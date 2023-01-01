Какие иностранные банки остались в России: полный список и услуги

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Для кого эта статья:

Специалисты и студенты в области финансов и банковского дела

Бизнесмены, заинтересованные в международных финансовых операциях

Инвесторы и клиенты, ищущие информацию о банковских услугах в условиях санкций Российский банковский ландшафт радикально изменился с введением экономических санкций — десятки международных финансовых гигантов свернули или значительно сократили деятельность на отечественном рынке. Однако вопреки распространённому мнению, не все иностранные банки покинули Россию. Некоторые зарубежные финансовые учреждения продолжают обслуживать российских клиентов, адаптировавшись к новым реалиям. В этом материале — актуальный на 2025 год анализ оставшихся иностранных банков, их сервисов для бизнеса и физических лиц, особенностей работы в санкционных условиях и перспектив дальнейшего присутствия. 🏦💼

Иностранные банки в России: актуальный список и статус

По данным Центрального банка РФ, на начало 2025 года в России продолжают функционировать 11 иностранных банков с действующими лицензиями, что составляет примерно 4% от общего числа кредитных организаций в стране. Примечательно, что эта цифра сократилась более чем вдвое по сравнению с докризисным периодом, когда на российском рынке работало около 25 банков с иностранным капиталом. 📊

Географическое происхождение оставшихся иностранных банков демонстрирует интересную тенденцию — большинство из них представляют страны Азии, Ближнего Востока и отдельные европейские государства, не присоединившиеся к санкционному режиму.

Название банка Страна происхождения Статус деятельности Масштаб присутствия Райффайзенбанк Австрия Полноценная деятельность с ограничениями Федеральный Юникредит Банк Италия Сокращенная деятельность Региональный ОТП Банк Венгрия Полноценная деятельность Федеральный Хоум Кредит Чехия Полноценная деятельность Федеральный Росбанк Франция (продан) Под российским управлением Федеральный Кредит Европа Банк Нидерланды/Турция Полноценная деятельность Региональный Интеза Италия Ограниченная деятельность Региональный Чайна Констракшн Банк Китай Расширение деятельности Региональный ICBC Китай Расширение деятельности Региональный Эмирейтс НБД ОАЭ Начало деятельности Локальный Зираат Банк Турция Расширение деятельности Региональный

Важно отметить трансформацию статуса некоторых банков. Например, Росбанк, ранее принадлежавший французской группе Société Générale, перешел под контроль российских инвесторов, но сохранил часть международных связей и технологических решений. Эта тенденция "национализации" при сохранении международной экспертизы становится распространенной моделью трансформации иностранных финансовых учреждений. 🔄

В то же время наблюдается активная экспансия азиатских банков. Китайские ICBC и China Construction Bank укрепляют позиции на российском рынке, открывая новые филиалы и расширяя спектр услуг. К ним присоединяются финансовые институты из Турции и стран Персидского залива, заполняя нишу, освобожденную западными игроками.

Алексей Воронов, главный аналитик финансового сектора

Анализируя данные за последние два года, я наблюдаю примечательную тенденцию — иностранные банки, оставшиеся в России, демонстрируют удивительную способность к адаптации. Вспоминаю показательный случай с Райффайзенбанком, который столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны европейских регуляторов, но сумел найти решение, устроившее все стороны. Они реорганизовали бизнес-процессы, сократили определенные направления деятельности, но сохранили ключевые сервисы для российских клиентов. Руководство банка провело виртуозную работу по балансированию между санкционными ограничениями и обязательствами перед российскими клиентами. Это говорит о том, что прагматичный подход к бизнесу все еще имеет место быть даже в высокополитизированной банковской сфере.

