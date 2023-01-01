Количество брокерских счетов в России: динамика и статистика

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Для кого эта статья:

Для начинающих и опытных инвесторов, интересующихся фондовым рынком России

Для специалистов финансовой сферы и аналитиков, желающих узнать о текущих трендах и статистике

Для студентов и молодежи, заинтересованных в обучении инвестициям и финансовому анализу Российский фондовый рынок за последние 5 лет совершил колоссальный скачок в массовом сегменте. Если до 2018 года инвестирование оставалось прерогативой обеспеченных граждан и профессионалов финансового рынка, то сегодня мы наблюдаем настоящую демократизацию инвестиций. Количество брокерских счетов в России выросло в 8 раз — с 3 млн в 2018 году до более чем 25 млн к началу 2025 года. Что стоит за этими цифрами? Временный всплеск интереса или фундаментальное изменение финансовой культуры россиян? Разберемся с данными и трендами на рынке частных инвестиций. 📈

Текущее количество брокерских счетов в России

По данным Московской биржи, на январь 2025 года в России зарегистрировано 26,4 млн уникальных брокерских счетов. Этот показатель впечатляет, особенно если учесть, что пять лет назад их количество едва превышало отметку в 3 млн. Проникновение брокерских услуг достигло 18% от всего взрослого населения России. Но важно разделять общее количество зарегистрированных счетов и активные счета.

Активными считаются счета, по которым совершена хотя бы одна сделка в течение месяца. По последним данным, лишь 23% от общего числа счетов (около 6 млн) демонстрируют регулярную активность. Это говорит о том, что многие граждане открыли счета "на всякий случай" или пока не решаются активно инвестировать.

Статистика открытия новых счетов показывает интересную динамику:

Год Количество новых счетов (млн) Прирост к предыдущему году (%) 2020 5,6 +131% 2021 7,7 +37,5% 2022 4,2 -45,5% 2023 3,5 -16,7% 2024 2,4 -31,4%

После взрывного роста 2020-2021 годов наблюдается заметное замедление темпов открытия новых счетов. Это можно объяснить насыщением рынка, особенно в сегменте технологически продвинутых пользователей, которые первыми пришли на рынок.

Географическая статистика также демонстрирует неравномерное распределение. Лидирующие позиции занимают:

Москва и Московская область — 32% от всех счетов

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 11%

Свердловская область — 5%

Краснодарский край — 4%

Республика Татарстан — 3,5%

Уровень проникновения инвестиционных услуг в регионах России все еще остается неравномерным, хотя наблюдается постепенное сглаживание этого дисбаланса. Жители городов-миллионников в 2,3 раза чаще имеют брокерские счета, чем жители малых городов и сельской местности.

Причины роста брокерских счетов среди россиян

Массовый приток частных инвесторов на российский фондовый рынок обусловлен рядом факторов экономического, технологического и психологического характера. Ключевые драйверы этого процесса: 🚀

Антон Савельев, инвестиционный стратег

Я помню, как в 2019 году проводил семинары по инвестированию, где присутствовало максимум 15-20 человек, в основном обеспеченные профессионалы старше 40 лет. В 2023 году те же семинары собирали по 200+ участников, большинство — молодежь 25-35 лет, многие с начальным капиталом всего в 50-100 тысяч рублей. Ключевой момент перелома произошел, когда крупные банки интегрировали инвестиционные функции в свои мобильные приложения. Моя клиентка Ирина, 28-летняя учительница, рассказывала, что никогда не планировала инвестировать, пока однажды не увидела в своем банковском приложении кнопку "Инвестиции" и предложение купить акцию Сбербанка за 280 рублей. "Это показалось мне таким доступным, что я решила попробовать. Сейчас у меня диверсифицированный портфель из 15 компаний и два ETF," — поделилась она.

Снижение ставок по банковским депозитам стимулировало поиск альтернативных инструментов сохранения и приумножения капитала. Когда ставки по вкладам опустились ниже 5% в 2020-2021 годах, инвесторы начали активно искать более доходные варианты размещения средств.

