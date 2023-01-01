Как торговать в лонг: пошаговая инструкция и стратегии для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие трейдеры, желающие освоить базовые принципы торговли

Опытные трейдеры, ищущие стратегии для улучшения своих результатов

Инвесторы, интересующиеся актуальными инструментами и методами анализа рынка в 2025 году Торговля в лонг — основополагающая концепция, с которой начинается путь практически каждого трейдера. Она кажется интуитивно понятной: купи дешевле, продай дороже. Однако между этой простой формулой и стабильной прибылью лежит целый мир стратегий, инструментов и подводных камней. В 2025 году, когда волатильность на рынках достигла новых максимумов, а искусственный интеллект трансформирует методы анализа, умение эффективно открывать длинные позиции становится не просто полезным навыком, а необходимым условием выживания в мире трейдинга. 📈 Готовы разобраться, как делать это профессионально?

Что такое лонг-позиция и когда её открывать

Лонг-позиция (от англ. long position) — это покупка финансового инструмента с расчётом на рост его стоимости. Проще говоря, вы покупаете актив сегодня и планируете продать его в будущем по более высокой цене. Это классический принцип "купи дешевле, продай дороже", который лежит в основе большей части инвестиционных стратегий.

В отличие от короткой позиции (шорт), где трейдер зарабатывает на падении, лонг-трейдеры — оптимисты рынка, которые голосуют своими деньгами за рост. Когда опытные трейдеры говорят, что они "быки" по определённому активу, они имеют в виду именно намерение торговать его в лонг.

Артём Ворошилов, старший портфельный управляющий В 2023 году ко мне обратился клиент, молодой IT-специалист, который получил бонус в размере $10,000 и хотел инвестировать в акции технологического сектора. Он был уверен в долгосрочном потенциале искусственного интеллекта, но боялся войти в рынок "на высоких уровнях". После анализа его финансовых целей, мы разработали стратегию поэтапного входа в лонг по акциям ключевых компаний сектора. Вместо единовременной инвестиции всей суммы, мы разбили капитал на части и входили в рынок на протяжении 6 месяцев. К середине 2024 года его позиции выросли на 31%, несмотря на несколько коррекций рынка. Ключевым фактором успеха стало не идеальное "угадывание дна", а дисциплинированный подход к открытию позиций с чётким пониманием долгосрочной перспективы.

Когда же стоит открывать лонг-позицию? Опытные трейдеры ориентируются на комбинацию следующих факторов:

Технические сигналы — формирование трендовых паттернов, пробой ключевых уровней сопротивления, благоприятные значения технических индикаторов;

— формирование трендовых паттернов, пробой ключевых уровней сопротивления, благоприятные значения технических индикаторов; Фундаментальные факторы — сильные финансовые показатели компании, перспективный сектор экономики, благоприятная макроэкономическая ситуация;

— сильные финансовые показатели компании, перспективный сектор экономики, благоприятная макроэкономическая ситуация; Рыночное настроение — общая восходящая динамика рынка (бычий тренд), повышенный интерес институциональных инвесторов;

— общая восходящая динамика рынка (бычий тренд), повышенный интерес институциональных инвесторов; Сезонные факторы — статистически благоприятные периоды для определенных активов.

Критерий для открытия лонга Начинающим трейдерам Опытным трейдерам Временной горизонт Среднесрочный (недели/месяцы) Любой (от внутридневного до многолетнего) Размер позиции Не более 5-10% капитала на одну позицию В зависимости от стратегии и риск-профиля Необходимые индикаторы Базовые (SMA, RSI, MACD) Комплексные системы и собственные алгоритмы Принятие решения Подтверждение от нескольких сигналов Часто на основе опережающих индикаторов

Важно помнить: открытие лонг-позиции — это не просто механическое действие, а взвешенное решение, основанное на анализе и управлении рисками. В 2025 году трейдеры, показывающие стабильные результаты, уделяют больше внимания не поиску "идеальной точки входа", а созданию системы управления позициями, которая защищает капитал и максимизирует прибыль. 🧠

Инструменты для торговли в лонг на разных рынках

Торговля в лонг возможна практически на любом финансовом рынке, но каждая площадка предлагает свои уникальные инструменты и особенности. Выбор правильного инструмента напрямую влияет на потенциальную доходность, риски и стратегические возможности трейдера.

