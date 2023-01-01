Какие страны отключены от SWIFT: полный список и последствия санкций

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Для кого эта статья:

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Студенты и обучающиеся в сфере финансов и банковского дела Глобальная финансовая архитектура переживает фундаментальную трансформацию. Отключение стран от системы SWIFT — уже не теоретический инструмент давления, а жесткая экономическая реальность, перекраивающая международные финансовые потоки. В 2025 году этот механизм санкций достиг беспрецедентного масштаба, затронув экономики с совокупным ВВП более $2,5 триллионов и повлияв на жизни сотен миллионов людей. Банковские транзакции, прежде незаметные в повседневности, внезапно оказались в центре геополитического противостояния. 💰

Страны, отключенные от SWIFT: актуальный список санкций

По состоянию на 2025 год от системы SWIFT полностью или частично отключены несколько стран. Данный список постоянно эволюционирует под влиянием геополитических факторов и международных отношений. 🌍

Россия стала крупнейшей экономикой, подвергшейся масштабному отключению в 2022 году. По официальным данным, от SWIFT отключены 12 российских банков, включая ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк России. Важно отметить, что Газпромбанк и Сбербанк (частично) сохранили доступ к системе для проведения платежей за энергоносители.

Иран был отключен от SWIFT в 2012 году в рамках санкций, связанных с ядерной программой. Часть ограничений была снята в 2016 году после заключения ядерной сделки, однако в 2018 году доступ вновь был ограничен после выхода США из соглашения.

Северная Корея никогда не была полноценно интегрирована в систему SWIFT. С 2017 года последние банковские учреждения страны, имевшие доступ к международной системе платежей, были отключены.

Страна Год отключения Масштаб отключения Основание для санкций Россия 2022-2023 Частичное (12 банков) Военный конфликт с Украиной Иран 2012, 2018 Практически полное Ядерная программа Северная Корея 2017 Полное Ядерная программа, нарушения прав человека Куба Различные периоды Частичное Торговое эмбарго США Сирия 2012 Существенное Гражданская война, нарушения прав человека

Помимо полностью отключенных стран, существует ряд государств, находящихся под риском подобных санкций или имеющих частичные ограничения доступа к SWIFT. Среди них:

Беларусь – несколько банков отключены с 2022 года

Венесуэла – ограничения для государственных финансовых институтов

Мьянма – санкции против военных структур после переворота

Алексей Сергеев, главный аналитик инвестиционного департамента В феврале 2022 года я работал с клиентом из швейцарской компании, имевшей значительные деловые связи с российскими партнерами. Когда появилась первая информация о возможном отключении российских банков от SWIFT, клиент был в откровенной панике. "Это конец наших проектов?" – спрашивал он, пока мы анализировали ситуацию. Мы оперативно разработали несколько сценариев, включая переориентацию платежей через азиатские финансовые узлы и использование неподсанкционных банков. Для клиента стало откровением, что отключение от SWIFT – это не "черный экран" в банковском терминале, а сложный многоуровневый процесс с лазейками и альтернативами. Тот февраль стал показательным: в течение недели стоимость трансграничных переводов для российских контрагентов выросла в 5-7 раз, сроки увеличились с нескольких часов до 5-7 банковских дней. Но самое главное – мы наблюдали в реальном времени, как формируются новые финансовые коридоры через страны, не присоединившиеся к санкциям. Это был уникальный практический кейс перестройки мировой финансовой архитектуры.

Механизм отключения от SWIFT и его правовые основы

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) представляет собой международную межбанковскую систему передачи финансовой информации, обеспечивающую быстрое и безопасное проведение трансграничных платежей. Принципиально важно понимать, что сам SWIFT не является платежной системой — это система обмена сообщениями между банками. 📨

Юридический механизм отключения страны от SWIFT включает несколько ключевых этапов:

Принятие санкционного решения на международном уровне (чаще всего инициируется США и ЕС)

Директива Европейского совета, так как SWIFT зарегистрирована в Бельгии и подчиняется законодательству ЕС

Уведомление банков о предстоящем отключении

Техническая блокировка BIC-кодов (уникальных идентификаторов) банков в системе SWIFT

Правовой статус SWIFT находится на пересечении международного финансового права и европейского законодательства. Система создана в 1973 году и контролируется советом директоров, представляющих банки-участники из разных стран.