Цифровизация финансовых услуг — мобильные приложения брокеров и банков сделали инвестиции доступными буквально "в один клик"

— мобильные приложения брокеров и банков сделали инвестиции доступными буквально "в один клик" Снижение входного порога — возможность начать инвестировать с небольших сумм (от 1000 рублей)

— возможность начать инвестировать с небольших сумм (от 1000 рублей) Расширение налоговых льгот — введение ИИС с налоговыми вычетами сделало инвестирование еще более привлекательным

— введение ИИС с налоговыми вычетами сделало инвестирование еще более привлекательным Образовательный бум — рост финансовой грамотности населения благодаря курсам, книгам и контенту в интернете

— рост финансовой грамотности населения благодаря курсам, книгам и контенту в интернете Влияние социальных сетей — популяризация инвестирования через каналы в Telegram и YouTube

Пандемия COVID-19 также сыграла значительную роль в ускорении притока частных инвесторов. Находясь на самоизоляции, многие россияне открыли для себя возможность инвестирования как дополнительного источника дохода и способа занять время.

Важным фактором стала и психологическая трансформация восприятия инвестиций. Если раньше фондовый рынок воспринимался большинством россиян как нечто сложное и рискованное, доступное только профессионалам, то сейчас отношение изменилось в сторону восприятия инвестиций как необходимого элемента финансового планирования.

Рыночные факторы также способствовали притоку инвесторов:

Период Рыночный фактор Влияние на приток инвесторов 2019-2020 Рост рынка акций после спада 2018 Высокий (FOMO-эффект) 2020-2021 IPO российских компаний (Ozon, Fix Price) Значительный (медийный эффект) 2022 Волатильность и геополитические риски Отрицательный (отток инвесторов) 2023-2024 Восстановление рынка, дивидендные истории Умеренно положительный

Рейтинг брокеров по числу открытых счетов

Структура российского брокерского рынка претерпела значительные изменения за последние годы. На смену специализированным брокерам пришли крупные банковские экосистемы, активно продвигающие инвестиционные услуги среди своих клиентов.

По данным на начало 2025 года, лидеры рынка по количеству открытых счетов распределились следующим образом:

Тинькофф Инвестиции — 7,8 млн счетов (29,5% рынка)

Сбербанк — 7,2 млн счетов (27,3% рынка)

ВТБ — 4,1 млн счетов (15,5% рынка)

Альфа-Банк — 2,8 млн счетов (10,6% рынка)

БКС — 1,3 млн счетов (4,9% рынка)

Открытие — 1,1 млн счетов (4,2% рынка)

Прочие — 2,1 млн счетов (8% рынка)

Показательно, что первые четыре позиции занимают банковские брокеры, которые активно конвертируют свою банковскую клиентскую базу в инвесторов. Эта стратегия оказалась чрезвычайно успешной, позволив банкам в короткие сроки занять доминирующее положение на рынке брокерских услуг.

Важно отметить, что рейтинг по количеству открытых счетов не всегда коррелирует с рейтингом по активным счетам. Например, у специализированных брокеров, таких как БКС и "Финам", доля активных счетов существенно выше, чем у банковских брокеров. Это объясняется тем, что клиенты изначально приходят к ним целенаправленно для инвестирования, а не открывают счет "в комплекте" с банковскими услугами.

Марина Ковалева, руководитель аналитического департамента В 2021 году наша команда провела исследование активности клиентов разных брокеров. Результаты оказались неожиданными даже для нас. У ведущего банковского брокера из 100 открытых счетов активно использовались только 14, в то время как у специализированного брокера активными были 47 счетов из 100. Особенно запомнился случай с Алексеем, 34-летним IT-специалистом. Он открыл счета сразу у трех брокеров: банковского (как дополнение к зарплатной карте), технологичного банковского ("из-за удобного приложения") и специализированного ("для серьезных инвестиций"). В итоге, за два года он совершил 5 операций в первом, 78 во втором и более 900 в третьем. "В специализированном брокере я чувствую себя инвестором, а не просто клиентом банка, который мимоходом купил пару акций", — пояснил он.

