Как узнать сумму налогового вычета, полученную ранее: 5 способов

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Для кого эта статья:

Налогоплательщики, желающие узнать о способах проверки своих налоговых вычетов.

Люди, планирующие подачу деклараций и возвраты налогов.

Специалисты в области финансов и налогов, заинтересованные в оптимизации своих практик. Определение точной суммы ранее полученных налоговых вычетов — задача, с которой сталкивается любой грамотный налогоплательщик, особенно при повторном обращении за имущественными вычетами или при планировании своего налогового бюджета на год. Многие ошибочно полагают, что эта информация недоступна или требует сложных бюрократических процедур, однако в 2025 году существует как минимум пять надежных способов узнать историю своих налоговых вычетов буквально за несколько минут. 🧾 Разберем каждый из них с практическими рекомендациями и экспертными комментариями.

Проверка суммы налогового вычета: что нужно знать

Контроль за полученными налоговыми вычетами — не просто формальность, а финансовая необходимость. Во-первых, существуют предельные суммы по различным типам вычетов, которые нельзя превысить. Во-вторых, точное знание полученных сумм позволяет корректно заполнять налоговые декларации и избегать ошибок при последующих обращениях. 📊

Особенно актуален этот вопрос для имущественных вычетов, где максимальная сумма составляет 2 млн рублей на покупку жилья и 3 млн рублей на выплату процентов по ипотеке. Если вы уже использовали часть этих лимитов, необходимо точно знать оставшуюся сумму.

Тип вычета Предельная сумма Срок давности для проверки Имущественный (покупка жилья) 2 000 000 ₽ Бессрочно Имущественный (проценты по ипотеке) 3 000 000 ₽ Бессрочно Социальный (обучение) 120 000 ₽/год 3 года Социальный (лечение) 120 000 ₽/год 3 года Инвестиционный 3 000 000 ₽/год 3 года

Перед тем как приступить к проверке суммы полученного вычета, приготовьте следующую информацию:

Ваш ИНН (потребуется для большинства запросов)

Паспортные данные

Примерный период, за который вы получали вычеты

Тип ранее полученного вычета (имущественный, социальный и т.д.)

Елена Сергеева, налоговый консультант В моей практике был показательный случай с клиентом, который приобрел квартиру в 2018 году и получил часть имущественного вычета, а затем купил еще одну недвижимость в 2023-м. Обратившись за вычетом повторно, он указал неверную сумму остатка, что привело к задержке возврата на 3 месяца. Налоговая запросила уточнения, пришлось заново подавать корректировочную декларацию. После этого я рекомендую всем клиентам сначала проверять сумму ранее полученных вычетов и только потом заполнять новые документы. Это экономит время и нервы, а иногда и существенные деньги.

Помните, что данные о полученных вычетах хранятся в базе ФНС бессрочно, но для некоторых типов запросов может существовать ограничение по глубине предоставляемой информации (обычно 3-5 лет).

Получение информации через личный кабинет ФНС

Наиболее оперативный и доступный способ узнать сумму ранее полученных вычетов — обратиться к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России. Этот метод не требует личного визита в налоговую и доступен круглосуточно. 💻

Чтобы получить информацию о вычетах через личный кабинет, выполните следующие шаги:

Войдите в личный кабинет на сайте nalog.gov.ru с помощью логина и пароля (можно использовать учетную запись Госуслуг) Перейдите в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» Выберите подраздел «Сведения о справках по форме 2-НДФЛ» Установите период, за который хотите получить информацию В открывшейся справке найдите раздел «Стандартные, социальные, имущественные и прочие налоговые вычеты»

В личном кабинете также можно просмотреть историю поданных деклараций 3-НДФЛ, где указаны заявленные вами вычеты. Для этого перейдите в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» → «Декларации по форме 3-НДФЛ».

Преимущество личного кабинета в том, что здесь хранится полная информация о всех полученных вычетах за весь период использования системы. В 2025 году ФНС также добавила специальный раздел «История налоговых вычетов», где в удобном табличном виде представлены все полученные вами вычеты с указанием использованных и доступных лимитов.

Раздел личного кабинета Содержащаяся информация Глубина хранения данных Справки 2-НДФЛ Суммы вычетов, предоставленных работодателем До 5 лет Декларации 3-НДФЛ Заявленные вами вычеты через декларацию Весь период использования ЛК История налоговых вычетов Сводная информация по всем типам вычетов Без ограничений Сведения о доходах Косвенная информация о вычетах через уменьшение налоговой базы До 5 лет

Важно отметить, что для некоторых налогоплательщиков информация в личном кабинете может быть неполной, особенно если вычеты получались до 2015 года (до широкого внедрения электронного документооборота в ФНС). В таком случае стоит воспользоваться другими способами проверки.

