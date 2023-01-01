Краткосрочные государственные облигации: доходность, риски и покупка

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Для кого эта статья:

Консервативные инвесторы, ищущие безопасные финансовые инструменты

Частные инвесторы, стремящиеся улучшить свои знания о государственных облигациях

Люди, интересующиеся инвестициями и профессиональным финансовым анализом Когда финансовые рынки лихорадит, а индексы акций демонстрируют высокую волатильность, краткосрочные государственные облигации становятся тихой гаванью для капитала. В 2025 году этот инструмент особенно привлекателен: сочетание относительно высокой доходности с минимальными рисками делает его оптимальным выбором даже для консервативных инвесторов. Разберемся, почему профессиональные управляющие активами регулярно включают краткосрочные гособлигации в свои портфели, и как частному инвестору получить доступ к этому надежному финансовому инструменту. 💼📈

Что такое краткосрочные государственные облигации

Краткосрочные государственные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые правительством со сроком обращения до одного года. Фактически, приобретая такую облигацию, инвестор предоставляет займ государству и получает гарантированное вознаграждение в виде фиксированного дохода. В России основными видами краткосрочных гособлигаций являются ГКО (государственные краткосрочные облигации) и ОФЗ-ПК (облигации федерального займа с переменным купоном) с коротким сроком обращения.

Ключевая особенность этих ценных бумаг — их надежность. Поскольку эмитентом выступает государство, вероятность дефолта (невыплаты долга) практически отсутствует. Многие финансовые эксперты называют такие инструменты "безрисковыми", хотя с технической точки зрения абсолютно безрисковых активов не существует. 🏦

По принципу функционирования краткосрочные гособлигации делятся на две категории:

Дисконтные облигации — продаются по цене ниже номинала, а при погашении инвестор получает полную номинальную стоимость. Разница между ценой покупки и номиналом составляет доход инвестора.

— продаются по цене ниже номинала, а при погашении инвестор получает полную номинальную стоимость. Разница между ценой покупки и номиналом составляет доход инвестора. Купонные облигации — приносят доход в виде периодических выплат (купонов), а при погашении возвращается номинальная стоимость бумаги.

Срок обращения краткосрочных гособлигаций обычно составляет от 1 до 12 месяцев. Чем короче срок, тем ниже, как правило, будет доходность, но в то же время выше ликвидность — возможность быстро продать актив без существенных потерь.

Параметр ГКО ОФЗ-ПК (краткосрочные) Срок обращения До 12 месяцев От 1 до 3 лет Тип дохода Дисконт (разница между ценой покупки и номиналом) Купонный доход Номинал 1 000 рублей 1 000 рублей Периодичность выплат В конце срока Ежеквартально Минимальная сумма инвестиций От 1 000 рублей От 1 000 рублей

Александр Князев, портфельный управляющий Моей первой сделкой с краткосрочными гособлигациями стала покупка ГКО в период высокой инфляции. После обвала фондового рынка клиенты требовали безопасную гавань для капитала, но с доходностью выше банковских депозитов. Решение нашлось в шестимесячных ГКО с доходностью 9,2% годовых. Для сравнения, лучшие предложения по депозитам тогда составляли 7,5-8%. Примечательно, что ликвидность оказалась неожиданным бонусом — когда через три месяца одному из клиентов потребовались средства, мы продали часть облигаций по рыночной цене с минимальными потерями. Попробуйте провернуть такое с досрочным закрытием депозита!

Доходность и особенности краткосрочных гособлигаций

Доходность краткосрочных государственных облигаций — ключевой фактор, привлекающий инвесторов. В 2025 году средняя доходность российских краткосрочных ОФЗ колеблется в диапазоне 7-9% годовых, что сопоставимо со ставками по банковским депозитам, но имеет ряд преимуществ с точки зрения управления портфелем и ликвидности. 📊

Особенности формирования доходности краткосрочных гособлигаций:

Зависимость от ключевой ставки ЦБ — повышение ставки обычно приводит к росту доходности новых выпусков облигаций

— повышение ставки обычно приводит к росту доходности новых выпусков облигаций Инфляционные ожидания — высокие инфляционные ожидания вынуждают эмитента предлагать более высокую доходность

— высокие инфляционные ожидания вынуждают эмитента предлагать более высокую доходность Геополитические факторы — при увеличении странового риска доходность растет, компенсируя дополнительные риски

— при увеличении странового риска доходность растет, компенсируя дополнительные риски Срочность — как правило, чем короче срок, тем ниже доходность (хотя при инверсной кривой доходности ситуация может быть обратной)

При оценке эффективности инвестиций важно различать номинальную и эффективную доходность. Номинальная доходность — это заявленная процентная ставка. Эффективная доходность учитывает эффект реинвестирования и налогообложение, предоставляя более точную картину потенциальной прибыли.