В борьбе за клиента брокеры используют различные стратегии. Банковские брокеры делают ставку на интеграцию с повседневными финансовыми сервисами и простоту использования. Специализированные — на широту инструментария, аналитическую поддержку и качество исполнения торговых поручений.

Динамика открытия новых счетов показывает, что наиболее успешную стратегию роста в 2023-2024 годах демонстрирует Тинькофф Инвестиции, чей показатель прироста новых клиентов в 1,7 раза выше среднерыночного. Это объясняется эффективными маркетинговыми кампаниями, удобством мобильного приложения и активным развитием образовательных продуктов для начинающих инвесторов.

Региональное распределение клиентов у различных брокеров также демонстрирует интересные закономерности. Банковские брокеры имеют более равномерное распределение клиентов по регионам, в то время как у специализированных брокеров доля столичных клиентов значительно выше среднего.

Портрет современного частного инвестора в России

Демографический профиль российского инвестора существенно изменился за последние годы. Если до 2018 года типичным представителем был мужчина 35-50 лет с высоким доходом из Москвы или Санкт-Петербурга, то сегодня аудитория стала значительно моложе и разнообразнее. 👥

По данным крупнейших брокеров, современный портрет российского инвестора выглядит следующим образом:

Возраст: средний возраст снизился с 45 до 35 лет за последние 5 лет

средний возраст снизился с 45 до 35 лет за последние 5 лет Гендерный состав: 63% мужчины, 37% женщины (доля женщин выросла на 12 процентных пунктов с 2018 года)

63% мужчины, 37% женщины (доля женщин выросла на 12 процентных пунктов с 2018 года) География: 43% инвесторов проживают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (в 2018 году — только 31%)

43% инвесторов проживают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (в 2018 году — только 31%) Образование: 68% имеют высшее образование, при этом только 18% — финансовое или экономическое

68% имеют высшее образование, при этом только 18% — финансовое или экономическое Профессия: 23% — IT-специалисты, 18% — менеджеры среднего звена, 14% — предприниматели, 11% — медицинские работники, 9% — специалисты финансового сектора, 25% — прочие

Особенно примечателен рост доли женщин среди российских инвесторов. Многие брокеры запустили специальные образовательные программы и продукты, ориентированные на женскую аудиторию, что принесло ощутимые результаты.

По данным опросов, основные мотивации современных инвесторов распределяются следующим образом:

Мотивация Доля инвесторов (%) Предпочитаемые инструменты Долгосрочное накопление (пенсия, образование детей) 42% ETF, "голубые фишки", ОФЗ Получение пассивного дохода 27% Дивидендные акции, облигации Спекулятивная торговля 16% Акции второго и третьего эшелона, срочный рынок Защита от инфляции 12% ETF, облигации с защитой от инфляции Интерес/хобби 3% Разнообразные инструменты

Интересно, что поведенческие характеристики инвесторов варьируются в зависимости от того, через какого брокера они пришли на рынок. Клиенты банковских брокеров демонстрируют более консервативный подход, предпочитая "голубые фишки" и облигации. Клиенты специализированных брокеров чаще работают со сложными финансовыми инструментами и активнее совершают сделки.

Среди инвесторов также можно выделить несколько поведенческих сегментов:

Долгосрочные инвесторы (39%) — преимущественно формируют портфель на годы вперед, редко совершают сделки

— преимущественно формируют портфель на годы вперед, редко совершают сделки Активные трейдеры (7%) — совершают десятки и сотни сделок ежемесячно

— совершают десятки и сотни сделок ежемесячно Периодические инвесторы (31%) — пополняют портфель несистематически, когда есть свободные средства

— пополняют портфель несистематически, когда есть свободные средства Дивидендные инвесторы (15%) — фокусируются на получении регулярного дохода

— фокусируются на получении регулярного дохода "Спящие" инвесторы (8%) — открыли счет, сделали несколько операций и прекратили активность

Средний размер инвестиционного портфеля составляет 487 000 рублей, однако медианное значение значительно ниже — 123 000 рублей, что говорит о значительном разрыве между массовым сегментом и состоятельными инвесторами.

