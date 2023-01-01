Как удалить свои персональные данные из банка: пошаговая инструкция

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Для кого эта статья:

Клиенты банков, обеспокоенные вопросами безопасности своих персональных данных

Юридические и информационные специалисты, работающие в сфере защиты данных

Люди, интересующиеся курсами и обучением по защите информации и бизнес-аналитике Каждый год в России происходит около 300 000 утечек данных клиентов банков. Представьте: ваши паспортные данные, история транзакций и финансовое поведение годами хранятся в базах банка, с которым вы давно не работаете. Эти данные могут быть скомпрометированы, проданы или использованы без вашего ведома. Не позволяйте вашим личным данным становиться товаром — узнайте, как законно и эффективно очистить цифровой след в финансовых учреждениях. 🔐

Почему важно удалять персональные данные из банка

Финансовые учреждения накапливают огромные объемы ваших персональных сведений: от базовой контактной информации до истории транзакций, кредитной истории и даже поведенческих шаблонов. Даже после закрытия счета банки продолжают хранить эти данные годами, что создает несколько существенных рисков:

Возможность утечки данных при хакерских атаках

Использование ваших данных для маркетинговых кампаний без явного согласия

Продажа информации третьим лицам через партнерские программы

Несанкционированный анализ ваших финансовых привычек

Риск мошенничества и кражи личности

По статистике 2025 года, 73% россиян обеспокоены тем, как банки обрабатывают их персональные данные после прекращения обслуживания, но лишь 12% предпринимают активные меры по их удалению. 🔍

Тип данных Потенциальные риски при утечке Срок хранения в банке Паспортные данные Оформление кредитов, создание фальшивых аккаунтов До 5 лет после закрытия счета История транзакций Анализ покупательских привычек, целевая реклама До 5 лет Кредитная история Отказ в кредитах, повышенные ставки До 10 лет Биометрические данные Подделка идентификационных данных До 15 лет Контактная информация Спам, социальная инженерия Неограниченно

Александр Немов, специалист по информационной безопасности

В 2023 году ко мне обратился клиент, который закрыл счет в крупном банке еще в 2017 году. Спустя 6 лет после закрытия счета он начал получать предложения по кредитам от этого банка на свой новый номер телефона, который он никогда не предоставлял данному банку. При расследовании выяснилось, что банк сохранил его паспортные данные и периодически "обновлял" информацию через партнерские базы данных. Только после официального запроса на удаление данных и угрозы обращения в регулирующие органы банк прекратил обработку его данных и подтвердил их удаление.

Во многих случаях удаление персональных данных — не просто вопрос конфиденциальности, но и экономической безопасности. Сохраненные банком старые контактные данные могут использоваться мошенниками для социальной инженерии, когда они звонят от имени банка, с которым вы когда-то работали, и уже знают часть вашей информации, что повышает доверие к их легенде.

Законодательные основы удаления данных из банка

Ваше право требовать удаления персональных данных из банка опирается на четкую законодательную базу. В 2023-2025 годах это право существенно укрепилось благодаря обновлениям российского законодательства. 📜

Федеральный закон №152-ФЗ "О персональных данных" — ключевой закон, определяющий ваше право на удаление данных. Согласно статье 21, оператор (банк) обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные по запросу субъекта.

— ключевой закон, определяющий ваше право на удаление данных. Согласно статье 21, оператор (банк) обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные по запросу субъекта. Постановление Правительства РФ №687 — устанавливает требования к защите персональных данных при их обработке и хранении.

— устанавливает требования к защите персональных данных при их обработке и хранении. Указания Центрального Банка России — дополнительно регулируют обработку данных клиентов в финансовом секторе.

Важно понимать законные ограничения: не все данные банк может удалить, даже по вашему требованию. Согласно закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" (115-ФЗ), банк обязан хранить некоторые категории информации определенный срок независимо от ваших требований.

