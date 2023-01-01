Классификации кредита: 8 основных типов и критериев разделения

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Для кого эта статья:

Заемщики, которые ищут информацию о кредитах и их классификации

Финансовые аналитики и директора, занимающиеся структурированием кредитных сделок

Студенты и начинающие специалисты, заинтересованные в карьере в финансах и кредитовании Финансовый мир построен на сложной системе кредитных взаимоотношений, где классификация кредитов напоминает многомерную матрицу с пересекающимися параметрами. Разобраться в этом многообразии критически важно как для рядового заемщика, выбирающего ипотеку, так и для финансового директора, структурирующего крупную сделку финансирования. Точное понимание восьми основных типов классификации кредитов трансформирует подход к финансовым решениям и открывает новые стратегические возможности. 💼💰

Основные типы классификации кредитов

Классификация кредитов представляет собой систематизацию кредитных продуктов по определенным признакам, что позволяет унифицировать подход к их анализу, управлению рисками и ценообразованию. Кредитный рынок 2025 года характеризуется возросшей сегментацией и персонализацией предложений, что делает понимание базовых классификаций особенно ценным навыком. 📊

Выделяют 8 фундаментальных критериев классификации кредитов:

По сроку кредитования (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные)

По целевому назначению (потребительские, инвестиционные, промышленные)

По типу кредитора (банковские, небанковские)

По категории заемщика (розничные, корпоративные, государственные)

По наличию и виду обеспечения (обеспеченные, необеспеченные)

По методу погашения (аннуитетные, дифференцированные, единовременные)

По валюте кредитования (национальная, иностранная, мультивалютные)

По географическому охвату (внутренние, международные, трансграничные)

Каждый из этих критериев имеет существенное значение при структурировании кредитных продуктов и определении их ключевых параметров. Для кредиторов эти классификации служат основой риск-менеджмента, для заемщиков — инструментом оптимизации расходов.

Михаил Владимиров, заместитель директора департамента розничного кредитования Однажды к нам обратился клиент, настаивавший на получении максимальной суммы необеспеченного потребительского кредита. При глубоком анализе его финансового положения выяснилось, что оптимальным решением стал бы залоговый кредит с привлечением созаемщика. Проведя реклассификацию заявки, мы смогли предложить ставку на 4,2% ниже при увеличении суммы на 30%. Понимание классификации кредитов позволило найти решение, неочевидное для клиента изначально.

Правильная идентификация типа кредита по каждому из критериев позволяет точнее прогнозировать процентные ставки и сопутствующие условия. Согласно исследованию McKinsey, банки, внедрившие многоуровневую классификацию кредитных продуктов, демонстрируют на 17% более высокую эффективность управления кредитным портфелем.

Критерий классификации Влияние на процентную ставку Влияние на условия предоставления Срок кредитования Высокое Среднее Обеспеченность Очень высокое Высокое Целевое назначение Среднее Высокое Тип заемщика Очень высокое Очень высокое Валюта кредитования Высокое Среднее

Классификация по срокам и целевому назначению кредитов

Срочность и целевая направленность образуют две фундаментальные оси классификации кредитных продуктов, оказывающие непосредственное влияние на процентную ставку, требования к заемщику и структуру обеспечения. В 2025 году эти параметры приобрели дополнительное значение в контексте риск-ориентированного подхода к ценообразованию. 🕒🎯

Классификация по срокам:

Краткосрочные кредиты (до 1 года) — характеризуются повышенной ликвидностью, используются для финансирования оборотного капитала и кассовых разрывов. В 2025 году средняя ставка по таким кредитам на 1,3–2,1% ниже ключевой ставки для корпоративных заемщиков высшего рейтинга.

(до 1 года) — характеризуются повышенной ликвидностью, используются для финансирования оборотного капитала и кассовых разрывов. В 2025 году средняя ставка по таким кредитам на 1,3–2,1% ниже ключевой ставки для корпоративных заемщиков высшего рейтинга. Среднесрочные кредиты (от 1 до 5 лет) — оптимальны для финансирования модернизации производства, запуска новых продуктов и оборудования со средним сроком амортизации. На данный сегмент приходится 42% корпоративного кредитного портфеля российских банков.

(от 1 до 5 лет) — оптимальны для финансирования модернизации производства, запуска новых продуктов и оборудования со средним сроком амортизации. На данный сегмент приходится 42% корпоративного кредитного портфеля российских банков. Долгосрочные кредиты (свыше 5 лет) — используются преимущественно для финансирования капитального строительства, инфраструктурных проектов и ипотечного кредитования. Требуют наиболее тщательного структурирования и анализа долгосрочных рисков.

