Криптовалюта в США: правовой статус, регулирование и особенности рынка

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Для кого эта статья:

Инвесторы, заинтересованные в криптовалютах и цифровых активах

Специалисты и юристы в области цифрового права и финансового регулирования

Студенты и профессионалы, стремящиеся получить знания о финансовом анализе и регулировании рынка криптовалют Криптовалютная индустрия в США находится на переломном этапе: с одной стороны – миллиарды долларов инвестиций и технологический прорыв, с другой – сложная мозаика регуляций федерального и штатного уровней. Американский рынок цифровых активов – это арена, где пересекаются интересы технологических гигантов, финансовых регуляторов и рядовых инвесторов. Понимание правового ландшафта США в отношении криптовалют – ключевой фактор для принятия взвешенных инвестиционных решений и минимизации юридических рисков. В 2025 году прозрачность и соответствие нормативным требованиям становятся не просто рекомендацией, а обязательным условием работы на этом рынке. 💼📊

Правовой статус криптовалют в США: основные законы

В США отсутствует единый федеральный закон, непосредственно регулирующий криптовалютный рынок. Правовой статус цифровых активов определяется комбинацией федерального законодательства, директив регулирующих органов, судебных прецедентов и законов отдельных штатов.

Основной правовой фреймворк, применяемый к криптовалютам в США, включает:

Securities Act (1933) и Securities Exchange Act (1934) — определяют, когда токены могут рассматриваться как ценные бумаги

и — определяют, когда токены могут рассматриваться как ценные бумаги Commodity Exchange Act — устанавливает режим для криптовалют, классифицируемых как товары

— устанавливает режим для криптовалют, классифицируемых как товары Bank Secrecy Act (BSA) — требует от финансовых учреждений помогать правительству в обнаружении отмывания денег

— требует от финансовых учреждений помогать правительству в обнаружении отмывания денег State Money Transmitter Laws — регулируют деятельность компаний, передающих или конвертирующих денежные средства

Ключевой тест на определение криптовалюты как ценной бумаги в США — тест Хауи (Howey Test), сформулированный Верховным судом в 1946 году. Согласно этому тесту, инструмент является инвестиционным контрактом (и, следовательно, ценной бумагой), если:

Существует инвестиция денег В общем предприятии С ожиданием прибыли Полученной исключительно от усилий других лиц

В 2023-2024 годах SEC активно применяла тест Хауи к различным криптовалютным проектам, что привело к серии судебных разбирательств. В июле 2023 года ключевым стало решение по делу SEC против Ripple, где суд постановил, что продажа XRP институциональным инвесторам подпадала под законы о ценных бумагах, в то время как розничные продажи — нет. Это создало важный прецедент для определения статуса токенов. 🧩

Категория криптоактивов Правовой статус Регулирующий орган Биткоин, Ethereum Товар/цифровой актив CFTC Security-токены Ценные бумаги SEC Stable-монеты Платежный инструмент/товар FinCEN, CFTC NFT Коллекционные предметы/ценные бумаги (зависит от использования) Различные органы

Андрей Сомов, юрист по цифровому праву Помню случай с клиентом из Калифорнии, который запустил DeFi-платформу, не проконсультировавшись о соответствии протокола американскому законодательству. Через три месяца после запуска он получил уведомление от SEC о возможном нарушении законов о ценных бумагах. Нам пришлось срочно модифицировать бизнес-модель, ограничить доступ для пользователей из США и провести масштабную юридическую реструктуризацию. В итоге удалось избежать судебных разбирательств, но проект потерял значительную долю американского рынка. Этот случай наглядно показывает: отсутствие понимания правового статуса криптоактивов может обернуться серьезными последствиями для бизнеса.

На уровне штатов ситуация с регулированием также неоднозначна. Нью-Йорк с лицензией BitLicense представляет самый строгий регуляторный режим, в то время как Вайоминг принял наиболее благоприятное для криптовалют законодательство, введя специальную банковскую хартию SPDI для криптокомпаний. 📝

Федеральные регуляторы криптовалютного рынка США

Регулирование криптовалютного рынка в США осуществляется несколькими федеральными агентствами с пересекающимися полномочиями, что создает многоуровневую и иногда противоречивую систему надзора. В 2025 году ключевую роль в этой структуре играют пять регулирующих органов:

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — регулирует токены, классифицируемые как ценные бумаги, и платформы, на которых они торгуются