Услуги зарубежных банков для российского бизнеса

В условиях санкционного давления иностранные банки в России значительно трансформировали линейку услуг для корпоративных клиентов. Основной фокус сместился с международных операций на обслуживание внутреннего бизнеса и транзакции со странами, не поддерживающими санкции. 🌏

Ключевые направления деятельности иностранных банков для бизнес-клиентов в 2025 году включают:

Финансирование торговых операций с Китаем, Индией, ОАЭ, Турцией и странами ЕАЭС

с Китаем, Индией, ОАЭ, Турцией и странами ЕАЭС Расчетно-кассовое обслуживание в национальных валютах стран присутствия

в национальных валютах стран присутствия Инвестиционно-банковские услуги для локальных сделок M&A

для локальных сделок M&A Кредитование среднего и крупного бизнеса с акцентом на несанкционные отрасли

среднего и крупного бизнеса с акцентом на несанкционные отрасли Казначейские операции на внутреннем рынке и с дружественными странами

на внутреннем рынке и с дружественными странами Консультационные услуги по реструктуризации международного бизнеса

Особенно востребованными стали услуги финансирования внешнеторговых операций через системы альтернативные SWIFT. Китайские банки ICBC и China Construction Bank предлагают полный спектр услуг по сопровождению торговых операций с Китаем через систему CIPS, включая аккредитивы, гарантии и факторинг в юанях. 💱

Турецкий Зираат Банк специализируется на обслуживании российско-турецких торговых отношений, предлагая уникальные решения для компаний, работающих в сфере строительства, туризма и сельского хозяйства. Райффайзенбанк и Юникредит сохранили компетенции в области структурирования сложных финансовых решений для крупных корпоративных клиентов.

Банк Основные услуги для бизнеса Ключевые преимущества Ограничения Китайские банки (ICBC, CCB) Финансирование торговли с Китаем, расчеты в юанях, кредитование Прямой доступ к китайскому рынку, отсутствие санкционных ограничений Ограниченное присутствие в регионах Райффайзенбанк Комплексное обслуживание, сложные финансовые продукты Европейская экспертиза, региональное присутствие Ограничения по международным операциям с санкционными странами Зираат Банк Сопровождение российско-турецкого бизнеса Специализация в конкретных отраслях, работа с лирой Узкая специализация ОТП Банк Обслуживание МСБ, лизинг, факторинг Гибкие условия, отсутствие жестких санкционных ограничений Ограниченные возможности по крупному финансированию Эмирейтс НБД Торговое финансирование с ОАЭ, инвестиционные услуги Доступ к капиталу стран Персидского залива Ограниченное присутствие, высокие требования к клиентам

Примечательной тенденцией стало расширение предложения в сегменте цифрового банкинга для бизнеса. Несмотря на технологические санкции, иностранные банки продолжают внедрять инновационные решения, адаптируя их под российские реалии или используя технологии дружественных стран. ОТП Банк и Хоум Кредит активно развивают финтех-решения для малого и среднего бизнеса, включая онлайн-кредитование и цифровые платформы для управления финансами. 📱

Сервисы иностранных финансовых учреждений для физлиц

Розничный бизнес иностранных банков в России претерпел существенную трансформацию, но остается привлекательным для определенных категорий клиентов. В 2025 году сохранившиеся зарубежные финансовые учреждения предлагают российским гражданам разнообразные продукты, адаптированные к новым реалиям. 👨‍👩‍👧‍👦

Основные услуги для физических лиц включают:

Премиальное обслуживание с расширенным набором консьерж-услуг и инвестиционным консультированием

с расширенным набором консьерж-услуг и инвестиционным консультированием Вклады в валютах дружественных стран (юань, дирхам, лира, рубль) с конкурентными ставками

(юань, дирхам, лира, рубль) с конкурентными ставками Инвестиционные продукты с доступом к азиатским финансовым рынкам

с доступом к азиатским финансовым рынкам Кредитные продукты с фокусом на ипотечное кредитование и автокредитование

с фокусом на ипотечное кредитование и автокредитование Карты национальных и локальных платежных систем (МИР, UnionPay, Troy)

(МИР, UnionPay, Troy) Денежные переводы через альтернативные системы в страны присутствия головной организации

