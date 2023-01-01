Классификация облигаций: полный обзор типов и особенностей

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Для кого эта статья:

Консервативные и опытные инвесторы, интересующиеся облигациями

Люди, стремящиеся повысить свои финансовые знания и навыки

Специалисты и студенты в сфере финансов, желающие углубить понимание инвестиционных инструментов Облигации — инструмент с фиксированной доходностью, который может стать как "тихой гаванью" для консервативного инвестора, так и мощным рычагом для опытного трейдера. Но чтобы использовать этот инструмент эффективно, необходимо ориентироваться в многообразии видов и классов облигаций. 🔍 Каждый тип облигаций имеет свой профиль риска, доходности и ликвидности — характеристики, понимание которых критически важно для построения сбалансированного инвестиционного портфеля и принятия взвешенных финансовых решений.

Основы классификации облигаций: что важно знать

Облигация представляет собой эмиссионную долговую ценную бумагу, по которой эмитент обязуется выплатить инвестору фиксированный доход (купон) и вернуть номинальную стоимость в установленный срок. Однако за этим базовым определением скрывается огромное многообразие инструментов с различными характеристиками. 💼

Классификация облигаций осуществляется по нескольким ключевым параметрам:

По типу эмитента (государственные, муниципальные, корпоративные)

По сроку обращения (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные)

По валюте номинала (рублевые, валютные, еврооблигации)

По форме выплаты дохода (купонные, дисконтные, смешанные)

По уровню обеспечения (обеспеченные, необеспеченные)

По возможности досрочного погашения (отзывные, безотзывные)

По форме собственности (именные, на предъявителя)

Важно понимать, что каждая характеристика облигации влияет на её инвестиционную привлекательность, ликвидность и уровень риска. Знание этих параметров — фундамент для принятия взвешенных инвестиционных решений.

Алексей Петров, старший портфельный управляющий В 2023 году ко мне обратился клиент с запросом сформировать консервативный портфель облигаций с горизонтом инвестирования 3 года. Изначально он полагал, что достаточно просто купить любые облигации с подходящим сроком погашения. В ходе консультации мы тщательно проанализировали различные классы облигаций и их особенности. В результате сформировали сбалансированный портфель из государственных ОФЗ (60%), корпоративных облигаций первого эшелона (30%) и высокодоходных корпоративных облигаций (10%). Такая структура обеспечила необходимый баланс между надежностью и доходностью. Через год портфель показал доходность на 2.3% выше бенчмарка при умеренном уровне риска.

Типы облигаций по эмитентам: риски и особенности

Классификация облигаций по типу эмитента является одной из фундаментальных и наиболее значимых для инвесторов. От того, кто выпускает облигации, напрямую зависят их надежность, доходность и ликвидность. 🏛️

Тип облигаций Уровень риска Средняя доходность Ликвидность Налоговые льготы Государственные (ОФЗ) Низкий 6-8% Высокая Есть (ИИС) Муниципальные Низкий-средний 7-9% Средняя Есть (региональные) Корпоративные (1 эшелон) Средний 8-10% Высокая Есть (ИИС) Корпоративные (2-3 эшелон) Высокий 9-14% Средняя-низкая Есть (ИИС) Высокодоходные (ВДО) Очень высокий 12-20% Низкая Ограниченные

Государственные облигации выпускаются центральным правительством страны. В России — это облигации федерального займа (ОФЗ). Они считаются практически безрисковыми инструментами, так как обеспечены всей мощью государственной экономики. Доходность таких облигаций обычно ниже, чем у корпоративных аналогов, но они обладают высокой ликвидностью и минимальными рисками дефолта.

Муниципальные облигации эмитируются региональными и местными органами власти для финансирования инфраструктурных проектов и покрытия бюджетных дефицитов. Их рискованность выше государственных, но ниже корпоративных ценных бумаг. Многие муниципальные облигации обладают налоговыми преимуществами, что делает их привлекательными для определенных категорий инвесторов.

Корпоративные облигации выпускаются частными компаниями и подразделяются на несколько категорий в зависимости от финансовой устойчивости эмитента:

Первый эшелон — крупнейшие компании с высоким кредитным рейтингом и надежной репутацией

— крупнейшие компании с высоким кредитным рейтингом и надежной репутацией Второй эшелон — средние по размеру компании с хорошим, но не безупречным кредитным профилем

— средние по размеру компании с хорошим, но не безупречным кредитным профилем Третий эшелон — небольшие компании с повышенным кредитным риском

— небольшие компании с повышенным кредитным риском Высокодоходные облигации (ВДО) — инструменты с высокой доходностью и значительным риском дефолта

