Как узнать по ИНН есть ли ИП – проверка статуса через ФНС и Госуслуги

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Для кого эта статья:

Бизнесмены и предприниматели, ищущие способы защиты своих интересов в деловых отношениях

Физические и юридические лица, планирующие заключение договоров с индивидуальными предпринимателями

Специалисты в области финансов, юриспруденции и безопасности, занимающиеся проверкой контрагентов Мир деловых взаимоотношений требует бдительности и проверки контрагентов. Умение быстро определить, действительно ли ваш потенциальный партнер зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, может уберечь от непредвиденных рисков и финансовых потерь. Проверка статуса ИП по ИНН через государственные сервисы – это не просто формальность, а необходимый инструмент защиты своих интересов в бизнесе. Давайте разберемся, как грамотно провести такую проверку, используя официальные источники данных. 🔍

Зачем проверять статус ИП по ИНН и кому это нужно

Проверка статуса индивидуального предпринимателя по ИНН — это базовая мера предосторожности для любого участника экономических отношений. Подтверждение официальной регистрации контрагента гарантирует, что вы взаимодействуете с легальным субъектом предпринимательской деятельности, а не с потенциальным мошенником. 💼

Кто и почему обращается к сервисам проверки ИП:

Компании, планирующие заключить договор с предпринимателем

Физические лица перед оплатой услуг или товаров ИП

Сами индивидуальные предприниматели, желающие убедиться, что их данные не используются третьими лицами

Юристы и специалисты по безопасности в процессе проверки контрагентов

Банки при оформлении кредита или открытии расчетного счета

Регулярная проверка статуса ИП стала стандартом due diligence (должной осмотрительности) при ведении бизнеса. Государственные органы при налоговых проверках также учитывают, насколько тщательно компания подходит к выбору партнеров.

Анна Волкова, руководитель юридической службы Один из наших клиентов едва не заключил контракт на крупную поставку с человеком, представившимся индивидуальным предпринимателем. Стандартная процедура проверки по ИНН через сервис ФНС показала, что такого ИП не существует. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что этот человек использовал реквизиты ликвидированного несколько месяцев назад бизнеса. Благодаря своевременной проверке удалось избежать предоплаты в размере 1,2 млн рублей человеку, не имевшему юридического статуса для ведения предпринимательской деятельности.

Категория проверяющих Цель проверки Частота использования Бухгалтеры и финансисты Подтверждение легальности для налоговой отчетности При каждой новой сделке Специалисты по закупкам Минимизация рисков при выборе поставщика На этапе тендера Частные лица Защита от мошенничества Перед крупными платежами Сами предприниматели Контроль использования персональных данных Периодически (раз в квартал)

Как узнать по ИНН есть ли ИП через официальный сайт ФНС

Федеральная налоговая служба предоставляет наиболее достоверную информацию о зарегистрированных предпринимателях через свой официальный сайт. Сервис позволяет быстро проверить статус ИП по ИНН и получить актуальные данные из государственного реестра. 📊

Пошаговая инструкция по проверке через сайт ФНС:

Откройте официальный сайт ФНС России (nalog.gov.ru) Выберите раздел "Электронные сервисы" Найдите и откройте сервис "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП" Выберите вариант поиска "Индивидуальные предприниматели" Введите ИНН проверяемого лица в соответствующее поле Пройдите капчу для подтверждения, что вы не робот Нажмите кнопку "Найти"

Если по указанному ИНН зарегистрирован действующий предприниматель, система отобразит его основные данные. Вы можете бесплатно сформировать и скачать выписку из ЕГРИП, которая содержит подробную информацию об ИП: дату регистрации, виды деятельности (ОКВЭД), адрес регистрации и другие сведения.

При отсутствии результатов поиска можно сделать вывод, что по данному ИНН индивидуальный предприниматель не зарегистрирован или был ликвидирован. Система также может показать информацию о прекращении деятельности ИП с указанием даты.

Важно помнить, что данные на сайте ФНС обновляются регулярно, но не мгновенно. Между внесением изменений в реестр и их отображением в онлайн-сервисе может проходить до 3-5 рабочих дней. В 2025 году ФНС работает над сокращением этого срока до 1-2 дней.

Проверка статуса ИП через Госуслуги: пошаговая инструкция

Портал "Госуслуги" предлагает альтернативный способ проверки статуса ИП, который особенно удобен для тех, кто уже имеет подтвержденную учетную запись на этом ресурсе. Этот метод обеспечивает доступ к официальным государственным реестрам и позволяет получить актуальную информацию. 🔐

Для проверки статуса ИП через Госуслуги выполните следующие шаги:

Войдите на портал Госуслуг (gosuslugi.ru) под своей учетной записью В поисковой строке введите "Выписка из ЕГРИП" или найдите эту услугу в каталоге Выберите услугу "Предоставление сведений из ЕГРИП" Укажите ИНН предпринимателя, которого нужно проверить Заполните электронную форму запроса Отправьте запрос Дождитесь формирования выписки (обычно это происходит мгновенно) Скачайте полученную выписку в формате PDF с электронной подписью

Дмитрий Соколов, бизнес-консультант К нам обратился клиент, который хотел заключить договор с ИП на разработку корпоративного сайта с предоплатой 70%. Стандартную проверку через ФНС мы провели, но она показала некоторые расхождения в данных. Мы решили перепроверить информацию через Госуслуги, запросив полную выписку из ЕГРИП. Благодаря этому обнаружили, что ИП недавно сменил основной ОКВЭД и теперь не имел права заниматься IT-деятельностью. Посоветовали контрагенту сначала внести соответствующие изменения в реестр. Клиент был впечатлен нашей тщательностью и в итоге избежал потенциальных проблем с налоговой инспекцией.

