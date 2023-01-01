Какие банки не отключены от СВИФТ: полный список для переводов

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Для кого эта статья:

Владельцы бизнеса, работающие с международными платежами

Частные лица, получающие доходы из-за границы

Специалисты и студенты в области финансов и банковского дела Мир финансовых транзакций кардинально изменился после введения санкций, ограничивающих доступ российских банков к системе SWIFT. В 2025 году карта международных платежей для россиян выглядит иначе, чем несколько лет назад. Отключение ключевых финансовых институтов от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями заставило многих искать новые пути для перевода средств за границу. Какие банки сохранили возможность проводить международные SWIFT-переводы и как это влияет на рынок финансовых услуг? 💸 Предлагаю детально разобраться в сложившейся ситуации и составить актуальный маршрут для ваших денежных переводов.

Текущий список банков с доступом к СВИФТ

По состоянию на 2025 год, несмотря на санкционное давление, значительное количество российских банков сохраняют доступ к системе SWIFT. Важно понимать, что отключение от SWIFT — это не тотальный запрет, а точечная мера, применяемая к определенным финансовым учреждениям. 🏦

Вот актуальный список крупнейших российских банков, которые по-прежнему подключены к SWIFT и могут осуществлять международные переводы:

Райффайзенбанк

Росбанк

Тинькофф Банк

Ситибанк

ЮниКредит Банк

Банк "Санкт-Петербург"

Альфа-Банк (с некоторыми ограничениями)

Московский Кредитный Банк

Совкомбанк (частичный доступ)

Банк "Зенит"

Важно отметить, что даже среди банков, сохранивших формальный доступ к SWIFT, есть градации возможностей по осуществлению международных переводов. Некоторые могут работать только с определенными странами или валютами, другие сталкиваются с задержками при проведении транзакций.

Банк Статус доступа к SWIFT Ограничения Доступные валюты Райффайзенбанк Полный доступ Минимальные EUR, USD, CNY, CHF, GBP Росбанк Полный доступ Для некоторых стран EUR, USD, CNY, TRY Тинькофф Банк Доступ через партнеров Увеличенные сроки USD, CNY, AED, TRY Альфа-Банк Ограниченный доступ Работа через посредников CNY, AED, TRY, INR Банк "Санкт-Петербург" Полный доступ Лимиты на суммы EUR, USD, CNY

Анна Соколова, финансовый консультант Мой клиент Михаил, владелец небольшой импортной компании, столкнулся с проблемой оплаты товаров из Германии после отключения его основного банка от SWIFT. После трех недель безуспешных попыток найти решение он обратился за консультацией. Мы провели анализ оставшихся опций и открыли счет в Райффайзенбанке. Несмотря на некоторое увеличение комиссии (на 0,5%), все платежи теперь проходят в течение 1-2 рабочих дней. "Я потерял почти месяц и едва не сорвал контракт, думая, что международные переводы стали невозможны", – поделился Михаил после решения проблемы. Знание актуального списка банков с доступом к SWIFT буквально спасло его бизнес.

Необходимо учитывать, что положение банков в системе SWIFT может меняться в зависимости от геополитической ситуации. Перед совершением важного перевода рекомендуется уточнять актуальный статус конкретного банка непосредственно в его службе поддержки или у финансовых консультантов.

Возможности банков, не отключенных от СВИФТ

Банки, сохранившие доступ к системе SWIFT, предлагают широкий спектр услуг по международным переводам, хотя и с некоторыми изменениями в процедурах и условиях по сравнению с докризисным периодом. 🌐

Основные возможности для клиентов этих банков включают:

Проведение переводов в большинство стран мира, исключая те, которые ввели санкции против российского банковского сектора

Работа с разными валютами, включая доллар США, евро, юань, дирхам ОАЭ, турецкую лиру и другие

Подтверждение международных аккредитивов, что критически важно для внешнеторговых операций

Привлечение финансирования от иностранных партнеров

Обслуживание валютных счетов и проведение конверсионных операций

Поддержка корреспондентских отношений с зарубежными банками

При этом важно понимать, что даже банки с доступом к SWIFT часто вынуждены работать в изменившихся условиях. Изменения затрагивают прежде всего скорость проведения операций, которая может увеличиваться из-за дополнительных проверок, а также стоимость услуг.