Райффайзенбанк, ОТП Банк и Хоум Кредит смогли сохранить сильные позиции в розничном сегменте благодаря диверсифицированному продуктовому предложению и высокому уровню цифровизации. Китайские банки активно выходят на розничный рынок, предлагая удобные инструменты для работы с юанем и обслуживания туристических поездок в Китай. 🧳

Мария Соколова, независимый финансовый консультант

Одна из моих клиенток, руководитель отдела закупок в крупной фармацевтической компании, столкнулась с необходимостью регулярных деловых поездок в Китай и оплаты контрактов в юанях. Долгое время она использовала сложные схемы с посредниками, пока я не порекомендовала ей обратить внимание на российский филиал ICBC. Банк предложил ей не только карту UnionPay с льготной конвертацией в юани, но и персонального менеджера, владеющего китайским языком. Более того, через приложение банка она получила доступ к специальным предложениям в китайских отелях и магазинах. Этот случай наглядно демонстрирует, как иностранные банки находят новые ниши на российском рынке, предлагая уникальные сервисы, недоступные у местных конкурентов. За полгода она не только оптимизировала рабочие процессы, но и существенно сократила транзакционные издержки компании.

Особое внимание иностранные банки уделяют премиальному сегменту. В условиях ограниченного доступа к международным финансовым инструментам, состоятельные клиенты ищут альтернативные способы диверсификации активов. Райффайзенбанк, Интеза и китайские банки активно развивают премиальные программы с акцентом на инвестиционные возможности в странах БРИКС и дружественных юрисдикциях. 💎

Заметным трендом стала адаптация мобильных приложений под новые реалии. В условиях отключения от популярных платежных систем, иностранные банки интегрировали в свои цифровые платформы альтернативные способы оплаты и переводов. Например, Райффайзенбанк внедрил быстрые переводы в страны СНГ через собственную систему, а приложения китайских банков полностью совместимы с популярными в Китае платежными сервисами. 📲

Специфика работы оставшихся банков в условиях санкций

Иностранные банки, продолжающие деятельность в России, разработали уникальные стратегии адаптации к санкционным ограничениям. Эти подходы демонстрируют высокую степень гибкости и инновационности в преодолении регуляторных барьеров. ⚖️

Ключевые адаптационные механизмы включают:

Юридическое обособление российских подразделений от материнских структур

российских подразделений от материнских структур Переориентация на внутренний рынок и несанкционные направления международного бизнеса

на внутренний рынок и несанкционные направления международного бизнеса Внедрение альтернативных систем для трансграничных операций

для трансграничных операций Локализация ИТ-инфраструктуры и миграция на отечественное ПО

и миграция на отечественное ПО Развитие партнерских отношений с банками дружественных стран

с банками дружественных стран Адаптация комплаенс-процедур под новые регуляторные требования

Одним из наиболее распространенных решений стала модель "операционной независимости", при которой российское подразделение иностранного банка получает значительную автономию в принятии решений, но сохраняет бренд и некоторые технологические связи с головной организацией. Эту модель успешно внедрили Райффайзенбанк и ОТП Банк. 🏛️

Китайские банки находятся в выигрышной позиции, поскольку КНР не присоединилась к санкционным ограничениям. Это позволяет им предлагать полный спектр услуг по обслуживанию российско-китайских экономических связей, включая межбанковские расчеты, торговое финансирование и инвестиционные услуги. Однако даже они вынуждены соблюдать определенную осторожность, чтобы избежать вторичных санкций.

Австрийский Райффайзенбанк, оказавшийся под значительным давлением европейских регуляторов, разработал уникальную модель "регуляторного соответствия". Банк строго соблюдает санкционные ограничения в отношении определенных клиентов и транзакций, но при этом сохраняет широкий спектр услуг для несанкционного бизнеса и физических лиц. 🔍

Технологическая адаптация стала одним из важнейших направлений работы иностранных банков. В условиях ограничений на использование западного программного обеспечения, они активно внедряют решения от российских IT-компаний и разработчиков из дружественных стран. Например, Хоум Кредит и ОТП Банк полностью перевели свои процессинговые центры на российские платформы, сохранив при этом высокий уровень безопасности и функциональности.