Классификация облигаций по срокам и доходности

Срок обращения облигации и структура её доходности — ключевые параметры, которые напрямую влияют на инвестиционную привлекательность инструмента и его место в портфеле инвестора. 📅

По срокам обращения облигации подразделяются на:

Краткосрочные (до 1-3 лет) — обладают меньшей чувствительностью к изменению процентных ставок, более предсказуемы, но обычно имеют более низкую доходность

(до 1-3 лет) — обладают меньшей чувствительностью к изменению процентных ставок, более предсказуемы, но обычно имеют более низкую доходность Среднесрочные (3-7 лет) — предлагают баланс между доходностью и риском изменения процентных ставок

(3-7 лет) — предлагают баланс между доходностью и риском изменения процентных ставок Долгосрочные (от 7 лет и более) — обычно дают более высокую доходность, но значительно чувствительны к колебаниям ставок и несут в себе повышенный процентный риск

(от 7 лет и более) — обычно дают более высокую доходность, но значительно чувствительны к колебаниям ставок и несут в себе повышенный процентный риск Бессрочные (перпетуитеты) — не имеют срока погашения, выплачивают купонный доход неограниченное время

Важный показатель при оценке облигаций с разными сроками погашения — дюрация Маколея, которая измеряет средневзвешенный срок, в течение которого инвестор получает платежи по облигации. Чем больше дюрация, тем выше чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок, что измеряется модифицированной дюрацией.

По типу доходности облигации классифицируются на:

Купонные облигации — выплачивают фиксированный или плавающий купон с определенной периодичностью

— выплачивают фиксированный или плавающий купон с определенной периодичностью Дисконтные облигации (нулевой купон) — продаются с дисконтом к номиналу, доходность формируется за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении

— продаются с дисконтом к номиналу, доходность формируется за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении Смешанные — сочетают купонные выплаты и элемент дисконта

Купонные облигации, в свою очередь, подразделяются по типу купонной ставки:

С фиксированной ставкой — размер купона не меняется в течение всего срока обращения

— размер купона не меняется в течение всего срока обращения С плавающей ставкой — купон привязан к рыночному индикатору (MOSPRIME, RUONIA, ключевая ставка ЦБ, инфляция)

— купон привязан к рыночному индикатору (MOSPRIME, RUONIA, ключевая ставка ЦБ, инфляция) С амортизацией долга — частичное погашение номинала происходит в течение срока обращения

— частичное погашение номинала происходит в течение срока обращения Ступенчатые — ставка купона изменяется по заранее определенному графику

Марина Соколова, независимый финансовый консультант Один из моих клиентов, предприниматель среднего возраста, решил сформировать "лестницу" облигаций для обеспечения стабильного потока доходов в течение 10 лет. Мы разделили инвестиционную сумму в 5 миллионов рублей на 5 равных частей и приобрели облигации с погашением через 2, 4, 6, 8 и 10 лет. Такая стратегия позволила снизить процентный риск и обеспечить регулярное высвобождение капитала для его реинвестирования по текущим ставкам. Когда двухлетние облигации погасились, рыночные ставки выросли на 2%, что позволило реинвестировать средства на более выгодных условиях. За счет такой "лестницы" общая доходность портфеля оказалась на 1.7% выше, чем если бы все средства были вложены в 10-летние облигации.

Виды облигаций по уровню обеспечения и защиты

Уровень обеспечения облигаций напрямую влияет на их надежность, стоимость и привлекательность для разных типов инвесторов. Правильная оценка обеспечения и защитных механизмов — ключевой аспект анализа облигаций, особенно в периоды экономической нестабильности. 🛡️

Основные типы облигаций по уровню обеспечения:

Обеспеченные облигации — подкреплены конкретными активами или гарантиями

— подкреплены конкретными активами или гарантиями Необеспеченные облигации — опираются только на общую кредитоспособность эмитента

— опираются только на общую кредитоспособность эмитента Субординированные облигации — имеют более низкий приоритет при банкротстве эмитента

Обеспеченные облигации, в свою очередь, делятся на несколько подвидов в зависимости от типа обеспечения:

Залоговые облигации — обеспечены конкретным имуществом (недвижимость, оборудование, земля)

— обеспечены конкретным имуществом (недвижимость, оборудование, земля) Ипотечные облигации — обеспечены пулом ипотечных кредитов

— обеспечены пулом ипотечных кредитов Облигации с гарантией — обеспечены гарантиями третьих лиц (банков, государства)

— обеспечены гарантиями третьих лиц (банков, государства) Облигации с обеспечением поручительством — обеспечены поручительством материнской компании или связанных структур

Тип обеспечения Уровень защиты Разница в доходности Ликвидность Типичные эмитенты Залоговые облигации Высокий -0.5% до -2% Средняя Промышленные компании Ипотечные облигации Высокий -1% до -2.5% Средняя-высокая Банки, ипотечные агентства С банковской гарантией Высокий -1% до -2% Высокая Средние компании С поручительством Средний -0.3% до -1% Средняя Дочерние структуры Необеспеченные Низкий Базовая ставка Средняя-высокая Крупные компании, банки Субординированные Очень низкий +1.5% до +4% Низкая-средняя Банки, финансовые компании

"Разница в доходности" в таблице показывает типичную премию или дисконт к доходности аналогичных необеспеченных облигаций того же эмитента. Отрицательные значения означают, что обеспеченные облигации обычно имеют более низкую доходность из-за пониженного риска.

