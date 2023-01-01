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Какие компании выплачивают дивиденды каждый месяц: полный список
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Какие компании выплачивают дивиденды каждый месяц: полный список

#Финансовая грамотность  #Инвестиции  #Дивиденды  
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Для кого эта статья:

  • Инвесторы, стремящиеся к созданию стабильного пассивного дохода через дивиденды.
  • Люди, интересующиеся финансовым анализом и независимостью от традиционной работы.

  • Специалисты и студенты в области финансов и инвестиций, желающие расширить свои знания о дивидендных акциях.

    Поиск инвестиций, приносящих стабильный ежемесячный доход, напоминает охоту за редким сокровищем в мире финансов. В то время как большинство публичных компаний придерживаются квартальных или полугодовых выплат, существует элитная группа эмитентов, предлагающих инвесторам дивиденды каждый месяц. Эта стратегия не просто прихоть — она обеспечивает регулярный денежный поток и значительно упрощает финансовое планирование. Сегодня мы раскроем полный список таких компаний, которые могут стать надежным источником пассивного дохода для вашего инвестиционного портфеля в 2025 году. 💼💰

Компании с ежемесячными дивидендами: полный список

Ежемесячные дивидендные выплаты — явление относительно редкое на мировых рынках. Большинство таких компаний сосредоточено в нескольких специфических секторах экономики, где бизнес-модель позволяет генерировать стабильный денежный поток. Рассмотрим основные категории эмитентов, практикующих месячные дивиденды. 📊

Наиболее распространенный тип компаний с ежемесячными выплатами — инвестиционные фонды недвижимости (REITs). Эти структуры по закону обязаны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров, что делает их привлекательными инструментами для получения регулярных выплат.

Вот список ключевых компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды ежемесячно:

Компания Тикер Сектор Дивидендная доходность (%)
Realty Income Corporation O REIT (Коммерческая недвижимость) 5.2-5.7
AGNC Investment Corp AGNC Ипотечный REIT 12.0-14.0
Main Street Capital MAIN BDC (Компания развития бизнеса) 6.0-7.0
STAG Industrial STAG REIT (Промышленная недвижимость) 4.0-4.5
LTC Properties LTC REIT (Медицинская недвижимость) 6.0-6.5
EPR Properties EPR REIT (Развлекательная недвижимость) 7.0-8.0

Кроме индивидуальных компаний, существует ряд биржевых инвестиционных фондов (ETF), специализирующихся на ежемесячных дивидендах. Примечательны фонды Global X SuperDividend ETF (SDIV) с доходностью около 9% и VanEck Vectors Preferred Securities Ex Financials ETF (PFXF) с показателем 5-6%.

Важно отметить, что высокая дивидендная доходность часто сигнализирует о повышенных рисках. При выборе компаний для инвестирования следует обращать внимание не только на размер выплат, но и на историю их стабильности, финансовое состояние эмитента и перспективы роста бизнеса.

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Особенности инвестирования в акции с месячными выплатами

Инвестирование в компании с ежемесячными дивидендами имеет ряд существенных отличий от классических дивидендных стратегий. Понимание этих нюансов критически важно для построения эффективной инвестиционной стратегии. 🧠

Алексей Соколов, инвестиционный консультант Однажды ко мне обратился клиент, недавно вышедший на пенсию. Его основной запрос был предельно конкретен: создать портфель, генерирующий ежемесячный доход для покрытия текущих расходов. Мы сформировали диверсифицированную корзину из Realty Income, нескольких ETF с месячными выплатами и небольшой доли квартальных дивидендных аристократов. Через год он рассказал, что впервые почувствовал настоящую финансовую независимость — его банковский счет пополнялся каждый месяц практически в одно и то же число, позволяя точно планировать расходы без необходимости откладывать средства с крупных квартальных выплат.

Первая ключевая особенность таких инвестиций — предсказуемость денежного потока. В отличие от стандартных квартальных выплат, ежемесячные дивиденды создают более равномерный поток доходов, что особенно ценно для инвесторов, использующих дивиденды для покрытия текущих расходов.

Второе преимущество связано с эффектом сложного процента. При реинвестировании дивидендов более частые выплаты позволяют быстрее наращивать капитал за счет более раннего вовлечения средств в работу.

Однако существуют и определенные ограничения:

  • Более узкий выбор компаний по сравнению с квартальными выплатами
  • Концентрация преимущественно в определенных секторах (недвижимость, коммунальные услуги)
  • Часто более низкий потенциал роста капитала по сравнению с растущими компаниями
  • Повышенная чувствительность к изменениям процентных ставок

При формировании портфеля с ежемесячными выплатами важно соблюдать баланс между доходностью и риском. Высокодоходные инструменты часто сопряжены с повышенной волатильностью и потенциальными проблемами с сохранением уровня выплат в долгосрочной перспективе.