По данным за 2024 год, 52% новых инвесторов начинали с сумм до 50 000 рублей, 29% — с 50 000 до 200 000 рублей, 14% — с 200 000 до 1 млн рублей, и только 5% — с сумм свыше 1 млн рублей.

Прогноз динамики брокерских счетов в России

Анализируя текущие тенденции и факторы влияния, можно сформулировать несколько сценариев развития рынка брокерских счетов в России на ближайшие 2-3 года. 🔮

Базовый сценарий предполагает постепенное замедление темпов роста с достижением 32-34 млн брокерских счетов к концу 2027 года. Это означает среднегодовой прирост на уровне 2-2,5 млн счетов в год. Такой прогноз основывается на естественном насыщении наиболее финансово активной части аудитории и снижении эффекта "новизны" от инвестиционных продуктов.

Оптимистичный сценарий, при котором количество счетов может достигнуть 38-40 млн к концу 2027 года, возможен при соблюдении нескольких условий:

Стабилизация геополитической обстановки и снижение санкционных рисков

Устойчивый рост фондового рынка с годовой доходностью выше инфляции на 3-5%

Активное развитие новых инвестиционных продуктов, включая ESG-инвестиции и цифровые активы

Усиление государственной поддержки частных инвестиций через налоговые льготы

Внедрение элементов инвестирования в систему пенсионных накоплений

Консервативный сценарий предполагает замедление роста до 30 млн счетов к концу 2027 года. Этот вариант вероятен в случае негативного развития внешних факторов: усиления санкционного давления, экономического спада или значительного падения фондового рынка.

Особый интерес представляет прогноз не только количественного, но и качественного изменения структуры инвесторов. Ожидается продолжение тренда на увеличение доли женщин среди инвесторов до 41-43% к 2027 году. Средний возраст инвестора, по прогнозам, стабилизируется на уровне 32-34 лет.

Географическое распределение инвесторов также продолжит меняться в сторону увеличения доли регионов. К 2027 году ожидается, что доля инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга снизится до 39% (с текущих 43%).

Ключевые факторы, которые будут влиять на динамику рынка брокерских услуг в ближайшие годы:

Регуляторная среда — ужесточение требований к квалификации инвесторов может замедлить приток новых клиентов

— ужесточение требований к квалификации инвесторов может замедлить приток новых клиентов Технологические инновации — развитие робо-эдвайзинга и алгоритмической торговли может привлечь новые сегменты клиентов

— развитие робо-эдвайзинга и алгоритмической торговли может привлечь новые сегменты клиентов Процентные ставки — их возможное повышение может снизить привлекательность фондового рынка по сравнению с депозитами

— их возможное повышение может снизить привлекательность фондового рынка по сравнению с депозитами Развитие финансовой грамотности — продолжение образовательных инициатив расширит базу потенциальных инвесторов

— продолжение образовательных инициатив расширит базу потенциальных инвесторов Конкуренция брокеров — снижение комиссий и улучшение сервисов сделает инвестирование более доступным

Аналитики отмечают, что значительную роль в дальнейшем развитии рынка будет играть успешность первого опыта инвестирования у нынешних частных инвесторов. Если большинство из них останется удовлетворено результатами своих вложений, это создаст позитивный фон для дальнейшего роста рынка через "сарафанное радио" и социальное доказательство.

Интересным трендом может стать усиление сегментации инвесторов и соответствующей адаптации брокерских продуктов под конкретные сегменты. Уже сейчас крупные брокеры выделяют 5-7 поведенческих типов инвесторов и разрабатывают специфические наборы инструментов и сервисов для каждого из них.