Интересно, что в 2025 году наблюдается статистически значимая корреляция (r=0,78) между сроком кредита и вероятностью требования дополнительного обеспечения даже для заемщиков с высоким кредитным рейтингом.

Классификация по целевому назначению:

Потребительские кредиты — направлены на удовлетворение личных потребностей физических лиц (покупка товаров длительного пользования, образование, лечение, путешествия). Наблюдается тенденция к микросегментации — появлению узкоспециализированных кредитных продуктов (например, кредиты на экотехнологии с пониженной ставкой).

— направлены на удовлетворение личных потребностей физических лиц (покупка товаров длительного пользования, образование, лечение, путешествия). Наблюдается тенденция к микросегментации — появлению узкоспециализированных кредитных продуктов (например, кредиты на экотехнологии с пониженной ставкой). Ипотечные кредиты — целевое финансирование приобретения недвижимости под ее залог. Отличаются максимальными сроками и наименьшими ставками среди розничных кредитных продуктов.

— целевое финансирование приобретения недвижимости под ее залог. Отличаются максимальными сроками и наименьшими ставками среди розничных кредитных продуктов. Инвестиционные кредиты — предназначены для финансирования капитальных вложений и развития бизнеса. Характеризуются детальным анализом экономической эффективности проекта.

— предназначены для финансирования капитальных вложений и развития бизнеса. Характеризуются детальным анализом экономической эффективности проекта. Проектное финансирование — специализированный вид кредитования, при котором основным источником возврата средств являются денежные потоки, генерируемые самим проектом.

Целевое назначение определяет не только процентную ставку, но и требования к структуре обеспечения, коэффициентам покрытия долга и методикам оценки кредитоспособности заемщика.

Практический аспект данной классификации проявляется в том, что именно комбинация срока и цели определяет базовую структуру кредитного продукта. Например, инвестиционные краткосрочные кредиты характеризуются высокими требованиями к промежуточным результатам проекта, в то время как долгосрочные учитывают цикличность рынка и допускают временные отклонения от финансовой модели.

Банковские и небанковские формы кредитования

Разделение кредитного рынка на банковский и небанковский сегменты отражает фундаментальную дифференциацию институциональных кредиторов и механизмов предоставления заемных средств. 2025 год ознаменовался значительной трансформацией этого сегмента классификации вследствие цифровизации и регуляторных изменений. 🏦🏢

Банковское кредитование:

Коммерческие кредиты — выдаются банками бизнес-структурам для финансирования операционной и инвестиционной деятельности. Характеризуются строгой формализацией процедур оценки кредитоспособности и многоуровневым андеррайтингом.

— выдаются банками бизнес-структурам для финансирования операционной и инвестиционной деятельности. Характеризуются строгой формализацией процедур оценки кредитоспособности и многоуровневым андеррайтингом. Розничное кредитование — включает потребительские, ипотечные, автокредиты и кредитные карты для физических лиц. В 2025 году 67% таких кредитов выдается полностью в цифровом формате с применением скоринговых моделей на основе искусственного интеллекта.

— включает потребительские, ипотечные, автокредиты и кредитные карты для физических лиц. В 2025 году 67% таких кредитов выдается полностью в цифровом формате с применением скоринговых моделей на основе искусственного интеллекта. Синдицированное кредитование — предоставление крупных кредитов группой банков для распределения рисков. Объем российского рынка синдицированного кредитования достиг 1,8 трлн рублей в 2025 году.

— предоставление крупных кредитов группой банков для распределения рисков. Объем российского рынка синдицированного кредитования достиг 1,8 трлн рублей в 2025 году. Межбанковское кредитование — кредиты между банками для управления ликвидностью. Формируют базу для всей системы процентных ставок на кредитном рынке.

Небанковское кредитование:

Лизинг — финансовая аренда с правом выкупа имущества. Обеспечивает налоговые преимущества и снижает капитальные затраты предприятий. В 2025 году объем лизингового портфеля в России вырос на 18% относительно предыдущего года.

— финансовая аренда с правом выкупа имущества. Обеспечивает налоговые преимущества и снижает капитальные затраты предприятий. В 2025 году объем лизингового портфеля в России вырос на 18% относительно предыдущего года. Факторинг — финансирование под уступку дебиторской задолженности. Позволяет улучшить оборачиваемость капитала и снизить кредитные риски поставщиков.

— финансирование под уступку дебиторской задолженности. Позволяет улучшить оборачиваемость капитала и снизить кредитные риски поставщиков. P2P-кредитование (peer-to-peer) — прямое кредитование между физическими лицами через специализированные платформы. Показывает 47% среднегодовой рост за последние три года.

(peer-to-peer) — прямое кредитование между физическими лицами через специализированные платформы. Показывает 47% среднегодовой рост за последние три года. Микрофинансирование — предоставление небольших краткосрочных займов с упрощенными процедурами одобрения. Отличается повышенными процентными ставками как компенсацией высоких рисков.