В отношении комплаенс-процедур иностранные банки вынуждены балансировать между требованиями российского законодательства и санкционными ограничениями страны происхождения. Это приводит к внедрению многоуровневых систем проверки клиентов и транзакций, что иногда удлиняет сроки обслуживания, но обеспечивает юридическую безопасность для всех сторон. 📝

Перспективы иностранного банковского присутствия в РФ

Анализируя текущие тенденции и заявления представителей финансового сектора, можно выделить несколько ключевых сценариев развития иностранного банковского присутствия в России на ближайшие годы. 🔮

Наиболее вероятные направления развития ситуации:

Дальнейшая азиатизация иностранного банковского сектора с увеличением доли китайских, индийских и ближневосточных финансовых учреждений

иностранного банковского сектора с увеличением доли китайских, индийских и ближневосточных финансовых учреждений Продолжение трансформации бизнес-моделей оставшихся европейских банков с фокусом на внутрироссийские операции

бизнес-моделей оставшихся европейских банков с фокусом на внутрироссийские операции Появление новых игроков из стран БРИКС, ШОС и других альянсов, не присоединившихся к санкционной политике

из стран БРИКС, ШОС и других альянсов, не присоединившихся к санкционной политике Развитие гибридных форм присутствия через партнерства с российскими банками

присутствия через партнерства с российскими банками Специализация иностранных банков на определенных нишевых сегментах

Китайское финансовое присутствие в России демонстрирует наиболее устойчивый рост. По оценкам экспертов, к 2027 году доля китайских банков в обслуживании внешнеторгового оборота между Россией и Китаем может достичь 70%, что значительно укрепит их позиции на российском рынке. Помимо ICBC и China Construction Bank, о планах выхода на российский рынок заявляют и другие китайские финансовые институты. 🇨🇳

Банки из Турции, Индии и ОАЭ рассматривают российский рынок как стратегически привлекательный для расширения присутствия. Эмирейтс НБД, начавший полноценную работу в России в 2023 году, планирует к 2026 году открыть представительства в пяти крупнейших городах страны. Индийские State Bank of India и HDFC Bank ведут переговоры о получении лицензии на банковскую деятельность в РФ. 🇮🇳

Европейские банки, оставшиеся на российском рынке, вероятно, продолжат политику осторожной адаптации. Райффайзенбанк в своей стратегии на 2025-2028 годы заявляет о планах сохранения присутствия в России с акцентом на обслуживании розничных клиентов и несанкционного бизнеса. Венгерский OTP Bank рассматривает российское подразделение как часть своей восточноевропейской стратегии и не планирует покидать рынок. 🇪🇺

Интересной тенденцией может стать появление новых форм международного банковского присутствия. Вместо прямого выхода на рынок, некоторые иностранные финансовые группы могут предпочесть создание совместных предприятий с российскими банками или приобретение миноритарных долей. Такой подход позволяет снизить регуляторные риски при сохранении доступа к перспективному рынку. 🤝

Технологическое сотрудничество между российскими и иностранными банками также имеет значительный потенциал. Несмотря на санкционные ограничения, продолжается обмен опытом в сфере финтех-инноваций, особенно с участием азиатских партнеров. Китайские банки активно делятся своими разработками в области мобильных платежей и цифровой идентификации, что способствует развитию российского банковского сектора. 💻

Для частных клиентов и бизнеса эти тенденции означают сохранение доступа к международным финансовым услугам, хотя и в измененном формате. Ожидается расширение возможностей для работы с валютами дружественных стран, развитие альтернативных каналов международных расчетов и появление инновационных инвестиционных продуктов, ориентированных на азиатские и ближневосточные рынки. 📈