— регулирует токены, классифицируемые как ценные бумаги, и платформы, на которых они торгуются Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — осуществляет надзор за криптовалютами, классифицируемыми как товары, и деривативными контрактами на них

— осуществляет надзор за криптовалютами, классифицируемыми как товары, и деривативными контрактами на них Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — обеспечивает соблюдение требований AML/KYC и регистрацию криптовалютных бизнесов как предприятий денежных услуг (MSB)

— обеспечивает соблюдение требований AML/KYC и регистрацию криптовалютных бизнесов как предприятий денежных услуг (MSB) Управление контролера денежного обращения (OCC) — регулирует национальные банки, вовлеченные в криптовалютную деятельность

— регулирует национальные банки, вовлеченные в криптовалютную деятельность Налоговая служба (IRS) — устанавливает правила налогообложения операций с криптоактивами

В 2023-2024 годах наиболее активную позицию в сфере регулирования криптовалют занимала SEC под руководством Гэри Генслера. Агентство инициировало ряд резонансных дел против криптокомпаний, включая Binance, Coinbase и Kraken, утверждая, что многие токены являются незарегистрированными ценными бумагами. 🔍

Параллельно CFTC продолжает рассматривать биткоин и эфириум как товары и регулировать фьючерсные контракты на эти активы. Это создает ситуацию, когда одни и те же криптоактивы могут подпадать под юрисдикцию разных регуляторов в зависимости от контекста их использования.

Регулятор Основные функции в криптосфере Ключевые регуляторные действия 2023-2024 SEC Регулирование ценных бумаг и платформ для их торговли Иски против Ripple, Binance, Coinbase; одобрение спот-ETF на биткоин CFTC Надзор за товарными рынками и деривативами Регулирование фьючерсов на криптовалюты; иски за манипулирование рынком FinCEN Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма Ужесточение требований Travel Rule для криптотранзакций OCC Регулирование банковской деятельности, связанной с криптовалютами Разъяснения по хранению криптоактивов банками IRS Налогообложение криптоактивов Ужесточение требований к отчетности для криптобирж и пользователей

Важной тенденцией 2024-2025 годов стало усиление координации между регуляторами. Создана специальная межведомственная рабочая группа по цифровым активам, призванная гармонизировать подходы различных агентств к регулированию криптосферы.

В феврале 2025 года в Конгрессе США активно обсуждается законопроект "Digital Asset Market Structure Act", который может создать более четкую структуру регулирования и разграничить полномочия SEC и CFTC. Это первая серьезная попытка создания комплексного федерального законодательства о криптовалютах. ⚖️

Налогообложение цифровых активов в американской юрисдикции

Налоговый режим для криптовалют в США определяется Notice 2014-21 и последующими разъяснениями IRS. Ключевой момент американского подхода: криптовалюты рассматриваются как имущество (property), а не валюта для целей федерального налогообложения. Это создает комплексную систему учета и отчетности для владельцев цифровых активов. 💰

Основные аспекты налогообложения криптовалют в США:

Налог на прирост капитала — применяется при конвертации криптовалюты в фиатные деньги, обмене на другие криптовалюты или покупке товаров/услуг

— применяется при конвертации криптовалюты в фиатные деньги, обмене на другие криптовалюты или покупке товаров/услуг Обычный доход — применяется к майнингу, стейкингу, получению криптовалюты за товары/услуги или в качестве зарплаты

— применяется к майнингу, стейкингу, получению криптовалюты за товары/услуги или в качестве зарплаты Налоговый учет — требуется документирование всех транзакций с указанием даты приобретения, стоимости базиса, даты продажи и полученной суммы

— требуется документирование всех транзакций с указанием даты приобретения, стоимости базиса, даты продажи и полученной суммы Отчетность по форме 8949 — для декларирования операций купли-продажи криптовалют

В 2024 году правила ужесточились: вступили в силу требования для криптовалютных бирж предоставлять информацию о транзакциях клиентов в IRS по форме 1099-DA. Это значительно усложняет возможности налогового уклонения для американских инвесторов.