Запрос справки в налоговой инспекции лично

Если вы предпочитаете традиционные способы или вам нужен официальный документ на бумаге, личное обращение в налоговую инспекцию — надежный вариант. Этот метод гарантирует получение полной информации даже за периоды, не отраженные в электронных системах. 📝

Для получения справки о ранее предоставленных вычетах необходимо:

Посетить налоговую инспекцию по месту жительства Написать заявление о предоставлении сведений о полученных налоговых вычетах (форма заявления обычно доступна на стойке информации) Предъявить паспорт и ИНН Указать в заявлении конкретный период, за который нужна информация Дождаться ответа (обычно до 5 рабочих дней)

При личном визите в налоговую инспекцию рекомендую заранее записаться на прием через сайт ФНС или по телефону — это позволит избежать очередей. В 2025 году многие инспекции предлагают выделенные дни для консультаций по налоговым вычетам, что существенно ускоряет процесс. 🕒

Андрей Петров, руководитель отдела налогового консультирования Мне запомнился случай с клиентом, который получал вычеты за покупку трех объектов недвижимости в течение 12 лет. Он был уверен, что исчерпал лимит в 2 млн рублей, но при проверке через личный кабинет данные оказались неполными — не хватало информации за первые годы. Мы решили обратиться напрямую в инспекцию, где выяснилось, что фактически использовано было только 1,6 млн рублей, а оставшиеся 400 тысяч все еще доступны для вычета! Клиент оперативно подал декларацию на возврат 13% от этой суммы и получил дополнительно 52 тысячи рублей. Именно поэтому я всегда рекомендую проверять сумму вычетов официально, особенно если речь идет о длительном периоде.

Альтернативный вариант — запросить в налоговой инспекции справку о доходах и суммах налога физического лица (бывшая форма 2-НДФЛ) за интересующие периоды. В этой справке будут отражены все предоставленные вычеты.

Как узнать историю вычетов через МФЦ и Госуслуги

Современные цифровые сервисы предлагают альтернативные варианты получения налоговой информации без необходимости посещения налоговой инспекции. Многофункциональные центры (МФЦ) и портал Госуслуг значительно упростили процесс получения сведений о ранее полученных вычетах. 📱

Через МФЦ можно запросить следующую информацию:

Справку о доходах и суммах налога физического лица

Сведения о ранее поданных декларациях 3-НДФЛ

Детализацию предоставленных налоговых вычетов

Порядок действий при обращении в МФЦ:

Заранее запишитесь на прием через сайт МФЦ или по телефону горячей линии Посетите МФЦ в назначенное время с паспортом и ИНН Заполните заявление на получение сведений о налоговых вычетах Получите расписку о приеме заявления Заберите готовый результат в указанный срок (обычно 5-7 рабочих дней)

Что касается портала Госуслуг, в 2025 году здесь появилась функция прямого запроса информации о ранее полученных налоговых вычетах. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись:

Войдите на портал Госуслуг В поиске наберите «Налоговые вычеты» или найдите соответствующий раздел в каталоге услуг Выберите услугу «Сведения о полученных налоговых вычетах» Укажите интересующий вас период Отправьте запрос Получите результат в личном кабинете (обычно в течение 1-3 рабочих дней)

Преимущество получения информации через Госуслуги — возможность выгрузить официальную справку с электронной подписью, которую можно использовать для различных целей, включая подтверждение права на дополнительные вычеты.

Дополнительные способы проверки полученных вычетов

Помимо официальных каналов взаимодействия с налоговыми органами, существуют и другие методы уточнения суммы ранее полученных вычетов. Они могут быть особенно полезны, если вы хотите перепроверить информацию или получить предварительные данные. 🔍

Один из таких способов — запрос у работодателя. Если вы получали вычеты через работодателя (без подачи декларации 3-НДФЛ), в бухгалтерии должны сохраниться соответствующие документы:

Уведомление из налоговой о праве на вычет

Справки о доходах с указанием предоставленных вычетов

Регистры налогового учета

Еще один способ — анализ собственных банковских выписок. Если вы получали возврат НДФЛ на банковский счет, в выписке будет указано назначение платежа, например: "Возврат НДФЛ по декларации за 2022 год". Суммируя все поступления от налоговой, можно примерно оценить общую сумму полученных вычетов.

Также полезно проверить хранящиеся у вас уведомления, решения налогового органа и квитанции о возврате НДФЛ. В этих документах содержится подробная информация о суммах предоставленных вычетов.

В 2025 году появился еще один инновационный способ — использование налоговых мобильных приложений и сервисов партнеров ФНС. Некоторые банки теперь предоставляют возможность получать информацию о налоговых вычетах прямо в своих мобильных приложениях (при условии подключения соответствующих услуг и наличия согласия на обработку данных).

Способ Достоинства Недостатки Запрос у работодателя Быстро, без обращения в госорганы Информация только о вычетах через данного работодателя Анализ банковских выписок Доступно в любое время Не дает точной информации о типе вычета Проверка личных документов Не требует обращения к третьим лицам Возможна неполнота информации Налоговые приложения банков Удобный интерфейс, быстрый доступ Доступно не у всех банков

В сложных случаях (например, при получении вычетов в разных регионах или при частой смене налоговых резиденций) рекомендую обратиться к налоговому консультанту. Профессионал поможет не только определить сумму ранее полученных вычетов, но и подскажет оптимальные стратегии использования оставшихся лимитов. 📈