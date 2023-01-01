Какие российские банки работают с криптовалютой: полный список

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Для кого эта статья:

Инвесторы и трейдеры, интересующиеся возможностями работы с криптовалютами в России

Специалисты и аналитики в области финансовых технологий

Клиенты российских банков, которые хотят узнать о доступных криптоуслугах и правовых аспектах работы с цифровыми активами Российский финансовый ландшафт претерпевает революционную трансформацию. Традиционные банки, долгое время сторонившиеся цифровых активов, начинают осторожно, но уверенно выходить на рынок криптовалют. В 2025 году границы между классическим банкингом и блокчейн-индустрией становятся все более размытыми. Для инвесторов и трейдеров возникает закономерный вопрос — какие российские банки официально работают с криптовалютой и насколько безопасно проводить такие операции? Погрузимся в мир финансовых инноваций и рассмотрим актуальный список банков, предоставляющих криптоуслуги. 💼🔐

Российские банки, работающие с криптовалютой

Российский банковский сектор демонстрирует неоднозначное отношение к криптовалютам. По состоянию на 2025 год, прямая работа банков с цифровыми активами строго регламентирована, однако некоторые финансовые организации нашли легальные способы предоставления услуг в этой сфере. 🏦

Стоит отметить, что полноценное "работать с криптовалютой" для российского банка имеет свою специфику. Речь идет не о прямой купле-продаже Bitcoin или Ethereum, а о сопутствующих сервисах, консультациях и инфраструктуре для взаимодействия с блокчейн-проектами.

Александр Петров, ведущий аналитик криптовалютного рынка Два года назад я консультировал крупного клиента, который хотел перевести часть корпоративных активов в стейблкоины. Мы обратились в пять крупнейших банков страны, и четыре из них категорически отказались даже обсуждать подобную возможность. Лишь в одном нам предложили встречу со специалистом по цифровым активам. Сегодня ситуация кардинально изменилась — у большинства топовых банков есть отделы, занимающиеся блокчейн-технологиями и цифровыми финансовыми активами. Клиенты получают квалифицированные консультации и доступ к легальным инструментам взаимодействия с криптомиром.

Рассмотрим список российских банков, которые в той или иной форме взаимодействуют с криптовалютой и блокчейн-технологиями:

Банк Формат работы с криптовалютой Доступные услуги Ограничения Сбербанк Блокчейн-платформа, ЦФА Выпуск и обращение цифровых финансовых активов, токенизация активов Нет прямых операций с криптовалютами ВТБ ЦФА, инвестиционные решения Операции с цифровыми финансовыми активами, консультации Только в рамках регулируемых ЦФА Газпромбанк Блокчейн-инфраструктура, ЦФА Корпоративные блокчейн-решения, цифровые финансовые активы Без прямого взаимодействия с криптовалютами Тинькофф Информационные сервисы, аналитика Образовательные материалы, исследования рынка Ограничения на переводы на криптобиржи Альфа-Банк Блокчейн-проекты, ЦФА Консультации по цифровым финансовым активам Селективный подход к операциям Промсвязьбанк ЦФА Инфраструктура для работы с цифровыми финансовыми активами Строгое соответствие регуляторным требованиям АК БАРС Банк Блокчейн-решения Корпоративные блокчейн-платформы Только для бизнес-клиентов

Важно понимать, что российские банки работают преимущественно с регулируемыми цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а не с классическими криптовалютами вроде Bitcoin или Ethereum. Это связано с требованиями законодательства и стремлением минимизировать риски.

Сбербанк — развивает собственную блокчейн-платформу и активно работает с цифровыми финансовыми активами.

— развивает собственную блокчейн-платформу и активно работает с цифровыми финансовыми активами. ВТБ — реализует пилотные проекты в сфере ЦФА и предлагает инвестиционные решения на основе блокчейна.

— реализует пилотные проекты в сфере ЦФА и предлагает инвестиционные решения на основе блокчейна. Газпромбанк — фокусируется на корпоративных решениях и инфраструктуре для цифровых активов.

— фокусируется на корпоративных решениях и инфраструктуре для цифровых активов. Тинькофф — несмотря на отсутствие прямых криптосервисов, предоставляет клиентам аналитические материалы по рынку.

— несмотря на отсутствие прямых криптосервисов, предоставляет клиентам аналитические материалы по рынку. Альфа-Банк — развивает направление консультаций по легальной работе с цифровыми активами.

