Как узнать где хранятся акции: депозитарии, реестры, брокеры

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Для кого эта статья:

Новички в инвестициях, которые хотят разобраться в хранении акций и их учете.

Инвесторы, которые беспокоятся о безопасности и доступности своих активов.

Люди, заинтересованные в профессиональном управлении финансами и инвестициями. Купили акции, а где они — не знаете? Вы не одни! 🤔 Многие инвесторы теряются в догадках: физически они в сейфе, электронно на каком-то сервере или просто запись в компьютере? Ведь раньше акции выдавались в виде красивых бумажных сертификатов, а теперь это просто строка в таинственном реестре. Разберемся, что такое депозитарий, кто ведет реестры акционеров, какую роль играет брокер и как убедиться, что ваши ценные бумаги действительно принадлежат вам и надежно хранятся.

Где хранятся акции: основные способы учёта прав

Начнем с главного: в цифровую эпоху физические сертификаты акций — уже практически история. Сегодня 99% всех ценных бумаг существуют в виде электронных записей. Эта эволюция не случайна: электронный учет делает рынок ценных бумаг более эффективным, безопасным и защищенным от подделок. 📊

В России существует трехуровневая система хранения и учета прав на ценные бумаги:

Центральный депозитарий (НРД – Национальный расчетный депозитарий) — верхний уровень системы, где хранится большинство ценных бумаг публичных компаний

(НРД – Национальный расчетный депозитарий) — верхний уровень системы, где хранится большинство ценных бумаг публичных компаний Депозитарии — организации, которые ведут учет прав на ценные бумаги в интересах своих клиентов (банки, брокеры, специализированные компании)

— организации, которые ведут учет прав на ценные бумаги в интересах своих клиентов (банки, брокеры, специализированные компании) Реестродержатели — организации, ведущие реестры владельцев ценных бумаг, фиксируя информацию о ценных бумагах и их владельцах

Анна Петрова, персональный инвестиционный консультант В 2022 году ко мне обратился клиент, унаследовавший акции нефтяной компании от дедушки. Документы были оформлены еще в 90-х, и мой клиент понятия не имел, где эти акции находятся и как получить к ним доступ. Мы начали с поиска реестродержателя — компании, ведущей реестр акционеров. Через официальный сайт эмитента нашли информацию о регистраторе. После обращения в регистратор с паспортом и свидетельством о наследстве клиент получил выписку, подтверждающую его права на акции. Далее мы перевели эти акции на брокерский счет, чтобы он мог свободно распоряжаться ими. Весь процесс занял около трех недель, но инвестиции стоимостью более миллиона рублей того стоили!

Важно понимать различия между основными способами учета прав на ценные бумаги:

Способ учета Кто ведет учет Особенности Кому подходит Депозитарный учет Депозитарии (банки, брокеры) Электронная форма, быстрые операции Активным трейдерам, инвесторам Реестровый учет Регистраторы Прямая фиксация в реестре компании Долгосрочным инвесторам Учет через номинального держателя Брокеры, банки Упрощенный доступ к торгам Розничным инвесторам

Владение акциями через депозитарий или брокера не означает, что вы не настоящий владелец. Юридически права собственности фиксируются на разных уровнях системы, но вы остаетесь бенефициарным владельцем со всеми правами на получение дивидендов, участие в собраниях акционеров и продажу активов.

Депозитарии: как устроено современное хранение акций

Депозитарий — это финансовый институт, который обеспечивает хранение ценных бумаг и учет прав на них. Фактически, депозитарии выполняют функцию "электронного сейфа" для ваших инвестиций. 🏦

В России существует иерархия депозитариев:

Центральный депозитарий (НРД) — главный депозитарий страны, который хранит большинство ценных бумаг и взаимодействует с международными системами

— главный депозитарий страны, который хранит большинство ценных бумаг и взаимодействует с международными системами Депозитарии-посредники — обычно это банки и брокерские компании, которые ведут счета депо своих клиентов

— обычно это банки и брокерские компании, которые ведут счета депо своих клиентов Специализированные депозитарии — обслуживают инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды и страховые компании

Когда вы покупаете акции через брокера, они записываются на ваш счет депо. Этот счет — электронный документ, который подтверждает ваши права собственности на ценные бумаги. Физически акции находятся в центральном депозитарии, а на разных уровнях системы просто ведутся записи о том, кому они принадлежат.

