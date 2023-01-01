Как вывести пенсионные накопления через Госуслуги: пошаговая инструкция

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Для кого эта статья:

Пожилые люди, планирующие выйти на пенсию или уже получающие пенсию

Люди, интересующиеся процессом получения пенсионных накоплений через Госуслуги

Специалисты и консультанты в области финансов и пенсионного обеспечения Получение пенсионных накоплений часто кажется сложной бюрократической процедурой, заставляющей людей тратить драгоценное время в очередях Пенсионного фонда. К счастью, цифровизация государственных услуг позволила упростить этот процесс — теперь можно вывести свои пенсионные накопления, не выходя из дома, через портал Госуслуги. Но как правильно оформить заявление? Какие документы понадобятся? Сколько времени займет получение средств? Давайте разберемся в этих вопросах подробно и пошагово! 💼

Что такое пенсионные накопления и кто может их получить

Пенсионные накопления — это денежные средства, которые формируются за счет страховых взносов работодателей и добровольных отчислений граждан на накопительную часть пенсии. В отличие от страховой пенсии, накопительная часть является персональным капиталом гражданина и может быть получена при определенных условиях. 📊

Важно понимать, что накопительная часть пенсии есть не у всех россиян. Она формировалась у следующих категорий граждан:

Мужчины 1953 года рождения и моложе

Женщины 1957 года рождения и моложе

Граждане, которые с 2002 по 2014 год делали отчисления на накопительную часть пенсии

Участники программы государственного софинансирования пенсии

Владельцы материнского капитала, направившие средства на формирование накопительной пенсии

Получить накопительную часть пенсии можно при наступлении следующих событий:

Основание для получения Условия Форма выплаты Достижение пенсионного возраста Наличие права на страховую пенсию по старости Единовременная/срочная/пожизненная Назначение пенсии по инвалидности Присвоение любой группы инвалидности Единовременная/срочная/пожизненная Досрочный выход на пенсию Наличие стажа для досрочного назначения пенсии Единовременная/срочная/пожизненная Смерть владельца накоплений Являться правопреемником Единовременная

Михаил Петров, пенсионный консультант На консультацию пришла Анна Сергеевна, 58 лет. Она была уверена, что ей придется ехать в ПФР, стоять в очередях и собирать гору бумаг, чтобы получить свою накопительную пенсию. Когда я показал ей, как можно оформить заявление через Госуслуги, она была приятно удивлена: "Неужели это так просто? А я уже настроилась на долгие походы по инстанциям!" Анна Сергеевна подала заявление в тот же вечер, сидя дома с чашкой чая. Через две недели средства поступили на её банковскую карту. "Это было так удобно, что я даже рассказала всем своим подругам-пенсионеркам, как теперь можно не тратить время на очереди", — поделилась она позже.

Существует три типа выплат пенсионных накоплений:

Единовременная выплата — выплачивается сразу всей суммой, если накопления не превышают 5% от суммы страховой пенсии

— выплачивается сразу всей суммой, если накопления не превышают 5% от суммы страховой пенсии Срочная пенсионная выплата — ежемесячные выплаты в течение срока, определенного гражданином (не менее 10 лет)

— ежемесячные выплаты в течение срока, определенного гражданином (не менее 10 лет) Накопительная пенсия — пожизненные ежемесячные выплаты, размер которых зависит от ожидаемого периода выплат

Особенности вывода пенсионных накоплений через Госуслуги

Портал Госуслуги значительно упрощает процесс оформления заявления на выплату пенсионных накоплений. Это современный цифровой инструмент, который экономит время и силы граждан, особенно пожилых людей, для которых посещение отделений ПФР может быть затруднительным. 🖥️

Преимущества использования портала Госуслуги для вывода накоплений:

Подача заявления в любое удобное время, 24/7

Отсутствие необходимости лично посещать отделение ПФР

Автоматическая проверка заполнения обязательных полей

Возможность отслеживания статуса заявления онлайн

Уведомления о всех этапах рассмотрения

Электронный документооборот без бумажной волокиты

Однако следует учитывать некоторые ограничения:

Особенность Описание Решение Подтвержденная учетная запись Для подачи заявления требуется учетная запись с полным доступом Подтвердить личность через банк, МФЦ или с помощью ЭЦП Технические сбои Возможны временные неполадки в работе портала Пробовать позже или обратиться в техподдержку Ограниченный функционал Не все операции с накоплениями доступны онлайн Уточнить возможности в ПФР заранее Сроки рассмотрения Они такие же, как при личном обращении Заблаговременно планировать получение средств

Важно помнить, что через Госуслуги можно подать заявление только в тот пенсионный фонд, где находятся ваши накопления. Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то заявление подается непосредственно в этот НПФ, часто через их собственные электронные сервисы.