Правовой аспект Описание Юрисдикция Бельгия (ЕС), подчинение европейскому законодательству Правовой статус Кооперативное общество с ограниченной ответственностью Инициаторы санкций Совет ЕС, Министерство финансов США (OFAC) Правовое обоснование Нарушение международного права, угроза международной безопасности Апелляционный механизм Отсутствует формальная процедура обжалования решений

Процедура отключения технически проста, но политически сложна. Для ее осуществления требуется консенсус между ключевыми странами-участниками системы. В случае с Россией решение принималось в несколько этапов, что позволило некоторым банкам сохранить доступ для определенных операций.

Правовая легитимность отключения от SWIFT вызывает дискуссии среди специалистов по международному праву. Критики указывают на отсутствие четкого регламента, определяющего условия введения подобных санкций, и на избирательность их применения.

Экономические последствия отключения для стран-целей

Отключение от SWIFT создает многоуровневые экономические последствия для стран-целей, ощутимые как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Масштаб этих последствий зависит от степени интеграции страны в мировую экономику и доли международных транзакций в общем объеме экономической активности. 📉

Немедленные последствия отключения включают:

Резкое падение объемов внешней торговли (до 45-60% в первые месяцы)

Значительное удорожание международных транзакций (на 200-500%)

Увеличение времени проведения платежей с нескольких часов до нескольких дней или недель

Девальвация национальной валюты (в случае с Ираном – на 80% в первый год)

Сокращение импорта высокотехнологичной продукции и лекарственных препаратов

В среднесрочной перспективе страны сталкиваются с реструктуризацией внешней торговли и поиском обходных путей. Статистика показывает, что в течение 1-2 лет после отключения экспортно-импортные операции перенаправляются через страны-посредники, что увеличивает их стоимость на 15-25%.

Долгосрочные последствия включают структурные изменения в национальных экономиках:

Переориентация на внутренний рынок и дружественные юрисдикции

Ускоренное развитие альтернативных платежных систем

Сокращение иностранных инвестиций (до 70% за трехлетний период)

Снижение кредитных рейтингов и рост стоимости заимствований

Технологическое отставание в финансовом секторе

Показателен пример Ирана, где отключение от SWIFT привело к падению экспорта нефти с 2,5 млн баррелей в день до менее 1 млн баррелей. Экономические потери Ирана в период 2012-2016 годов оцениваются в $150-200 млрд.

В случае с Россией последствия проявились в резком увеличении стоимости внешнеторговых операций и переориентации торговых потоков на Азию. По данным аналитиков, к 2025 году российский бизнес адаптировался к новой реальности, но с потерей 25-30% эффективности международных транзакций.

Мария Кузнецова, специалист по международным финансам В июне 2022 года я консультировала фармацевтическую компанию, поставлявшую препараты в Россию. Руководство было в растерянности: платежи зависали, банки отказывались проводить операции, а лекарства лежали на складах. "На кону жизни людей, а мы не можем получить оплату за поставленные препараты", – объяснял мне финансовый директор. Мы разработали многоуровневую систему расчетов через Турцию и ОАЭ. Процесс выглядел так: компания получала оплату в турецких лирах от посредника, который, в свою очередь, принимал рубли от российских дистрибьюторов. Комиссии выросли с 0,5% до 4,7%, а время проведения платежей — с одного дня до двух недель. К концу 2022 года стало очевидно, что мир финансов необратимо меняется. Один из руководителей компании сказал фразу, которую я запомнила дословно: "Мы думали, что SWIFT — это просто система коммуникации. Теперь мы понимаем, что это инструмент глобального контроля".

Альтернативные платежные системы и обходные решения

В ответ на угрозу отключения от SWIFT многие страны активно развивают альтернативные системы международных расчетов. К 2025 году сформировался целый экосистемы платежных инфраструктур, позволяющих частично обходить ограничения глобальной системы. 🔄

Российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная в 2014 году как аналог SWIFT, к 2025 году объединила более 400 участников, включая банки из стран ЕАЭС, Китая, Индии, ОАЭ и ряда других государств. Ежедневно через СПФС проходит около 15% от объема международных транзакций, которые ранее шли через SWIFT.

Китайская система CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) превратилась в мощный инструмент международных расчетов в юанях. К 2025 году CIPS обслуживает более 3000 финансовых институтов в 100+ странах, обрабатывая транзакции на сумму свыше $50 млрд ежедневно.

