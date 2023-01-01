Какие биржи работают в России: полный обзор торговых площадок

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Для кого эта статья:

Начинающие и опытные инвесторы, интересующиеся российским фондовым рынком

Специалисты и студенты, стремящиеся развить карьеру в области финансов и торговли на бирже

Люди, рассматривающие возможность участия в торговле на российских биржах и желающие узнать об их особенностях и правилах работы Российский финансовый ландшафт богат биржевыми площадками, где ежедневно совершаются сделки на триллионы рублей 💰. Знание этих площадок — фундамент для любого инвестора, заинтересованного в российском рынке. Московская биржа доминирует в этом пространстве, но есть и другие игроки, предлагающие уникальные возможности. Критичное понимание структуры этих бирж, их специализации и правил работы определяет успех ваших инвестиционных стратегий и помогает избежать рисков, свойственных неподготовленным трейдерам.

Биржевая система России: главные торговые площадки

Биржевая система России представлена несколькими ключевыми торговыми площадками, каждая из которых имеет свою специализацию и историю. Понимание их структуры и функционала является базовым элементом для построения инвестиционной стратегии на российском рынке.

Главные биржи России формируют многоуровневую систему, где каждая площадка выполняет свою роль в обеспечении эффективного функционирования рынка капитала:

Московская биржа (MOEX) — крупнейшая универсальная биржа, образованная в 2011 году путем слияния ММВБ и РТС

Санкт-Петербургская биржа — специализируется на торговле иностранными ценными бумагами

Национальная товарная биржа — обслуживает государственные закупочные интервенции на рынке зерна

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа — лидер в сегменте торговли нефтью и нефтепродуктами

Московская энергетическая биржа — фокусируется на торгах электроэнергией

Российская биржевая система характеризуется высокой степенью централизации, с доминированием Московской биржи, на которую приходится более 80% всего биржевого оборота страны. Это создает определенные преимущества с точки зрения ликвидности и надежности, но также ставит вопросы о конкуренции на рынке биржевых услуг.

Биржа Год основания Основная специализация Регулятор Московская биржа 2011 Универсальная (валютный, фондовый, срочный и денежный рынки) Банк России СПБ Биржа 1997 Иностранные ценные бумаги, фьючерсы и опционы Банк России СПбМТСБ 2008 Нефтепродукты, газ, лес и стройматериалы Банк России, ФАС Национальная товарная биржа 2002 Сельскохозяйственная продукция Банк России АО "Биржа "Санкт-Петербург" 1991 Товарный рынок, государственные закупки Банк России

Важно отметить, что все легальные биржи в России находятся под надзором Центрального банка РФ, который выдает лицензии и осуществляет регулирование их деятельности. Это обеспечивает определенный уровень защиты для инвесторов и гарантирует соблюдение рыночных принципов торговли.

Алексей Воронин, руководитель департамента биржевой торговли Помню свой первый день работы с региональными биржами России в 2016 году. Клиент настаивал на покупке акций через площадку, отличную от Московской биржи, полагая, что там можно найти лучшие цены. Мне пришлось провести для него глубокий анализ ликвидности и надежности всех доступных площадок. Результат оказался предсказуемым — на периферийных биржах ликвидность была настолько низкой, что любая значимая транзакция могла сдвинуть рынок на несколько процентов. После детального разбора структуры российской биржевой системы клиент осознал преимущества централизованной модели и пересмотрел свою стратегию в пользу надежности и ликвидности. Этот случай наглядно демонстрирует важность понимания иерархии российских бирж для принятия взвешенных инвестиционных решений.

Московская биржа: основа финансовых рынков страны

Московская биржа (MOEX) является ключевым элементом финансовой инфраструктуры России и обеспечивает доступ к широкому спектру инструментов для инвестирования. Образованная в 2011 году путем слияния ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) и РТС (Российская торговая система), она представляет собой вертикально интегрированную торговую площадку, охватывающую все основные сегменты финансового рынка 📈.

