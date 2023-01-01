Как узнать пенсию на Госуслугах: полная пошаговая инструкция

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Для кого эта статья:

Пенсионеры и пожилые люди, которые хотят проверять свои пенсионные начисления

Люди, желающие узнать, как использовать портал Госуслуг для контроля пенсионных выплат

Члены семей пенсионеров, которые помогают им освоить цифровые технологии и услуги Проверять размер пенсии раз в месяц — необходимость, а не прихоть. Однако стоять в очередях отделения Пенсионного фонда или звонить на горячую линию не обязательно. Государственный портал Госуслуг позволяет узнать все данные о начислениях не выходя из дома, причём круглосуточно. В 2025 году этот метод стал ещё проще и доступнее даже для тех, кто не дружит с компьютером. Давайте разберёмся, как быстро проверить пенсию онлайн, избежав типичных ошибок и потери времени. 🧓💻

Как узнать размер пенсии через Госуслуги: основы

Портал Госуслуг стал цифровым окном в мир государственных сервисов, включая пенсионное обеспечение. В 2025 году функционал проверки пенсионных начислений доступен в несколько кликов через любое устройство с доступом в интернет. 📱

Что вы можете узнать о своей пенсии на портале:

Текущий размер ежемесячных выплат

Историю всех пенсионных начислений

Расчет будущей пенсии (для тех, кто еще работает)

Размер накопительной части пенсии

Страховой стаж и количество пенсионных коэффициентов

Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимым условием является наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Тип информации Где найти на Госуслугах Актуальность данных Текущий размер пенсии Раздел "Пенсия, пособия и льготы" Обновляется ежемесячно Пенсионные накопления Раздел "Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР" Обновляется ежеквартально Расчет будущей пенсии Пенсионный калькулятор Расчет производится на текущий момент История выплат Раздел "Сведения о назначенных пенсиях и социальных выплатах" Полный архив за все время

Нина Петровна, пенсионный консультант Моему отцу 72 года, и он категорически отказывался использовать интернет для проверки пенсии. "Я лучше в отделение схожу, там всё точно скажут", — говорил он. Однако в период пандемии посещение отделений стало проблематичным. Я решила научить его пользоваться Госуслугами. Мы зарегистрировали аккаунт, подтвердили личность через онлайн-банк, и я показала отцу, как проверять пенсию. Сначала было много вопросов и непонимания, но теперь он самостоятельно отслеживает все начисления и даже помогает соседям по подъезду разобраться с порталом! Отец особенно ценит, что может проверить пенсию в любое время суток, не выходя из дома и не завися от работы отделений.

Регистрация и вход в личный кабинет для проверки пенсии

Перед тем как получить данные о пенсионных начислениях, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Это требование обусловлено защитой персональных данных, поскольку информация о пенсионных выплатах относится к категории конфиденциальных сведений. 🔒

Если у вас еще нет учетной записи на Госуслугах, выполните следующие действия:

Перейдите на сайт www.gosuslugi.ru или установите официальное приложение "Госуслуги" на свой смартфон Нажмите кнопку "Зарегистрироваться" Введите свои персональные данные: ФИО, номер телефона, электронную почту Получите временный пароль через SMS и войдите в созданную учетную запись Заполните профиль, указав СНИЛС, данные паспорта Подтвердите личность одним из способов

Подтверждение личности — критически важный этап для получения полного доступа к сведениям о пенсии. В 2025 году доступны следующие способы подтверждения:

Онлайн-подтверждение через приложение банка (Сбер, ВТБ, Тинькофф и другие)

С помощью электронной подписи или УЭК

Личное посещение Центра обслуживания (МФЦ, отделение Почты России)

Получение кода подтверждения заказным письмом

Через новую систему биометрической идентификации (доступно с 2024 года)

