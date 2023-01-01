Код дохода по больничному в налоговой отчетности: полная таблица

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Для кого эта статья:

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Специалисты по кадровому учету и HR-персонал Ошибка в коде дохода по больничному может стоить организации до 500 000 рублей штрафа и бесконечных пересдач отчетности. Одна цифра, которую вы укажете неправильно, способна запустить цепочку проверок и доначислений. Я разработал полную таблицу актуальных кодов доходов по больничным на 2025 год, чтобы вы могли безошибочно заполнять налоговую отчетность и спать спокойно, не опасаясь внезапных требований от налоговой. 📊

Коды дохода НДФЛ для всех видов больничных пособий

Правильная кодировка больничных пособий в налоговой отчетности — фундамент корректной работы бухгалтера и залог отсутствия претензий со стороны контролирующих органов. В 2025 году действуют четкие требования по кодированию различных видов пособий, которые необходимо учитывать при заполнении отчетности.

Основные коды доходов для больничных пособий установлены Приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ (с последующими изменениями). Рассмотрим подробно каждый из них:

Код дохода Вид выплаты Облагается НДФЛ Особенности 2300 Пособие по временной нетрудоспособности Да Общий случай, включая карантин 2300 Пособие по уходу за больным ребенком Да Независимо от возраста ребенка 2300 Пособие по уходу за больным членом семьи Да Облагается на общих основаниях 2310 Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием Нет Освобождено от НДФЛ согласно пункту 1 статьи 217 НК РФ 2762 Пособие по беременности и родам Нет Не подлежит налогообложению НДФЛ

Особое внимание следует обратить на пособия, выплачиваемые из средств работодателя и средств ФСС РФ (СФР с 2023 года). При оплате первых 3 дней больничного работодателем используется тот же код 2300, что и для дней, оплачиваемых СФР.

Елена Викторовна, главный бухгалтер В прошлом году мы столкнулись с проблемой при заполнении отчетности по сотруднику, который получил травму на производстве. Изначально в справке 2-НДФЛ мы указали код 2300 для всех выплат по больничному, включая те, что были связаны с производственной травмой. После камеральной проверки налоговая обнаружила ошибку и прислала требование о доначислении НДФЛ. Только тогда мы осознали, что для выплат по травме на производстве нужно использовать код 2310, который освобождает такие выплаты от НДФЛ. Пришлось корректировать отчетность и доказывать, что эти суммы действительно были связаны с производственной травмой. Теперь у нас строгое правило — дважды проверять коды доходов по больничным и иметь под рукой полную таблицу кодов.

Важно понимать, что статус сотрудника также может влиять на кодировку доходов. Так, для иностранных граждан, работающих в РФ, применяются те же коды, однако налогообложение может отличаться в зависимости от налогового статуса.

📌 Дополнительные коды, которые могут использоваться в связи с больничными выплатами:

2760 — Материальная помощь в связи с рождением ребенка (не облагается НДФЛ до 50 000 руб.)

— Материальная помощь в связи с рождением ребенка (не облагается НДФЛ до 50 000 руб.) 2780 — Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (не облагается НДФЛ)

— Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (не облагается НДФЛ) 2300 — Доплата до среднего заработка при переводе на более легкую работу беременным женщинам (облагается НДФЛ)

Особенности отражения больничного в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Корректное отражение больничных выплат в формах налоговой отчетности 2-НДФЛ (с 2021 года — приложение к форме 6-НДФЛ) и 6-НДФЛ имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать для избежания ошибок. 💼

В справке о доходах физического лица (бывшая 2-НДФЛ) больничные отражаются следующим образом:

В разделе "Доходы" указывается код дохода (2300, 2310 или другой соответствующий)

Суммы доходов группируются по месяцам их фактической выплаты (а не начисления!)

Для необлагаемых пособий (код 2310, 2762) сумма НДФЛ указывается как "0"

Для облагаемых пособий (код 2300) НДФЛ рассчитывается по ставке 13% (или 15% для сумм, превышающих 5 млн руб. за год)

В форме 6-НДФЛ больничные отражаются по-разному в зависимости от периода их выплаты:

Раздел формы 6-НДФЛ Что отражается Срок отражения Раздел 1 Суммы начисленного дохода и удержанного налога В том периоде, когда доход фактически выплачен Раздел 2 Операции по выплате дохода и удержанию налога Дата фактической выплаты дохода (пособия)

Важно помнить: дата получения дохода по больничным — день выплаты денежных средств, а не день начисления пособия. Это принципиальное отличие от заработной платы!

