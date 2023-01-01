Какие ОФЗ облигации купить: ТОП-5 выпусков для разных инвесторов

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Для кого эта статья:

Инвесторы, заинтересованные в консервативных и стабильных финансовых инструментах.

Люди, ищущие информацию о государственных облигациях и инвестиционных стратегиях.

Финансовые консультанты и аналитики, желающие расширить свои знания о ОФЗ. В то время как фондовый рынок переживает очередные колебания, ОФЗ остаются тем тихим островком стабильности, который обеспечивает предсказуемый доход при минимальных рисках. Государственные облигации федерального займа — это не просто защитный актив, но и инструмент получения стабильного дохода выше банковских депозитов. Разберем топ-5 выпусков ОФЗ для разных инвестиционных профилей и расскажу, какие из них обеспечат оптимальное соотношение доходности и срока именно для ваших целей. 💼

Что такое ОФЗ и почему стоит их купить

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов России от имени государства. По сути, покупая ОФЗ, вы даёте деньги в долг государству на определённый срок под фиксированный процент. Эти инструменты справедливо считаются наиболее надёжными на российском рынке — вероятность дефолта по ним минимальна. 🏛️

Главные преимущества ОФЗ:

Высокая надёжность — гарантии государства

Стабильный доход — известный заранее или привязанный к рыночным показателям

Налоговые льготы при владении более 3 лет (через ИИС)

Ликвидность — можно продать в любой момент на бирже

Разнообразие выпусков — под различные инвестиционные стратегии

На российском рынке представлены несколько типов ОФЗ:

Тип ОФЗ Особенности Для кого подходит ОФЗ-ПД С постоянным купонным доходом Для консервативных инвесторов, ценящих предсказуемость ОФЗ-ПК С переменным купоном (привязан к RUONIA) Для защиты от роста ставок ЦБ РФ ОФЗ-ИН С защитой от инфляции Для долгосрочных инвесторов, опасающихся инфляции ОФЗ-АД С амортизацией долга Для тех, кто заинтересован в постепенном возврате вложений

Текущая доходность ОФЗ колеблется в диапазоне 7-12% годовых, что значительно выше ставок по классическим банковским депозитам при сопоставимом уровне риска. При этом минимальный порог входа невысок — от 1000 рублей за одну облигацию.

Алексей Корнеев, портфельный управляющий Однажды ко мне обратился клиент, который потерял значительную сумму на падении акций технологических компаний. «Я больше не могу спать спокойно, постоянно проверяю котировки», — признался он. Мы реструктурировали его портфель, перенаправив 60% средств в ОФЗ различных типов. Через полгода он позвонил с благодарностью: «Впервые за долгое время я наслаждаюсь стабильным доходом без постоянного стресса». Его основной выбор пал на ОФЗ-ПД 26230 с погашением в 2039 году — идеальное решение для долгосрочного горизонта с фиксированной доходностью около 9% годовых.

Топ-5 выпусков ОФЗ для консервативных инвесторов

Для инвесторов с низким аппетитом к риску я отобрал пять наиболее оптимальных выпусков ОФЗ, которые обеспечат предсказуемый доход при минимальных колебаниях цены. Консервативный подход предполагает выбор бумаг со средним сроком до погашения и стабильной купонной доходностью. 📊

ОФЗ 26234 (погашение в 2025 году) Доходность к погашению: около 8.1%

Купон: 7.4%, выплаты раз в полгода

Преимущество: короткий срок до погашения минимизирует риски колебания цены ОФЗ 26239 (погашение в 2031 году) Доходность к погашению: около 9.3%

Купон: 7.95%, выплаты раз в полгода

Преимущество: средний срок до погашения с повышенной доходностью ОФЗ-ПК 29021 (погашение в 2026 году) Переменный купон, привязанный к ставке RUONIA

Текущая доходность: около 8.5%

Преимущество: защита от повышения ключевой ставки ОФЗ 26238 (погашение в 2029 году) Доходность к погашению: около 9.0%

Купон: 7.1%, выплаты раз в полгода

Преимущество: оптимальное соотношение срока и доходности ОФЗ-АД 46022 (погашение частями до 2036 года) Доходность к погашению: около 9.5%

Особенность: постепенное погашение частями

Преимущество: регулярный возврат основного долга

Консервативным инвесторам рекомендую формировать лестницу ОФЗ с разными сроками погашения. Такая стратегия позволяет регулярно получать денежные потоки от погашения коротких выпусков и при этом пользоваться повышенной доходностью более длинных.