С точки зрения налогообложения, доход от государственных облигаций подлежит налогообложению по ставке 13% (для резидентов РФ), при этом существуют налоговые льготы для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Использование ИИС типа А позволяет получить налоговый вычет до 52 000 рублей ежегодно при инвестировании 400 000 рублей, что существенно повышает фактическую доходность. ✅

Важная особенность краткосрочных гособлигаций — это их высокая ликвидность. Торги проводятся ежедневно в рабочие дни, что позволяет инвестору в любой момент продать ценные бумаги по рыночной цене. Спрэд между ценой покупки и продажи минимален, что делает операции с краткосрочными гособлигациями крайне эффективными с точки зрения трансакционных издержек.

Для оценки реальной доходности необходимо учитывать комиссии брокера. В 2025 году они варьируются от 0,025% до 0,3% от суммы сделки в зависимости от выбранного брокера и тарифного плана. При долгосрочном инвестировании даже минимальная разница в комиссиях может существенно повлиять на конечный результат.

Риски инвестирования в краткосрочные облигации

Несмотря на статус одного из самых безопасных активов, инвестиции в краткосрочные государственные облигации сопряжены с определенными рисками. Понимание этих рисков — необходимое условие для принятия взвешенных инвестиционных решений. 🚨

Основные риски, с которыми может столкнуться инвестор:

Процентный риск — при росте процентных ставок рыночная стоимость уже выпущенных облигаций снижается. Однако для краткосрочных облигаций этот риск минимален из-за короткого срока обращения

— при росте процентных ставок рыночная стоимость уже выпущенных облигаций снижается. Однако для краткосрочных облигаций этот риск минимален из-за короткого срока обращения Инфляционный риск — если уровень инфляции превышает доходность облигации, реальная доходность становится отрицательной

— если уровень инфляции превышает доходность облигации, реальная доходность становится отрицательной Риск ликвидности — хотя гособлигации высоколиквидны, в периоды рыночной турбулентности спрэд между ценой покупки и продажи может существенно расширяться

— хотя гособлигации высоколиквидны, в периоды рыночной турбулентности спрэд между ценой покупки и продажи может существенно расширяться Валютный риск — для инвесторов, чьи расходы номинированы в иностранной валюте, обесценение рубля может нивелировать доходность рублевых облигаций

— для инвесторов, чьи расходы номинированы в иностранной валюте, обесценение рубля может нивелировать доходность рублевых облигаций Кредитный риск — для государственных облигаций РФ он минимален, но теоретически существует (история знает примеры дефолтов по гособлигациям)

Для минимизации рисков профессиональные инвесторы используют различные стратегии. Например, лестничную стратегию (ladder strategy), при которой средства равномерно распределяются между облигациями с разными сроками погашения. Это позволяет сбалансировать риск изменения процентных ставок и обеспечить регулярный поток средств от погашаемых облигаций.

Тип риска Краткосрочные гособлигации Долгосрочные гособлигации Процентный риск Низкий Высокий Инфляционный риск Средний Высокий Риск ликвидности Низкий Средний Кредитный риск Очень низкий Низкий Потенциальная доходность Умеренная Выше среднего

Важно отметить, что в условиях экономической нестабильности даже государственные облигации могут демонстрировать повышенную волатильность. Например, в периоды геополитической напряженности или при резких изменениях монетарной политики центрального банка.

Для частных инвесторов с небольшим капиталом наиболее существенным может оказаться так называемый "риск упущенной выгоды" — доходность краткосрочных гособлигаций обычно ниже, чем у более рисковых активов, таких как акции или корпоративные облигации. Однако именно низкий риск является той ценой, которую инвестор сознательно платит за спокойствие и предсказуемость.

