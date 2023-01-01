Какие ОФЗ лучше купить сейчас: топ-5 выпусков для инвесторов

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Для кого эта статья:

Инвесторы, заинтересованные в облигациях федерального займа (ОФЗ)

Люди, желающие углубить свои знания в области финансов и инвестиций

Начинающие инвесторы, ищущие надежные и доходные инвестиционные инструменты Государственные облигации остаются тихой гаванью для капитала даже в период высокой волатильности на финансовых рынках. Инвесторы всё чаще обращают внимание на ОФЗ с доходностью 10-12% годовых — надежный актив, который защищает от инфляции и при этом даёт фиксированный доход. Но как среди десятков выпусков выбрать те, что действительно принесут прибыль в 2025 году? Рассмотрим пять самых перспективных ОФЗ, которые заслуживают места в вашем инвестиционном портфеле. 📊

Какие ОФЗ лучше купить сейчас: рейтинг топ-5 выпусков

Рынок ОФЗ в 2025 году представляет собой динамичную среду, где ценообразование меняется ежедневно под влиянием ключевой ставки, геополитических факторов и общего состояния российской экономики. По данным Минфина, объем рынка ОФЗ превысил 17 трлн рублей, что делает его ключевым сегментом долгового рынка России.

Топ-5 выпусков ОФЗ, которые демонстрируют оптимальное соотношение доходности, риска и ликвидности:

Место в рейтинге Выпуск ОФЗ Тип Доходность (%) Срок погашения 1 ОФЗ-ПД 26237 С постоянным купоном 11,3 14.03.2027 2 ОФЗ-ИН 52004 Индексируемая на инфляцию 8,5 + инфляция 17.03.2028 3 ОФЗ-ПД 26238 С постоянным купоном 10,8 15.05.2029 4 ОФЗ-ПК 29020 С переменным купоном RUONIA + 0,55% 22.09.2026 5 ОФЗ-ПД 26236 С постоянным купоном 10,6 17.05.2025

На первом месте расположен выпуск ОФЗ-ПД 26237, который привлекателен благодаря высокой доходности при среднесрочном горизонте инвестирования. Для инвесторов, обеспокоенных ростом инфляции, оптимальным выбором станет ОФЗ-ИН 52004, обеспечивающий защиту покупательной способности вложений.

Михаил Сергеев, управляющий частным капиталом

Мой клиент Дмитрий, владелец малого бизнеса, перевел 3 млн рублей свободных средств в ОФЗ-ПД 26237 в начале года. Тогда доходность составляла 10,5%, но после повышения ключевой ставки цена бумаги снизилась, а доходность выросла, что позволило докупить еще на 2 млн. Ключевое преимущество этого выпуска — баланс между текущей доходностью и защитой от колебаний ставок. За полгода Дмитрий получил купонный доход около 285 тыс. рублей, который реинвестировал в свой бизнес, а основную сумму сохранил в надежном активе с гарантией государства.

Замыкает пятерку лидеров ОФЗ-ПД 26236, которая подойдет консервативным инвесторам, планирующим инвестировать на короткий срок — до погашения остался всего год. 🧮

Основы инвестирования в ОФЗ для новичков

Облигации федерального займа представляют собой государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ. По своей сути, покупая ОФЗ, вы предоставляете заём государству под определенный процент. Гарантом выплат выступает Российская Федерация, что делает эти бумаги одними из самых надежных на отечественном рынке.

Существует несколько типов ОФЗ, каждый из которых имеет свои особенности:

ОФЗ-ПД — с постоянным купонным доходом (фиксированная ставка на весь срок)

— с постоянным купонным доходом (фиксированная ставка на весь срок) ОФЗ-ПК — с переменным купоном (ставка привязана к RUONIA)

— с переменным купоном (ставка привязана к RUONIA) ОФЗ-ИН — индексируемые на инфляцию (защищают от обесценивания денег)

— индексируемые на инфляцию (защищают от обесценивания денег) ОФЗ-АД — с амортизацией долга (частичное погашение в течение срока)

Для новичков наиболее понятны ОФЗ-ПД, поскольку их доходность известна сразу и не меняется до погашения. Купонный доход по ОФЗ выплачивается регулярно — обычно 2 или 4 раза в год.

Чтобы начать инвестировать в ОФЗ, необходимо:

Открыть брокерский счет в банке или у лицензированного брокера Пополнить счет на сумму, достаточную для покупки хотя бы одной облигации (от 1 000 рублей) Выбрать конкретный выпуск ОФЗ через торговый терминал Совершить сделку, указав количество облигаций и тип заявки

Доход от инвестиций в ОФЗ формируется из двух источников: купонных выплат и разницы между ценой покупки и ценой продажи или погашения. Важно понимать, что цены на вторичном рынке колеблются — при росте ключевой ставки цены на выпущенные ранее облигации обычно снижаются, и наоборот.

