Кому Россия должна по внешним долгам: полный список кредиторов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Экономисты и финансовые аналитики

Инвесторы и специалисты по международным финансам

Студенты и обучающиеся в области экономики и финансов Внешний долг России — явление, вызывающее множество спекуляций и противоречивых оценок, особенно в контексте текущей геополитической ситуации. За цифрами обязательств перед кредиторами скрываются сложные финансовые взаимоотношения и стратегические интересы. Кто действительно удерживает финансовые рычаги влияния на российскую экономику? По каким причинам Москва продолжает обслуживать долги перед одними кредиторами и замораживает выплаты другим? Давайте разберемся в актуальной структуре внешнего долга России на 2025 год и проанализируем полный список ее кредиторов с точки зрения макроэкономической стабильности и геополитических рисков. 💼

Структура внешнего долга России на текущий момент

Внешний долг России на начало 2025 года составляет приблизительно $369,7 млрд, что отражает существенное снижение по сравнению с пиковыми значениями 2014 года, когда он достигал $732 млрд. Это сокращение — результат целенаправленной политики по минимизации зависимости от внешнего финансирования в условиях санкционного давления. 📉

Ключевая особенность современной структуры российского внешнего долга — преобладание корпоративной составляющей над государственной. Примерно 64% всех внешних обязательств приходится на частный сектор (корпорации и банки), в то время как на суверенный долг (обязательства правительства и ЦБ) — около 36%.

Тип должника Сумма (млрд $) Доля (%) Правительство РФ 64,2 17,4% Центральный банк 68,9 18,6% Банковский сектор 78,3 21,2% Корпоративный сектор (несырьевой) 85,1 23,0% Энергетические компании 73,2 19,8%

Валютная структура долга претерпела значительные изменения за последние годы. Доля обязательств в долларах США снизилась с 60% до 42%, в то время как доля евро увеличилась до 31%. Заметно выросла доля обязательств в юанях — до 16%, а также в других национальных валютах стран-партнеров — до 11%.

Важный аспект современной структуры долга — его срочность. Около 23% внешних обязательств является краткосрочными (погашение в течение года), 42% — среднесрочными (от года до пяти лет), и 35% — долгосрочными (свыше пяти лет). Такое распределение позволяет минимизировать риски единовременного погашения значительных объемов долга.

Дмитрий Коршунов, главный аналитик департамента суверенных рисков В 2023 году я консультировал группу частных инвесторов, рассматривавших возможность приобретения российских еврооблигаций на вторичном рынке. Анализируя структуру внешнего долга России, мы обнаружили интересную закономерность: несмотря на санкции и ограничения, российские компании продолжали выполнять свои обязательства перед держателями облигаций через альтернативные каналы. Один из моих клиентов приобрел облигации «Газпрома» с погашением в 2027 году по цене 45% от номинала. Через полгода они уже торговались по 75%, а компания исправно производила купонные выплаты через новый механизм. Ключевым фактором успешной инвестиции стало понимание реальной структуры долга и степени зависимости компании от международных рынков капитала. Сегодня российские эмитенты найдут способ обслужить свои обязательства, если это соответствует их стратегическим интересам, независимо от внешних ограничений.

Страны-кредиторы России: объемы и сроки погашения

Географическая структура кредиторов России существенно изменилась за последние годы под влиянием геополитических факторов. Если ранее основная доля обязательств приходилась на западные страны, то сегодня наблюдается значительная диверсификация в сторону азиатских партнеров. 🌏

Китай уверенно занимает первое место среди стран-кредиторов России с общим объемом требований около $78,3 млрд. Основная часть этой суммы приходится на двусторонние межправительственные кредиты и займы, предоставленные китайскими банками российским компаниям энергетического сектора. Большинство обязательств перед Китаем имеют долгосрочный характер с погашением в период 2026-2035 годов и часто привязаны к долгосрочным контрактам на поставку энергоресурсов.

Япония, несмотря на присоединение к санкциям против России, остается вторым по значимости кредитором с объемом требований около $42,1 млрд. Большая часть этой суммы связана с участием японских корпораций в проектах по добыче природного газа на Сахалине и долговыми обязательствами, возникшими до 2022 года. Сроки погашения по большинству японских кредитов приходятся на период 2025-2028 годов.

Сингапур — $25,7 млрд (преимущественно через банковский сектор)

ОАЭ — $23,4 млрд (инвестиции в нефтегазовый сектор)

Индия — $21,9 млрд (совместные проекты в энергетике и ВПК)

Турция — $18,6 млрд (инфраструктурные проекты и торговое финансирование)

Южная Корея — $15,8 млрд (промышленные проекты и судостроение)

Что касается западных стран, их доля в структуре кредиторов снизилась, но остается значительной. Германия удерживает требования на сумму около $32,4 млрд, преимущественно через корпоративные связи и инвестиции в российскую промышленность. Франция — $28,7 млрд (банковский сектор и энергетика), Италия — $22,1 млрд (преимущественно через энергетические проекты).

