Как выплачивают купоны по облигациям – механизм и сроки получения

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Для кого эта статья:

Начинающие инвесторы, желающие понять механизм купонных выплат по облигациям

Люди, интересующиеся инвестициями и финансовым планированием

Читатели, стремящиеся повысить свои знания о доходности и налогообложении облигаций Инвестируя в облигации, многие начинающие инвесторы задаются вопросом: "Когда и как я получу свой доход?" 🤔 Купоны по облигациям — это не просто строчка в инвестиционном портфеле, а реальные деньги, которые должны поступать вам с определенной периодичностью. Однако разобраться в механизме выплат может быть непросто из-за обилия терминов и процедур. Давайте разберемся как устроены купонные выплаты — от даты фиксации до момента поступления средств на ваш счет, чтобы вы могли уверенно планировать свои инвестиционные доходы.

Базовый механизм выплат купонов по облигациям

Купоны по облигациям — это регулярные процентные выплаты, которые эмитент (компания или государство, выпустившее облигацию) перечисляет держателям своих долговых ценных бумаг. 💰 По сути, это плата за пользование вашими деньгами — своеобразная "аренда капитала".

Механизм купонных выплат включает несколько ключевых элементов:

Купонная ставка — определяет размер выплаты (например, 8% годовых от номинала облигации)

— определяет размер выплаты (например, 8% годовых от номинала облигации) Номинал облигации — базовая сумма, от которой рассчитывается выплата (чаще всего 1000 рублей)

— базовая сумма, от которой рассчитывается выплата (чаще всего 1000 рублей) Дата фиксации реестра — день, когда определяется список лиц, имеющих право на получение купона

— день, когда определяется список лиц, имеющих право на получение купона Дата выплаты — день, когда деньги фактически поступают инвесторам

Формула для расчета суммы купона достаточно проста:

Купонная выплата = Номинал × Купонная ставка × (Количество дней в купонном периоде / Количество дней в году)

Например, если вы владеете облигацией с номиналом 1000 рублей и годовой ставкой 8%, а купоны выплачиваются раз в квартал (91 день), то одна выплата составит:

1000 × 8% × (91/365) = 19,95 рублей

Параметр Значение Комментарий Номинал облигации 1000 рублей Стандартный номинал для большинства российских облигаций Купонная ставка 8% годовых Фиксированная на весь срок или плавающая (привязанная к рыночным индикаторам) Дата фиксации T-1 Обычно за 1 день до выплаты купона Налог на доход 13% для резидентов В большинстве случаев удерживается брокером как налоговым агентом

Алексей Петров, инвестиционный консультант Один из моих клиентов, инженер Сергей, долго не мог понять, почему купонные выплаты по его облигациям приходят меньше, чем он рассчитывал. "Я купил облигацию с номиналом 1000 рублей и ставкой 10%, почему вместо 100 рублей я получаю только 87 рублей?" — недоумевал он. Мы сели и разобрали его портфель. Выяснилось две вещи: во-первых, он забыл про налог в 13%, а во-вторых, не учёл, что купон выплачивается за период владения. Если купон выплачивается раз в квартал, то и сумма составляет примерно четверть от годовой. После нашего разговора он составил таблицу ожидаемых поступлений и больше вопросов не возникало. Более того, он начал планировать денежный поток семьи, учитывая регулярность этих выплат.

Важно понимать, что для получения купона вы должны владеть облигацией на дату фиксации реестра. Если вы продадите облигацию до этой даты, право на купон получит новый владелец. А если купите после — получите купон только в следующий период.