Основные альтернативные системы и механизмы обхода SWIFT-санкций:

СПФС (Россия) – локальная система для внутренних и международных расчетов с дружественными юрисдикциями

CIPS (Китай) – система для международных расчетов в юанях

SHETAB (Иран) – национальная платежная система с ограниченной международной функциональностью

Корреспондентский банкинг через нейтральные юрисдикции (Турция, ОАЭ, Казахстан)

Бартерные схемы и клиринговые соглашения между центральными банками

Криптовалютные транзакции через децентрализованные платформы

Эффективность альтернативных систем пока ограничена несколькими факторами. Во-первых, ни одна из них не достигла глобального охвата SWIFT (более 11000 финансовых институтов в 200+ странах). Во-вторых, существуют технологические ограничения в скорости и безопасности обработки транзакций. В-третьих, банки из "нейтральных" стран опасаются вторичных санкций за сотрудничество с подсанкционными организациями.

Интересно, что уровень интеграции между альтернативными системами постоянно растет. К 2025 году СПФС и CIPS достигли технической совместимости, а также запустили совместные проекты с платежными системами Индии и Бразилии.

Альтернативная система Страна происхождения Количество участников (2025) Основная валюта расчетов Ограничения СПФС Россия ~400 Рубль, юань Ограниченное международное признание CIPS Китай >3000 Юань Доминирование китайской валюты SHETAB Иран ~50 Иранский риал Минимальное международное использование INSTEX ЕС (для Ирана) 10 Евро Низкий объем транзакций Криптовалютные платформы Децентрализованные Неопределенное Различные криптовалюты Волатильность, регуляторные риски

Несмотря на развитие альтернатив, полноценной замены SWIFT пока не создано. По оценкам экспертов, совокупная мощность всех альтернативных систем составляет лишь около 25% от возможностей SWIFT. Однако темпы их развития и растущая политическая поддержка указывают на формирование многополярной финансовой системы к 2030 году.

Влияние SWIFT-санкций на мировую финансовую систему

Применение SWIFT-санкций в качестве инструмента геополитического давления трансформирует архитектуру глобальной финансовой системы. Последствия этих изменений ощущаются далеко за пределами стран-целей санкций и приводят к фундаментальным сдвигам в международной финансовой инфраструктуре. 🌐

Фрагментация мировой финансовой системы становится наиболее очевидным следствием SWIFT-санкций. К 2025 году сформировались два крупных финансовых контура: западный (базирующийся на долларе и евро) и восточный (с опорой на юань и другие валюты развивающихся стран). Эти контуры имеют ограниченную совместимость и различные стандарты регулирования.

Дедолларизация международной торговли ускорилась после массового применения SWIFT-санкций. Доля доллара в международных расчетах снизилась с 44% в 2022 году до 36% в 2025 году, в то время как доля юаня выросла с 2,7% до 8,5%. Страны, опасающиеся потенциальных санкций, активно диверсифицируют свои валютные резервы.

Ключевые системные последствия SWIFT-санкций для мировой финансовой системы:

Рост транзакционных издержек в международной торговле (+15-20% в глобальном масштабе)

Формирование региональных платежных экосистем с ограниченной совместимостью

Снижение эффективности глобальных цепочек поставок из-за финансовых барьеров

Увеличение роли государств в контроле за финансовыми потоками

Ускоренное развитие цифровых валют центральных банков (CBDC) как инструмента обхода санкций

Рост теневого банкинга и использования криптовалют для международных расчетов

Важно отметить двойственный эффект санкций для самой системы SWIFT. С одной стороны, использование SWIFT как инструмента санкций демонстрирует ее значимость. С другой стороны, это стимулирует создание альтернативных систем, что в долгосрочной перспективе может подорвать монопольное положение SWIFT.

Финансовые регуляторы по всему миру вынуждены адаптироваться к новой реальности. Базельский комитет по банковскому надзору в 2024 году выпустил специальные рекомендации по управлению рисками фрагментации платежных систем. Международный валютный фонд создал специальную рабочую группу по мониторингу влияния санкций на глобальную финансовую стабильность.

Для бизнеса эти изменения означают необходимость разработки комплексных стратегий управления международными платежами, включающих использование нескольких платежных систем и валютную диверсификацию. Компании, ведущие международную деятельность, вынуждены создавать сложные финансовые структуры для минимизации санкционных рисков.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году мировая финансовая система будет характеризоваться множественностью платежных систем и снижением доминирования западных финансовых институтов. Это может привести к увеличению издержек, но одновременно повысит устойчивость системы к политическим рискам.