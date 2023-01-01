Когда можно закрыть самозанятость: условия, сроки и порядок отмены статуса

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Для кого эта статья:

Для самозанятых граждан, планирующих закрыть свой статус

Для людей, рассматривающих переход на другие формы ведения бизнеса

Для налоговых консультантов и бухгалтеров, помогающих клиентам в вопросах налогообложения и закрытия статуса самозанятости Решение закрыть статус самозанятого иногда становится неизбежным шагом в предпринимательской деятельности. Причины могут быть разными: от перехода к другой форме бизнеса до полного прекращения деятельности. Однако даже простая на первый взгляд процедура отмены статуса самозанятости требует соблюдения определенных правил и сроков. Ошибки при закрытии могут обернуться неожиданными налоговыми претензиями и штрафами. Как грамотно завершить свою деятельность в качестве самозанятого в 2025 году, какие документы потребуются и когда можно вернуться к этому режиму после отмены? 🤔

Основания для закрытия статуса самозанятого

Законодательство не ограничивает самозанятых граждан в праве прекратить свою деятельность в любой момент. Однако существуют как добровольные, так и принудительные основания для прекращения такого статуса. 📋

Добровольное прекращение статуса самозанятого возможно в следующих случаях:

Личное решение самозанятого о прекращении деятельности

Переход на другой налоговый режим (например, регистрация в качестве ИП)

Трудоустройство в компанию на полную ставку

Переезд в регион, где не действует налог на профессиональный доход

Выход на пенсию или длительный перерыв в профессиональной деятельности

Принудительное прекращение статуса происходит при следующих обстоятельствах:

Превышение установленного лимита дохода – 2,4 млн рублей за календарный год

Нарушение законодательства о применении специального налогового режима

Ведение деятельности, запрещенной для самозанятых (например, перепродажа товаров)

Выявление факта работы на бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения

При принудительном закрытии налоговая инспекция может доначислить налоги по ставкам НДФЛ (13%) на весь полученный доход, что значительно превышает 4-6%, которые платят самозанятые. Кроме того, возможно наложение штрафных санкций.

Алексей Петров, налоговый консультант

Ко мне обратился клиент Игорь, который получил уведомление от налоговой службы о принудительном прекращении его статуса самозанятого. Причиной стало превышение годового лимита дохода — Игорь успешно продавал свои услуги по дизайну и не заметил, как перешагнул отметку в 2,4 млн рублей. В результате ему пришлось доплатить разницу между обычной ставкой НДФЛ и уже уплаченным налогом на профессиональный доход. Сумма получилась внушительная — около 170 000 рублей. Мы зарегистрировали его как ИП на УСН, что позволило оптимизировать налогообложение в дальнейшем. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно отслеживать свои доходы и своевременно переходить на более подходящие системы налогообложения.

Основание для закрытия Последствия Рекомендуемые действия Добровольное решение Без негативных последствий Подать заявление через приложение "Мой налог" Превышение лимита дохода Доначисление НДФЛ на сумму превышения Предварительно зарегистрироваться как ИП Нарушение правил режима Доначисление налогов + возможные штрафы Получить консультацию налогового специалиста Переезд в другой регион Без негативных последствий Заранее уведомить налоговую о смене места жительства

Важно понимать, что независимо от основания для закрытия, все налоговые обязательства, возникшие в период официальной регистрации в качестве самозанятого, должны быть исполнены в полном объеме. Неисполнение этих обязательств может привести к начислению пеней и штрафов. 💰

Порядок отмены самозанятости: пошаговая инструкция

Процедура закрытия статуса самозанятого достаточно проста и полностью автоматизирована. Для этого не требуется посещение налоговой инспекции — все действия можно выполнить дистанционно через мобильное приложение "Мой налог". 📱

Пошаговая инструкция по закрытию статуса самозанятого в 2025 году:

Подготовка к закрытию статуса — убедитесь, что все обязательства перед клиентами выполнены, а налоги уплачены Вход в приложение "Мой налог" — авторизуйтесь в приложении с помощью своих учетных данных Переход в раздел настроек — нажмите на иконку «Настройки» или «Профиль» (в зависимости от версии приложения) Выбор функции снятия с учета — найдите и выберите раздел «Снятие с учета» или «Прекращение применения специального налогового режима» Указание причины — выберите из списка подходящую причину прекращения деятельности в качестве самозанятого Подтверждение действия — подтвердите свое намерение закрыть статус самозанятого

После выполнения этих действий приложение автоматически сформирует заявление о снятии с учета и направит его в налоговую службу. В течение нескольких минут в приложении появится уведомление о прекращении применения специального налогового режима. 🕒

Альтернативными способами закрытия статуса являются:

Через веб-кабинет самозанятого на сайте ФНС России

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

Путем направления заявления о снятии с учета в налоговую инспекцию по месту жительства (в исключительных случаях)

