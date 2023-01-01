Какие облигации покупать на ИИС: ТОП-5 надежных вариантов с доходностью

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) и облигациями

Люди с капиталом от 300 тысяч рублей, готовые к консервативным инвестициям

Профессионалы и начинающие инвесторы, желающие улучшить свои знания в области финансового анализа и составления инвестиционных портфелей Индивидуальный инвестиционный счет давно перестал быть экзотикой для российских инвесторов — более 7 миллионов счетов открыто к 2025 году. И главный вопрос сегодня: как максимально эффективно использовать этот инструмент? Выбор облигаций для ИИС стал особенно актуален после периода высокой волатильности на фондовом рынке. При грамотном подходе комбинация надежных долговых инструментов и налоговых льгот ИИС позволяет получить фиксированную доходность до 20% годовых с минимальными рисками. Давайте разберем ТОП-5 вариантов, которые я рекомендую своим клиентам с капиталом от 300 тысяч рублей. 💼

Преимущества облигаций на ИИС: доходность и надежность

Облигации на ИИС — это идеальное сочетание стабильности, прогнозируемой доходности и налоговых преференций. В отличие от акций, облигации гарантируют фиксированный доход, а механизм ИИС добавляет дополнительную эффективность вложениям через налоговые вычеты.

Почему облигации так эффективны именно на ИИС? Давайте рассмотрим ключевые преимущества:

Двойная выгода : базовая доходность облигации + налоговый вычет 13% (при выборе ИИС типа А) или отсутствие налога на купонный доход (при выборе ИИС типа Б)

: базовая доходность облигации + налоговый вычет 13% (при выборе ИИС типа А) или отсутствие налога на купонный доход (при выборе ИИС типа Б) Гарантированный доход : в отличие от акций, облигации обеспечивают фиксированные купонные выплаты

: в отличие от акций, облигации обеспечивают фиксированные купонные выплаты Защита от инфляции : при грамотном подборе портфеля облигаций доходность превышает инфляционные потери

: при грамотном подборе портфеля облигаций доходность превышает инфляционные потери Диверсификация рисков : возможность комбинировать государственные, корпоративные и муниципальные облигации

: возможность комбинировать государственные, корпоративные и муниципальные облигации Высокая ликвидность: большинство надежных облигаций можно продать в любой момент без существенной потери в цене

Для наглядности сравним потенциальную эффективность вложений в облигации через ИИС и без него:

Параметр Вложения в облигации без ИИС Вложения в облигации через ИИС (тип А) Инвестиции 1 000 000 руб. 1 000 000 руб. Средняя доходность облигаций 9% годовых 9% годовых Налоговый вычет 0 руб. 52 000 руб. (13% от 400 000 руб.) Доход за 3 года 295 029 руб. 347 029 руб. (с учетом вычета) Эффективная годовая доходность 9% 10,4%

Артём Соколов, независимый финансовый консультант Один из моих клиентов, инженер Михаил, долго хранил сбережения на депозите под 5% годовых, опасаясь "рисковать" на фондовом рынке. После нашей консультации он решился открыть ИИС и вложить 400 000 рублей в портфель из государственных и корпоративных облигаций первого эшелона. Средняя доходность составила 8,5% годовых по купонам. Дополнительно Михаил получил налоговый вычет — 52 000 рублей. Таким образом, фактическая доходность за первый год составила 21,5%! После этого Михаил стал ежегодно пополнять ИИС на максимальную сумму и теперь планирует досрочный выход на пенсию через 10 лет. Главное, что убедило его — предсказуемость результата и отсутствие необходимости ежедневно следить за рынком.

ОФЗ на ИИС: государственная защита ваших инвестиций

Облигации федерального займа (ОФЗ) — фундамент любого консервативного портфеля на ИИС. Это государственные ценные бумаги, гарантированные Министерством финансов РФ, обладающие максимальным уровнем надежности. По сути, это долговые расписки государства перед вами как инвестором. 🏛️

Выделяют несколько типов ОФЗ, каждый из которых имеет свои особенности:

ОФЗ-ПД — с постоянным купонным доходом, идеальны для тех, кто ценит предсказуемость

— с постоянным купонным доходом, идеальны для тех, кто ценит предсказуемость ОФЗ-ПК — с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, хороши при ожидании роста ставок

— с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, хороши при ожидании роста ставок ОФЗ-ИН — с индексацией номинала на уровень инфляции, обеспечивают защиту от обесценивания денег

— с индексацией номинала на уровень инфляции, обеспечивают защиту от обесценивания денег ОФЗ-АД — с амортизацией долга, обеспечивают постепенный возврат номинала

В 2025 году наиболее привлекательными для размещения на ИИС являются следующие выпуски ОФЗ:

Тип ОФЗ Номер выпуска Доходность к погашению Дата погашения Особенности ОФЗ-ПД 26239 7,6% 23.07.2031 Стабильный, высоколиквидный выпуск ОФЗ-ПК 29020 8,2%* 22.09.2027 Защита от роста ставок ОФЗ-ИН 52004 3,0% + инфляция 17.03.2032 Защита от инфляции ОФЗ-АД 46023 7,8% 23.07.2026 Регулярные частичные погашения