Фондовый рынок — классический вариант для лонг-позиций через покупку акций, ETF (биржевых инвестиционных фондов) или облигаций;

— классический вариант для лонг-позиций через покупку акций, ETF (биржевых инвестиционных фондов) или облигаций; Фьючерсный рынок — торговля контрактами на будущую поставку актива с использованием кредитного плеча;

— торговля контрактами на будущую поставку актива с использованием кредитного плеча; Форекс — покупка одной валюты за другую в надежде на укрепление первой;

— покупка одной валюты за другую в надежде на укрепление первой; Криптовалюты — приобретение цифровых активов с высокой волатильностью и потенциалом роста;

— приобретение цифровых активов с высокой волатильностью и потенциалом роста; Опционы — покупка колл-опционов для получения права на приобретение актива по фиксированной цене.

В 2025 году особую популярность среди профессиональных трейдеров получили фьючерсные микроконтракты, позволяющие точнее дозировать риск, и ETF со встроенными стратегиями хеджирования. Эти инструменты сочетают доступность для розничных инвесторов с возможностями, ранее доступными только институциональным игрокам.

Инструмент Кредитное плечо Ликвидность Стратегические возможности Подходит для Акции 1:1 – 1:3 Высокая Дивиденды, права акционера Долгосрочных инвесторов Фьючерсы 1:5 – 1:20 Средняя-высокая Хеджирование, арбитраж Активных трейдеров Валютные пары 1:30 – 1:500 Очень высокая 24/5 торговля, керри-трейд Скальперов, дневных трейдеров Криптовалюты 1:1 – 1:125 Средняя Стейкинг, DeFi-протоколы Высокорисковых спекулянтов Опционы Переменное Низкая-средняя Сложные структурные стратегии Опытных трейдеров

Маржинальная торговля — ещё один мощный инструмент для лонг-позиций, позволяющий увеличить размер инвестиции за счёт заёмных средств. Однако она требует особой осторожности, поскольку усиливает не только потенциальную прибыль, но и возможные убытки. В 2025 году регуляторы ужесточили требования к маржинальной торговле, что сделало её более безопасной, но менее доступной для начинающих.

При выборе инструментов для торговли в лонг необходимо учитывать следующие критерии:

Волатильность — насколько сильно колеблется цена актива;

— насколько сильно колеблется цена актива; Ликвидность — возможность быстро закрыть позицию без существенного влияния на цену;

— возможность быстро закрыть позицию без существенного влияния на цену; Комиссии и спреды — транзакционные издержки, которые могут существенно влиять на итоговую рентабельность;

— транзакционные издержки, которые могут существенно влиять на итоговую рентабельность; Доступность аналитики — наличие качественных исследований и данных по инструменту;

— наличие качественных исследований и данных по инструменту; Налоговый режим — особенности налогообложения операций с конкретным типом актива в вашей юрисдикции.

Пошаговая инструкция открытия лонг-позиции

Успешное открытие лонг-позиции требует систематического подхода и четкого плана действий. Независимо от выбранного рынка и инструмента, алгоритм принятия решений и выполнения операций остается схожим. Рассмотрим пошаговую инструкцию, адаптированную под реалии 2025 года с учетом современных технологий и рыночных условий.

Шаг 1: Анализ рынка и выбор актива

Проведите макроэкономический анализ (отслеживайте решения центральных банков, экономические индикаторы, рыночные тренды)

Определите сектора экономики с наибольшим потенциалом роста

Отберите 3-5 конкретных активов для детального анализа

Проверьте ликвидность и торговые объемы выбранных инструментов

Шаг 2: Технический и фундаментальный анализ

Изучите графики цен и определите текущий тренд (используйте многокадровый анализ)

Примените технические индикаторы (RSI, MACD, Bollinger Bands, скользящие средние)

Для акций: проанализируйте финансовую отчетность, мультипликаторы (P/E, P/S, EV/EBITDA)

Для валют и сырьевых товаров: исследуйте факторы спроса и предложения

Проверьте корпоративный календарь на наличие предстоящих событий (отчеты, дивиденды)

Шаг 3: Определение точки входа

Определите ключевые уровни поддержки и сопротивления

Выявите оптимальные ценовые зоны для входа

Рассмотрите использование лимитных ордеров для более точного входа

Учитывайте рыночную волатильность и время торговой сессии

Шаг 4: Оценка и управление рисками

Определите максимальный допустимый риск на позицию (не более 1-2% от капитала)

Рассчитайте стоп-лосс на основе технических уровней и волатильности актива

Вычислите размер позиции, который соответствует вашему риск-профилю

Рассмотрите необходимость хеджирования позиции

Шаг 5: Выполнение ордера и открытие позиции

Войдите в торговый терминал и выберите нужный инструмент

Укажите тип ордера (рыночный или лимитный)