Тип операции Средние сроки (2023) Средние сроки (2025) Изменение комиссии (%) Перевод в USD в США 1-2 дня 3-7 дней +150% Перевод в EUR в ЕС 1 день 2-5 дней +120% Перевод в CNY в Китай 2-3 дня 1-2 дня -30% Перевод в AED в ОАЭ 2 дня 1-2 дня -25% Перевод в TRY в Турцию 2 дня 1-2 дня -20%

Клиенты банков с доступом к SWIFT также должны быть готовы к более детальному документационному сопровождению транзакций. Международные переводы теперь требуют более подробного описания назначения платежа и иногда дополнительных подтверждающих документов.

Для оптимизации процесса международных переводов рекомендуется:

Заранее уточнять все требования конкретного банка к документации для международного перевода

Проверять наличие корреспондентских отношений между вашим банком и банком получателя

Учитывать возможные промежуточные комиссии банков-корреспондентов

Выбирать оптимальную валюту для перевода, учитывая текущую геополитическую ситуацию

Заранее информировать получателя о возможных задержках в поступлении средств

Альтернативные каналы для международных переводов

В условиях ограниченного доступа к SWIFT многие участники рынка освоили альтернативные методы международных переводов, которые позволяют обходить существующие ограничения. 🔄 Эти решения становятся все более популярными, предлагая компромисс между доступностью, скоростью и стоимостью.

Дмитрий Калашников, валютный аналитик Ко мне обратилась Елена, программист, получающий зарплату от американской компании. После отключения от SWIFT банка, которым она пользовалась, ее доход оказался под угрозой. "Мне казалось, что придется менять работу", – вспоминает она. Мы разработали двухэтапную стратегию: для срочных платежей использовали криптовалютный канал (биткоин конвертировался в рубли через локальную биржу), а для стабильного решения открыли счет в Казахстане с карточкой, которую она использует в России. Спустя три месяца Елена заметила: "Раньше я тратила на получение денег 10 минут в месяц, теперь это занимает пару часов, но зато я получаю на 3% больше из-за более выгодного обменного курса".

Основные альтернативы SWIFT для международных переводов включают:

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – российский аналог SWIFT, активно развивающийся для обслуживания внутренних и международных платежей с дружественными странами

– российский аналог SWIFT, активно развивающийся для обслуживания внутренних и международных платежей с дружественными странами Система CIPS (China International Payment System) – китайская платежная система, позволяющая проводить операции в юанях

– китайская платежная система, позволяющая проводить операции в юанях Корреспондентские счета напрямую между банками – двусторонние соглашения, позволяющие осуществлять переводы без использования SWIFT

– двусторонние соглашения, позволяющие осуществлять переводы без использования SWIFT Электронные платежные системы – некоторые международные системы продолжают обслуживать российских клиентов с определенными ограничениями

– некоторые международные системы продолжают обслуживать российских клиентов с определенными ограничениями Криптовалютные переводы – перемещение средств с использованием блокчейна и криптовалют с последующей конвертацией в фиатные деньги

– перемещение средств с использованием блокчейна и криптовалют с последующей конвертацией в фиатные деньги Открытие счетов в банках стран ЕАЭС – использование финансовой инфраструктуры дружественных стран

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при планировании транзакций. Например, СПФС имеет ограниченную географию, но обеспечивает надежность для операций с Китаем, странами ЕАЭС и рядом других государств.

Криптовалютные каналы предлагают высокую скорость и широкую географию, но сопряжены с волатильностью курса и потенциальными сложностями при конвертации крупных сумм.

Особое внимание стоит обратить на комплаенс-риски при использовании альтернативных каналов. Необходимо убедиться, что выбранный метод перевода соответствует законодательству как страны отправителя, так и страны получателя.

Как выбрать банк для валютных транзакций

Выбор подходящего банка для международных операций в 2025 году требует более тщательного анализа, чем раньше. Стабильность доступа к SWIFT — важный, но не единственный критерий. 🧐 Рассмотрим ключевые факторы, которые следует учитывать.