*Расчетная доходность на основе текущих значений ставки RUONIA

В структуре оптимального портфеля для ИИС на ОФЗ следует выделять от 30% до 50% средств. Это обеспечит базовую защиту капитала и стабильность доходов. При этом, стратегия распределения может варьироваться в зависимости от ваших ожиданий относительно процентных ставок и инфляции:

При прогнозе снижения ключевой ставки следует отдавать предпочтение длинным ОФЗ-ПД

При ожидании роста инфляции оптимально увеличить долю ОФЗ-ИН

В периоды неопределенности прагматичнее выбирать ОФЗ-ПК с плавающей ставкой

Важно помнить, что несмотря на абсолютную надежность ОФЗ, их рыночная стоимость может колебаться под влиянием изменения процентных ставок. Это создает возможность не только получать купонный доход, но и заработать на разнице курсовой стоимости.

Корпоративные облигации первого эшелона для ИИС

Корпоративные облигации первого эшелона — это долговые обязательства крупнейших российских компаний с высокими кредитными рейтингами. Они предлагают более высокую доходность по сравнению с ОФЗ, при сохранении достойного уровня надежности. Премия к государственным облигациям обычно составляет от 1% до 3% годовых — справедливая компенсация за дополнительный корпоративный риск. 📊

К первому эшелону традиционно относят облигации компаний с государственным участием и лидеров ключевых отраслей экономики:

Нефтегазовый сектор : Газпром, Роснефть, НОВАТЭК

: Газпром, Роснефть, НОВАТЭК Финансовый сектор : Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк

: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк Транспорт : РЖД, Аэрофлот

: РЖД, Аэрофлот Телекоммуникации : Ростелеком, МТС

: Ростелеком, МТС Металлургия: Северсталь, НЛМК, ММК

При выборе корпоративных облигаций для ИИС следует обращать внимание на следующие параметры:

Кредитный рейтинг эмитента (от A- и выше по национальной шкале)

Срок до погашения (оптимально 2-5 лет)

Периодичность купонных выплат (предпочтительнее ежеквартальные)

Ликвидность выпуска (ежедневный объем торгов не менее 10 млн рублей)

Наличие оферты (право досрочного погашения)

Топ-5 корпоративных облигаций первого эшелона для ИИС в 2025 году:

Елена Крылова, портфельный управляющий В 2023 году ко мне обратилась Ирина, врач из Екатеринбурга, с запросом на формирование консервативного портфеля облигаций на ИИС. У нее был негативный опыт инвестирования в акции во время кризиса, и она хотела максимальной предсказуемости. Мы сформировали портфель из 40% ОФЗ и 60% корпоративных облигаций первого эшелона. Особый акцент сделали на бумагах Газпрома и Сбербанка с доходностью 9,2% и 9,5% годовых соответственно. Через год Ирина получила налоговый вычет 52 000 рублей, а совокупная доходность портфеля с учетом вычета составила 22,1%. Что особенно порадовало Ирину — отсутствие "американских горок" в виде резких колебаний стоимости портфеля. Успешный опыт привел к тому, что она стала направлять на ИИС максимально возможную сумму ежегодно, а также порекомендовала эту стратегию пятерым коллегам, которые также стали моими клиентами.

Газпром, серия БО-001P-52 — доходность 9,4% годовых, погашение в 2028 году Сбербанк, серия 001P-SBER30 — доходность 9,2% годовых, погашение в 2027 году РЖД, серия 001P-24R — доходность 9,1% годовых, погашение в 2030 году Роснефть, серия 002P-12 — доходность 9,5% годовых, погашение в 2029 году Ростелеком, серия 002P-05R — доходность 9,3% годовых, погашение в 2026 году

В структуре сбалансированного портфеля на ИИС корпоративным облигациям первого эшелона рекомендуется выделять 30-40% средств. Это позволит значительно повысить общую доходность без критического увеличения рисков.

Муниципальные облигации: региональная надежность на ИИС

Муниципальные облигации (облигации субъектов РФ) занимают особое место в структуре облигационного портфеля на ИИС. По уровню надежности они находятся между государственными и корпоративными облигациями, но часто предлагают более высокую доходность, чем ОФЗ. 🏙️

Эти ценные бумаги выпускаются региональными и муниципальными органами власти для финансирования инфраструктурных проектов и покрытия дефицита бюджета. Хотя теоретически они не имеют явной гарантии федерального правительства, на практике центральные власти оказывают значительную поддержку регионам при возникновении финансовых сложностей.