Елена Соколова, специалист по цифровым государственным сервисам К нам в службу поддержки обратился Виктор Анатольевич, 65 лет. Он несколько раз пытался подать заявление на выплату пенсионных накоплений через Госуслуги, но система выдавала ошибку. Мы удаленно помогли ему разобраться — оказалось, что его накопления находились в НПФ "Будущее", а не в ПФР. "Я был уверен, что все мои пенсионные средства в одном месте, — рассказал Виктор Анатольевич. — Оказывается, в 2008 году я подписал договор с частным фондом и совсем о нем забыл". После нашей консультации он обратился напрямую в НПФ и успешно оформил выплату. Этот случай показывает, как важно знать, где именно хранятся ваши накопления, прежде чем начинать процедуру их получения.

Для успешного вывода средств через Госуслуги необходимо:

Знать, в каком фонде находятся ваши накопления (ПФР или НПФ)

Иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги

Подготовить необходимые документы и сведения

Убедиться, что вы соответствуете условиям для получения выплаты

Подготовка к выводу средств: необходимые документы

Перед тем как приступить к выводу пенсионных накоплений через Госуслуги, необходимо провести подготовительную работу. Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс получения средств. 📝

В первую очередь, проверьте, есть ли у вас накопительная часть пенсии и где она находится. Это можно сделать через личный кабинет на портале Госуслуги в разделе "Пенсия, пособия и льготы" или заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Список документов, которые потребуются для подачи заявления:

Паспорт гражданина РФ (данные будут загружены автоматически из вашего профиля)

(данные будут загружены автоматически из вашего профиля) СНИЛС (также подгружается из профиля)

(также подгружается из профиля) Документы, подтверждающие страховой стаж (если они не отражены в системе персонифицированного учета ПФР)

(если они не отражены в системе персонифицированного учета ПФР) Реквизиты банковского счета для перечисления средств

для перечисления средств Документы о смене фамилии (если она менялась и эти данные не отражены в системе)

(если она менялась и эти данные не отражены в системе) Документы, подтверждающие право на досрочную пенсию (при наличии такого права)

Для правопреемников умерших застрахованных лиц дополнительно потребуются:

Свидетельство о смерти застрахованного лица

Документы, подтверждающие родственные отношения

Решение суда о признании наследником (при необходимости)

Особое внимание следует уделить подготовке банковских реквизитов. Убедитесь, что:

Указан действующий счет, на который можно получать пенсионные выплаты

Вы являетесь владельцем этого счета

Реквизиты указаны без ошибок (номер счета, БИК, наименование банка)

Счет не будет закрыт в ближайшее время

Важно отметить, что при подаче заявления через Госуслуги большая часть документов проверяется автоматически через межведомственное взаимодействие. Однако в некоторых случаях ПФР может запросить дополнительные документы, особенно если информации недостаточно или есть расхождения в данных.

Пошаговая инструкция вывода накоплений через портал

Процесс вывода пенсионных накоплений через портал Госуслуги состоит из нескольких последовательных шагов. Следуя этой инструкции, вы сможете успешно подать заявление без лишних сложностей. 🔄

Шаг 1: Авторизация на портале Госуслуги

Откройте браузер и перейдите на сайт gosuslugi.ru

Введите логин и пароль от своей учетной записи

При необходимости пройдите двухфакторную аутентификацию

Убедитесь, что ваша учетная запись имеет статус "Подтвержденная"

Шаг 2: Переход в раздел пенсионных услуг

На главной странице найдите раздел "Пенсия, пособия и льготы"

Перейдите в подраздел "Пенсионные накопления и выплаты"

