курсов, но среди них выделяются наиболее ликвидные и важные пары, которые формируют каркас всей системы валютных отношений. Именно на эти кросс-курсы ориентируются трейдеры и финансовые аналитики при построении торговых стратегий. 🏦

Основные кросс-курсы можно разделить на несколько категорий:

Мажорные кросс-курсы — пары между основными мировыми валютами, исключая доллар США

— пары между основными мировыми валютами, исключая доллар США Курсы валют стран-соседей — валюты географически близких экономик

— валюты географически близких экономик Экзотические кросс-курсы — пары с валютами развивающихся рынков

— пары с валютами развивающихся рынков Сырьевые кросс-курсы — пары, включающие валюты стран-экспортеров сырья

Наиболее торгуемые кросс-курсы на мировом рынке в 2025 году:

Валютная пара Описание Особенности Среднедневной объем торгов (млрд $) EUR/GBP Евро/Британский фунт Отражает экономические отношения ЕС и Великобритании ~120 EUR/JPY Евро/Японская иена Индикатор настроения рынка и склонности к риску ~95 GBP/JPY Фунт/Японская иена Высокая волатильность, популярна у агрессивных трейдеров ~85 EUR/CHF Евро/Швейцарский франк Отражает отношения ЕС и "безопасной гавани" Швейцарии ~60 EUR/AUD Евро/Австралийский доллар Связь европейской экономики и сырьевого рынка ~45

Помимо объема торгов, каждый кросс-курс обладает своими характеристиками, которые важно учитывать при работе с ними:

Волатильность — некоторые кросс-пары, такие как GBP/JPY (называемая трейдерами "Бабочка"), известны своими резкими движениями

— некоторые кросс-пары, такие как GBP/JPY (называемая трейдерами "Бабочка"), известны своими резкими движениями Ликвидность — определяет легкость входа и выхода из позиций без значительного влияния на рынок

— определяет легкость входа и выхода из позиций без значительного влияния на рынок Спред — разница между ценой покупки и продажи, которая напрямую влияет на стоимость транзакций

— разница между ценой покупки и продажи, которая напрямую влияет на стоимость транзакций Корреляция с сырьевыми рынками — например, валютные пары с участием австралийского и канадского долларов часто следуют за ценами на сырье

Интересно, что популярность определенных кросс-курсов со временем меняется. Так, с усилением роли китайской экономики растет значение кросс-курсов с юанем, а геополитические события 2022-2024 годов привели к росту популярности кросс-курсов с участием валют БРИКС.

Для начинающих трейдеров рекомендуется начинать работу с наиболее ликвидными кросс-курсами, такими как EUR/GBP или EUR/JPY, где меньше спред и больше аналитической информации.

Советы по использованию кросс-курсов для новичков

Работа с кросс-курсами может показаться сложной задачей для новичков, но несколько практических советов помогут быстрее освоиться и использовать этот инструмент с максимальной эффективностью. Давайте разберем ключевые рекомендации. 🎯

1. Начните с понимания базовой механики

Прежде чем применять сложные стратегии, убедитесь, что вы полностью понимаете принцип формирования кросс-курсов. Практикуйтесь в расчетах на простых примерах, используя популярные валютные пары.

2. Используйте надежные источники котировок

Официальные сайты центральных банков

Финансовые порталы с репутацией (Bloomberg, Reuters)

Платформы крупных брокеров

Специализированные приложения для конвертации валют

Избегайте сомнительных ресурсов с устаревшими данными — в мире валютных курсов каждая секунда имеет значение.

3. Учитывайте спреды и комиссии

Теоретически рассчитанный кросс-курс и реальный обменный курс в банке будут отличаться. При планировании конвертации всегда добавляйте к расчетам потенциальные комиссии:

Комиссия за проведение операции (фиксированная или процентная)

Спред между курсом покупки и продажи

Дополнительные сборы за экзотические валюты

Комиссии за международные переводы

4. Сравнивайте разные маршруты конвертации

Часто существует несколько способов конвертировать одну валюту в другую. Например, для перевода рублей в таиландские баты можно использовать доллар США или евро как промежуточную валюту. Сравните оба варианта, чтобы выбрать наиболее выгодный.

5. Следите за экономическими новостями

Кросс-курсы реагируют на экономические события в обеих странах, валюты которых составляют пару. Основные факторы влияния:

Изменения процентных ставок центральных банков

Публикация важных экономических индикаторов

Политические события и геополитические риски

Изменения в торговых отношениях между странами

6. Не забывайте о сезонных факторах

Некоторые кросс-курсы демонстрируют сезонные колебания. Например, курс евро к шведской кроне может меняться в зависимости от туристического сезона или праздничных периодов, когда увеличиваются потоки туристов.

7. Используйте технические инструменты

Для активных трейдеров и тех, кто часто совершает валютные операции:

Онлайн-конвертеры с функцией отслеживания исторических данных

Мобильные приложения с уведомлениями о достижении целевого курса

Графические инструменты анализа тренда

Калькуляторы с учетом комиссий различных банков и сервисов

8. Не паникуйте при резких колебаниях

Валютный рынок отличается волатильностью. Если вы не спекулянт, а просто планируете обмен для поездки или оплаты, выбирайте момент, когда курс относительно стабилен, и не пытайтесь угадать "идеальную точку".

9. Диверсифицируйте валютные риски

Если вам предстоят крупные траты в иностранной валюте, рассмотрите возможность разделения конвертации на несколько этапов, чтобы снизить риск неблагоприятного изменения курса.

10. Практикуйтесь без риска

Многие брокерские платформы предлагают демо-счета, где можно тренироваться в работе с кросс-курсами без риска потери реальных денег. Это идеальный способ освоить принципы и стратегии работы с валютными парами.