Категория данных Можно требовать удаления Комментарий Маркетинговые данные, согласие на рассылки Да, в любой момент Банк обязан прекратить обработку немедленно Контактная информация после закрытия счета Да, с ограничениями После установленного срока хранения (обычно 5 лет) История транзакций Частично Банк обязан хранить 5 лет согласно 115-ФЗ Идентификационные данные (паспорт) Нет Хранятся минимум 5 лет после последней операции Биометрические данные Да При отсутствии активных продуктов

В законе №152-ФЗ четко определены сроки ответа на ваш запрос. Банк обязан:

Рассмотреть запрос в течение 30 дней с момента получения

Предоставить мотивированный ответ в случае отказа

Уведомить о произведенном удалении данных

Несоблюдение банком данных требований является основанием для обращения в Роскомнадзор и может повлечь административную ответственность с наложением штрафов до 500 000 рублей. 💼

Подготовка к процедуре удаления персональных данных

Марина Соколова, юрист по защите данных

К нам обратилась клиентка, которая решила удалить свои данные из банка после неприятного инцидента — ей позвонили мошенники, точно знавшие, что у неё был кредит в этом банке три года назад. Первоначально девушка просто позвонила на горячую линию с просьбой удалить данные, но получила формальный отказ. Мы посоветовали ей сначала закрыть все продукты, включая неактивную кредитную карту, которую она забыла закрыть, а затем запросить справку о полном погашении обязательств. Только после этого мы составили юридически грамотное заявление с ссылками на конкретные статьи закона. В результате банк удалил все маркетинговые и личные данные, за исключением тех, которые подлежат обязательному хранению по закону.

Перед тем как подать заявление на удаление данных, необходимо провести тщательную подготовку. Правильные предварительные шаги повышают вероятность положительного решения банка и сокращают время процедуры. 🗂️

Обязательные подготовительные действия:

Закройте все банковские продукты — активные счета, карты, кредиты, депозиты, даже если они не используются. Банк не удалит данные клиента с действующими продуктами. Погасите все задолженности — запросите справку о полном погашении обязательств. Наличие даже минимальной задолженности (включая технический овердрафт) будет основанием для отказа. Отключите интернет-банк и мобильные приложения — убедитесь, что все сервисы дистанционного обслуживания деактивированы. Соберите подтверждающие документы: Копию паспорта

Документы, подтверждающие закрытие счетов

Справки о погашении кредитов

История коммуникаций с банком (если имеются спорные ситуации)

Непосредственно перед составлением заявления рекомендуется:

Изучить политику конфиденциальности конкретного банка — часто там указаны особые условия обработки и хранения персональных данных

Подготовить список всех категорий данных, которые вы хотите удалить (контактные данные, история операций, согласия на рассылки и т.д.)

Подготовить альтернативные контактные данные для получения ответа от банка

Идеальное время для запуска процедуры — через 1-2 месяца после закрытия последнего продукта. Это позволит банку завершить все внутренние процедуры по закрытию счетов и избежать технических задержек при обработке вашего запроса. 🕒

Пошаговая инструкция по удалению данных из банка

Грамотное выполнение всех шагов процедуры существенно повышает шансы на положительный результат. Следуйте четкому алгоритму действий, который учитывает последние изменения в практике обработки запросов банками в 2025 году. 📝

Составление официального запроса Укажите полное юридическое наименование банка и данные руководителя

Четко сформулируйте требование об удалении персональных данных

Перечислите категории данных, которые подлежат удалению

Сошлитесь на статью 21 ФЗ-152 «О персональных данных»

Укажите свои идентификационные данные (ФИО, паспортные данные, номер клиента) Подача заявления Лично в отделении банка (предпочтительно) — получите отметку о принятии на вашей копии

Заказным письмом с уведомлением о вручении — сохраните квитанцию и уведомление

Через электронные каналы связи — только если банк официально поддерживает такой способ Контроль обработки запроса Зафиксируйте дату подачи заявления (банк должен ответить в течение 30 дней)