Выберите услугу "Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР" (чтобы сначала проверить наличие накоплений)

После проверки вернитесь в раздел и выберите "Выплата пенсионных накоплений"

Шаг 3: Выбор типа выплаты

Ознакомьтесь с доступными видами выплат (единовременная, срочная, накопительная пенсия)

Выберите подходящий вам тип выплаты

Нажмите кнопку "Получить услугу"

Шаг 4: Заполнение заявления

Проверьте личные данные, которые подгружаются автоматически

Укажите контактную информацию для связи

Введите реквизиты банковского счета для перечисления средств

При выборе срочной выплаты укажите желаемый срок получения (не менее 10 лет)

При необходимости загрузите дополнительные документы (в формате PDF или JPG)

Шаг 5: Подтверждение и отправка заявления

Внимательно проверьте все введенные данные

Установите флажок подтверждения достоверности информации

Нажмите кнопку "Отправить заявление"

Сохраните или запишите номер заявления для дальнейшего отслеживания

Шаг 6: Отслеживание статуса заявления

Перейдите в раздел "Уведомления" или "История заявлений"

Найдите поданное заявление по номеру или дате подачи

Проверяйте изменение статуса заявления

При необходимости предоставления дополнительных документов следуйте инструкциям в уведомлениях

Типичные ошибки при подаче заявления через Госуслуги:

Ошибка Последствия Как избежать Неверно указанные банковские реквизиты Задержка получения средств, возврат платежа Дважды проверить все цифры реквизитов Выбор неподходящего типа выплаты Отказ в выплате, необходимость подавать новое заявление Заранее уточнить условия получения каждого типа выплат Отсутствие обязательных документов Приостановка рассмотрения заявления Подготовить все документы до начала заполнения Подача заявления в неподходящий фонд Отказ в выплате Предварительно проверить, где хранятся накопления

Сроки и способы получения выплат после подачи заявления

После успешной подачи заявления на выплату пенсионных накоплений через Госуслуги начинается период ожидания. Важно понимать, какие сроки установлены законодательством и каким образом будут перечислены средства. ⏱️

Законодательно установленные сроки рассмотрения заявлений и осуществления выплат:

Рассмотрение заявления — до 10 рабочих дней с момента регистрации

— до 10 рабочих дней с момента регистрации Единовременная выплата — не позднее 2 месяцев со дня принятия положительного решения

— не позднее 2 месяцев со дня принятия положительного решения Срочная выплата — ежемесячно в соответствии с графиком выплаты пенсий

— ежемесячно в соответствии с графиком выплаты пенсий Накопительная пенсия — ежемесячно в соответствии с графиком выплаты пенсий

— ежемесячно в соответствии с графиком выплаты пенсий Выплата правопреемникам — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения

Способы получения пенсионных накоплений:

Банковский перевод — на личный счет получателя в любом банке РФ

— на личный счет получателя в любом банке РФ Почтовый перевод — через отделения Почты России (этот способ доступен при личном обращении в ПФР)

— через отделения Почты России (этот способ доступен при личном обращении в ПФР) Доставка на дом — через специализированные службы доставки пенсии (этот способ доступен при личном обращении в ПФР)

При выборе банковского перевода учитывайте:

Средства перечисляются только на счет, открытый на имя получателя

Перевод на счета третьих лиц запрещен

Накопительная пенсия и срочные выплаты должны перечисляться на счет, к которому привязана карта платежной системы "МИР"

Единовременная выплата может быть перечислена на любой банковский счет

Процедура проверки статуса выплаты:

Регулярно проверяйте статус заявления в личном кабинете на Госуслугах

Обращайте внимание на уведомления, поступающие на электронную почту или в мобильное приложение

При отсутствии изменений в течение 10 рабочих дней можно обратиться в ПФР по телефону горячей линии

В случае отказа внимательно изучите причины и устраните недостатки для повторной подачи

Если после принятия положительного решения средства не поступили в установленный срок, необходимо:

Проверить корректность указанных реквизитов

Убедиться в активности банковского счета

Связаться с отделением ПФР, в котором рассматривалось заявление

При необходимости подать запрос на розыск платежа в ПФР