Ставки налога на прирост капитала при продаже криптовалют варьируются в зависимости от срока владения и дохода налогоплательщика:

Краткосрочный прирост капитала (активы удерживались менее года) — от 10% до 37%, в зависимости от налоговой категории

(активы удерживались менее года) — от 10% до 37%, в зависимости от налоговой категории Долгосрочный прирост капитала (активы удерживались более года) — 0%, 15% или 20%, в зависимости от налоговой категории

Важный аспект — метод учета стоимости базиса. В США доступны следующие методы:

FIFO (First In, First Out) — первые приобретенные единицы считаются первыми проданными

— первые приобретенные единицы считаются первыми проданными Specific Identification — налогоплательщик может указать конкретные единицы, которые были проданы

Для NFT в 2025 году действуют те же принципы налогообложения, что и для других криптоактивов, но есть дополнительные сложности с определением справедливой рыночной стоимости для уникальных цифровых предметов. IRS может также рассматривать некоторые NFT как предметы коллекционирования, что влечет повышенную ставку налога на прирост капитала в размере 28%. 🖼️

Елена Петрова, налоговый консультант Ко мне обратился клиент, который активно торговал на DeFi-платформах в течение 2023 года, совершив более 500 транзакций. Он никогда не выводил средства в фиат и был уверен, что не должен платить налоги. При подготовке налоговой декларации мы выяснили, что каждый своп одного токена на другой считается налогооблагаемым событием с точки зрения IRS. Используя специализированное ПО для отслеживания транзакций в блокчейне, мы восстановили историю операций. Результат шокировал клиента: несмотря на то, что к концу года стоимость его портфеля снизилась, он задолжал более $18,000 налогов из-за краткосрочных прибыльных сделок в течение года. Этот случай демонстрирует, насколько критично американским криптоинвесторам вести детальный учет всех операций и понимать налоговые последствия каждой транзакции.

В конце 2024 года IRS выпустила новые разъяснения по налогообложению DeFi-операций, включая ликвидность в пулах, фарминг доходности и флеш-кредиты. Эти разъяснения заполнили многие существовавшие пробелы в налоговом регулировании сложных DeFi-инструментов. 📊

Крупнейшие криптобиржи США: лицензирование и требования

Криптовалютные биржи в США функционируют в жестком регуляторном пространстве, требующем соблюдения многочисленных федеральных и штатных правил. Рынок характеризуется присутствием как крупных лицензированных игроков, так и международных платформ, ограничивающих доступ для американских пользователей из-за регуляторного давления. 🏛️

Для легальной работы в США криптобиржи должны получить:

Регистрацию как MSB (Money Services Business) в FinCEN на федеральном уровне

в FinCEN на федеральном уровне Лицензии на денежные переводы (Money Transmitter License) в штатах, где они предоставляют услуги

в штатах, где они предоставляют услуги Лицензию BitLicense для работы в штате Нью-Йорк

для работы в штате Нью-Йорк Регистрацию в SEC как брокер-дилер, ATS (Alternative Trading System) или национальная биржа ценных бумаг, если они предлагают торговлю токенами-ценными бумагами

как брокер-дилер, ATS (Alternative Trading System) или национальная биржа ценных бумаг, если они предлагают торговлю токенами-ценными бумагами Регистрацию в CFTC как SEF (Swap Execution Facility) или DCM (Designated Contract Market), если они предлагают маржинальную торговлю или деривативы

Ключевые требования к криптобиржам в США включают:

Строгие процедуры KYC/AML — верификация личности всех пользователей, мониторинг подозрительных транзакций, проверка по санкционным спискам OFAC

— верификация личности всех пользователей, мониторинг подозрительных транзакций, проверка по санкционным спискам OFAC Защита потребителей — прозрачность комиссий, обеспечение безопасности активов клиентов, страхование депозитов

— прозрачность комиссий, обеспечение безопасности активов клиентов, страхование депозитов Кибербезопасность — защита от взломов, холодное хранение активов клиентов, регулярные аудиты безопасности

— защита от взломов, холодное хранение активов клиентов, регулярные аудиты безопасности Отчетность перед регуляторами — регулярное предоставление финансовой информации и данных о сделках

Крупнейшие регулируемые криптобиржи в США представлены в таблице ниже:

Биржа Лицензии Доступные активы Особенности Coinbase MSB, MTL в 49 штатах, BitLicense, регистрация в SEC 150+ криптовалют Публичная компания, листинг на Nasdaq, страхование USD-депозитов через FDIC Gemini MSB, MTL в 49 штатах, BitLicense, доверительная компания штата Нью-Йорк 100+ криптовалют Высокий уровень безопасности, собственные стейблкоины, страхование криптоактивов Kraken MSB, MTL в большинстве штатов, SPDI банк в Вайоминге 200+ криптовалют Один из старейших обменников, фокус на институциональных клиентах Robinhood Crypto MSB, MTL, брокерско-дилерская лицензия 30+ криптовалют Интеграция с традиционной торговой платформой, комиссия 0% для трейдеров FTX US (Rebrand) MSB, MTL в большинстве штатов, LedgerX для деривативов 25+ криптовалют Новый бренд после банкротства FTX, фокус на восстановлении доверия