При выборе ОФЗ для консервативного портфеля стоит обращать внимание на дюрацию облигации — показатель, характеризующий чувствительность цены к изменению процентных ставок. Чем меньше дюрация, тем меньший риск для инвестора при резких колебаниях ставок. 🛡️

Лучшие облигации ОФЗ для защиты от инфляции

В условиях неопределенности и потенциальной инфляции особую ценность представляют инструменты с встроенной защитой покупательной способности ваших вложений. Облигации, индексируемые на инфляцию (ОФЗ-ИН), являются таким редким активом на российском рынке. 💹

На текущий момент на рынке обращаются всего три выпуска ОФЗ-ИН, но они заслуживают пристального внимания инвесторов, обеспокоенных обесценением капитала:

Номер выпуска Погашение Реальная доходность Особенности ОФЗ-ИН 52001 2023 ~2.5% + инфляция Короткий выпуск, минимальные ценовые колебания ОФЗ-ИН 52002 2028 ~3.0% + инфляция Оптимальный срок, популярный среднесрочный выпуск ОФЗ-ИН 52003 2030 ~3.2% + инфляция Максимальная реальная доходность среди ОФЗ-ИН

Принцип работы ОФЗ-ИН прост: номинальная стоимость облигации регулярно индексируется на величину инфляции (по данным Росстата), а купонные выплаты рассчитываются от этой увеличенной суммы. Таким образом, инвестор получает не только защиту основной суммы инвестиций от инфляции, но и дополнительную реальную доходность.

Важные факторы при выборе ОФЗ-ИН:

Комиссии брокера могут быть выше из-за нестандартного номинала (1000 рублей с индексацией)

Ликвидность несколько ниже, чем у стандартных ОФЗ-ПД

Налогообложение имеет особенности — прирост номинала из-за индексации облагается налогом

Наиболее эффективны на длительных горизонтах инвестирования

Альтернативой ОФЗ-ИН могут выступать ОФЗ-ПК с плавающей ставкой, привязанной к индикатору RUONIA. Хотя они не имеют прямой защиты от инфляции, их купоны косвенно реагируют на рост цен через повышение ключевой ставки ЦБ РФ. 📈

Мария Соколова, инвестиционный консультант Мой клиент, пенсионер с накоплениями в 2.5 миллиона рублей, пришел ко мне после того, как инфляция 2021 года "съела" существенную часть его сбережений на депозитах. "Я всю жизнь копил, чтобы обеспечить себе достойную старость, а теперь вижу, как деньги тают на глазах", – сетовал он. Мы выбрали стратегию с приобретением ОФЗ-ИН 52003 в качестве ядра портфеля (65% средств). Спустя год, несмотря на ускорение инфляции, его покупательная способность не только не уменьшилась, но даже выросла на 2.8% в реальном выражении. "Впервые за долгое время я спокоен за свои накопления", – поделился он на нашей последней встрече.

Какие ОФЗ облигации выбрать для долгосрочных целей

Долгосрочные инвестиционные горизонты открывают возможности для получения повышенной доходности за счет премии за срочность. Инвесторы, готовые вложить средства на 5+ лет, могут рассмотреть "длинные" ОФЗ, которые обычно предлагают более高ую доходность. 🕰️

Для формирования пенсионных накоплений, создания капитала на образование детей или других долгосрочных целей рекомендую следующие выпуски:

ОФЗ 26240 (погашение в 2036 году) Доходность к погашению: около 10.2%

Купон: 8.7%, выплаты раз в полгода

Преимущество: повышенная доходность за счет длительного срока ОФЗ 26230 (погашение в 2039 году) Доходность к погашению: около 10.4%

Купон: 7.7%, выплаты раз в полгода

Преимущество: один из самых длинных выпусков на рынке ОФЗ-ИН 52003 (погашение в 2030 году) Реальная доходность: около 3.2% + инфляция