Сроки и периодичность купонных выплат

Периодичность выплат купонов зависит от условий выпуска облигации и устанавливается эмитентом. На российском рынке наиболее распространены следующие варианты: 📆

Ежеквартальные выплаты (4 раза в год) — типичны для корпоративных облигаций

(4 раза в год) — типичны для корпоративных облигаций Полугодовые выплаты (2 раза в год) — часто встречаются у государственных и муниципальных облигаций

(2 раза в год) — часто встречаются у государственных и муниципальных облигаций Ежемесячные выплаты (12 раз в год) — характерны для некоторых высокодоходных облигаций

(12 раз в год) — характерны для некоторых высокодоходных облигаций Годовые выплаты (1 раз в год) — редки, но встречаются у долгосрочных государственных займов

График выплат фиксируется в проспекте эмиссии — документе, содержащем всю информацию о выпуске. Современные инвесторы могут не залезать в первоисточники, а посмотреть расписание купонов в своем брокерском приложении или на сайтах финансовых ресурсов.

Тип периодичности Преимущества Недостатки Ежеквартальная Регулярный поток дохода, удобно для планирования Небольшие суммы отдельных выплат Полугодовая Более крупные суммы выплат Длительный период ожидания между выплатами Ежемесячная Частые выплаты, хороший денежный поток Много мелких транзакций, сложнее отслеживать Годовая Значительная сумма выплаты сразу Долгое ожидание между выплатами

Даты выплат купонов строго фиксированы, но могут выпадать на выходные или праздничные дни. В таких случаях выплата обычно переносится на ближайший рабочий день после намеченной даты.

Для долгосрочного планирования доходов полезно составить календарь купонных выплат по всем облигациям в портфеле. Это особенно важно, если вы формируете "купонную лесенку" — стратегию, при которой облигации подбираются таким образом, чтобы купоны приходили равномерно в течение года.

Как физически происходит получение купонов

Механизм получения купонных выплат зависит от способа владения облигацией. В 2025 году практически все инвесторы работают через брокеров, что значительно упрощает процесс. 💻 Рассмотрим, как именно происходит выплата:

Дата фиксации (Ex-coupon date): За один рабочий день до выплаты регистратор или депозитарий формирует список владельцев облигаций, имеющих право на получение купона. Перечисление средств эмитентом: В день выплаты эмитент переводит общую сумму купонных выплат в НРД (Национальный расчетный депозитарий). Распределение средств: НРД распределяет средства между депозитариями (обычно брокерскими компаниями) пропорционально количеству облигаций на их счетах. Зачисление на счет инвестора: Брокер зачисляет причитающуюся сумму купона на счет клиента, удерживая налог, если это требуется.

Весь процесс занимает обычно 1-2 рабочих дня с момента даты выплаты. В вашем брокерском отчете купонный доход обычно отображается отдельной строкой с пометкой "Купон" или "Процентный доход".

Важные нюансы получения купонов:

Автоматическое зачисление : Купонные выплаты поступают автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления.

: Купонные выплаты поступают автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления. Удержание налога : Брокер, выступая налоговым агентом, удерживает НДФЛ с купонного дохода до момента зачисления средств на ваш счет.

: Брокер, выступая налоговым агентом, удерживает НДФЛ с купонного дохода до момента зачисления средств на ваш счет. Реинвестирование : Некоторые брокеры предлагают возможность автоматического реинвестирования купонов, что позволяет максимизировать эффект сложного процента.

: Некоторые брокеры предлагают возможность автоматического реинвестирования купонов, что позволяет максимизировать эффект сложного процента. Выплаты по еврооблигациям: В случае с еврооблигациями процесс может быть более длительным из-за участия иностранных депозитариев и конвертации валюты.

При инвестировании через ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет) купонные выплаты также поступают на этот счет и подпадают под действие соответствующего налогового режима.