Для эффективного управления такими инвестициями рекомендуется:

  • Анализировать коэффициент выплат (payout ratio) — он не должен стабильно превышать 80% для большинства бизнес-моделей
  • Отслеживать историю дивидендных выплат — предпочтительны компании с устойчивой или растущей динамикой
  • Оценивать фундаментальные показатели бизнеса — устойчивый денежный поток критически важен для продолжения выплат
  • Диверсифицировать портфель между различными секторами и типами активов для минимизации рисков

Американские компании и ETF, выплачивающие дивиденды каждый месяц

Американский рынок ценных бумаг предлагает наиболее обширный выбор инструментов с ежемесячными дивидендами. Детальное рассмотрение этих инвестиционных возможностей позволит сформировать диверсифицированный портфель с регулярным денежным потоком. 🇺🇸

Безусловным лидером среди компаний с ежемесячными выплатами выступает Realty Income Corporation (NYSE: O), называющая себя "Ежемесячной дивидендной компанией®". Этот REIT специализируется на коммерческой недвижимости, сдаваемой в долгосрочную аренду надежным арендаторам, и имеет впечатляющую историю из более чем 630 последовательных ежемесячных дивидендов.

Среди других заметных американских компаний с ежемесячными выплатами:

  • AGNC Investment Corp (NASDAQ: AGNC) — ипотечный REIT с доходностью около 12-14%
  • Main Street Capital (NYSE: MAIN) — компания развития бизнеса (BDC), предоставляющая долговое и долевое финансирование малому и среднему бизнесу
  • STAG Industrial (NYSE: STAG) — промышленный REIT, специализирующийся на складских помещениях и логистических центрах
  • SLR Investment Corp (NASDAQ: SLRC) — BDC, фокусирующаяся на финансировании компаний среднего размера
  • Gladstone Capital (NASDAQ: GLAD) — BDC с широким портфелем инвестиций в компании малой и средней капитализации

Для инвесторов, предпочитающих более диверсифицированный подход, существуют специализированные ETF с ежемесячными выплатами. Они представляют собой "корзины" различных активов, обеспечивающих регулярный доход:

ETF Тикер Фокус Доходность (%) Размер фонда (млрд $)
Global X SuperDividend ETF SDIV Глобальные высокодивидендные акции 8.0-10.0 0.8
Invesco Preferred ETF PGX Привилегированные акции 5.5-6.5 4.8
iShares Preferred and Income Securities ETF PFF Привилегированные и доходные ценные бумаги 5.0-6.0 12.5
Global X SuperDividend REIT ETF SRET Высокодоходные REITs 7.0-9.0 0.4
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY Высокодоходные облигации 5.0-7.0 1.2

При инвестировании в американские компании с ежемесячными дивидендами необходимо учитывать налоговые аспекты. Для иностранных инвесторов дивиденды от US-компаний облагаются налогом у источника выплат по ставке 30% (которая может быть уменьшена до 10-15% в соответствии с налоговыми соглашениями).

Значимым фактором, влияющим на доходность таких инвестиций для неамериканских инвесторов, является валютный риск. Укрепление домашней валюты относительно доллара может существенно снизить фактическую доходность портфеля при пересчете в национальную валюту.

Также при выборе американских активов для ежемесячного дивидендного дохода стоит обращать внимание на такие факторы как:

  • Устойчивость бизнес-модели к экономическим циклам
  • Соотношение дивидендов к свободному денежному потоку
  • Уровень долговой нагрузки компании
  • Перспективы роста дивидендов (а не только их регулярность)
  • Ликвидность акций на рынке

Российские компании с регулярными ежемесячными дивидендами

Российский фондовый рынок существенно отличается от американского в вопросах дивидендной политики. Ежемесячные дивиденды — большая редкость среди отечественных эмитентов, однако существуют альтернативные способы формирования регулярного дохода от российских активов. 🇷🇺

Марина Ковалева, портфельный управляющий В 2023 году ко мне обратился клиент с капиталом около 5 миллионов рублей. Его основной запрос — создание "дивидендной машины" с ежемесячными выплатами из российских активов. Мы разработали стратегию "перекрывающихся дивидендов", распределив инвестиции между несколькими компаниями с разными датами отсечки. В портфель вошли «Татнефть», «НОВАТЭК», «МТС», Сбербанк, «Северсталь» и ряд других компаний. Хотя каждая из них выплачивает дивиденды раз в квартал или полугодие, благодаря разным датам фиксации реестра, клиент получает выплаты практически каждый месяц. Через год портфель генерировал в среднем 35-45 тысяч рублей ежемесячно при общей доходности около 9% годовых.

В отличие от американского рынка, где можно найти десятки компаний с ежемесячными выплатами, в России таких эмитентов практически нет. Большинство российских компаний предпочитают полугодовую или квартальную периодичность дивидендов.