Купон: 2.5% от индексируемого номинала

Преимущество: защита от инфляционных рисков на длительном горизонте ОФЗ-ПК 29020 (погашение в 2030 году) Плавающий купон, привязанный к RUONIA

Текущая доходность: около 9.5%

Преимущество: защита от повышения ставок в будущем ОФЗ-АД 46023 (погашение частями до 2034 года) Доходность к погашению: около 9.8%

Особенность: частичное погашение основного долга

Преимущество: регулярные выплаты для реинвестирования

При выборе облигаций для долгосрочных целей стоит учитывать следующие факторы:

Инфляционные риски — для сверхдлинных горизонтов рекомендуется включать в портфель ОФЗ-ИН

— для сверхдлинных горизонтов рекомендуется включать в портфель ОФЗ-ИН Риски изменения ставок — в периоды волатильности на финансовых рынках длинные облигации могут значительно колебаться по цене

— в периоды волатильности на финансовых рынках длинные облигации могут значительно колебаться по цене Налоговый статус — использование ИИС типа А или удержание облигаций более 3 лет дает налоговые преимущества

— использование ИИС типа А или удержание облигаций более 3 лет дает налоговые преимущества Ликвидность выпусков — даже при долгосрочном планировании выбирайте ликвидные выпуски с достаточным объемом торгов

Долгосрочные инвесторы могут использовать стратегию "купи и держи" (buy and hold), что позволяет игнорировать краткосрочные колебания рынка и получать стабильную заранее известную доходность. При таком подходе промежуточная переоценка стоимости облигаций не имеет значения — важен лишь конечный результат к моменту погашения. 🎯

Стратегии покупки ОФЗ для разных типов инвесторов

Подход к формированию облигационного портфеля должен зависеть от индивидуального профиля инвестора, его финансовых целей и отношения к риску. Рассмотрим оптимальные стратегии для разных типов инвесторов. ⚖️

1. Ультраконсервативные инвесторы (пенсионеры, люди с низкой толерантностью к риску)

Фокус на краткосрочных ОФЗ-ПД (26234, 26238) с погашением в ближайшие 2-3 года

Распределение средств равными долями между выпусками с разным сроком погашения (лестница облигаций)

Минимальная доля (до 10%) в ОФЗ-ИН для базовой защиты от инфляции

Регулярное реинвестирование купонов в новые выпуски

2. Умеренно консервативные инвесторы (среднесрочные цели)

Комбинация ОФЗ-ПД среднего срока (26239, 26240) — 50% портфеля

ОФЗ-ПК (29020, 29021) — 30% для защиты от роста ставок

ОФЗ-ИН (52002, 52003) — 20% для защиты от инфляционных рисков

Периодическая ребалансировка для поддержания целевой структуры

3. Долгосрочные инвесторы (накопление на пенсию, образование детей)

Длинные ОФЗ-ПД (26230, 26240) — 40% портфеля для максимальной фиксированной доходности

ОФЗ-ИН (52003) — 40% для долгосрочной защиты от инфляции

ОФЗ-ПК (29020) — 20% для балансировки рисков

Стратегия "купи и держи" с минимальными изменениями в структуре портфеля

4. Тактические инвесторы (использующие движения процентных ставок)

Активное управление дюрацией портфеля в зависимости от ожиданий по ставкам ЦБ РФ

Увеличение доли длинных ОФЗ-ПД при ожидании снижения ставок

Переход в короткие ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК при ожидании роста ставок

Использование маркет-тайминга для входа на локальных просадках рынка

Независимо от выбранной стратегии, следует придерживаться нескольких универсальных правил:

Диверсификация между разными типами ОФЗ

Учет комиссий брокера и налогообложения при расчете итоговой доходности

Формирование резервного фонда из наиболее ликвидных выпусков

Регулярный пересмотр структуры портфеля с учетом изменения макроэкономической ситуации

Для инвесторов с капиталом более 1 млн рублей рекомендуется распределить вложения между несколькими выпусками, а не концентрировать все средства в одной облигации, даже если она кажется идеальной. Такой подход снижает риски и повышает предсказуемость денежного потока. 💵