Правовой статус криптоопераций в банках РФ

Для понимания особенностей взаимодействия российских банков с криптовалютой необходимо разобраться в правовых рамках, определяющих этот процесс. Регуляторная среда в России претерпела значительные изменения за последние годы, что непосредственно повлияло на возможности банков в сфере цифровых активов. ⚖️

Ключевые законодательные акты, регулирующие криптовалютные операции в России:

Федеральный закон "О цифровых финансовых активах" — разграничивает понятия криптовалюты и цифровых финансовых активов, определяет правила их выпуска и обращения.

— разграничивает понятия криптовалюты и цифровых финансовых активов, определяет правила их выпуска и обращения. Федеральный закон "О цифровой валюте" — устанавливает основы регулирования отношений, возникающих при обороте цифровой валюты.

— устанавливает основы регулирования отношений, возникающих при обороте цифровой валюты. Постановления Центрального Банка РФ — определяют политику регулятора в отношении криптовалют и операций с ними.

— определяют политику регулятора в отношении криптовалют и операций с ними. Нормативные акты Росфинмониторинга — устанавливают требования по противодействию отмыванию доходов при операциях с цифровыми активами.

По состоянию на 2025 год, российские банки могут легально работать с несколькими категориями цифровых активов:

Тип актива Правовой статус Возможности для банков Цифровые Финансовые Активы (ЦФА) Полностью легальны, регулируются законом о ЦФА Выпуск, учет, обращение, операции купли-продажи Утилитарные цифровые права (УЦП) Легальны, регулируются законом о краудфандинге Учет, обращение, консультации Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum и др.) Не запрещены для владения, но с ограничениями в обороте Ограниченный функционал, в основном аналитика и консультации Стейблкоины Регулируются в зависимости от классификации (могут быть ЦФА) Зависит от конкретной классификации актива

Елена Соколова, банковский юрист Один из моих клиентов, средний региональный банк, планировал запустить платформу для работы с криптовалютами в 2023 году. Мы провели детальный юридический анализ и выявили минимум 12 точек потенциального конфликта с действующим законодательством. Вместо рискованного проекта банк перепрофилировал команду на создание инфраструктуры для ЦФА. Сейчас это направление активно развивается, генерирует прибыль и полностью соответствует требованиям регуляторов. Этот случай наглядно демонстрирует, как важно правильно интерпретировать законодательные нормы при выходе на рынок цифровых активов.

Банки, работающие с криптовалютами в России, сталкиваются с рядом регуляторных ограничений:

Запрет на использование криптовалют как средства платежа за товары и услуги

Ограничения на рекламу криптовалютных сервисов

Необходимость декларирования криптовалютных активов

Усиленные требования к процедурам KYC/AML при операциях с цифровыми активами

Ограничения на прием криптовалюты в качестве обеспечения по кредитам

Одновременно с этим, законодательство создает возможности для банков в сфере регулируемых цифровых финансовых активов. Банки могут получать лицензии операторов обмена ЦФА, создавать инфраструктуру для их выпуска и обращения, что открывает значительные перспективы для развития.

С точки зрения налогообложения, операции с ЦФА и криптовалютами в 2025 году имеют более четкую структуру. Банки обязаны удерживать НДФЛ при операциях с цифровыми активами своих клиентов, а также уплачивать налог на прибыль от собственных операций в этой сфере.

Услуги банков в сфере цифровых активов

Несмотря на регуляторные ограничения, российские банки разработали целый спектр услуг в сфере цифровых активов, адаптируясь к правовым реалиям. Рассмотрим, какие конкретно сервисы доступны для клиентов банков в 2025 году. 🔄

Спектр банковских услуг в сфере цифровых активов можно разделить на несколько ключевых категорий:

Операции с Цифровыми Финансовыми Активами (ЦФА) — полностью легальное направление, активно развиваемое ведущими банками

— полностью легальное направление, активно развиваемое ведущими банками Консультационные услуги — профессиональные рекомендации по работе с цифровыми активами

— профессиональные рекомендации по работе с цифровыми активами Аналитика и исследования — информационные материалы о рынке криптовалют и блокчейн-технологий

— информационные материалы о рынке криптовалют и блокчейн-технологий Корпоративные блокчейн-решения — специализированные продукты для бизнеса

— специализированные продукты для бизнеса Образовательные программы — курсы и семинары по цифровым финансам

Рассмотрим детальнее, какие услуги предлагают конкретные банки:

Сбербанк: Платформа для выпуска и обращения ЦФА

Токенизация традиционных активов (недвижимость, ценные бумаги)

Корпоративные блокчейн-решения для бизнеса

Аналитические отчеты по рынку цифровых активов

Образовательные программы по блокчейну и ЦФА ВТБ: Инвестиционные решения на основе ЦФА