Введите размер позиции, согласно расчетам из шага 4

Установите стоп-лосс и тейк-профит (или используйте трейлинг-стоп)

Подтвердите и отправьте ордер

Шаг 6: Мониторинг и управление открытой позицией

Ведите торговый журнал с подробностями каждой позиции

Регулярно пересматривайте ваши ордера стоп-лосс и тейк-профит

Рассмотрите возможность частичного закрытия позиции при достижении промежуточных целей

Следите за новостным фоном и изменениями фундаментальных показателей

Максим Березин, трейдер-наставник В прошлом году я работал с группой учеников, среди которых был Дмитрий — программист, решивший освоить трейдинг. На одном из занятий мы разбирали процесс открытия лонг-позиции по акциям технологического сектора. Дмитрий выбрал для анализа акции компании-производителя полупроводников, провел тщательный анализ и определил точку входа. Однако в день запланированной сделки вышли негативные макроэкономические данные, и рынок начал снижаться. Вместо того чтобы следовать первоначальному плану, Дмитрий запаниковал и решил "поймать падающий нож", открыв позицию раньше намеченной точки входа. Результат — акция продолжила падение, и стоп-лосс сработал с максимальным убытком. Мы провели детальный разбор ошибок и модифицировали его торговый план, добавив четкие правила поведения приUnexpected рыночных движениях. Через месяц подобная ситуация повторилась, но на этот раз Дмитрий придерживался плана, дождался достижения определенного уровня поддержки, подтверждения от технических индикаторов и только потом открыл позицию. Эта сделка принесла ему прибыль в 12%.

При открытии лонг-позиций в 2025 году особое значение приобретают автоматизированные системы контроля риска. Многие брокерские платформы теперь предлагают инструменты, которые автоматически корректируют параметры ордеров в зависимости от рыночной волатильности и активности торгов. Использование таких систем позволяет трейдерам более эффективно управлять своими позициями даже в периоды высокой рыночной турбулентности. 🔒

Основные стратегии для успешной торговли в лонг

Стратегический подход к торговле в лонг отличает профессиональных трейдеров от случайных спекулянтов. В 2025 году, когда алгоритмическая торговля составляет более 70% рыночного объема, особенно важно иметь четкий план действий, основанный на проверенных стратегиях. Рассмотрим наиболее эффективные подходы для различных типов трейдеров и рыночных условий.

1. Прорыв уровня (Breakout Strategy) Стратегия предполагает открытие лонг-позиции после пробития ценой важного уровня сопротивления. Успешный прорыв часто сопровождается увеличением объема торгов и может сигнализировать о начале нового восходящего тренда.

Ключевые элементы: идентификация значимых ценовых уровней, подтверждение прорыва объемом, фильтрация ложных прорывов

идентификация значимых ценовых уровней, подтверждение прорыва объемом, фильтрация ложных прорывов Оптимальные инструменты: акции с высокой ликвидностью, фьючерсы на индексы

акции с высокой ликвидностью, фьючерсы на индексы Особенности применения в 2025: использование алгоритмов машинного обучения для определения вероятности успешного прорыва

2. Торговля на отскоке (Pullback Trading) Эта стратегия предполагает вход в лонг после временной коррекции цены в рамках доминирующего восходящего тренда. Покупка происходит, когда актив "отскакивает" от уровня поддержки или ключевой технической линии (например, от скользящей средней).

Ключевые элементы: подтверждение силы тренда, определение зон поддержки, индикаторы перепроданности

подтверждение силы тренда, определение зон поддержки, индикаторы перепроданности Оптимальные инструменты: акции "голубых фишек", ETF на основные индексы

акции "голубых фишек", ETF на основные индексы Особенности применения в 2025: комбинация с анализом настроений в социальных медиа для оценки силы отскока

3. Позиционная торговля на основе фундаментального анализа Долгосрочный подход, при котором лонг-позиции открываются на основе фундаментальной недооценки актива. Трейдер анализирует финансовые показатели, конкурентные преимущества компании и отраслевые тренды.

Ключевые элементы: оценка справедливой стоимости, анализ финансовой устойчивости, изучение перспектив роста

оценка справедливой стоимости, анализ финансовой устойчивости, изучение перспектив роста Оптимальные инструменты: акции компаний с предсказуемыми денежными потоками

акции компаний с предсказуемыми денежными потоками Особенности применения в 2025: использование альтернативных данных (спутниковые снимки, данные IoT) для опережающей оценки

4. Торговля по паттернам свечного анализа Стратегия основана на распознавании специфических формаций на графиках японских свечей, которые исторически ассоциируются с высокой вероятностью роста цены.