Защитные ковенанты (ограничительные условия) — еще один важный элемент защиты инвесторов в облигации. Они представляют собой юридические обязательства эмитента, нарушение которых даёт держателям облигаций определённые права, вплоть до требования досрочного погашения. Основные типы ковенант включают:

Ограничения на дополнительные заимствования

Требования поддерживать определенные финансовые показатели

Ограничения на выплату дивидендов

Запреты на продажу ключевых активов

Требования по раскрытию информации

Инвесторам следует внимательно анализировать проспект эмиссии облигаций на предмет наличия и строгости защитных ковенант, особенно при инвестировании в облигации компаний с не самым высоким кредитным рейтингом.

Специализированные облигации: нестандартные типы

Помимо стандартных типов облигаций, рынок предлагает множество специализированных инструментов, разработанных для решения конкретных финансовых задач или адаптированных под определенные инвестиционные стратегии. Эти инструменты могут предоставлять уникальные возможности для диверсификации портфеля и управления рисками. 🔄

Конвертируемые облигации сочетают характеристики долговых и долевых ценных бумаг. Они дают инвестору право обменять облигацию на определенное количество акций эмитента по заранее установленной цене. Основные преимущества:

Получение фиксированного дохода с потенциалом роста стоимости акций

Меньшая волатильность по сравнению с акциями

Более высокая позиция в очереди кредиторов при банкротстве

Инфраструктурные облигации выпускаются для финансирования крупных инфраструктурных проектов (строительство дорог, портов, электростанций). Часто они имеют государственную поддержку и предлагают налоговые льготы. Инвесторов привлекает возможность получать стабильный долгосрочный доход, связанный с жизненно важными объектами инфраструктуры.

"Зеленые" облигации направлены на финансирование экологически чистых проектов: возобновляемая энергетика, повышение энергоэффективности, чистый транспорт, адаптация к изменению климата. Рынок "зеленых" облигаций активно растет благодаря повышенному вниманию к ESG-факторам среди институциональных инвесторов. В 2024 году он демонстрирует рекордные объемы эмиссии.

Структурированные облигации представляют собой сложные финансовые инструменты, доходность которых привязана к поведению определенных активов, индексов или показателей (акции, сырьевые товары, валюты). Их структура может включать опционные стратегии и другие производные инструменты, предоставляя инвесторам нестандартные профили "риск-доходность".

Индексируемые облигации защищают инвестора от инфляции, поскольку их номинал и/или купонные выплаты корректируются в соответствии с изменением определенного индекса цен. Особенно популярны в странах с высокой или неустойчивой инфляцией.

Катастрофные облигации (cat bonds) – это ценные бумаги, выпускаемые страховыми компаниями для передачи риска стихийных бедствий инвесторам. Они предлагают высокую доходность, но инвестор может потерять часть или весь вложенный капитал при наступлении определенного страхового события (землетрясение, ураган и т.д.).

Социальные облигации финансируют проекты с положительным социальным эффектом: доступное жилье, создание рабочих мест, улучшение здравоохранения и образования. С 2022 года этот сегмент демонстрирует стабильный рост, особенно в развивающихся странах.

Облигации с возможностью отзыва (callable bonds) дают эмитенту право досрочного погашения облигаций по определенной цене. Это выгодно эмитенту в случае снижения процентных ставок, когда можно рефинансировать долг на более выгодных условиях. Для компенсации этого риска инвесторам обычно предлагается более высокая доходность.

Облигации с правом продажи (putable bonds) предоставляют инвестору право требовать от эмитента досрочного погашения по определенной цене. Это защищает инвестора от роста процентных ставок и снижения кредитоспособности эмитента. За эту опцию инвесторы обычно соглашаются на более низкую доходность.

Облигации с варрантом — это ценные бумаги, которые помимо обычных купонных выплат включают варрант, дающий право (но не обязательство) приобрести акции эмитента по фиксированной цене в течение определенного периода. Они схожи с конвертируемыми облигациями, но варрант обычно является отделимым и может торговаться отдельно от облигации.