Особенности выплат по различным видам облигаций

Разные типы облигаций имеют свои особенности в механизме выплаты купонов. Понимание этих нюансов поможет вам более эффективно управлять своим портфелем. 📝

Государственные облигации (ОФЗ)

Надежность выплат близка к 100%

Преимущественно полугодовая периодичность выплат

По ОФЗ-ПК ставка купона привязана к RUONIA и может меняться от выплаты к выплате

По ОФЗ-ИН размер купона корректируется на инфляцию

Налог на купонный доход по ОФЗ не взимается

Корпоративные облигации

Чаще всего ежеквартальные выплаты

У некоторых эмитентов возможны выплаты "плавающего" купона, зависящего от рыночных индикаторов

При дефолте эмитента купонные выплаты могут быть задержаны или не выплачены вовсе

Налогообложение стандартное — 13% для резидентов РФ

Муниципальные облигации

Схожи с ОФЗ по механизму выплат

Обычно полугодовые купоны

Налогообложение купонов такое же, как у корпоративных

Еврооблигации

Выплаты производятся в валюте выпуска (чаще всего в долларах или евро)

Стандартная периодичность — два раза в год

Более длительный срок прохождения платежа из-за участия иностранных депозитариев

Возможны особые условия выплат в связи с санкциями

Структурные облигации

Купон может зависеть от стоимости базового актива (акции, индекса и т.п.)

Возможны условные выплаты (только при достижении определенных значений базового актива)

Иногда предусмотрены "память купона" — выплата накопленных, но не выплаченных купонов при наступлении определенных условий

Марина Соколова, финансовый советник В прошлом году ко мне обратилась семейная пара пенсионеров — Владимир и Елена. Они планировали создать источник дополнительного дохода через инвестиции в облигации. Изначально они хотели вложиться только в корпоративные бумаги с высокой доходностью, которые предлагали выплаты раз в месяц. "Мы хотим каждый месяц стабильно получать деньги, как пенсию", — объяснила Елена. Мы провели детальный анализ их потребностей и рисков, после чего предложили смешанный портфель: 50% в ОФЗ для надежности, 30% в качественные корпоративные облигации и только 20% в высокодоходные. Главное, мы составили график выплат, разложив облигации так, чтобы купоны приходили равномерно в течение года. Спустя год Владимир позвонил мне: "Знаете, эти купоны стали нашей второй пенсией. И главное — мы теперь точно знаем, когда и сколько получим".

Налогообложение и учет купонных доходов инвестора

Налогообложение купонных доходов — важный аспект, который необходимо учитывать при планировании инвестиций. 💸 В 2025 году действуют следующие основные правила:

Ставка НДФЛ для резидентов РФ — 13% (при доходе свыше 5 млн рублей в год — 15% с суммы превышения)

— 13% (при доходе свыше 5 млн рублей в год — 15% с суммы превышения) Купоны по ОФЗ освобождены от налогообложения

освобождены от налогообложения Купоны по муниципальным и корпоративным облигациям облагаются НДФЛ

облагаются НДФЛ При инвестировании через ИИС типа А можно получить налоговый вычет в размере 13% от суммы пополнения (до 52 000 рублей)

При инвестировании через ИИС типа Б доход от купонов не облагается налогом при соблюдении условий договора

Важно понимать, что брокер выступает налоговым агентом и автоматически удерживает налог с купонного дохода. В брокерском отчете вы увидите как начисленную сумму купона, так и удержанный налог.

Рассмотрим расчет налога на примере:

Допустим, вы получили купон в размере 2000 рублей по корпоративной облигации. Налог составит: 2000 × 13% = 260 рублей. На счет поступит 1740 рублей.

Для эффективного планирования налоговой нагрузки рекомендую:

Рассматривать возможность приобретения ОФЗ для части портфеля для минимизации налогов Использовать ИИС подходящего типа в зависимости от ваших инвестиционных целей Вести учет купонных доходов для корректного заполнения налоговой декларации, особенно если вы покупаете облигации через нескольких брокеров Обратить внимание на возможность получения налоговых вычетов при инвестировании в облигации российских компаний, выпущенные после 2017 года

По еврооблигациям ситуация может быть более сложной из-за необходимости учета валютной переоценки и возможного двойного налогообложения. В этом случае рекомендую проконсультироваться с налоговым специалистом.