Преимущество использования Госуслуг в том, что полученная выписка имеет юридическую силу благодаря электронной подписи ФНС. Такой документ можно использовать для официальных целей без дополнительного заверения.

Характеристика Проверка через ФНС Проверка через Госуслуги Необходимость регистрации Не требуется Нужна подтвержденная учетная запись Скорость получения данных Моментально Обычно в течение нескольких минут Юридическая значимость результата Информационный характер Выписка с электронной подписью ФНС Удобство для мобильных устройств Среднее Высокое (через приложение) Возможность сохранения истории проверок Нет Да, в личном кабинете

Альтернативные способы проверки ИП по налоговому номеру

Помимо официальных государственных сервисов существуют дополнительные способы проверки статуса ИП, которые могут предоставить расширенную информацию или быть более удобными в определенных ситуациях. 🔄

Рассмотрим наиболее надежные альтернативные методы:

Специализированные сервисы проверки контрагентов (Контур.Фокус, СПАРК, Casebook) — предоставляют не только базовую информацию о статусе ИП, но и аналитические данные о благонадежности, финансовом положении и судебных спорах.

(Контур.Фокус, СПАРК, Casebook) — предоставляют не только базовую информацию о статусе ИП, но и аналитические данные о благонадежности, финансовом положении и судебных спорах. Официальный бот ФНС в мессенджере Telegram — позволяет быстро получить базовую информацию об ИП через диалоговый интерфейс.

— позволяет быстро получить базовую информацию об ИП через диалоговый интерфейс. API ФНС для разработчиков — дает возможность интегрировать функцию проверки ИП в корпоративные информационные системы.

— дает возможность интегрировать функцию проверки ИП в корпоративные информационные системы. Мобильное приложение "Налоги ФЛ" — включает функционал проверки статуса ИП по ИНН.

— включает функционал проверки статуса ИП по ИНН. Личное обращение в налоговую инспекцию — позволяет получить расширенную выписку на бумажном носителе с печатью.

В 2025 году особую популярность приобрели сервисы, использующие технологию автоматического мониторинга изменений в статусе ИП. Они отправляют уведомления при любых изменениях в ЕГРИП по отслеживаемым вами контрагентам.

Важно отметить, что коммерческие сервисы проверки контрагентов часто предлагают комплексную оценку надежности, которая включает не только факт регистрации ИП, но и анализ дополнительных факторов риска:

Наличие задолженностей по налогам

Участие в судебных разбирательствах

Частота смены реквизитов

История банкротств и ликвидаций предыдущих бизнесов

Вхождение в списки недобросовестных поставщиков

Для полноценной проверки контрагента рекомендуется использовать комбинацию официальных и альтернативных методов, особенно перед заключением крупных сделок.

Что делать, если обнаружены проблемы при проверке ИП

При проверке статуса ИП могут возникнуть различные ситуации, требующие дополнительного внимания и конкретных действий. Правильная реакция на обнаруженные несоответствия поможет минимизировать потенциальные риски. ⚠️

Рассмотрим основные проблемные сценарии и алгоритмы их решения:

ИП не найден в реестре, хотя контрагент утверждает обратное: Попросите контрагента предоставить свидетельство о регистрации ИП или выписку из ЕГРИП

Проверьте, верно ли вы указали ИНН при поиске

Уточните, не была ли недавно произведена регистрация (данные могут обновляться до 5 дней)

В случае подтверждения отсутствия регистрации, откажитесь от сделки или предложите заключить договор с физическим лицом с учетом всех налоговых последствий Обнаружено, что ИП прекратил деятельность: Выясните дату прекращения деятельности

Если сотрудничество уже ведется, проверьте легитимность ранее заключенных договоров

Обсудите с контрагентом возможные форматы продолжения сотрудничества (регистрация нового ИП, оформление как самозанятого и т.д.) Обнаружено несоответствие ОКВЭДов заявленной деятельности: Проинформируйте контрагента о выявленном несоответствии

Рекомендуйте добавить необходимые коды ОКВЭД в ЕГРИП

Отложите заключение договора до внесения изменений в реестр Обнаружено, что ваш ИНН используется для регистрации ИП без вашего ведома: Незамедлительно обратитесь в ФНС с письменным заявлением

Напишите заявление в правоохранительные органы о возможном мошенничестве

Соберите документы, подтверждающие, что вы не регистрировали ИП

Обратитесь к юристу для сопровождения процесса аннулирования фиктивной регистрации

При возникновении сложных ситуаций рекомендуется проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом. В случае обнаружения признаков мошенничества необходимо сохранять все доказательства переписки и договоренностей с контрагентом.

В 2025 году ФНС значительно упростила процедуру обжалования неправомерной регистрации ИП, введя возможность подачи электронных заявлений через личный кабинет налогоплательщика с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.