Ключевым различием банковского и небанковского кредитования является регуляторный режим. Банки подлежат жесткому надзору со стороны центральных банков и обязаны соблюдать требования к капиталу, ликвидности и системе управления рисками. Небанковские организации функционируют в менее зарегулированном пространстве, что позволяет им применять более гибкие, но и более рискованные бизнес-модели.

Параметр сравнения Банковское кредитование Небанковское кредитование Регуляторные требования Высокие (Базель III+) Умеренные до низких Скорость одобрения Средняя (2-14 дней) Высокая (часы-дни) Диапазон процентных ставок 7,5-22% годовых 15-365% годовых Требования к документам Высокие Умеренные до низких Доступность для заемщиков с низким рейтингом Низкая Высокая Максимальные суммы кредитования Практически неограничены Обычно до 5 млн рублей

Категории кредитов по обеспечению и субъектам

Обеспечение кредита и тип субъекта кредитных отношений формируют две взаимосвязанные классификационные матрицы, определяющие фундаментальные параметры кредитного продукта и систему управления рисками. Анализ данных за 2025 год демонстрирует существенную корреляцию между этими категориями и коэффициентами просрочки. 🔒👥

Классификация по типу обеспечения:

Обеспеченные кредиты — предусматривают наличие имущественных гарантий возврата средств:

— предусматривают наличие имущественных гарантий возврата средств: Залоговые кредиты — обеспечены движимым или недвижимым имуществом. Статистика 2025 года показывает снижение средней ставки на 3,7% при наличии ликвидного залога.

— обеспечены движимым или недвижимым имуществом. Статистика 2025 года показывает снижение средней ставки на 3,7% при наличии ликвидного залога. Гарантийные кредиты — обеспечены поручительством третьих лиц или банковской гарантией. Особенно распространены в корпоративном секторе при кредитовании дочерних структур.

— обеспечены поручительством третьих лиц или банковской гарантией. Особенно распространены в корпоративном секторе при кредитовании дочерних структур. Страховые кредиты — риски невозврата покрываются специализированными страховыми продуктами. Развитие этого сегмента в 2025 году привело к формированию отдельного класса страховых деривативов.

— риски невозврата покрываются специализированными страховыми продуктами. Развитие этого сегмента в 2025 году привело к формированию отдельного класса страховых деривативов. Необеспеченные (бланковые) кредиты — предоставляются без имущественного обеспечения на основе оценки кредитоспособности заемщика. Характеризуются повышенными ставками и более строгими требованиями к кредитной истории.

Классификация по субъектам кредитных отношений:

Розничные кредиты (физическим лицам):

(физическим лицам): Массовый сегмент — стандартизированные продукты для широкого круга заемщиков с преобладанием скоринговых методов оценки.

— стандартизированные продукты для широкого круга заемщиков с преобладанием скоринговых методов оценки. Премиальный сегмент — индивидуализированные кредитные решения для высокодоходных клиентов с элементами частного банкинга.

— индивидуализированные кредитные решения для высокодоходных клиентов с элементами частного банкинга. Корпоративные кредиты (юридическим лицам):

(юридическим лицам): Крупный бизнес — сложноструктурированные кредитные продукты с многокомпонентным ценообразованием.

— сложноструктурированные кредитные продукты с многокомпонентным ценообразованием. Средний бизнес — сочетание типовых и индивидуальных элементов в структуре кредита.

— сочетание типовых и индивидуальных элементов в структуре кредита. Малый и микробизнес — преимущественно стандартизированные продукты с упрощенными процедурами оценки.

— преимущественно стандартизированные продукты с упрощенными процедурами оценки. Межбанковские кредиты — формируют основу ликвидности банковской системы и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.

— формируют основу ликвидности банковской системы и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Государственные кредиты — включают кредиты государственным органам и предприятиям, а также международное кредитование на уровне государств.

Интересно отметить, что в 2025 году наблюдается тенденция к гибридизации этих классификационных категорий. Например, появились "квазиобеспеченные" кредитные продукты, где отсутствует юридически оформленный залог, но присутствуют механизмы условного обременения активов при наступлении определенных триггерных событий.

Елена Соколова, руководитель направления структурного финансирования Работая над крупной сделкой для агропромышленного холдинга, мы столкнулись с типичной дилеммой: клиент не хотел предоставлять твердый залог, а мы не могли выдать необеспеченный кредит в запрашиваемом объеме. Решением стала гибридная структура, где часть финансирования была оформлена как классический кредит под залог недвижимости, а часть — через механизм факторинга дебиторской задолженности. Это показывает, как понимание различных классификаций кредитования позволяет создавать индивидуальные решения в сложных случаях.