Мария Иванова, бухгалтер-консультант

Мой клиент Ольга решила закрыть статус самозанятой, так как получила предложение о работе в крупной компании. Перед отменой статуса я посоветовала ей проверить все свои расчеты с клиентами и сформировать чеки на все полученные оплаты. Оказалось, что Ольга забыла оформить несколько чеков на сумму около 40 000 рублей. Мы срочно сформировали недостающие документы и оплатили налог. Через три дня после закрытия статуса Ольге пришло уведомление из налоговой о проведении камеральной проверки. Благодаря тому, что все чеки были оформлены, а налоги уплачены, проверка прошла без последствий. Этот случай подтверждает необходимость тщательной подготовки к закрытию статуса самозанятого и полного выполнения всех обязательств перед налоговой службой.

Важно помнить о документах и действиях, которые нужно предпринять перед закрытием статуса самозанятого:

Действие Срок выполнения Примечание Формирование всех недостающих чеков До подачи заявления о снятии с учета Даже если оплата получена наличными или на личную карту Уплата налога До 25 числа месяца, следующего за отчетным Налог можно уплатить досрочно Уведомление клиентов Заблаговременно Особенно при наличии долгосрочных договоренностей Выполнение всех обязательств До закрытия статуса Чтобы избежать претензий от клиентов

После закрытия статуса самозанятого доступ к приложению "Мой налог" сохраняется. В нем можно просмотреть историю операций, сформированные чеки и уплаченные налоги. Эта информация может потребоваться при прохождении налоговых проверок или для подтверждения доходов. 📊

Сроки прекращения деятельности и налоговые последствия

Законодательство не устанавливает конкретных сроков, в которые самозанятый должен закрыть свой статус. Это можно сделать в любой день года. Однако существуют важные налоговые аспекты и временные рамки, о которых необходимо знать. ⏳

В отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятым не нужно сдавать итоговую отчетность при закрытии статуса. Вместо этого необходимо выполнить следующие действия в установленные сроки:

Формирование чеков — все операции, совершенные до даты снятия с учета, должны быть оформлены чеками через приложение "Мой налог"

— все операции, совершенные до даты снятия с учета, должны быть оформлены чеками через приложение "Мой налог" Уплата налога — последний налоговый платеж должен быть осуществлен не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем закрытия статуса

— последний налоговый платеж должен быть осуществлен не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем закрытия статуса Уведомление контрагентов — о прекращении деятельности в качестве самозанятого желательно уведомить заранее, особенно при наличии долгосрочных договоренностей

Датой снятия с учета в качестве самозанятого считается день направления в налоговый орган заявления о прекращении применения специального налогового режима. С этого момента вы больше не имеете право формировать чеки в приложении "Мой налог" и должны прекратить деятельность в качестве самозанятого. 🚫

Важно понимать налоговые последствия закрытия статуса самозанятого:

Все доходы, полученные до даты снятия с учета, облагаются налогом на профессиональный доход по ставкам 4% или 6%

Доходы, полученные после снятия с учета, подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 13% (для резидентов РФ)

При закрытии статуса в середине налогового периода годовой лимит дохода в 2,4 млн рублей не пересчитывается пропорционально отработанному времени

После подачи заявления о снятии с учета налоговый орган отправляет уведомление о прекращении применения специального налогового режима. Это уведомление появляется в приложении "Мой налог" и служит официальным подтверждением закрытия статуса самозанятого. 📝

При планировании закрытия статуса самозанятого стоит учитывать следующие временные аспекты:

Оптимальное время для закрытия — после выполнения всех обязательств перед клиентами

Если планируется переход на другой налоговый режим, лучше закрывать статус в конце календарного месяца для удобства учета

При наличии задолженности по налогу на профессиональный доход её следует погасить до закрытия статуса

Если вы планируете снова стать самозанятым в будущем, учитывайте ограничения на повторную регистрацию, о которых будет рассказано в следующем разделе. 🔄

Ограничения при повторной регистрации самозанятости

После закрытия статуса самозанятого у многих возникает вопрос: когда можно снова зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход? Законодательство устанавливает определенные ограничения, которые важно учитывать при планировании своей деятельности. 🔄

Основные ограничения при повторной регистрации в качестве самозанятого:

Временное ограничение — при добровольном снятии с учета повторно зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в любое время

— при добровольном снятии с учета повторно зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в любое время Ограничение при нарушениях — если статус был прекращен из-за нарушений законодательства, повторная регистрация возможна только через 1 год с даты аннулирования

— если статус был прекращен из-за нарушений законодательства, повторная регистрация возможна только через 1 год с даты аннулирования Ограничение при превышении лимита дохода — при превышении лимита в 2,4 млн рублей повторная регистрация возможна только в следующем календарном году

