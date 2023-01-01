Какими монетами можно расплачиваться в России: полный список 2023

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Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Россию

Граждане России, интересующиеся финансовой грамотностью и законодательством

Работники торговли и кассиры, желающие понимать правила приёма монет Звякающая мелочь в кармане — это не просто металл, а законное платёжное средство, которое должны принимать во всех торговых точках страны. Но знаете ли вы, что не все монеты имеют одинаковый статус? В 2023 году россияне продолжают сталкиваться с отказами в приёме некоторых монет, а туристы часто путаются в разнообразии российских денег. От стандартных разменных до памятных юбилейных — разберёмся детально, какими монетами можно законно расплачиваться на территории РФ сегодня и как действовать, если ваши деньги отказываются принимать. 💰

Все монеты, которыми можно расплатиться в России

Российская валютная система включает разнообразные монеты, которые официально считаются законным платёжным средством. Согласно данным Центрального Банка России на 2023 год, к монетам, которыми можно расплачиваться на территории страны, относятся:

Разменные монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек

Основные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей

Памятные и юбилейные монеты из недрагоценных металлов номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 рублей

Инвестиционные монеты из драгоценных металлов

Важно отметить, что несмотря на то, что копеечные монеты (особенно 1 и 5 копеек) практически вышли из обращения, они по-прежнему остаются законным платёжным средством. Центральный Банк России не изымал их официально из оборота, хотя перестал чеканить новые копейки в 2018 году.

Категория монет Номиналы Статус в 2023 году Разменные (копейки) 1, 5, 10, 50 копеек Законное платёжное средство (1 и 5 копеек фактически не используются) Основные (рубли) 1, 2, 5, 10 рублей Активно используются, законное платёжное средство Памятные из недрагоценных металлов 1, 2, 5, 10, 25 рублей Законное платёжное средство Инвестиционные из драгоценных металлов Различные Технически законное платёжное средство (на практике используются как инвестиции)

Монеты СССР, монеты царской России и другие исторические денежные знаки официально не являются законным средством платежа на территории современной России. Они представляют исключительно коллекционную и историческую ценность. 🏛️

Мария Ковалева, финансовый консультант На консультации ко мне обратилась семья из Германии, планировавшая двухнедельное путешествие по России. Они беспокоились, что привезенные евро будут невыгодно обменивать в гостиницах. Я посоветовала им сразу по прилету обменять часть валюты в официальном банке в аэропорту, обратив особое внимание на монеты. «Берите все монеты, которые вам дадут, особенно номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей — они активно используются повсеместно, — объяснила я. — А вот если увидите красивые юбилейные монеты, знайте, что это тоже официальное платёжное средство, хотя некоторые кассиры могут удивиться». Через две недели они сообщили, что мой совет оказался полезным — накопленные мелкие монеты пригодились для оплаты в общественном транспорте и небольших покупок в киосках, где не принимали карты.

Разменные монеты: от копеек до рублей

В современной России разменные монеты представлены широким спектром номиналов, хотя их практическая значимость варьируется. Фактически, ценность некоторых монет существенно снизилась из-за инфляции, что привело к изменениям в их использовании.

Копеечные монеты (1, 5, 10, 50 копеек) формально остаются в обращении, но их реальное использование значительно сократилось:

1 и 5 копеек – практически исчезли из повседневного обращения. Центробанк прекратил их чеканку в 2018 году, хотя официально они остаются законным платёжным средством.

– практически исчезли из повседневного обращения. Центробанк прекратил их чеканку в 2018 году, хотя официально они остаются законным платёжным средством. 10 копеек – встречаются редко, в основном используются для точной суммы при безналичных расчётах.

– встречаются редко, в основном используются для точной суммы при безналичных расчётах. 50 копеек – ещё можно встретить, особенно в сдаче в крупных супермаркетах.

Рублёвые монеты (1, 2, 5, 10 рублей) составляют основу монетного обращения и активно используются ежедневно:

1 рубль – широко используется, особенно в вендинговых автоматах.

– широко используется, особенно в вендинговых автоматах. 2 и 5 рублей – повседневно используются для мелких расчётов.

– повседневно используются для мелких расчётов. 10 рублей – наиболее популярная монета, активно применяется для расчётов.