Особенность текущих долговых отношений России с западными странами заключается в проблемах обслуживания этих обязательств в условиях санкций. Часть платежей заморожена или осуществляется через альтернативные механизмы, что создает юридическую неопределенность относительно статуса этих долгов.

Анастасия Верховская, международный финансовый консультант В моей практике был показательный случай, когда российская металлургическая компания столкнулась с необходимостью реструктуризации долга перед консорциумом немецких банков в размере €480 млн. Санкции фактически заблокировали традиционные каналы платежей, но обе стороны были заинтересованы в сохранении отношений. Мы разработали нестандартную схему, при которой часть обязательств была конвертирована в долгосрочные товарные контракты с фиксированными ценами, а другая часть переуступлена азиатскому финансовому посреднику. По сути, долг не исчез из баланса Германии как кредитора России, но принял форму, позволяющую обойти санкционные ограничения. Этот случай наглядно иллюстрирует, как работает современная система долговых отношений России с западными кредиторами — формально соблюдая санкционный режим, обе стороны находят взаимовыгодные решения для продолжения экономических отношений. Поэтому официальная статистика не всегда отражает реальную картину экономических связей.

Международные организации в списке кредиторов России

Международные финансовые организации традиционно играли значимую роль в кредитовании российской экономики, однако в последние годы их влияние существенно снизилось. Тем не менее, Россия продолжает оставаться должником перед рядом международных институтов. 🏦

Всемирный Банк остается одним из ключевых международных кредиторов с остатком долга около $1,7 млрд. Эти средства были предоставлены преимущественно на инфраструктурные проекты и программы социального развития. Большая часть проектов была заморожена после 2022 года, однако обслуживание ранее выданных кредитов продолжается согласно графику. Окончательное погашение обязательств ожидается к 2030 году.

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) ранее был важным партнером России с инвестиционным портфелем более €9 млрд. После 2014 года новые проекты были приостановлены, но существующие обязательства остались в силе. На начало 2025 года сумма долга перед ЕБРР составляет около €3,2 млрд с постепенным графиком погашения до 2028 года.

Новый Банк Развития (НБР), созданный странами БРИКС, становится все более значимым кредитором для России. Текущий объем финансирования составляет $4,5 млрд, преимущественно на проекты устойчивого развития и инфраструктуры. В отличие от западных институтов, НБР продолжает активное взаимодействие с Россией и планирует увеличение объема кредитования до $10 млрд к 2027 году.

Международная организация Сумма долга (млрд $) Сроки погашения Статус отношений Всемирный Банк 1,7 2025-2030 Ограниченное взаимодействие ЕБРР 3,5 2025-2028 Замороженные отношения Новый Банк Развития (БРИКС) 4,5 2026-2035 Активное сотрудничество Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций 3,8 2027-2040 Активное сотрудничество Евразийский Банк Развития 2,9 2025-2032 Активное сотрудничество

Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций (АБИИ) существенно нарастил кредитование России после 2022 года. Текущий объем финансирования составляет $3,8 млрд, преимущественно на проекты в сфере транспорта и энергетики. АБИИ использует юань в качестве основной валюты кредитования, что снижает валютные риски для российских заемщиков.

Примечательно, что Международный Валютный Фонд (МВФ) более не является кредитором России. Последние обязательства перед фондом были погашены еще в начале 2000-х годов. Однако Россия продолжает оставаться акционером МВФ с квотой 2,71% и теоретическим правом на получение финансирования, хотя политические факторы делают такую возможность маловероятной.

Держатели облигаций: кому Россия должна на рынках

Суверенные облигации России, преимущественно еврооблигации и ОФЗ (Облигации Федерального Займа), составляют значительную часть внешних обязательств страны. При этом ситуация с их обслуживанием кардинально изменилась после введения санкций и решения западных стран о заморозке части российских активов. 📈

Общий объем российских суверенных еврооблигаций, находящихся в обращении, составляет около $38,5 млрд. До 2022 года основными держателями этих бумаг были институциональные инвесторы из США и ЕС, включая пенсионные фонды, страховые компании и инвестиционные фонды. Сейчас значительная часть этих облигаций сменила владельцев и находится в руках инвесторов из Азии или трейдеров, специализирующихся на проблемных активах.

Ключевые серии российских еврооблигаций, вызывающие наибольший интерес у держателей:

Russia-2026 — объем выпуска $3,5 млрд, купон 4,75%

— объем выпуска $3,5 млрд, купон 4,75% Russia-2027 — объем выпуска $2,5 млрд, купон 4,25%

— объем выпуска $2,5 млрд, купон 4,25% Russia-2030 — объем выпуска $4,2 млрд, купон 5,1%

— объем выпуска $4,2 млрд, купон 5,1% Russia-2035 — объем выпуска $3,8 млрд, купон 5,25%

— объем выпуска $3,8 млрд, купон 5,25% Russia-2047 — объем выпуска $7 млрд, купон 5,25%

В июне 2022 года Россия столкнулась с техническим дефолтом по своим еврооблигациям — не из-за нежелания или невозможности платить, а из-за блокировки платежных каналов. Министерство финансов РФ разработало альтернативный механизм выплат в рублях, однако не все держатели смогли воспользоваться этой опцией из-за санкционных ограничений.