Способ подтверждения Время подтверждения Особенности Через приложение банка Мгновенно Требуется быть клиентом банка с подключенным мобильным приложением В Центре обслуживания В течение дня посещения Необходимо личное присутствие с паспортом и СНИЛС Почтовое отправление До 14 дней Код приходит заказным письмом по адресу регистрации Биометрическая идентификация До 2 часов Требуется предварительная регистрация в Единой биометрической системе

После создания и подтверждения учетной записи вход в личный кабинет осуществляется с помощью:

Логина (телефон/email/СНИЛС) и пароля

По номеру телефона через SMS-код

С помощью электронной подписи

Через приложение банка (опция "Войти с Госуслугами")

Пошаговая инструкция получения сведений о пенсии

Получить информацию о пенсионных начислениях можно несколькими способами. Наиболее популярные и удобные методы описаны ниже. Выберите подходящий именно вам способ в зависимости от того, какие сведения вам необходимы. 🔍

Способ 1: Через раздел "Пенсия, пособия и льготы"

Войдите в личный кабинет на Госуслугах На главной странице найдите и выберите раздел "Пенсия, пособия и льготы" В открывшемся меню выберите "Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР" Нажмите кнопку "Получить услугу" Ознакомьтесь с представленной информацией о состоянии вашего пенсионного счета При необходимости сформируйте и скачайте выписку в формате PDF

Способ 2: Через каталог услуг

Войдите в личный кабинет Госуслуг Нажмите на "Каталог услуг" в верхней части экрана Выберите категорию "Пенсия, пособия, льготы" Найдите и выберите услугу "Информация о пенсионных накоплениях" Нажмите "Получить сведения" Просмотрите представленный отчет о состоянии пенсионного счета

Способ 3: Для получения информации о текущих выплатах пенсии

Войдите в личный кабинет на Госуслугах Выберите раздел "Пенсия, пособия и льготы" Найдите и выберите "Сведения о назначенных пенсиях и социальных выплатах" Ознакомьтесь с информацией о текущем размере пенсии и историей выплат

Виктор Семенович, специалист по цифровым коммуникациям Мария Ивановна, 68-летняя пенсионерка, обратилась ко мне в панике: "Я слышала, что пенсии повысили, но моя осталась прежней!" Проверить это через Госуслуги она не могла, так как забыла пароль, а восстановить самостоятельно не получалось. Мы вместе восстановили доступ через функцию "Забыли пароль" с подтверждением по SMS. Затем я показал ей раздел "Сведения о назначенных пенсиях", где отображается история всех изменений. Выяснилось, что индексация уже произошла месяц назад, но Мария Ивановна просто не заметила изменения в банковской выписке. После этого случая она регулярно проверяет начисления через Госуслуги и даже обучила этому нескольких соседей.

Для работающих граждан полезно также проверять сведения о сформированных пенсионных правах и рассчитывать будущую пенсию:

Войдите в личный кабинет Госуслуг Выберите раздел "Пенсия, пособия и льготы" Найдите "Сведения о сформированных пенсионных правах" Ознакомьтесь с информацией о страховом стаже и пенсионных коэффициентах При желании воспользуйтесь пенсионным калькулятором для расчета предполагаемого размера будущей пенсии

Альтернативные способы узнать пенсию через Госуслуги

Кроме стандартных разделов, Госуслуги предлагают и другие возможности для получения данных о пенсионном обеспечении. Эти методы могут быть полезны в определенных ситуациях или для получения специфической информации. 🔄

Через мобильное приложение "Госуслуги"

Установите и откройте приложение "Госуслуги"

Войдите в вашу учетную запись

На главном экране выберите раздел "Услуги"

Прокрутите список до категории "Пенсия, пособия и льготы"

Выберите нужную услугу: "Извещение ПФР" или "Пенсионные выплаты"

Получите и просмотрите информацию о пенсии

Преимущество мобильного приложения в том, что оно позволяет быстро получить доступ к информации в любом месте, где есть интернет. Кроме того, в приложении часто появляются уведомления об изменениях размера пенсии, что очень удобно для контроля выплат.