Депозитарий предоставляет важные услуги:

Хранение и учет ценных бумаг

Выплату дивидендов и купонов

Передачу информации от эмитента

Содействие в реализации корпоративных действий (участие в собраниях акционеров, выкупах акций и т.д.)

Блокировку и разблокировку ценных бумаг при сделках

Михаил Соколов, финансовый аналитик Однажды я столкнулся с ситуацией, когда клиент не получил дивиденды по акциям "Газпрома", хотя владел ими на дату закрытия реестра. При разбирательстве выяснилось, что проблема возникла из-за неправильных реквизитов в системе депозитария. Оказалось, что клиент сменил паспорт, но не обновил данные в депозитарии. Из-за этого депозитарий не смог корректно идентифицировать владельца и дивиденды "зависли". После актуализации данных и направления запроса выплата была произведена, но процесс занял почти два месяца. Этот случай наглядно показывает, насколько важно поддерживать актуальность своих данных в депозитарии и понимать, как работает вся цепочка учета прав на ценные бумаги.

Безопасность хранения акций в депозитариях обеспечивается:

Строгим регулированием со стороны Центрального банка РФ

Сегрегацией клиентских активов от активов самого депозитария

Регулярным аудитом и проверками

Системой страхования профессиональной ответственности

Многоуровневой защитой электронных систем учета

Реестры акционеров: поиск информации о владении

Реестр акционеров — это официальный список всех владельцев акций компании. Его ведет специальная организация — регистратор, которая получила соответствующую лицензию от Центрального банка. 📝

В реестре содержится следующая информация:

Данные об эмитенте (компании, выпустившей акции)

Сведения о выпусках ценных бумаг

Полный список акционеров с их идентификационными данными

Информация о количестве и категориях акций, принадлежащих каждому акционеру

Сведения об обременениях ценных бумаг

Важно понимать, что если вы покупаете акции через брокера, в реестре акционеров вы, скорее всего, напрямую не числитесь. Вместо вас там указан номинальный держатель — обычно это депозитарий вашего брокера. Это нормальная практика, которая упрощает торговлю на бирже и не лишает вас прав акционера.

Как найти реестр акционеров компании, акциями которой вы владеете:

Посетите официальный сайт компании-эмитента и найдите раздел "Акционерам и инвесторам" Проверьте информацию в квартальных отчетах эмитента, которые публикуются на сайте компании и на порталах раскрытия информации Обратитесь напрямую в отдел по работе с акционерами компании Воспользуйтесь сервисом Центрального банка по поиску регистраторов Ищите информацию через систему раскрытия информации на рынке ценных бумаг (e-disclosure.ru)

Зачем может понадобиться обращение в реестр акционеров:

Цель обращения Необходимые документы Срок выполнения Стоимость Получение выписки из реестра Паспорт, заявление 3-7 рабочих дней 150-300 руб. Внесение изменений в данные Паспорт, заявление, документы о смене данных 3 рабочих дня Бесплатно Перевод акций другому лицу Паспорта сторон, передаточное распоряжение 3-5 рабочих дней 500-2000 руб. Оформление наследства Паспорт, свидетельство о праве на наследство До 14 дней 500-2000 руб.