При выборе банка для проведения международных транзакций обратите внимание на:

Географию корреспондентских отношений — уточните, с какими странами у банка налажены прямые отношения

— уточните, с какими странами у банка налажены прямые отношения Наличие банков-посредников — чем меньше посредников в цепочке перевода, тем ниже вероятность задержек и дополнительных комиссий

— чем меньше посредников в цепочке перевода, тем ниже вероятность задержек и дополнительных комиссий Тарифную политику — сравните комиссии за переводы в различных валютах и направлениях

— сравните комиссии за переводы в различных валютах и направлениях Скорость проведения операций — запросите информацию о средних сроках исполнения платежей по интересующим вас направлениям

— запросите информацию о средних сроках исполнения платежей по интересующим вас направлениям Валютные пары и конверсионные операции — оцените выгодность курсов и возможность проведения конвертации

— оцените выгодность курсов и возможность проведения конвертации Уровень клиентского сервиса — особенно важен при возникновении сложностей с платежами

— особенно важен при возникновении сложностей с платежами Технологическое оснащение — наличие удобного онлайн-банкинга для отслеживания статуса переводов

Помимо этих общих критериев, в текущей ситуации стоит учитывать специфические факторы:

Насколько банк интегрирован в международные финансовые группы

Имеет ли банк "дочки" или партнеров в странах, с которыми вы планируете вести расчеты

Предлагает ли банк альтернативные каналы для переводов помимо SWIFT

Степень подверженности банка потенциальным санкционным рискам

Для различных типов клиентов оптимальный выбор банка может существенно различаться. Например:

Для бизнеса с китайскими партнерами — предпочтительны банки с развитыми платежными каналами в Китай и возможностью проведения операций в юанях

— предпочтительны банки с развитыми платежными каналами в Китай и возможностью проведения операций в юанях Для частных лиц, получающих доходы из Европы — важно наличие банков-корреспондентов в ЕС и прозрачные условия получения евро

— важно наличие банков-корреспондентов в ЕС и прозрачные условия получения евро Для компаний, работающих со странами Ближнего Востока — ключевое значение имеют каналы переводов в ОАЭ, Турцию и другие государства региона

Рекомендуется также диверсифицировать банковские отношения, открыв счета в 2-3 разных банках с доступом к SWIFT. Это позволит минимизировать риски в случае изменения статуса одного из них.

Будущее международных платежей для россиян

Анализ текущих тенденций позволяет сделать некоторые прогнозы относительно того, как будет развиваться ландшафт международных платежей для российских клиентов в ближайшие годы. 🔮

Ключевые тренды, которые определят будущее международных переводов:

Дальнейшее развитие СПФС — расширение географии и функциональности российской системы передачи финансовых сообщений

— расширение географии и функциональности российской системы передачи финансовых сообщений Углубление интеграции с финансовыми системами дружественных стран — особенно с Китаем, Индией, ОАЭ и государствами ЕАЭС

— особенно с Китаем, Индией, ОАЭ и государствами ЕАЭС Повышение роли национальных валют — снижение зависимости от доллара и евро в международных расчетах

— снижение зависимости от доллара и евро в международных расчетах Развитие цифровых валют центральных банков (CBDC) — которые могут предложить новую инфраструктуру для трансграничных платежей

— которые могут предложить новую инфраструктуру для трансграничных платежей Технологическая трансформация корреспондентских отношений — внедрение новых протоколов обмена финансовой информацией

— внедрение новых протоколов обмена финансовой информацией Усиление регуляторного надзора — как со стороны российских, так и зарубежных регуляторов

В краткосрочной перспективе (1-2 года) вероятно сохранение фрагментированной картины, когда различные банки будут иметь разные возможности по осуществлению международных переводов. Клиентам придется выбирать финансовые учреждения в зависимости от географии и целей платежей.

В среднесрочной перспективе (3-5 лет) можно ожидать формирования более стабильной экосистемы международных расчетов, основанной на альтернативных SWIFT каналах и двусторонних соглашениях с ключевыми торговыми партнерами.

Для обычных потребителей и бизнеса это означает:

Необходимость адаптации к новым платежным реалиям и инструментам

Потенциальное увеличение времени на проведение международных операций

Повышенное внимание к документационному обеспечению переводов

Более тщательное планирование финансовых потоков и резервов

Наиболее перспективными направлениями для международных финансовых операций становятся страны, которые не присоединились к санкционной политике и активно развивают альтернативные платежные каналы с Россией.