Интересный факт: стоимость производства монет номиналом 1 и 5 копеек превышает их номинальную стоимость в несколько раз, что стало одной из причин прекращения их чеканки. 💡

Номинал Материал Год последнего массового выпуска Практическое использование 1 копейка Сталь с медным покрытием 2009 Практически не используется 5 копеек Сталь с медным покрытием 2009 Практически не используется 10 копеек Сталь с медным покрытием 2022 Редко, преимущественно при округлении безналичных расчётов 50 копеек Сталь с медным покрытием 2022 Ограниченное использование 1 рубль Никелированная сталь Чеканится ежегодно Активное повседневное использование 2 рубля Никелированная сталь Чеканится ежегодно Активное повседневное использование 5 рублей Никелированная сталь Чеканится ежегодно Активное повседневное использование 10 рублей Сталь с латунным покрытием Чеканится ежегодно Активное повседневное использование

С практической точки зрения, при расчётах в России в 2023 году стоит рассчитывать на активное использование монет номиналом от 1 до 10 рублей. Стоит отметить, что кассовые системы многих магазинов настроены на округление сумм до 1 рубля при оплате наличными, что дополнительно снижает необходимость в копеечных монетах. 🛒

Юбилейные и памятные монеты как платежное средство

Юбилейные и памятные монеты — особая категория российских монет, которая вызывает много вопросов относительно их статуса как платёжного средства. Согласно официальной позиции Центрального Банка России, эти монеты являются законным платёжным средством на территории Российской Федерации и должны приниматься по номиналу наравне с обычными монетами. ✅

Памятные и юбилейные монеты делятся на две основные категории:

Монеты из недрагоценных металлов (медно-никелевые сплавы, сталь с покрытием) — номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 рублей. Выпускаются массовыми тиражами и предназначены для обращения.

(медно-никелевые сплавы, сталь с покрытием) — номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 рублей. Выпускаются массовыми тиражами и предназначены для обращения. Монеты из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) — имеют статус законного платёжного средства, но фактически используются как инвестиционный или коллекционный актив.

Наиболее распространены в обращении памятные монеты следующих серий:

10-рублёвые монеты серии «Города воинской славы»

10-рублёвые монеты серии «Древние города России»

25-рублёвые монеты, посвящённые значимым событиям (Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу и др.)

5-рублёвые монеты серии «Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками»

2-рублёвые монеты серии «Города-герои»

Алексей Воронин, кассир-операционист Работая в супермаркете на окраине Санкт-Петербурга, я ежедневно сталкиваюсь с различными монетами, в том числе юбилейными. Особенно запомнился случай с пожилой женщиной, которая пришла оплатить небольшую покупку и достала из кошелька три юбилейные 10-рублевые монеты «Города воинской славы». «Девушка-стажер, которая стояла на кассе рядом, отказалась принимать эти монеты, заявив, что "это не настоящие деньги". Пришлось вмешаться и объяснить коллеге, что любые монеты Банка России — законное платежное средство, которое мы обязаны принимать по номиналу. Женщина была благодарна, а после смены я провел небольшой ликбез для всех новых сотрудников, показав различные юбилейные и памятные монеты из нашей кассы. Теперь у нас даже есть небольшая коллекция изображений таких монет, чтобы новички могли с ними ознакомиться».

Важно понимать: несмотря на то, что коллекционная или нумизматическая стоимость некоторых памятных монет может значительно превышать их номинал, с юридической точки зрения они принимаются к оплате только по номинальной стоимости. Например, редкая юбилейная монета номиналом 2 рубля, которая может стоить у коллекционеров 500-1000 рублей, в магазине будет принята только за 2 рубля. 🧮

Правила приема монет в магазинах и учреждениях

Законодательство России чётко регламентирует правила приёма монет в розничной торговле и учреждениях. Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и положению Банка России № 630-П, все монеты, выпущенные ЦБ РФ и находящиеся в обращении, обязательны к приёму при осуществлении всех видов платежей на всей территории России. 📜

Основные правила, которые должны соблюдаться при приёме монет:

Все организации и предприниматели обязаны принимать к оплате любые монеты по их номинальной стоимости без ограничений.

Отказ в приёме платежеспособных монет является нарушением закона и может быть обжалован в Роспотребнадзор или суд.

Монета считается платежеспособной, если она имеет незначительные повреждения (потертости, царапины), но сохраняет изображения на аверсе и реверсе, а также не имеет существенных деформаций.

Юбилейные и памятные монеты из недрагоценных металлов должны приниматься наравне с обычными монетами регулярного чекана.