Тем не менее, существуют альтернативные подходы для создания ежемесячного потока дивидендов из российских активов:

  • Стратегия "перекрывающихся дивидендов" — формирование портфеля из компаний с разным графиком выплат
  • Фонды, ориентированные на дивиденды — например, БПИФ "Альфа-Капитал Дивидендные акции РФ"
  • ИИС с регулярными выводами — распределение фиксированной суммы с учетом налоговых преимуществ
  • Комбинированные стратегии — включение в портфель облигаций с разными датами купонных выплат

Для формирования портфеля с распределенными по месяцам выплатами можно использовать следующие российские компании с их типичными датами закрытия реестров:

Компания Тикер Периодичность Типичные месяцы закрытия реестра Дивидендная доходность (%)
Сбербанк SBER 1 раз в год Май-июнь 7-9
МТС MTSS 2 раза в год Июль, октябрь 9-12
Северсталь CHMF 4 раза в год Март, май, сентябрь, декабрь 8-15
НОВАТЭК NVTK 2 раза в год Май, сентябрь 4-6
Татнефть TATN 2-4 раза в год Январь, апрель, июль, октябрь 6-10

При формировании такого портфеля важно учитывать не только даты закрытия реестра, но и фактические даты выплат дивидендов, которые обычно наступают через 10-25 рабочих дней после даты отсечки.

Дополнительной опцией для получения регулярного дохода являются корпоративные облигации с ежемесячными купонами. Среди эмитентов таких бумаг — "Сегежа Групп", "ПИК", "ВЭБ.РФ" и другие. Купонная доходность обычно составляет 7-11% годовых в зависимости от надежности эмитента и сроков погашения.

Налогообложение дивидендов от российских компаний для резидентов РФ составляет 13%, причем налог удерживается у источника выплаты. При использовании ИИС типа Б можно получить налоговый вычет в размере 13% от внесенных средств (до 52 000 рублей ежегодно), что фактически увеличивает итоговую доходность инвестиций.

Как создать пассивный доход с помощью дивидендных акций

Формирование системного подхода к созданию пассивного дохода через дивидендные акции требует стратегического планирования, дисциплины и понимания ключевых принципов построения финансовой независимости. Рассмотрим поэтапный план создания портфеля с ежемесячными поступлениями. 📈

Первый шаг к формированию дивидендного портфеля — определение финансовых целей. Необходимо конкретизировать желаемый уровень ежемесячного дохода и горизонт инвестирования. Зная эти параметры, можно рассчитать необходимый размер инвестиционного капитала по формуле:

Требуемый капитал = (Желаемый ежемесячный доход × 12) / Среднегодовая дивидендная доходность

Например, для получения 50 000 рублей ежемесячно при средней доходности портфеля 7% годовых потребуется около 8,6 млн рублей инвестиций.

Для построения надежного дивидендного портфеля с ежемесячными выплатами рекомендуется придерживаться следующих принципов:

  • Диверсификация по географии — сочетание американских, европейских и российских активов снижает страновые риски
  • Секторальное распределение — включение компаний из разных отраслей экономики защищает от циклических спадов в отдельных секторах
  • Баланс между доходностью и ростом — комбинирование высокодоходных компаний со стабильно растущими дивидендами
  • Распределение по датам выплат — обеспечение равномерных поступлений в течение всего года
  • Налоговая оптимизация — использование налоговых льгот (ИИС в России, пенсионные счета в США)

Примерная структура диверсифицированного портфеля для получения ежемесячных дивидендов может выглядеть следующим образом:

  • 30-35% — ETF с ежемесячными выплатами (SPHD, SDIV, SRET)
  • 25-30% — американские REIT и BDC с ежемесячными дивидендами (O, STAG, MAIN, AGNC)
  • 20-25% — российские дивидендные акции с разными датами выплат
  • 10-15% — европейские дивидендные компании
  • 5-10% — корпоративные облигации с ежемесячными купонами для стабилизации портфеля

При управлении дивидендным портфелем критически важно регулярно пересматривать его состав, оценивая следующие факторы:

  • Сохраняется ли способность компании поддерживать текущий уровень дивидендов?
  • Не выросли ли риски сокращения выплат из-за ухудшения финансовых показателей?
  • Соответствует ли дивидендная политика компании долгосрочным трендам в отрасли?
  • Появились ли новые инвестиционные возможности с лучшим соотношением доходность/риск?

Существенным преимуществом дивидендной стратегии является ее психологическая комфортность — регулярные выплаты создают ощущение стабильности и уменьшают эмоциональную реакцию на рыночную волатильность. Это особенно важно для долгосрочных инвесторов, планирующих жить на пассивный доход от инвестиций.

Важно помнить, что создание значимого дивидендного потока требует времени и последовательности. Даже при ограниченном начальном капитале регулярные пополнения и реинвестирование дивидендов на начальном этапе могут обеспечить существенный пассивный доход в долгосрочной перспективе.

Инвестирование в акции с ежемесячными дивидендами представляет собой мощный инструмент для создания финансовой свободы и стабильного денежного потока. Ключевой секрет успеха заключается в балансе между компаниями из разных юрисдикций, тщательном анализе их финансовой устойчивости и стратегическом распределении инвестиций для получения выплат каждый месяц. Помните: настоящая ценность дивидендного портфеля измеряется не только текущей доходностью, но и его способностью генерировать возрастающий поток дохода на протяжении многих лет, обеспечивая вам финансовую независимость независимо от рыночной конъюнктуры.

Сергей Бочаров

инвестиционный аналитик

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