Через суперсервис "Пенсия онлайн"

В 2023 году на портале Госуслуг был запущен суперсервис "Пенсия онлайн", который предоставляет расширенные возможности:

Проактивное информирование о пенсионных правах

Уведомления о возможности выхода на пенсию

Цифровой помощник для оформления пенсии

Мониторинг статуса рассмотрения заявления

Информация о всех положенных льготах

Для доступа к суперсервису:

Войдите в личный кабинет Госуслуг В поиске введите "Пенсия онлайн" Выберите суперсервис из результатов поиска Следуйте инструкциям на экране для получения необходимой информации

Через виджеты на главной странице

В 2025 году на портале Госуслуг появилась возможность настройки персональных виджетов на главной странице личного кабинета. Это позволяет получить мгновенный доступ к информации о пенсии сразу после входа в систему.

Для настройки виджета:

Войдите в личный кабинет Госуслуг На главной странице нажмите кнопку "Настроить виджеты" или значок шестеренки В списке доступных виджетов найдите "Моя пенсия" или "Пенсионные выплаты" Активируйте выбранный виджет Расположите его в удобном для вас месте на главной странице

После настройки виджета информация о вашей пенсии будет отображаться на главной странице при каждом входе в личный кабинет.

Частые проблемы при проверке пенсии и их решение

При использовании Госуслуг для проверки пенсии пользователи иногда сталкиваются с различными трудностями. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и пути их решения. ⚠️

Проблема №1: Отсутствие подтвержденной учетной записи

Если вы видите сообщение "Для получения услуги необходима подтвержденная учетная запись", это означает, что ваша запись имеет только базовый или стандартный уровень доступа.

Решение:

Подтвердите учетную запись любым из доступных способов (через банковское приложение, МФЦ или отделение Почты России)

Если у вас уже есть подтвержденная учетная запись в другом профиле, выйдите из текущего профиля и войдите в подтвержденный

Проблема №2: Ошибка "Сервис временно недоступен"

Данная ошибка может возникать из-за технических работ на портале или проблем с соединением с базами данных ПФР.

Решение:

Повторите попытку позже, обычно сервис восстанавливается в течение нескольких часов

Проверьте стабильность вашего интернет-соединения

Попробуйте использовать другой браузер или устройство

Очистите кэш и cookie вашего браузера

Проблема №3: Некорректные или неполные данные о пенсии

Иногда пользователи обнаруживают, что информация о пенсии на портале не соответствует фактическим начислениям.

Решение:

Проверьте актуальность данных (обычно информация обновляется с задержкой в 1-3 дня)

Обратитесь в Социальный фонд России через раздел "Обращения" на Госуслугах

Позвоните на горячую линию СФР по номеру 8-800-600-00-00

Посетите лично отделение СФР с паспортом и СНИЛС для выяснения причин расхождения

Проблема №4: Забытый пароль или потеря доступа к учетной записи

Многие пенсионеры сталкиваются с проблемой забытого пароля или смены номера телефона, к которому привязана учетная запись.

Решение:

Используйте функцию "Забыли пароль?" на странице входа

Восстановите доступ через зарегистрированную электронную почту

При смене номера телефона обратитесь в МФЦ с паспортом для изменения контактных данных

В крайнем случае, создайте новую учетную запись и подтвердите ее в МФЦ

Проблема №5: Отсутствие необходимого раздела в личном кабинете

Некоторые пользователи не могут найти нужный раздел для проверки пенсии в своем личном кабинете.

Решение:

Используйте функцию поиска на портале, введя "пенсия" или "пенсионные выплаты"

Проверьте, правильно ли указан ваш СНИЛС в профиле Госуслуг

Обновите страницу или выйдите из учетной записи и войдите снова

Проверьте наличие ограничений доступа в вашем профиле (например, если вы не достигли пенсионного возраста)