Консультации по вопросам цифровых активов для премиальных клиентов

Аналитические исследования блокчейн-рынка

Пилотные проекты в сфере токенизации традиционных активов Тинькофф: Аналитические материалы по криптовалютному рынку

Образовательные курсы по цифровым финансам

Информационные сервисы для трейдеров

Интеграции API с некоторыми регулируемыми платформами Газпромбанк: Инфраструктурные решения для корпоративных блокчейн-проектов

Операции с ЦФА для корпоративных клиентов

Консультации по внедрению блокчейн-технологий в бизнес

Особое внимание стоит уделить работе банков с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), так как это направление демонстрирует наиболее активный рост. ЦФА — это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых происходит путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра.

В 2025 году банки предлагают следующие операции с ЦФА:

Услуга Описание Доступность Выпуск ЦФА Токенизация различных активов, создание цифровых прав Для корпоративных клиентов Купля-продажа ЦФА Операции с уже выпущенными цифровыми активами Для всех категорий клиентов Хранение ЦФА Услуги по безопасному хранению цифровых прав Преимущественно для премиум-клиентов Инвестиционные продукты на базе ЦФА Структурированные решения с использованием цифровых активов Для квалифицированных инвесторов Обмен ЦФА Конвертация между различными видами ЦФА В зависимости от банка

Для частных лиц наиболее доступными остаются консультационные и аналитические услуги. Многие банки создали специализированные отделы, где клиенты могут получить профессиональную консультацию по легальным способам взаимодействия с криптовалютным рынком. Такие консультации обычно включают:

Обзор текущего законодательства в сфере цифровых активов

Рекомендации по налогообложению операций с криптовалютой

Оценку рисков при инвестировании в цифровые активы

Помощь в выборе легальных платформ для операций

Советы по безопасности и защите цифровых активов

Альтернативные способы работы с криптой через банки

Помимо прямых услуг в сфере цифровых финансовых активов, российские банки предлагают альтернативные способы взаимодействия с криптовалютным миром. Эти решения позволяют клиентам получить доступ к крипторынку даже в условиях регуляторных ограничений. 🔐

Рассмотрим наиболее распространенные альтернативные подходы, используемые банками в 2025 году:

Банковские карты с криптовалютными бонусами Некоторые банки выпускают карты с кешбэком в виде токенизированных активов или ЦФА

Бонусные программы, позволяющие конвертировать накопленные баллы в цифровые активы

Кобрендинговые карты с операторами цифровых финансовых активов Партнерские программы с регулируемыми криптоплатформами Интеграция с лицензированными операторами обмена ЦФА

Совместные продукты с регулируемыми криптовалютными сервисами

Программы лояльности, включающие доступ к обучающим материалам по криптовалютам Инвестиционные продукты с привязкой к криптоактивам Структурные продукты, доходность которых привязана к динамике криптовалютных индексов

ETF и фонды, инвестирующие в компании, связанные с блокчейн-технологиями

Деривативы с базовым активом в виде регулируемых цифровых инструментов Цифровые сервисы и мобильные приложения Аналитические платформы с информацией о криптовалютном рынке

Образовательные порталы по цифровым финансам

Трекеры портфелей цифровых активов

Отдельного внимания заслуживает растущий тренд на использование блокчейн-технологий в традиционных банковских продуктах. Банки внедряют элементы распределенных реестров в свою инфраструктуру, что косвенно позволяет клиентам взаимодействовать с технологией, лежащей в основе криптовалют.

Михаил Кузнецов, руководитель финтех-направления За последние два года я консультировал около 30 крупных клиентов, желающих работать с криптовалютами через российские банки. Наиболее успешным оказался случай с предпринимателем из сферы IT, который хотел принимать платежи в криптовалюте от зарубежных заказчиков. Мы разработали схему, при которой его российский банк выступил партнером лицензированного оператора ЦФА. Контрагенты переводили криптовалюту на регулируемую платформу, где она конвертировалась в ЦФА, а затем в рубли, которые поступали на счет предпринимателя. Полностью легальная схема, одобренная комплаенс-службой банка, позволила бизнесу увеличить международный оборот на 40%.

