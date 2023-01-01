Код паспорта гражданина РФ для налоговой: как правильно указать

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Для кого эта статья:

Физические лица, подающие налоговые декларации

Налоговые консультанты и специалисты по бухгалтерии

Студенты и обучающиеся на курсах по финансовому анализу и бухгалтерии Заполняя налоговую декларацию 3-НДФЛ или другие документы для ФНС, многие сталкиваются с необходимостью указать код паспорта. Казалось бы, простая формальность, но неправильно указанный код может привести к отказу в принятии документов и необходимости повторной подачи. За десять лет работы с налоговой документацией я видел немало случаев, когда из-за одной цифры в коде документа налоговики возвращали декларации на доработку. Разберемся, как правильно указывать код паспорта РФ в налоговых документах, чтобы избежать ненужных проблем. 📝

Код паспорта гражданина РФ для налоговой: правила указания

Код паспорта гражданина РФ для налоговой службы — это двузначное число «21». Этот идентификатор используется во всех документах, которые физические лица подают в Федеральную налоговую службу, начиная от декларации 3-НДФЛ и заканчивая заявлениями на налоговые вычеты.

Правила указания кода «21» стандартизированы согласно Приказу ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@ (с последними изменениями в 2024 году). Данный код является неизменным для паспорта гражданина РФ и требует точного указания в соответствующих полях. 🔢

Анна Петрова, налоговый консультант

Ко мне обратилась клиентка, которая трижды пыталась подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, но каждый раз получала отказ. Когда мы стали разбираться, оказалось, что в поле «Код документа, удостоверяющего личность» она вписывала «01», полагая, что это логично для главного документа гражданина. Объяснив, что для паспорта РФ установлен код «21», мы отправили документы заново — и налоговая их приняла без замечаний. Эта ситуация показывает, как важно знать правильные коды документов при взаимодействии с налоговыми органами.

Основные правила указания кода паспорта при заполнении налоговой документации:

Код всегда указывается двузначным числом — «21»

Нельзя добавлять дополнительные нули перед кодом (не «021», а именно «21»)

Код указывается без кавычек и дополнительных символов

При заполнении бумажных форм код вписывается в соответствующие ячейки по одной цифре

В электронных формах код вводится в специальное поле полностью

Ошибки в указании кода документа могут привести к автоматическому отклонению декларации при электронной подаче или к возврату документов при личном визите в налоговую инспекцию. Потому так важно уделять внимание даже таким, казалось бы, незначительным деталям.

Документ Правильный код Распространенные ошибки Паспорт гражданина РФ 21 01, 021, 20, 21.0 Заграничный паспорт РФ 22 02, 022, 21ЗГ Временное удостоверение личности 26 03, 026, ВУ

Официальный код паспорта РФ в налоговой документации

Официальный код паспорта гражданина Российской Федерации для налоговой документации закреплен как «21». Это значение установлено Приказом ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@ «Об утверждении кодов видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» и действует по всей территории России без исключений. ✅

Интересно отметить, что код «21» используется не только в налоговой документации, но и в других государственных системах учета. Такая унификация кодов позволяет создать единое информационное пространство для обмена данными между различными ведомствами.

При указании кода паспорта в налоговых формах следует учитывать следующие официальные требования:

Код «21» является единственным корректным обозначением для внутреннего паспорта гражданина РФ

Этот код используется независимо от серии паспорта и года его выдачи

Даже если паспорт выдан в другом субъекте РФ, код остается неизменным

При смене паспорта (по возрасту, при смене фамилии и т.д.) код документа не меняется

До 2015 года существовал другой порядок кодирования документов, удостоверяющих личность, что иногда вызывает путаницу у людей, давно не обновлявших свои знания о заполнении налоговых деклараций. С 2024 года в налоговой документации используется обновленная система кодов, однако для паспорта гражданина РФ код «21» остается неизменным.

Сергей Игнатьев, руководитель отдела налогового консультирования

Однажды к нам обратился предприниматель, который получил отказ в признании налогового вычета за обучение. Среди причин отказа была указана некорректная идентификация документа. При проверке его декларации 3-НДФЛ мы обнаружили, что в поле кода документа он указал «ПГ» (первые буквы словосочетания «паспорт гражданина»). Такая творческая интерпретация привела к формальному отказу. После корректировки данных с указанием правильного кода «21» и повторной подачи документов вычет был успешно одобрен. На этом примере я всегда объясняю клиентам, что в налоговых вопросах импровизация неуместна — строгое следование установленным правилам экономит время и нервы.

Где и как указывать код паспорта в отчетности для ФНС

Код паспорта «21» требуется указывать в различных формах налоговой отчетности. Наиболее часто с необходимостью указания кода документа сталкиваются физические лица при заполнении декларации 3-НДФЛ. В этой форме код паспорта указывается в разделе персональных данных налогоплательщика. 📋

В разных налоговых документах поле для указания кода может называться по-разному:

«Код вида документа, удостоверяющего личность»

«Код документа, удостоверяющего личность»

«Код вида документа»

«Код ДУЛ» (документ, удостоверяющий личность)

Независимо от формулировки, во всех этих случаях для паспорта гражданина РФ необходимо указывать код «21».