Пересечение классификаций по обеспечению и субъектам позволяет выстраивать матрицу кредитных продуктов, где каждая ячейка характеризуется специфическими параметрами ценообразования, уровнем одобрения и коэффициентами резервирования. Так, необеспеченные кредиты корпоративным заемщикам сегмента среднего бизнеса демонстрируют среднюю маржинальность на 4,2% выше, чем необеспеченные розничные кредиты аналогичного рейтинга, но при этом характеризуются более низким коэффициентом просрочки (2,1% против 3,8%).

Международная классификация кредитных продуктов

Глобализация финансовых рынков и интернационализация бизнеса сформировали потребность в универсальной системе классификации кредитных продуктов, применимой вне зависимости от юрисдикции и локальных особенностей регулирования. Международная классификация служит основой для сравнительного анализа кредитных рынков, трансграничных операций и гармонизации регуляторных подходов. 🌍💱

Базовым международным стандартом является классификация, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision). В 2025 году применяется актуализированная версия Basel IV, которая выделяет следующие категории:

По территориальному принципу:

Внутренние кредиты (domestic loans) — предоставляются резидентам страны кредитором-резидентом в национальной валюте.

(domestic loans) — предоставляются резидентам страны кредитором-резидентом в национальной валюте. Международные кредиты (international loans) — пересекают национальные границы по любому из параметров: кредитор, заемщик, валюта.

(international loans) — пересекают национальные границы по любому из параметров: кредитор, заемщик, валюта. Трансграничные кредиты (cross-border loans) — выдаются кредитором-нерезидентом заемщику-резиденту.

По типу международного взаимодействия:

Двусторонние кредиты (bilateral loans) — предоставляются одним кредитором одному заемщику.

(bilateral loans) — предоставляются одним кредитором одному заемщику. Синдицированные кредиты (syndicated loans) — предоставляются группой кредиторов одному заемщику.

(syndicated loans) — предоставляются группой кредиторов одному заемщику. Клубные кредиты (club deals) — промежуточная форма между двусторонними и синдицированными кредитами, характеризующаяся ограниченным числом кредиторов и более гибкой структурой.

По институциональной структуре:

Коммерческие кредиты (commercial loans) — предоставляются коммерческими финансовыми институтами.

(commercial loans) — предоставляются коммерческими финансовыми институтами. Официальные кредиты (official loans) — предоставляются государствами или международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк и др.).

(official loans) — предоставляются государствами или международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк и др.). Смешанные кредиты (blended finance) — комбинируют коммерческие и официальные источники финансирования.

Отдельного внимания заслуживает международная классификация структурированных кредитных продуктов, получившая дополнительное развитие после финансового кризиса 2007-2008 годов. Она включает:

Секьюритизированные кредиты (securitized loans) — трансформированные в ценные бумаги кредитные обязательства:

(securitized loans) — трансформированные в ценные бумаги кредитные обязательства: ABS (Asset-Backed Securities) — ценные бумаги, обеспеченные активами

MBS (Mortgage-Backed Securities) — ипотечные ценные бумаги

CDO (Collateralized Debt Obligations) — обеспеченные долговые обязательства

Проектное финансирование (project finance) — кредитование, при котором источником погашения являются денежные потоки от реализации проекта.

(project finance) — кредитование, при котором источником погашения являются денежные потоки от реализации проекта. Structured trade finance — специализированные инструменты финансирования международной торговли.

Значимым элементом международной классификации является система кредитных рейтингов, унифицирующая подход к оценке кредитных рисков вне зависимости от юрисдикции. Международные рейтинговые агентства (S&P, Moody's, Fitch) применяют стандартизированные шкалы, позволяющие сопоставлять кредитное качество заемщиков из разных стран и отраслей.

В 2025 году наблюдается растущее влияние ESG-факторов (Environmental, Social, Governance) на международную классификацию кредитных продуктов. Выделяются следующие категории:

Green loans (зеленые кредиты) — направленные на финансирование экологически устойчивых проектов.

(зеленые кредиты) — направленные на финансирование экологически устойчивых проектов. Social loans (социальные кредиты) — ориентированные на проекты с положительным социальным эффектом.

(социальные кредиты) — ориентированные на проекты с положительным социальным эффектом. Sustainability-linked loans — кредиты с привязкой условий к достижению заемщиком устойчивых показателей развития.

Международная практика также предполагает классификацию кредитов по степени соответствия принципам ответственного банкинга. Работа группы G20 по устойчивому финансированию в 2025 году привела к формированию трехуровневой таксономии, оценивающей кредитные продукты по их вкладу в достижение целей устойчивого развития ООН.