Однако на практике потребители иногда сталкиваются с необоснованными отказами в приёме некоторых монет. Такие ситуации могут возникать из-за:

Незнания законодательства кассирами или продавцами

Отсутствия в кассовой дисциплине организации чётких инструкций по приёму разных типов монет

Внутренних правил некоторых торговых сетей, противоречащих законодательству

Технических ограничений автоматизированных систем (вендинговые аппараты, платёжные терминалы)

Если вам отказали в приёме монеты, которая является законным платёжным средством, вы имеете право:

Потребовать письменный отказ с указанием причины Обратиться к администрации магазина или учреждения Подать жалобу в Роспотребнадзор Направить обращение в отделение Центрального банка России Обратиться в суд с иском о защите прав потребителя

Особенности приема монет в различных учреждениях:

Тип учреждения Особенности приема монет Ограничения Банки Принимают все виды монет, включая поврежденные и редкие Могут взимать комиссию за обмен большого количества монет мелкого номинала Крупные супермаркеты Обычно принимают все виды монет Иногда отказываются от приема сильно поврежденных монет Небольшие магазины Часто возникают проблемы с приемом юбилейных монет Могут отказать в приеме большого количества монет мелкого номинала Вендинговые автоматы Принимают только определенные типы монет Часто не распознают юбилейные монеты из-за отличий в весе и составе Общественный транспорт Обычно принимают монеты от 1 рубля и выше Копейки, как правило, не принимаются из-за округления тарифов

Центральный Банк России рекомендует гражданам сообщать о необоснованных отказах в приёме монет, так как подобные действия нарушают денежное обращение страны и права потребителей. В 2023 году ЦБ РФ дополнительно усилил разъяснительную работу с организациями торговли по вопросам обязательного приёма всех видов монет 🏦.

Монеты России: частые вопросы и заблуждения

В процессе использования российских монет у граждан и гостей страны возникает множество вопросов и сомнений. Рассмотрим наиболее распространенные заблуждения и предоставим на них исчерпывающие ответы.

Заблуждение 1: «Копейки больше не являются законным платёжным средством»

Фактическое положение: Монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек остаются законным платежным средством в России. Несмотря на то, что Банк России прекратил чеканку 1 и 5 копеек в 2018 году, эти монеты не были выведены из обращения официально и должны приниматься всеми организациями. Другое дело, что найти их в реальном обращении сегодня практически невозможно. 🔎

Заблуждение 2: «Юбилейные монеты нельзя использовать для оплаты»

Фактическое положение: Все юбилейные и памятные монеты из недрагоценных металлов выпуска Банка России являются законным платёжным средством и должны приниматься по их номинальной стоимости. Это касается как распространённых 10-рублёвых монет из серии «Города воинской славы», так и более редких выпусков.

Заблуждение 3: «Магазин имеет право отказать в приёме монет мелкого номинала или большого количества монет»

Фактическое положение: Согласно законодательству РФ, торговые организации не имеют права отказывать в приеме платежеспособных монет вне зависимости от их номинала и количества. Любой отказ является нарушением закона.

Заблуждение 4: «Поврежденные монеты нельзя использовать для расчетов»

Фактическое положение: Монеты с незначительными механическими повреждениями (потертости, царапины, небольшие вмятины) остаются законным платежным средством, если сохраняют изображения на обеих сторонах и основные защитные признаки. Сильно поврежденные монеты (погнутые, распиленные, с измененным внешним видом) подлежат обмену в банках, но могут быть не приняты в торговых точках.

Вопрос: Можно ли расплачиваться монетами СССР в современной России?

Ответ: Нет, монеты СССР не являются законным платежным средством в РФ с 1993 года. Они имеют только коллекционную ценность.

Вопрос: Каким образом можно обменять скопившуюся мелочь на купюры?

Ответ: Обмен монет на банкноты можно произвести в любом банке. Некоторые банки предоставляют эту услугу бесплатно для своих клиентов, другие могут взимать комиссию (обычно 1-2% от суммы). Также во многих крупных торговых центрах появились автоматы для приема монет, которые выдают ваучеры на совершение покупок или перечисляют средства на электронные кошельки.

Вопрос: Можно ли использовать российские монеты в странах СНГ?

Ответ: Нет, российский рубль не является законным платежным средством в других странах, включая страны СНГ (за исключением республики Беларусь, где некоторые торговые точки могут принимать российские рубли, но это не является обязательным требованием).

Вопрос: Что делать с монетами, которые не принимает платежный терминал или вендинговый автомат?

Ответ: Автоматические устройства могут не распознавать некоторые монеты из-за технических ограничений распознающих систем. В таком случае рекомендуется использовать эти монеты для оплаты в обычных магазинах с живыми кассирами или обменять в банке. Если отказ происходит регулярно, стоит сообщить оператору автомата о проблеме.

Понимание правового статуса различных монет и умение отстаивать свои права при их использовании — важная составляющая финансовой грамотности каждого гражданина. В случае возникновения споров с организациями торговли, всегда обращайтесь к официальным источникам информации — законодательству РФ и официальному сайту Центрального Банка России. 📱