Основные преимущества муниципальных облигаций для размещения на ИИС включают:

Повышенная доходность относительно ОФЗ (премия от 0,5% до 1,5% годовых)

Высокая степень надежности благодаря поддержке федерального центра

Социальная направленность инвестиций (развитие региональной инфраструктуры)

Более длительные сроки обращения, что полезно для долгосрочной стратегии ИИС

Дополнительная диверсификация облигационного портфеля

Наибольший интерес для инвесторов представляют облигации экономически развитых и финансово стабильных регионов. В 2025 году в фокус внимания попадают следующие выпуски:

Москва, 74 — доходность 8,6% годовых, погашение в 2030 году Санкт-Петербург, 35033 — доходность 8,5% годовых, погашение в 2028 году ЯНАО, 35003 — доходность 8,8% годовых, погашение в 2027 году Московская область, 35014 — доходность 8,7% годовых, погашение в 2026 году Самарская область, 35015 — доходность 8,9% годовых, погашение в 2028 году

При выборе муниципальных облигаций необходимо оценивать финансовое состояние региона-эмитента по следующим критериям:

Критерий Благоприятный показатель Неблагоприятный показатель Соотношение долга к собственным доходам Менее 50% Более 70% Дефицит/профицит бюджета Профицит или дефицит менее 5% Дефицит более 10% Кредитный рейтинг региона AA- и выше (нац. шкала) BBB+ и ниже (нац. шкала) Динамика ВРП Рост выше инфляции Рост ниже инфляции или спад Диверсификация экономики Высокая (более 5 ключевых отраслей) Низкая (1-2 доминирующие отрасли)

В сбалансированном портфеле облигаций на ИИС муниципальным облигациям рекомендуется отводить 10-20% общего объема средств. Они служат отличным компромиссом между доходностью и надежностью, особенно если вы сторонник осторожной, но не ультраконсервативной инвестиционной стратегии.

Важно: ликвидность муниципальных облигаций обычно ниже, чем у ОФЗ или бумаг корпоративных гигантов. Поэтому при покупке стоит ориентироваться на удержание до погашения или проверять исторические объемы торгов, если планируете продавать облигации до срока.

Как составить облигационный портфель на ИИС с учетом вычетов

Формирование эффективного облигационного портфеля на ИИС требует стратегического подхода с учетом особенностей налоговых вычетов, сроков инвестирования и вашего отношения к риску. Грамотное распределение активов позволит максимизировать итоговую доходность. 💰

Начнем с выбора типа ИИС, который напрямую влияет на оптимальную структуру облигационного портфеля:

ИИС типа А (вычет на взносы): идеален для высокодоходных облигаций с купоном выше ключевой ставки

(вычет на взносы): идеален для высокодоходных облигаций с купоном выше ключевой ставки ИИС типа Б (вычет на доход): оптимален для облигаций с потенциалом роста курсовой стоимости или высокими купонами при длительном сроке инвестирования

Базовая модель облигационного портфеля на ИИС для среднестатистического инвестора (горизонт 3+ года):

ОФЗ — 40% (базовая защита капитала) Корпоративные облигации первого эшелона — 35% (повышение доходности) Муниципальные облигации — 15% (диверсификация и средняя доходность) Корпоративные облигации второго эшелона — 10% (повышенная доходность)

Стратегия формирования облигационного портфеля зависит от срока инвестирования на ИИС:

3 года (минимальный срок для ИИС): выбирайте облигации со сроком погашения до 3-4 лет или с офертами в этот период

(минимальный срок для ИИС): выбирайте облигации со сроком погашения до 3-4 лет или с офертами в этот период 5-7 лет : можно включать более длинные выпуски с повышенной доходностью

: можно включать более длинные выпуски с повышенной доходностью 10+ лет: составляйте "лестницу" облигаций с разными сроками погашения для регулярного реинвестирования

Для максимизации налоговых преимуществ на ИИС типа А следуйте этим правилам:

Вносите на счет максимально возможную сумму для вычета (до 400 000 рублей в год)

Реинвестируйте купонные выплаты для эффекта сложного процента

При приближении к 3-летнему сроку переводите облигации в денежные средства для удобства закрытия ИИС

После получения вычетов за 3 года рассмотрите открытие нового ИИС для продолжения цикла

Пример расчета общей эффективности сбалансированного облигационного портфеля на ИИС типа А за 3 года:

Компонент Доля в портфеле Средняя доходность Вклад в общую доходность ОФЗ 40% 8,0% 3,2% Корпоративные облигации 1-го эшелона 35% 9,3% 3,3% Муниципальные облигации 15% 8,7% 1,3% Корпоративные облигации 2-го эшелона 10% 10,5% 1,1% Базовая доходность портфеля 100% 8,9% Эффект от налогового вычета (13% от 400 000 руб. на 1 млн инвестиций) 1,7% годовых Итоговая эффективная доходность 10,6% годовых

При формировании облигационного портфеля на ИИС следует также учитывать макроэкономические факторы и фазу процентного цикла:

В период снижения ставок: увеличивайте долю длинных облигаций с фиксированным купоном

В период роста ставок: отдавайте предпочтение коротким выпускам и облигациям с плавающим купоном

При высокой инфляции: включайте в портфель ОФЗ-ИН и облигации компаний сырьевого сектора

И главное правило успешного облигационного инвестора: не гонитесь за сверхдоходностью в ущерб надежности. Цель ИИС — стабильное приумножение капитала с использованием налоговых преимуществ, а не спекулятивная игра.