Налогообложение дохода от ОФЗ имеет свои особенности: купонный доход налогом не облагается, а вот прибыль от продажи облигаций на вторичном рынке подлежит обложению НДФЛ по ставке 13%. 💰

Критерии выбора оптимальных ОФЗ в текущих условиях

Выбор оптимальных ОФЗ в 2025 году требует учета множества факторов, от макроэкономической ситуации до личных финансовых целей. Рассмотрим ключевые критерии, которые помогут определить наиболее подходящие выпуски:

Критерий Описание Влияние на выбор Доходность к погашению (YTM) Полная доходность с учетом купонов и разницы цены Чем выше, тем привлекательнее (при равных рисках) Дюрация Средневзвешенный срок до получения всех выплат Бумаги с большей дюрацией более чувствительны к изменению ставок Ликвидность Возможность быстро продать без потери в цене Предпочтительны выпуски с высоким объемом торгов Тип купона Фиксированный или переменный При ожидании роста ставок выгоднее переменный купон Защита от инфляции Индексация номинала или привязка к инфляции Критично при высоких инфляционных ожиданиях

Текущая ситуация на рынке ОФЗ характеризуется высокой волатильностью из-за колебаний ключевой ставки, которая к настоящему моменту установлена на уровне 16%. Это создает условия для покупки классических ОФЗ-ПД с фиксированным купоном, особенно тех, что торгуются с дисконтом к номиналу.

При выборе оптимального выпуска ОФЗ в текущих условиях следует учитывать:

Ожидания по ключевой ставке — при прогнозе снижения ставки выгоднее длинные ОФЗ-ПД, при прогнозе роста — короткие выпуски или ОФЗ-ПК

— при прогнозе снижения ставки выгоднее длинные ОФЗ-ПД, при прогнозе роста — короткие выпуски или ОФЗ-ПК Инфляционные ожидания — при прогнозе ускорения инфляции стоит присмотреться к ОФЗ-ИН

— при прогнозе ускорения инфляции стоит присмотреться к ОФЗ-ИН Горизонт инвестирования — для краткосрочных инвестиций (до 1 года) подойдут ОФЗ с ближайшим сроком погашения, для среднесрочных (3-5 лет) — более длинные выпуски с высокой текущей доходностью

— для краткосрочных инвестиций (до 1 года) подойдут ОФЗ с ближайшим сроком погашения, для среднесрочных (3-5 лет) — более длинные выпуски с высокой текущей доходностью Налоговый статус — для держателей ИИС типа А особенно важна величина купонного дохода

Отдельно стоит отметить значимость премии за риск — разницы между доходностью ОФЗ и безрисковой ставкой (обычно это ставка по банковским депозитам). В текущих условиях премия по некоторым выпускам ОФЗ достигает 1,5-2%, что делает их привлекательными по сравнению с альтернативными инструментами. 📈

Пять лучших выпусков ОФЗ по соотношению доходности/риска

Детально проанализируем каждый из пяти лучших выпусков ОФЗ, чтобы понять их особенности и преимущества для разных типов инвесторов.

1. ОФЗ-ПД 26237 (доходность 11,3%, погашение 14.03.2027)

Этот выпуск занимает лидирующую позицию благодаря сбалансированному профилю риск/доходность. Облигация имеет срок до погашения около 2 лет, что защищает от долгосрочных процентных рисков. Купонная ставка составляет 10,5% годовых с выплатами два раза в год. Текущая цена — около 97% от номинала, что создает дополнительный потенциал роста. Объем в обращении — более 500 млрд рублей, что обеспечивает высокую ликвидность.

2. ОФЗ-ИН 52004 (доходность 8,5% + инфляция, погашение 17.03.2028)

Уникальность данного выпуска в том, что он защищает капитал от инфляции за счет индексации номинала на темп роста потребительских цен. Базовая доходность составляет 8,5%, а фактическая будет выше на величину годовой инфляции. При текущих прогнозах инфляции на уровне 4,5-5% реальная доходность может составить около 13-14%. Идеальный выбор для защиты сбережений от обесценивания в долгосрочной перспективе.

3. ОФЗ-ПД 26238 (доходность 10,8%, погашение 15.05.2029)

Этот выпуск привлекателен для инвесторов, ориентированных на долгосрочный горизонт. Срок до погашения — более 4 лет, купонная ставка фиксированная — 10,1% годовых. Текущая цена — около 95% от номинала, что создает потенциал для дополнительного дохода при снижении ключевой ставки. Выпуск отличается высоким объемом торгов, что гарантирует возможность быстрого входа и выхода из позиции.