Структурно Московская биржа разделена на несколько ключевых рынков:

Фондовый рынок — торговля акциями, облигациями, ETF и другими ценными бумагами

Валютный рынок — операции с валютными парами и инструментами

Срочный рынок — фьючерсы и опционы на различные базовые активы

Денежный рынок — краткосрочные инструменты и операции РЕПО

Товарный рынок — контракты на драгоценные металлы и другие товарные активы

В 2025 году на Московскую биржу приходится более 95% организованных торгов ценными бумагами в России, что делает ее ключевым индикатором состояния российской экономики. Торговые объемы на различных рынках MOEX составляют сотни миллиардов рублей ежедневно, обеспечивая высокую ликвидность для большинства торгуемых инструментов.

Технологическая инфраструктура Московской биржи не уступает ведущим мировым площадкам. Время исполнения сделок составляет миллисекунды, а современные системы риск-менеджмента и клиринга гарантируют надежность расчетов.

Сегмент MOEX Основные инструменты Торговые часы (МСК) Минимальный порог входа Фондовый рынок Акции, ОФЗ, корпоративные облигации, ETF 10:00-18:50 От 1000 руб. Валютный рынок USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB, валютные свопы 10:00-23:50 От 1000 единиц валюты Срочный рынок Фьючерсы на индексы, акции, валюты, товары 10:00-23:50 От стоимости 1 фьючерса Денежный рынок РЕПО, депозитно-кредитные операции 10:00-19:00 От 1 млн руб. Товарный рынок Золото, серебро, зерно 10:00-18:50 От 0,1 гр. золота

Для частных инвесторов особенно примечательны индексные инструменты Московской биржи, такие как Индекс MOEX (включает ведущие российские компании) и Индекс РТС (рассчитываемый в долларах США). Они служат ориентиром для оценки общего состояния рынка и часто используются как базовые активы для различных финансовых продуктов.

Модельная инфраструктура Московской биржи также включает в себя Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), обеспечивающие надежность расчетов и хранения ценных бумаг. Это делает Московскую биржу не просто торговой площадкой, но полноценным финансовым институтом, обеспечивающим полный цикл обслуживания сделок.

Товарные и специализированные биржи: возможности для инвесторов

Помимо Московской биржи, в России функционирует ряд товарных и специализированных бирж, которые открывают дополнительные возможности для инвесторов и трейдеров, заинтересованных в диверсификации своего портфеля 🛢️. Эти площадки фокусируются на конкретных сегментах рынка и обладают своей спецификой.

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и специализируется на следующих направлениях:

Нефть и нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мазут)

Природный газ и СПГ

Лес и лесоматериалы

Минеральные удобрения

Металлы и строительные материалы

СПбМТСБ является ключевым инструментом для формирования прозрачного рыночного ценообразования на сырьевые товары в России. Ежегодный объем торгов на бирже превышает 1 трлн рублей, что делает ее значимым игроком в определении внутренних цен на энергоносители.

Национальная товарная биржа (НТБ), входящая в группу Московской биржи, фокусируется на торговле сельскохозяйственной продукцией. На этой площадке проводятся:

Государственные закупочные и товарные интервенции на рынках зерна

Биржевые торги по закупкам сельхозпродукции для государственных нужд

Расчет биржевых индексов на зерновые культуры

Торги производными финансовыми инструментами на сельхозпродукцию

НТБ играет важную роль в стабилизации цен на продовольственном рынке и является инструментом государственного регулирования аграрного сектора.

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) занимает особую нишу, предоставляя российским инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам. На этой площадке торгуются:

Акции крупнейших международных компаний (более 1500 инструментов)

Еврооблигации

Депозитарные расписки

Фьючерсные контракты на международные активы

В условиях геополитических ограничений СПБ Биржа представляет особый интерес для российских инвесторов, стремящихся к международной диверсификации своих портфелей в рамках действующего законодательства.