Особое внимание следует обратить на случаи принудительного прекращения статуса. Если налоговый орган выявил нарушения, такие как неуплата налога, сокрытие доходов или ведение запрещенной для самозанятых деятельности, то повторная регистрация будет невозможна в течение года. ⚠️

Временные ограничения для разных случаев прекращения статуса самозанятого:

Причина прекращения статуса Срок, через который возможна повторная регистрация Примечание Добровольное решение В любое время Без ограничений Превышение лимита дохода С 1 января следующего года При условии погашения доначисленных налогов Нарушение законодательства Через 1 год Отсчет начинается с даты аннулирования Ведение запрещенной деятельности Через 1 год При условии прекращения запрещенной деятельности

При повторной регистрации в качестве самозанятого необходимо учитывать, что лимит дохода в 2,4 млн рублей будет рассчитываться заново с момента регистрации. Однако если регистрация происходит в том же календарном году, что и снятие с учета, то в расчет лимита будут включены все доходы, полученные в течение этого года. 💹

Рекомендации для планирования повторной регистрации:

Перед повторной регистрацией проверьте наличие задолженностей перед налоговыми органами

При закрытии статуса из-за превышения лимита дохода рассмотрите возможность регистрации ИП с подходящим налоговым режимом

Если вы планируете регулярно приостанавливать и возобновлять деятельность, учитывайте, что частая смена статуса может привлечь внимание налоговых органов

Сохраняйте документы, подтверждающие закрытие статуса самозанятого, они могут потребоваться при повторной регистрации

Помните, что повторная регистрация осуществляется в том же порядке, что и первичная — через приложение "Мой налог" или личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Процедура занимает несколько минут при отсутствии ограничений. 📲

Альтернативные варианты после закрытия самозанятости

После закрытия статуса самозанятого возникает вопрос: какую форму ведения деятельности выбрать дальше? Выбор зависит от масштабов бизнеса, планируемых доходов и предпочтений в отношении налоговой нагрузки. 🔄

Основные альтернативные варианты после закрытия самозанятости:

Регистрация в качестве ИП — оптимально при расширении бизнеса, найме сотрудников или превышении лимита доходов

— оптимально при расширении бизнеса, найме сотрудников или превышении лимита доходов Оформление трудовых отношений — трудоустройство в компанию с оформлением по ТК РФ

— трудоустройство в компанию с оформлением по ТК РФ Открытие ООО — при необходимости разделения ответственности и привлечения партнеров

— при необходимости разделения ответственности и привлечения партнеров Переход на уплату НДФЛ как физическое лицо — при оказании услуг нерегулярного характера

— при оказании услуг нерегулярного характера Использование других специальных налоговых режимов — например, налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

Наиболее распространенным вариантом после закрытия самозанятости является регистрация в качестве ИП. При этом необходимо выбрать подходящий налоговый режим. 💼

Сравнение налоговых режимов для ИП после самозанятости:

Налоговый режим Налоговая ставка Преимущества Ограничения УСН «Доходы» 6% от доходов Простой учет, возможность найма сотрудников Лимит дохода 219,2 млн руб. в год (2025) УСН «Доходы минус расходы» 15% от разницы между доходами и расходами Выгодно при высоких подтвержденных расходах Необходимость документального подтверждения расходов Патентная система (ПСН) 6% от потенциально возможного дохода Фиксированная сумма налога, независимо от реального дохода Ограниченный перечень видов деятельности АУСН 8% от доходов или 20% от прибыли Автоматический расчет налогов, отсутствие отчетности Экспериментальный режим, доступен не во всех регионах

При выборе альтернативы самозанятости стоит учитывать не только налоговую нагрузку, но и дополнительные обязательства. Например, индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы за себя независимо от наличия дохода, а также вести более сложный учет. 📊

Факторы, которые следует учитывать при выборе альтернативы самозанятости:

Планируемый объем дохода — чем выше доход, тем более оправдан переход на ИП или ООО

Потребность в найме сотрудников — самозанятые не могут нанимать работников

Необходимость заключения контрактов с крупными компаниями — многие предпочитают работать с ИП или ООО

Планы по расширению бизнеса — для масштабирования лучше подходит ИП или ООО

Желание получать социальные гарантии — при трудоустройстве вы получаете больничные, отпуска и пенсионный стаж

Если вы решили зарегистрироваться в качестве ИП или открыть ООО после закрытия статуса самозанятого, рекомендуется предварительно проконсультироваться с налоговым специалистом или юристом. Это поможет выбрать оптимальный налоговый режим и избежать возможных ошибок при регистрации. 👨‍💼

Помните, что независимо от выбранной альтернативы, важно сохранять документы, подтверждающие доходы, полученные в период самозанятости. Они могут потребоваться при налоговых проверках или для подтверждения профессионального опыта. 📄