Через 10-15 дней уточните статус рассмотрения вашего запроса

Сохраняйте все коммуникации с банком (номера обращений, ФИО сотрудников) Получение и анализ ответа Внимательно проверьте, какие данные банк согласился удалить, а какие нет

Убедитесь, что банк предоставил мотивированное обоснование в случае частичного удаления

Запросите письменное подтверждение удаления данных Проверка результатов Через 1-2 месяца запросите в банке информацию обо всех ваших данных, которые банк продолжает хранить

Убедитесь в отсутствии маркетинговых коммуникаций от банка

Примерный шаблон заявления на удаление персональных данных:

В [Полное наименование банка] От: [Ваши ФИО] Паспорт: [серия, номер] Выдан: [кем, когда] Адрес: [ваш адрес] Контактный телефон: [номер телефона]

ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении обработки и удалении персональных данных

Я, [ФИО], являлся(-лась) клиентом [Наименование банка] до [дата закрытия последнего продукта]. В настоящее время все мои счета и банковские продукты закрыты, обязательства перед банком исполнены в полном объеме.

На основании статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" требую прекратить обработку и уничтожить мои персональные данные, включая, но не ограничиваясь:

контактную информацию (адрес, телефон, email)

историю обращений в банк

маркетинговые данные

сведения о предпочтениях и интересах

биометрические данные (если имеются)

Прошу предоставить письменное подтверждение удаления указанных данных в течение 30 дней с даты получения настоящего заявления.

Дата: [дата] Подпись: [подпись]

Важно сохранять деловой и аргументированный тон на протяжении всей коммуникации с банком. Агрессивная позиция или ультимативные требования часто приводят к формальным отказам и затягиванию процесса. 🧠

Что делать, если банк отказывается удалять данные

Получение отказа — еще не конец процедуры. Банки нередко отклоняют первичные запросы, рассчитывая на то, что клиент не будет предпринимать дальнейших действий. На этой стадии важны последовательность и знание законодательных механизмов защиты своих прав. 🛡️

Если вы получили отказ, проанализируйте его обоснованность:

Законные основания для отказа:

Наличие активных продуктов или неисполненных обязательств

Требование законодательства о сохранении данных (115-ФЗ, налоговое законодательство)

Наличие судебных разбирательств с банком

Неправомерные основания для отказа:

"Внутренняя политика банка" без ссылки на нормативные акты

Технические сложности с удалением

Отсутствие мотивированного объяснения

Требование предоставить дополнительные документы, не предусмотренные законом

План действий при получении необоснованного отказа:

Подача претензии Направьте официальную претензию на имя руководителя банка

Укажите на незаконность отказа с ссылками на конкретные статьи закона

Установите срок для ответа — 10 рабочих дней Обращение к вышестоящим инстанциям Роскомнадзор — через официальный портал с приложением всей переписки с банком

Центральный банк РФ — через интернет-приемную с подробным описанием ситуации

Прокуратура — при наличии грубых нарушений ваших прав Подготовка к суду Соберите всю переписку и доказательства попыток досудебного урегулирования

Рассмотрите возможность обращения к юристу, специализирующемуся на защите персональных данных

Подготовьте исковое заявление с требованием удалить данные и компенсировать моральный вред

Статистика показывает, что около 65% отказов банков пересматриваются после обращения клиента в регулирующие органы, и лишь 15% дел доходят до суда. 📊

Типичные ошибки при обжаловании отказа:

Упор только на эмоциональные аргументы вместо юридических

Обращение в регулирующие органы без предварительной претензии в банк

Отсутствие документальных доказательств коммуникации с банком

Требование удалить абсолютно все данные без учета законных ограничений

Важно помнить, что банки пересматривают решения в пользу клиента, если видят его юридическую подготовленность и готовность идти до конца. Настойчивость и следование правовым процедурам — ключевые факторы успеха в споре с финансовым учреждением. 💪