Ирина Соколова, главный аналитик по товарным рынкам В 2023 году я консультировала крупного аграрного производителя, который столкнулся с проблемой волатильности цен на зерновые. Традиционно компания продавала урожай через посредников, теряя на каждой тонне до 15% от рыночной стоимости. Мы разработали стратегию прямого выхода на Национальную товарную биржу, что потребовало полного погружения в биржевые механизмы и особенности торговли сельхозпродукцией. Первый месяц был сложным — торги на специализированной бирже кардинально отличались от привычных многим площадок с акциями. Через полгода компания уже полностью адаптировалась к новому формату и не только добилась увеличения маржинальности своих операций на 12%, но и получила возможность хеджировать ценовые риски через фьючерсные контракты. Это наглядно продемонстрировало, как знание специализированных биржевых площадок может трансформировать бизнес-модель даже традиционных производителей.

Московская энергетическая биржа (МЭБ) предоставляет инфраструктуру для торговли электроэнергией и мощностью. Хотя эта площадка менее доступна для частных инвесторов, она играет важную роль в формировании рыночных цен на энергоресурсы и представляет интерес для институциональных игроков.

Для инвесторов товарные и специализированные биржи предлагают возможности:

Диверсификации портфеля за счет включения сырьевых активов

Защиты от инфляции через инвестиции в товарные инструменты

Доступа к международным активам в рамках российской юрисдикции

Хеджирования рисков при наличии основного бизнеса в соответствующих отраслях

При работе со специализированными биржами необходимо учитывать их особенности — более высокие пороги входа, специфические механизмы клиринга и расчетов, а также отраслевую специфику ценообразования на торгуемые активы.

Региональные биржи России: особенности и перспективы

Региональные биржи России представляют собой отдельный сегмент биржевой системы страны, имеющий свою историю и особенности. В отличие от западных рынков, где региональные площадки часто играют значимую роль, в России наблюдается высокая степень централизации биржевой торговли 🏢. Тем не менее, региональные биржи сохраняют свою нишу и выполняют специфические функции.

Исторически в России существовало множество региональных бирж, которые были образованы в начале 1990-х годов в период становления рыночной экономики. Большинство из них прекратило свое существование или было поглощено крупными игроками в процессе консолидации рынка. Сегодня активно функционируют лишь некоторые из них:

АО "Биржа "Санкт-Петербург" — старейшая из действующих бирж России (основана в 1991 году)

Уральская биржа — специализируется на региональных активах и государственных закупках

Сибирская биржа — фокусируется на товарных рынках Сибирского федерального округа

Нижегородская валютно-фондовая биржа — обслуживает преимущественно местные предприятия

Ключевые особенности региональных бирж России:

Фокус на местных эмитентах и инвесторах

Специализация на конкретных товарных группах, значимых для региона

Участие в системе государственных и муниципальных закупок

Более низкая ликвидность по сравнению с центральными площадками

Тесная связь с региональными администрациями и бизнес-сообществом

Региональная биржа Регион Основная специализация Перспективы развития АО "Биржа "Санкт-Петербург" Северо-Западный ФО Товарные контракты, госзакупки Развитие платформы для МСП региона Уральская биржа Уральский ФО Металлы, региональные облигации Интеграция с промышленными кластерами Сибирская биржа Сибирский ФО Лесоматериалы, сельхозпродукция Развитие экспортных контрактов Нижегородская ВФБ Приволжский ФО Ценные бумаги местных эмитентов Формирование площадки для привлечения инвестиций

В 2025 году региональные биржи России находятся на перепутье. С одной стороны, они сталкиваются с серьезными вызовами:

Низкая ликвидность, ограничивающая привлекательность для крупных инвесторов

Технологическое отставание от ведущих площадок

Ограниченная база эмитентов и инструментов

Конкуренция со стороны центральных площадок с их масштабом и возможностями

С другой стороны, в условиях тренда на децентрализацию экономических процессов и развитие местных рынков капитала, региональные биржи получают новые возможности:

Становление в качестве площадок для привлечения местного финансирования малым и средним бизнесом

Развитие специализированных товарных секций, ориентированных на региональные особенности экономики

Интеграция в экосистемы региональных финансовых центров

Участие в программах экономического развития регионов

Для инвесторов региональные биржи могут представлять интерес при наличии специфических инвестиционных стратегий, ориентированных на локальные рынки или нишевые активы. Однако необходимо учитывать повышенные риски, связанные с низкой ликвидностью и ограниченной прозрачностью таких площадок.