Алексей Петрович, налоговый консультант К нам обратилась компания, получившая требование о предоставлении пояснений после сдачи 6-НДФЛ. Проблема заключалась в том, что бухгалтер отражал больничные по дате их начисления, а не фактической выплаты. Мы проанализировали всю цепочку действий: больничный был начислен 25 марта, а выплачен 5 апреля. Бухгалтер включил сумму дохода и НДФЛ в отчет за I квартал, хотя правильно было отразить их во II квартале. Это классическая ошибка: для больничных действует кассовый метод — доход признается в том периоде, когда деньги фактически выплачены сотруднику. После корректировки отчетности и подробных пояснений налоговая претензия была снята. Теперь компания использует контрольные чек-листы при заполнении 6-НДФЛ, где отдельным пунктом выделена проверка корректности отражения больничных выплат.

Еще один важный момент касается срока перечисления НДФЛ с больничных пособий. Налог должен быть перечислен не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. При этом НДФЛ с пособий по временной нетрудоспособности удерживается при их фактической выплате, без распределения по месяцам, за которые они начислены.

Типичные точки внимания при отражении больничных в отчетности:

Правильно определяйте отчетный период для отражения выплаты (по дате фактической выплаты)

Учитывайте, что больничный может "разрываться" между отчетными периодами, если часть его оплачена в одном периоде, часть — в другом

Не забывайте отделять облагаемые НДФЛ пособия от необлагаемых

При расчете удержанного НДФЛ учитывайте, что к больничным не применяются стандартные вычеты на детей

Правила использования кодов вычета для больничных

В отличие от заработной платы, к больничным пособиям применяются особые правила использования налоговых вычетов. Понимание этих нюансов критически важно для корректного исчисления НДФЛ и заполнения налоговой отчетности. 🔍

Главное правило: стандартные налоговые вычеты на детей (коды 126-149) и на налогоплательщика (коды 104-105) к пособиям по временной нетрудоспособности не применяются. Это прямо следует из положений ст. 218 Налогового кодекса РФ.

Однако есть и исключения из общих правил:

Пособие по беременности и родам (код дохода 2762) полностью освобождается от НДФЛ, поэтому вычеты к нему не применяются по определению

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем (код дохода 2310) также не облагается НДФЛ, вычеты не применяются

К пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет (код дохода 2780) вычеты не применяются, так как оно не облагается НДФЛ

При этом, если в одном месяце сотруднику выплачивается и заработная плата, и больничное пособие, то стандартные налоговые вычеты применяются только к заработной плате. Это важный нюанс, который часто упускают из вида!

Для правильного исчисления НДФЛ с больничных пособий следует:

Определить общую облагаемую сумму пособия (код 2300)

Рассчитать НДФЛ от этой суммы по ставке 13% (15% для высоких доходов)

Удержать рассчитанную сумму НДФЛ при выплате пособия

Отразить в налоговой отчетности сумму дохода, ставку налога и сумму удержанного налога без применения вычетов

Пример расчета: Сотрудник получил в апреле больничный (код 2300) на сумму 25 000 рублей и заработную плату 60 000 рублей. У него есть право на стандартный вычет на двоих детей (код 126) — 1 400 + 1 400 = 2 800 рублей.

НДФЛ с больничного: 25 000 × 13% = 3 250 рублей (вычеты не применяются) НДФЛ с зарплаты: (60 000 – 2 800) × 13% = 7 436 рублей Общая сумма НДФЛ к удержанию: 3 250 + 7 436 = 10 686 рублей

Еще одна распространенная ошибка — применение профессиональных и имущественных налоговых вычетов к сумме больничного. Законодательство не запрещает их применение, но на практике это встречается крайне редко, поскольку эти виды вычетов обычно предоставляются по итогам налогового периода при подаче декларации 3-НДФЛ.

Корректное заполнение налоговой отчетности по больничным

Успешное прохождение налоговых проверок во многом зависит от правильности заполнения форм отчетности по больничным. Рассмотрим пошаговый алгоритм, который поможет избежать ошибок и штрафов. 📝

Шаг 1: Определите правильный код дохода для конкретного вида больничного пособия:

2300 — для обычного больничного, включая уход за ребенком или членом семьи

2310 — для больничного в связи с производственной травмой или профзаболеванием

2762 — для пособий по беременности и родам

Шаг 2: Правильно определите отчетный период для включения выплаты в отчетность:

Больничные включаются в отчетность того периода, в котором произведена фактическая выплата

Если больничный выплачен частями в разных кварталах, каждая часть отражается в отчетности соответствующего периода

Шаг 3: Корректно заполните форму 6-НДФЛ:

В разделе 1 в строке 020 отразите общую сумму начисленного дохода, включая больничные с кодом 2300

В строке 022 отразите суммы налоговой базы, к которой применяется ставка 13%

В строке 040 укажите общую сумму исчисленного налога

В разделе 2 в строках 100-120 укажите соответственно дату выплаты дохода, сумму удержанного налога и срок перечисления налога

Шаг 4: Правильно заполните приложение к форме 6-НДФЛ (бывшая справка 2-НДФЛ):