Рассмотрим основные налоговые документы и формы, в которых требуется указать код паспорта:

Наименование документа Раздел для указания кода Особенности заполнения Декларация 3-НДФЛ Раздел «Сведения о налогоплательщике» В бумажной форме код вносится в отдельные ячейки по одной цифре Заявление на получение налогового вычета Раздел «Сведения о физическом лице» В бумажной форме заполняется слева от сведений о паспорте Заявление о постановке на учет Раздел «Сведения о документе» Требуется указать в специальном поле перед данными документа Уведомление о контролируемых сделках Лист сведений о физическом лице Указывается вместе с реквизитами паспорта Заявление о возврате излишне уплаченного налога Блок «Персональные данные» Требуется заполнить вместе с серией и номером паспорта

При электронной подаче документов через личный кабинет налогоплательщика или с использованием специализированного программного обеспечения обычно предусмотрен выбор типа документа из выпадающего списка, что автоматически подставляет соответствующий код. Однако рекомендуется проверить корректность автоматически подставленного значения перед отправкой.

Особые случаи заполнения:

При заполнении декларации за несовершеннолетнего ребенка родителем или законным представителем указывается код свидетельства о рождении («03»)

Если в течение налогового периода произошла замена паспорта, указывается код и данные действующего на момент подачи декларации документа

Для иностранных граждан с видом на жительство используется код «12», а не «21»

Коды других документов, удостоверяющих личность

Помимо паспорта гражданина РФ, в налоговой документации могут использоваться и другие документы, удостоверяющие личность. Каждый из них имеет свой уникальный код, который необходимо указывать в соответствующих формах. 🆔

Для удобства налогоплательщиков приводим полный перечень кодов документов, актуальных на 2025 год:

21 — Паспорт гражданина Российской Федерации

03 — Свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет)

07 — Военный билет

08 — Временное удостоверение, выданное взамен военного билета

10 — Паспорт иностранного гражданина

11 — Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем

12 — Вид на жительство в Российской Федерации

13 — Удостоверение беженца

14 — Временное удостоверение личности гражданина РФ

15 — Разрешение на временное проживание в РФ

19 — Свидетельство о предоставлении временного убежища

22 — Заграничный паспорт гражданина РФ

23 — Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

24 — Удостоверение личности военнослужащего РФ

91 — Иные документы, удостоверяющие личность

В практике налогового учета наиболее часто используются коды «21» (паспорт РФ), «22» (загранпаспорт) и «12» (вид на жительство для иностранных граждан), реже — код «03» (свидетельство о рождении) при получении налоговых вычетов на детей.

Важно отметить, что не все документы, удостоверяющие личность в бытовых ситуациях, признаются налоговыми органами. Например, студенческий билет, водительское удостоверение или пенсионное удостоверение не могут использоваться в качестве основного документа при подаче налоговой отчетности.

При использовании электронных систем подачи документов (личный кабинет налогоплательщика, программы для заполнения деклараций) доступен выбор из предустановленного списка, что снижает вероятность ошибки. Однако при заполнении бумажных форм налогоплательщику необходимо самостоятельно указать правильный код.

Исправление ошибок при указании кода паспорта в налоговой

Несмотря на кажущуюся простоту, ошибки при указании кода паспорта в налоговой документации случаются довольно часто. Это может привести к задержкам в обработке документов, отказу в принятии декларации или даже к неправильному начислению налогов. К счастью, большинство таких ошибок можно исправить. 🔧

Наиболее распространенные ошибки при указании кода паспорта:

Указание кода «01» вместо «21»

Добавление лишних нулей перед кодом (например, «021»)

Указание номера (серии) паспорта в поле для кода

Перепутывание кодов паспорта РФ (21) и заграничного паспорта (22)

Указание буквенного обозначения вместо цифрового кода

Алгоритм действий при обнаружении ошибки зависит от способа подачи документов и стадии их обработки:

Если ошибка обнаружена до подачи документов: просто исправьте код на правильный. Если документы поданы в электронном виде, но еще не приняты к рассмотрению: отзовите документы через личный кабинет налогоплательщика и подайте заново с правильным кодом. Если бумажные документы поданы лично в налоговую инспекцию: следует написать заявление об обнаружении ошибки и приложить корректную форму документа. Если документы уже приняты и обрабатываются: необходимо подать уточненную декларацию или заявление с указанием правильного кода.

В случае отказа в принятии декларации из-за неправильного кода паспорта налоговая инспекция обычно направляет уведомление с указанием выявленных ошибок. В этом случае необходимо исправить указанные ошибки и подать документы заново в установленные сроки.

Для минимизации рисков при заполнении налоговых документов рекомендуется:

Использовать официальное программное обеспечение ФНС для заполнения деклараций

Проверять автоматически подставляемые данные

Сохранять подтверждения отправки документов

При сомнениях обращаться за консультацией в налоговую инспекцию

Использовать предварительную проверку декларации перед отправкой