В 2024 году рынок криптобирж США пережил существенную трансформацию после серии регуляторных исков. Многие платформы были вынуждены внести изменения в свои бизнес-модели:

Делистинг токенов, которые могут быть классифицированы как ценные бумаги

Разделение бизнеса на американское и международное подразделения с разным набором услуг

Внедрение решений для отслеживания и отчетности по налоговым обязательствам клиентов

Усиление программ соответствия нормативным требованиям (compliance)

В 2025 году ожидается дальнейшая консолидация рынка и повышение входных барьеров для новых игроков из-за растущих регуляторных требований и затрат на соответствие. 📈

Перспективы развития криптовалютного рынка в США

Криптовалютный рынок США стоит на пороге трансформации, обусловленной как внешними макроэкономическими факторами, так и внутренними регуляторными изменениями. Ключевые тенденции, определяющие будущее цифровых активов в американской юрисдикции в 2025 году и далее, затрагивают различные аспекты индустрии. 🔮

Регуляторные перспективы:

Принятие комплексного федерального законодательства — в Конгрессе рассматривается несколько законопроектов, направленных на создание четкой регуляторной среды для криптоактивов

— в Конгрессе рассматривается несколько законопроектов, направленных на создание четкой регуляторной среды для криптоактивов Разграничение полномочий регуляторов — ожидается более четкое разделение компетенций SEC и CFTC, что снизит неопределенность для участников рынка

— ожидается более четкое разделение компетенций SEC и CFTC, что снизит неопределенность для участников рынка Регулирование стейблкоинов — вероятно принятие специализированного законодательства для стабильных монет, требующего 100% резервного обеспечения и регулярного аудита

— вероятно принятие специализированного законодательства для стабильных монет, требующего 100% резервного обеспечения и регулярного аудита Усиление надзора за DeFi — разработка специальных регуляторных подходов к децентрализованным финансовым протоколам

Институциональная интеграция:

Рост криптовалютных ETF — после одобрения биткоин-ETF ожидается запуск ETF на эфириум и другие криптоактивы, что существенно расширит институциональное участие

— после одобрения биткоин-ETF ожидается запуск ETF на эфириум и другие криптоактивы, что существенно расширит институциональное участие Банковское принятие — крупные банки США активно осваивают услуги по хранению и торговле криптоактивами для своих клиентов

— крупные банки США активно осваивают услуги по хранению и торговле криптоактивами для своих клиентов Корпоративное казначейство — все больше публичных компаний рассматривают криптовалюты как часть своей стратегии управления капиталом

Технологические и рыночные тренды:

CBDC (цифровой доллар) — пилотные проекты ФРС по созданию цифровой валюты центрального банка

— пилотные проекты ФРС по созданию цифровой валюты центрального банка Институционализация NFT — применение невзаимозаменяемых токенов для представления реальных активов, включая недвижимость, предметы искусства и интеллектуальную собственность

— применение невзаимозаменяемых токенов для представления реальных активов, включая недвижимость, предметы искусства и интеллектуальную собственность Расширение платежных решений — интеграция криптовалютных платежей в традиционные финансовые системы

Существенное влияние на перспективы рынка окажет позиция новой американской администрации. В зависимости от результатов политических процессов возможны различные сценарии: от ускоренной либерализации регулирования до введения более строгих ограничений. 🗳️

Важным фактором также станет международная гармонизация регулирования. США активно участвуют в инициативах G20 и Financial Stability Board по созданию глобальных стандартов для криптоактивов, что способствует формированию единообразных подходов в разных юрисдикциях.

Для инвесторов и компаний ключевым фактором успеха на американском криптовалютном рынке в ближайшие годы будет адаптивность к регуляторным изменениям и способность интегрировать комплаенс-процедуры в свою операционную деятельность. В условиях ужесточения требований к прозрачности операций и защите потребителей, именно легальные, соответствующие нормативам проекты получат значительное конкурентное преимущество. 📝