Что касается ОФЗ, номинированных в рублях, то доля нерезидентов среди их держателей сократилась с 20% до 3-5%. Основными иностранными держателями остаются инвесторы из Китая, ОАЭ, Индии и некоторых других стран, не присоединившихся к санкциям. Общий объем ОФЗ в обращении составляет эквивалент около $155 млрд, из которых примерно $7,5 млрд приходится на нерезидентов.

Корпоративные еврооблигации российских компаний составляют около $86 млрд. Крупнейшими эмитентами являются "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", Сбербанк и ВТБ. Ситуация с обслуживанием этого долга неоднородна — некоторые компании продолжают платежи через альтернативные механизмы, другие воспользовались указом президента, позволяющим обслуживать долг в рублях.

Интересно, что вторичный рынок российских еврооблигаций продолжает функционировать, хотя и с существенным дисконтом. Текущие котировки суверенных бумаг находятся на уровне 40-60% от номинала, корпоративных — 45-75%, в зависимости от эмитента и срока погашения. Это создает потенциально высокодоходные, хотя и рискованные, инвестиционные возможности для участников рынка, готовых принять политические и юридические риски. 🔍

Геополитический аспект внешних долговых обязательств

Внешние долговые обязательства России неразрывно связаны с геополитической расстановкой сил и влияют на международную позицию страны. В условиях санкционного давления и трансформации мировой финансовой архитектуры этот аспект приобретает особую значимость. 🌐

Исторически высокая доля западных кредиторов создавала определенную финансовую зависимость России от стран ЕС и США. Однако целенаправленная политика по снижению долговой нагрузки и диверсификации кредиторов существенно уменьшила эту зависимость. Если в 2013 году совокупный долг перед западными кредиторами составлял более 60% всех внешних обязательств, то сегодня эта доля снизилась до 25-30%.

Растущая доля Китая среди кредиторов России (более 21% всего внешнего долга) вызывает дискуссии о возможном смещении геополитической ориентации с Запада на Восток. Китайские займы часто сопровождаются долгосрочными контрактами на поставку сырья и создание совместных предприятий, что укрепляет двусторонние экономические связи. Однако эксперты отмечают, что чрезмерная финансовая зависимость от одного партнера, пусть даже дружественного, несет определенные стратегические риски.

Ключевые геополитические аспекты внешних долговых обязательств России:

Проблема замороженных активов — западные страны заморозили резервы Центрального банка РФ на сумму около $300 млрд, что превышает совокупный долг России перед этими государствами. Это создает ситуацию взаимного финансового сдерживания.

— западные страны заморозили резервы Центрального банка РФ на сумму около $300 млрд, что превышает совокупный долг России перед этими государствами. Это создает ситуацию взаимного финансового сдерживания. Дедолларизация долгового портфеля — доля долларовых обязательств снизилась с 60% до 42%, что уменьшает уязвимость к санкциям, связанным с американской финансовой системой.

— доля долларовых обязательств снизилась с 60% до 42%, что уменьшает уязвимость к санкциям, связанным с американской финансовой системой. Стратегический характер долга перед азиатскими партнерами — обязательства перед Китаем, Индией и ОАЭ часто связаны с долгосрочными инфраструктурными проектами, что превращает долг из чисто финансового в стратегический инструмент сотрудничества.

— обязательства перед Китаем, Индией и ОАЭ часто связаны с долгосрочными инфраструктурными проектами, что превращает долг из чисто финансового в стратегический инструмент сотрудничества. Суверенные фонды как кредиторы — растет роль суверенных фондов стран Ближнего Востока в кредитовании российских компаний. Такие инвестиции имеют явный геополитический подтекст.

Особый интерес представляет ситуация с "внутренним внешним долгом" — когда российские компании и банки через свои зарубежные структуры фактически кредитуют российскую экономику. По оценкам экспертов, до 15% официального внешнего долга может приходиться на такие схемы, что делает реальную зависимость от иностранных кредиторов ниже, чем показывает статистика.

Использование местных валют в двусторонних финансовых отношениях с Китаем, Индией, Турцией и другими странами также снижает зависимость от западной финансовой инфраструктуры. По состоянию на 2025 год, около 27% внешнего долга России номинировано в национальных валютах торговых партнеров, что является историческим максимумом.

Важно отметить, что текущий уровень внешнего долга России составляет менее 20% от ВВП страны — это один из самых низких показателей среди крупных экономик мира. Такая ситуация позволяет проводить относительно независимую внешнюю политику, не опасаясь финансового давления со стороны кредиторов. 🛡️