Как купить краткосрочные государственные облигации

Процесс покупки краткосрочных государственных облигаций в 2025 году стал максимально доступным для рядового инвестора. Существует несколько способов приобретения этих ценных бумаг, каждый из которых имеет свои особенности. 🛒

Мария Соколова, частный инвестор Я начала инвестировать в краткосрочные гособлигации после того, как мой депозит в банке завершился с доходностью ниже инфляции. Первый опыт покупки ОФЗ оказался проще, чем я ожидала. Открыла брокерский счет онлайн, внесла 50 000 рублей и выбрала ОФЗ-ПК с погашением через 11 месяцев. Помню свое удивление, когда осознала, что процесс занял всего 20 минут! А когда через три месяца мне на счет упал первый купон — 985 рублей — я окончательно убедилась в правильности решения. Особенно приятно было не беспокоиться о сохранности средств, как это бывало с небольшими банками и их депозитами. С тех пор 40% моих сбережений постоянно размещены в краткосрочных гособлигациях.

Основные способы приобретения краткосрочных гособлигаций:

Через брокерский счет — наиболее распространенный способ. Необходимо открыть брокерский счет у лицензированного брокера, пополнить его и совершить покупку через торговый терминал или мобильное приложение Через банк — некоторые банки предлагают своим клиентам возможность приобретения гособлигаций без открытия брокерского счета, однако комиссии здесь обычно выше Через управляющую компанию — инвестор может приобрести паи ПИФов, инвестирующих в государственные облигации Аукционы Минфина — крупные инвесторы могут участвовать в первичных размещениях гособлигаций

Пошаговая инструкция по покупке через брокера (самый доступный способ):

Шаг 1: Выберите надежного брокера с лицензией ЦБ РФ. В 2025 году оптимальными вариантами являются крупные брокеры с государственным участием и низкими комиссиями

Выберите надежного брокера с лицензией ЦБ РФ. В 2025 году оптимальными вариантами являются крупные брокеры с государственным участием и низкими комиссиями Шаг 2: Пройдите процедуру идентификации — обычно это можно сделать онлайн через приложение брокера с использованием биометрии и данных портала Госуслуг

Пройдите процедуру идентификации — обычно это можно сделать онлайн через приложение брокера с использованием биометрии и данных портала Госуслуг Шаг 3: Пополните брокерский счет любым удобным способом (банковский перевод, карта, электронные деньги)

Пополните брокерский счет любым удобным способом (банковский перевод, карта, электронные деньги) Шаг 4: В торговом терминале найдите раздел "Облигации" и используйте фильтры для отбора краткосрочных государственных облигаций

В торговом терминале найдите раздел "Облигации" и используйте фильтры для отбора краткосрочных государственных облигаций Шаг 5: Выберите конкретный выпуск облигаций, изучите его параметры (срок погашения, доходность, периодичность купонных выплат)

Выберите конкретный выпуск облигаций, изучите его параметры (срок погашения, доходность, периодичность купонных выплат) Шаг 6: Разместите заявку на покупку, указав количество облигаций или сумму инвестирования

Разместите заявку на покупку, указав количество облигаций или сумму инвестирования Шаг 7: После исполнения заявки облигации появятся в вашем портфеле, и вы сможете отслеживать их стоимость и получать купонные выплаты

Минимальная сумма инвестиций в гособлигации определяется их номиналом и минимальным лотом. В России номинал большинства гособлигаций составляет 1 000 рублей, а минимальный лот — одна облигация. Таким образом, начать инвестировать можно с суммы от 1 000 рублей плюс комиссия брокера. 💵

При выборе конкретного выпуска обращайте внимание не только на доходность, но и на ликвидность бумаги. Наиболее ликвидными обычно являются так называемые "эталонные" (benchmark) выпуски с большим объемом в обращении. Это особенно важно, если вы планируете продать облигации до погашения.

Для повышения доходности инвестиций рекомендуется использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). На 2025 год существует два типа ИИС:

ИИС типа А — позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы (максимум 52 000 рублей при инвестировании 400 000 рублей)

— позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы (максимум 52 000 рублей при инвестировании 400 000 рублей) ИИС типа Б — освобождает от уплаты НДФЛ с инвестиционного дохода при условии владения счетом не менее 3-х лет

Для инвестирования в краткосрочные государственные облигации обычно рекомендуется ИИС типа А, который обеспечивает гарантированную дополнительную доходность в виде налогового вычета.