4. ОФЗ-ПК 29020 (доходность RUONIA + 0,55%, погашение 22.09.2026)

ОФЗ с переменным купоном особенно ценны в периоды волатильности процентных ставок. Доходность по этому выпуску привязана к ставке RUONIA (однодневная ставка межбанковского кредитования) с премией 0,55%. При текущем значении RUONIA около 15,6% фактическая купонная доходность составляет около 16,15%. Преимущество данного выпуска — автоматическая адаптация к изменениям денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Александр Петров, независимый финансовый консультант

Работая с семейной парой предпенсионного возраста, я рекомендовал разделить 5 млн рублей между ОФЗ-ИН 52004 и ОФЗ-ПК 29020. После того как инфляция в 2024 году преподнесла сюрприз, превысив прогнозы ЦБ на 2,3%, доходность по индексируемым облигациям оказалась выше изначальных расчетов. При этом во время повышения ключевой ставки автоматически вырос купон по ОФЗ-ПК. Такая комбинация обеспечила реальную защиту капитала в период неопределенности — клиенты получили доходность на 3% выше банковских депозитов при сопоставимом уровне надежности. Теперь они ежеквартально используют купонные выплаты для поддержания привычного уровня жизни, не затрагивая основной капитал.

5. ОФЗ-ПД 26236 (доходность 10,6%, погашение 17.05.2025)

Завершает рейтинг краткосрочный выпуск с погашением через год. Купонная ставка составляет 10,4%, цена близка к номиналу. Основное преимущество — минимальные риски снижения стоимости при изменении рыночной конъюнктуры. Идеальный вариант для консервативных инвесторов или временного размещения средств с горизонтом 9-12 месяцев. Ликвидность исключительно высокая, что позволяет в любой момент продать облигации практически без потери доходности. 🔒

Стратегии формирования портфеля ОФЗ для разных инвесторов

Подход к формированию портфеля ОФЗ должен учитывать индивидуальные цели инвестора, его отношение к риску и временной горизонт. Рассмотрим три основные стратегии, адаптированные под различные профили инвесторов.

Консервативная стратегия (горизонт до 1 года)

Подходит инвесторам, для которых первостепенна сохранность капитала и возможность быстрого доступа к средствам.

70% портфеля — ОФЗ-ПД 26236 (погашение в 2025 году)

30% портфеля — ОФЗ-ПК 29020 (переменный купон для защиты от роста ставок)

Ожидаемая доходность: 10,5-11% годовых при минимальных рисках. Купонные выплаты можно реинвестировать или использовать как регулярный доход.

Сбалансированная стратегия (горизонт 2-3 года)

Оптимальна для инвесторов, стремящихся к балансу между текущим доходом и защитой от рыночных колебаний.

40% портфеля — ОФЗ-ПД 26237 (среднесрочный выпуск с высокой доходностью)

30% портфеля — ОФЗ-ИН 52004 (защита от инфляции)

30% портфеля — ОФЗ-ПД 26236 (краткосрочный выпуск для повышения ликвидности)

Ожидаемая доходность: 11-12% годовых с учетом инфляционной составляющей. Такой портфель позволяет гибко реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и при необходимости перераспределять активы.

Агрессивная стратегия (горизонт от 3 лет)

Разработана для инвесторов, готовых принять повышенную волатильность в обмен на потенциально более высокую доходность.

50% портфеля — ОФЗ-ПД 26238 (долгосрочный выпуск с потенциалом роста цены при снижении ставок)

30% портфеля — ОФЗ-ИН 52004 (защита от долгосрочных инфляционных рисков)

20% портфеля — ОФЗ-ПД 26237 (среднесрочный выпуск для балансировки)

Ожидаемая доходность: 12-14% годовых с потенциалом дополнительного прироста капитала при благоприятной динамике процентных ставок.

Ребалансировка портфеля ОФЗ

Независимо от выбранной стратегии, важно регулярно анализировать эффективность портфеля и проводить ребалансировку при существенных изменениях рыночных условий:

При снижении ключевой ставки ЦБ РФ на 1% и более — увеличить долю долгосрочных ОФЗ-ПД При повышении ключевой ставки — сместить акцент в сторону краткосрочных выпусков и ОФЗ-ПК При ускорении инфляции выше целевого уровня ЦБ (4%) — увеличить долю ОФЗ-ИН При приближении срока погашения облигаций (менее 6 месяцев) — заменять их на более длинные выпуски для поддержания целевой дюрации портфеля

Оптимальная частота ребалансировки — 1 раз в квартал или после значимых изменений в денежно-кредитной политике. Такой подход позволяет поддерживать портфель ОФЗ в состоянии, максимально соответствующем текущим рыночным условиям и вашим инвестиционным целям. 🛡️