Перспективы региональных бирж в России во многом будут определяться государственной политикой по развитию финансовых рынков и степенью децентрализации экономической активности. Возможные сценарии включают как дальнейшую консолидацию вокруг центральных площадок, так и развитие сети специализированных региональных торговых платформ, обслуживающих конкретные сегменты рынка.

Как начать торговлю на российских биржах: первые шаги

Вход на биржевой рынок России требует систематического подхода и понимания ключевых этапов, которые необходимо пройти перед совершением первой сделки 🚀. Структурированный алгоритм действий поможет минимизировать риски и создать фундамент для успешной торговой стратегии.

Шаг 1: Выбор подходящего брокера — ключевое решение, определяющее ваш торговый опыт. При выборе обратите внимание на следующие критерии:

Наличие лицензии Центрального банка РФ на брокерскую деятельность

Размер комиссий за совершение сделок и обслуживание счета

Доступные торговые платформы и их функциональность

Качество аналитической поддержки и образовательных материалов

Скорость исполнения заявок и надежность инфраструктуры

Уровень клиентской поддержки и ее доступность

Шаг 2: Открытие брокерского счета — процедура, которая в 2025 году в большинстве случаев может быть выполнена дистанционно. Для этого потребуются:

Паспорт гражданина РФ

ИНН (в некоторых случаях может быть получен брокером самостоятельно)

Заполнение анкеты с указанием персональных данных

Прохождение процедуры идентификации (через видеосвязь или с использованием Госуслуг)

Подписание договора о брокерском обслуживании

Шаг 3: Пополнение счета и выбор инструментов для торговли. Для начала рекомендуется:

Начать с суммы, потеря которой не окажет существенного влияния на ваше финансовое положение

Фокусироваться на ликвидных инструментах из индекса MOEX

Диверсифицировать портфель между разными классами активов

Избегать чрезмерного использования маржинальной торговли (торговли с плечом)

Шаг 4: Освоение торговой платформы — критически важный этап, требующий внимания к деталям:

Начните с демо-счета для отработки механики совершения сделок

Изучите основные типы заявок (рыночная, лимитная, стоп-заявки)

Освойте инструменты технического анализа, доступные в платформе

Ознакомьтесь с функциями мониторинга портфеля и оценки рисков

При выходе на российские биржи важно учитывать налоговые аспекты инвестиционной деятельности. С 2015 года российские инвесторы могут использовать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для получения налоговых льгот. В зависимости от выбранного типа ИИС, вы можете:

Получать налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы (до 52 000 рублей ежегодно при взносе 400 000 рублей)

Освободить от налогообложения доход, полученный от операций с ценными бумагами

Для иностранных инвесторов, заинтересованных в доступе к российским биржам, процесс более сложный и требует выполнения дополнительных шагов:

Получение статуса квалифицированного инвестора (для доступа к определенным инструментам)

Прохождение процедуры KYC (Know Your Customer) с предоставлением дополнительных документов

Учет международных санкций и ограничений, которые могут влиять на доступность отдельных активов

Независимо от выбранной биржи, успешная торговля требует дисциплины, постоянного обучения и разумного управления рисками. Рекомендуется:

Установить четкие правила входа в позицию и выхода из нее

Ограничивать размер позиции относительно общего капитала (не более 5-10% на одну сделку)

Вести журнал сделок с анализом успехов и неудач

Постоянно совершенствовать свои знания о рынке и используемых инструментах