Сравнение с другими консервативными инструментами

Для принятия обоснованного инвестиционного решения необходимо сравнить краткосрочные государственные облигации с другими консервативными финансовыми инструментами. Такое сравнение позволит выбрать оптимальный вариант в соответствии с личными финансовыми целями. 📱

Рассмотрим ключевые альтернативы:

Банковские депозиты — традиционный инструмент сбережения, защищенный системой страхования вкладов (до 1,4 млн рублей)

— традиционный инструмент сбережения, защищенный системой страхования вкладов (до 1,4 млн рублей) Корпоративные облигации — долговые ценные бумаги, выпускаемые частными компаниями, с более высокой доходностью, но и более высоким риском

— долговые ценные бумаги, выпускаемые частными компаниями, с более высокой доходностью, но и более высоким риском Структурные продукты с защитой капитала — финансовые инструменты, сочетающие элементы облигаций и производных инструментов

— финансовые инструменты, сочетающие элементы облигаций и производных инструментов Долгосрочные государственные облигации — те же гособлигации, но с более длительным сроком обращения

— те же гособлигации, но с более длительным сроком обращения Обезличенные металлические счета (ОМС) — инвестиции в драгоценные металлы без физической поставки

Параметр сравнения Краткосрочные гособлигации Банковский депозит Корпоративные облигации Средняя доходность (2025 г.) 7-9% 6-8% 9-15% Уровень риска Очень низкий Низкий (до 1,4 млн руб.) Средний Ликвидность Высокая Низкая (при досрочном закрытии) Средняя Минимальная сумма От 1 000 руб. От 1 000 руб. От 1 000 руб. Налогообложение 13% (с возможностью льгот через ИИС) 13% при ставке выше ключевой + 5 п.п. 13% (с возможностью льгот через ИИС) Защита государством Полная (эмитент – государство) До 1,4 млн руб. (АСВ) Отсутствует

Преимущества краткосрочных гособлигаций перед другими консервативными инструментами:

Более высокая ликвидность — в отличие от депозитов, облигации можно продать в любой момент без потери начисленных процентов

— в отличие от депозитов, облигации можно продать в любой момент без потери начисленных процентов Отсутствие лимита страховой защиты — в отличие от депозитов, которые застрахованы только до 1,4 млн рублей, гособлигации защищены всеми активами государства

— в отличие от депозитов, которые застрахованы только до 1,4 млн рублей, гособлигации защищены всеми активами государства Более гибкие условия налогообложения — возможность использования ИИС и других налоговых льгот

— возможность использования ИИС и других налоговых льгот Прозрачное ценообразование — рыночная цена облигаций формируется в режиме реального времени

Недостатки краткосрочных гособлигаций:

Необходимость открытия брокерского счета — дополнительные действия по сравнению с депозитом

— дополнительные действия по сравнению с депозитом Более сложный процесс покупки/продажи — требуется минимальное понимание принципов работы финансового рынка

— требуется минимальное понимание принципов работы финансового рынка Отсутствие фиксированной доходности при продаже до погашения — цена может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры

при продаже до погашения — цена может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры Комиссии брокера — дополнительные расходы, снижающие итоговую доходность

При формировании инвестиционного портфеля финансовые консультанты рекомендуют распределять средства между различными инструментами с учетом личных финансовых целей, временного горизонта и толерантности к риску. Для краткосрочных целей (1-2 года) оптимальным вариантом часто являются именно краткосрочные государственные облигации, сочетающие низкий риск, приемлемую доходность и высокую ликвидность. 🎯

Государственные короткие облигации остаются фундаментом консервативного инвестиционного портфеля. Они выполняют две важнейшие функции: служат защитным активом в периоды рыночной турбулентности и обеспечивают стабильный денежный поток. Начните с малого — инвестируйте часть свободных средств в краткосрочные гособлигации, и вы не только защитите капитал от инфляции, но и сделаете первый шаг к финансовой независимости. Профессиональные инвесторы знают: не тот богат, кто много зарабатывает, а тот, чьи деньги работают грамотно и эффективно.