В разделе "Доходы" укажите месяц выплаты, код дохода и сумму выплаченного больничного

Для необлагаемых пособий (коды 2310, 2762) в графе "Сумма вычета" укажите ту же сумму, что и в графе "Сумма дохода", а в графе "Сумма налога" — 0

Для облагаемых пособий (код 2300) графа "Сумма вычета" остается пустой, а "Сумма налога" рассчитывается как 13% от суммы дохода

Шаг 5: При заполнении отчетности СФР (ранее — ФСС) учтите:

В форме 4-ФСС отражаются пособия, выплаченные за счет средств СФР, включая часть больничного с 4-го дня нетрудоспособности

Расходы на выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя отражаются отдельно

Важно: при выплате больничного через кассу организации дата получения дохода — день выдачи денежных средств. При перечислении на банковский счет — день перечисления средств на счет сотрудника.

При камеральных проверках налоговые органы особенно тщательно проверяют:

Соответствие общих сумм выплат по кодам доходов и сумм удержанного НДФЛ

Своевременность перечисления НДФЛ с больничных (на следующий день после выплаты)

Правильность применения освобождений от НДФЛ для отдельных видов пособий

Наличие подтверждающих документов (листков нетрудоспособности) в случае проведения выездной проверки

Для минимизации рисков рекомендуется вести внутренний реестр больничных листов с указанием:

ФИО сотрудника

Периода нетрудоспособности

Причины нетрудоспособности

Кода дохода

Даты и суммы выплаты

Суммы удержанного НДФЛ

Даты перечисления НДФЛ

Распространенные ошибки при кодировании больничных выплат

Практика показывает, что даже опытные бухгалтеры допускают ошибки при кодировании больничных выплат. Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫

Ошибка №1: Использование неверного кода дохода для конкретного вида пособия Это наиболее частая ошибка, которая приводит к неправильному исчислению НДФЛ. Например, использование кода 2300 (облагаемое пособие) вместо 2310 (необлагаемое пособие при производственной травме) приводит к неправомерному удержанию НДФЛ.

Ошибка №2: Некорректное определение даты фактического получения дохода Многие ошибочно отражают больничные в том месяце, за который они начислены, а не в том, когда фактически выплачены. Это нарушает принцип кассового метода, установленный для данного вида выплат.

Ошибка №3: Применение стандартных вычетов к больничным пособиям Как мы уже обсуждали, к пособиям по временной нетрудоспособности не применяются стандартные налоговые вычеты на детей и на налогоплательщика.

Ошибка №4: Неверное разделение выплат при частичной оплате больничного Если больничный оплачивается частями в разных отчетных периодах, каждая часть должна быть отражена в отчетности соответствующего периода. Объединение всех выплат в одном периоде недопустимо.

Ошибка №5: Неправильное отражение больничных, переходящих с одного налогового периода на другой Если больничный захватывает декабрь одного года и январь следующего, важно правильно разделить суммы по налоговым периодам в зависимости от даты фактической выплаты.

Ошибка №6: Смешивание выплат за счет работодателя и за счет СФР Хотя для обоих источников финансирования используется один код дохода 2300, в учете важно разделять эти суммы для корректного отражения в отчетности СФР.

Ошибка №7: Неправильное отражение НДФЛ с больничных в форме 6-НДФЛ Часто организации отражают удержание НДФЛ с больничных в том же блоке, что и удержание с зарплаты, хотя даты выплаты этих доходов различаются.

Ошибка №8: Некорректное округление сумм При расчете НДФЛ с больничного сумма налога определяется в полных рублях. Если после запятой получается 50 копеек и более, сумма округляется до полного рубля в большую сторону, а если менее 50 копеек — в меньшую.

Чек-лист для проверки корректности отражения больничных выплат в отчетности:

Проверен ли код дохода на соответствие виду пособия?

Отражен ли больничный в периоде фактической выплаты?

Правильно ли рассчитан НДФЛ (без применения стандартных вычетов)?

Корректно ли разделены выплаты за счет работодателя и СФР?

Своевременно ли перечислен НДФЛ с больничного?

Нет ли арифметических ошибок при расчете сумм?

Соответствуют ли даты в разделе 2 формы 6-НДФЛ фактическим датам выплаты?

Помните, что ошибки в кодировании доходов могут привести к серьезным последствиям:

Штрафы за неполное удержание НДФЛ (20% от неудержанной суммы)

Штрафы за недостоверные сведения в налоговой отчетности (500 рублей за каждый документ с ошибкой)

Пени за несвоевременную уплату НДФЛ

Необходимость представления уточненных расчетов

Дополнительные проверки со стороны налоговых органов

Для минимизации рисков ошибок рекомендуется внедрить процедуру двойного контроля: один специалист заполняет отчетность, другой проверяет. Также полезно использовать автоматизированные системы учета, которые снижают вероятность человеческой ошибки.