Для корпоративных клиентов банки создают специализированные решения:

Смарт-контракты для автоматизации бизнес-процессов — юридически значимые договоры на блокчейне

— юридически значимые договоры на блокчейне Системы прослеживаемости товаров — отслеживание цепочек поставок с использованием блокчейн-технологий

— отслеживание цепочек поставок с использованием блокчейн-технологий Цифровые паспорта активов — токенизация физических активов компании

— токенизация физических активов компании Защищенный обмен данными — использование распределенных реестров для защиты корпоративной информации

— использование распределенных реестров для защиты корпоративной информации Автоматизированные системы расчетов — ускорение финансовых операций с применением блокчейна

Примечательно, что некоторые банки открывают специализированные центры компетенций по цифровым активам, где клиенты могут получить комплексное обслуживание, связанное с крипторынком. Такие центры обычно предлагают:

Персональные консультации по работе с цифровыми активами

Юридическое сопровождение операций с ЦФА

Налоговое планирование для владельцев криптовалютных активов

Помощь в структурировании инвестиций в блокчейн-проекты

Обучение безопасности при работе с криптоактивами

Риски и перспективы банковских криптоуслуг

Развитие банковских услуг в сфере цифровых активов сопряжено с определенными рисками, однако открывает и значительные перспективы для финансового сектора России. Понимание этих факторов критически важно как для банков, так и для их клиентов. ⚠️💹

Основные риски, с которыми сталкиваются банки при работе с криптовалютами и цифровыми активами в 2025 году:

Категория риска Описание Возможные последствия Регуляторные риски Изменение законодательства в сфере цифровых активов Необходимость быстрой адаптации бизнес-моделей, возможные штрафы Репутационные риски Ассоциации с "серыми" схемами и нерегулируемым рынком Потеря доверия клиентов, проверки регуляторов Технологические риски Уязвимости блокчейн-систем, хакерские атаки Финансовые потери, утечка данных клиентов Рыночные риски Высокая волатильность криптоактивов Обесценение активов, финансовые убытки Комплаенс-риски Сложности с KYC/AML процедурами для криптоопераций Нарушения законодательства, санкции регуляторов

С точки зрения клиентов банков, работа с криптовалютами через финансовые организации также сопряжена с определенными рисками:

Ограниченная функциональность — банковские криптосервисы часто имеют меньше возможностей по сравнению со специализированными платформами

— банковские криптосервисы часто имеют меньше возможностей по сравнению со специализированными платформами Высокие комиссии — дополнительные посреднические сборы при операциях с цифровыми активами

— дополнительные посреднические сборы при операциях с цифровыми активами Потенциальная блокировка средств — риск заморозки активов при подозрительных операциях

— риск заморозки активов при подозрительных операциях Ограниченный выбор активов — работа преимущественно с регулируемыми ЦФА, а не со всем спектром криптовалют

— работа преимущественно с регулируемыми ЦФА, а не со всем спектром криптовалют Конфиденциальность — полное отсутствие анонимности, характерной для некоторых блокчейн-операций

Несмотря на перечисленные риски, перспективы развития банковских криптоуслуг в России выглядят достаточно обнадеживающими. К 2025 году наметились следующие тенденции:

Расширение регуляторных рамок — постепенное формирование более четкой законодательной базы для работы с цифровыми активами Рост корпоративного спроса — увеличение интереса бизнеса к блокчейн-решениям и ЦФА Технологическое совершенствование — внедрение более безопасных и эффективных блокчейн-протоколов Международная интеграция — гармонизация российских стандартов с международными практиками Институциональное развитие — формирование экосистемы профессиональных участников рынка цифровых активов

По оценкам аналитиков, объем российского рынка регулируемых цифровых финансовых активов к концу 2025 года может достичь 250-300 миллиардов рублей, а к 2027 году — преодолеть отметку в 1 триллион рублей. Это создает значительные возможности для банков, готовых инвестировать в развитие соответствующей инфраструктуры.

Для частных инвесторов и трейдеров при работе с криптовалютами через банки рекомендуется придерживаться следующих принципов:

Использовать только официальные, регулируемые сервисы банков

Тщательно изучать условия и комиссии перед проведением операций

Консультироваться с финансовыми и юридическими специалистами

Своевременно декларировать доходы от операций с цифровыми активами

Диверсифицировать инвестиционный портфель, не концентрируясь только на криптоактивах

Регулярно отслеживать изменения в законодательстве и политике банков

Банкам, развивающим направление цифровых активов, эксперты рекомендуют:

Инвестировать в образование сотрудников по блокчейн-технологиям и криптоэкономике

Создавать выделенные подразделения по работе с цифровыми активами

Развивать партнерства с лицензированными операторами обмена ЦФА

Участвовать в регуляторных песочницах и пилотных проектах Центрального Банка

Разрабатывать четкие комплаенс-процедуры для операций с цифровыми активами