Брокеры и их роль в хранении ваших ценных бумаг

Брокер — это финансовый посредник между вами и биржей, который предоставляет доступ к торгам и выполняет множество вспомогательных функций. В контексте хранения акций брокер играет роль важного звена в цепочке учета прав собственности. 📈

Основные функции брокера в отношении хранения ваших активов:

Открытие и ведение счета депо в депозитарии

Учет приобретенных вами ценных бумаг

Выступает номинальным держателем ваших акций

Обеспечивает получение дивидендов и других выплат по ценным бумагам

Предоставляет информацию о корпоративных событиях эмитентов

Когда вы покупаете акции через брокера, происходит следующее:

Брокер заключает сделку на бирже от вашего имени Биржа проводит клиринг и расчеты по сделке Центральный депозитарий отражает изменение прав собственности Депозитарий брокера зачисляет ценные бумаги на ваш счет депо В вашем личном кабинете или приложении брокера появляется информация о купленных акциях

Важно понимать, что брокер не является собственником ваших активов. Он лишь ведет их учет и обеспечивает вашу связь с инфраструктурой фондового рынка. В официальных документах брокер обычно указывается как "номинальный держатель".

Как убедиться в надежности брокера и безопасности хранения ваших активов:

Проверьте наличие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность (актуальный список есть на сайте ЦБ РФ)

Узнайте размер собственного капитала брокера (чем он больше, тем надежнее компания)

Изучите отзывы клиентов и рейтинги надежности

Уточните, есть ли у брокера страхование профессиональной ответственности

Проверьте, как давно брокер работает на рынке (стаж более 10 лет — хороший показатель)

Если вы беспокоитесь о сохранности своих активов, помните, что даже в случае банкротства брокера ваши ценные бумаги не включаются в конкурсную массу и должны быть переданы вам или переведены к другому брокеру по вашему выбору. Это гарантируется законодательством о рынке ценных бумаг.

Как проверить местонахождение своих акций: пошаговый план

Теперь, когда вы понимаете общую структуру хранения акций, давайте разберемся, как проверить, где именно находятся ваши ценные бумаги в различных ситуациях. 🔍

Ситуация 1: Вы приобрели акции через брокера

Войдите в личный кабинет вашего брокера или откройте мобильное приложение Найдите раздел "Портфель" или "Активы" — там должен быть список всех принадлежащих вам ценных бумаг Запросите у брокера выписку по счету депо — это официальный документ, подтверждающий ваши права на ценные бумаги Если нужны дополнительные подтверждения, обратитесь в клиентскую поддержку брокера с просьбой предоставить информацию о депозитарии, в котором учитываются ваши активы

Ситуация 2: Вы получили акции в наследство или давно приобрели их без брокера

Определите эмитента (компанию, акциями которой вы владеете) Найдите информацию о регистраторе, ведущем реестр акционеров этой компании (обычно эта информация есть на сайте эмитента в разделе "Акционерам и инвесторам") Обратитесь к регистратору с запросом о предоставлении информации из реестра акционеров Подготовьте паспорт и документы, подтверждающие ваши права на акции (свидетельство о наследстве, договор купли-продажи и т.д.) Получите выписку из реестра, которая подтвердит наличие или отсутствие акций на вашем лицевом счете

Ситуация 3: Вы не помните, где приобретали акции

Это сложный случай, но решаемый:

Соберите все имеющиеся у вас документы, связанные с приобретением акций (договоры, выписки, сертификаты) Определите эмитента ценных бумаг Направьте запросы в компанию-эмитент и ее регистратора Обратитесь в крупные брокерские компании, если предполагаете, что могли приобретать акции через них Проверьте старую электронную почту на наличие сообщений от брокеров или депозитариев В крайнем случае, обратитесь в Центральный банк РФ с запросом о помощи в поиске ваших активов

Важные документы, подтверждающие ваше право собственности на акции:

Выписка по счету депо (если акции хранятся в депозитарии)

Выписка из реестра акционеров (если вы учитываетесь напрямую в реестре)

Отчеты брокера о совершенных сделках

Договор на брокерское обслуживание и депозитарный договор

Сертификаты ценных бумаг (для старых выпусков документарных акций)

Регулярно проверяйте состояние ваших активов, особенно если:

Вы меняли паспорт или другие личные данные

Происходила реорганизация компании-эмитента

Брокер менял юридическое лицо или произошло его слияние с другой компанией

Вы длительное время не совершали операции с ценными бумагами

Помните, что ответственность за отслеживание состояния ваших инвестиций лежит на вас. Регулярная проверка поможет избежать неприятных сюрпризов и потери активов.