Ключевые элементы: определение паттернов разворота и продолжения тренда, учет объемов, контекстный анализ

определение паттернов разворота и продолжения тренда, учет объемов, контекстный анализ Оптимальные инструменты: валютные пары, фьючерсы с высокой ликвидностью

валютные пары, фьючерсы с высокой ликвидностью Особенности применения в 2025: нейросетевой анализ формирования паттернов в реальном времени

5. Стратегия следования за трендом применительно к лонг-позициям Этот подход фокусируется на определении доминирующего восходящего тренда и открытии лонг-позиции в направлении этого тренда после подтверждения его силы и устойчивости.

Ключевые элементы: определение направления и силы тренда, использование системы скользящих средних

определение направления и силы тренда, использование системы скользящих средних Оптимальные инструменты: любые активы с выраженной трендовой динамикой

любые активы с выраженной трендовой динамикой Особенности применения в 2025: адаптивные индикаторы, учитывающие изменение рыночной волатильности

При выборе стратегии учитывайте не только рыночные условия, но и ваш личный психологический профиль. Некоторые стратегии требуют терпения и способности выдерживать долгие периоды неопределенности, другие — быстрой реакции и умения принимать решения под давлением. 🧠

Важно помнить, что в современных условиях мало просто выбрать стратегию — необходимо адаптировать её к меняющимся рыночным реалиям. Бычий рынок 2025 года характеризуется более короткими циклами и более резкими коррекциями, что требует тонкой настройки традиционных стратегий.

Распространенные ошибки новичков при входе в лонг

Даже имея доступ к лучшим обучающим материалам и торговым платформам, начинающие трейдеры часто совершают одни и те же ошибки при открытии лонг-позиций. Понимание этих распространенных заблуждений и ловушек поможет вам избежать дорогостоящих уроков и ускорит путь к профессиональному трейдингу. 🚫

1. Отсутствие четкого торгового плана Многие новички входят в позицию импульсивно, без предварительного анализа и определения критериев входа/выхода. Торговля "на ощущениях" или на основе случайных рекомендаций в интернете — прямой путь к убыткам.

Как избежать: создайте детальный торговый план для каждой сделки, включающий точку входа, стоп-лосс, тейк-профит и размер позиции

создайте детальный торговый план для каждой сделки, включающий точку входа, стоп-лосс, тейк-профит и размер позиции Последствия ошибки: хаотичная торговля, эмоциональные решения, непредсказуемые результаты

2. Игнорирование стоп-лоссов Вера в то, что "акции всегда восстанавливаются" или нежелание фиксировать убыток приводят к тому, что небольшие потери превращаются в катастрофические. Особенно опасно это стало в 2025 году, когда скорость движения рынков значительно возросла.

Как избежать: всегда устанавливайте стоп-лосс перед входом в позицию, никогда не убирайте и не отодвигайте его из-за эмоций

всегда устанавливайте стоп-лосс перед входом в позицию, никогда не убирайте и не отодвигайте его из-за эмоций Последствия ошибки: потеря значительной части капитала, психологическая травма, длительное восстановление счета

3. Чрезмерное использование кредитного плеча Маржинальная торговля усиливает как прибыль, так и убытки. Новички часто открывают позиции с максимально доступным плечом, не осознавая связанных с этим рисков.

Как избежать: начинайте с минимального плеча или без него, постепенно увеличивайте его только после демонстрации стабильных результатов

начинайте с минимального плеча или без него, постепенно увеличивайте его только после демонстрации стабильных результатов Последствия ошибки: маржин-колл, принудительное закрытие позиций, быстрое исчерпание капитала

4. Выбор низколиквидных инструментов Новички часто привлекаются "дешевыми" акциями или экзотическими инструментами, не учитывая проблемы с ликвидностью, которые могут возникнуть при необходимости быстро закрыть позицию.

Как избежать: торгуйте инструментами с высоким объемом торгов и узким спредом, особенно на начальных этапах

торгуйте инструментами с высоким объемом торгов и узким спредом, особенно на начальных этапах Последствия ошибки: сложности с выходом из позиции, дополнительные потери из-за проскальзывания

5. Пренебрежение корреляцией активов Открытие множества лонг-позиций в сильно коррелированных активах создает иллюзию диверсификации, но на самом деле значительно увеличивает риск.

Как избежать: изучайте корреляцию между активами в вашем портфеле, стремитесь к настоящей диверсификации

изучайте корреляцию между активами в вашем портфеле, стремитесь к настоящей диверсификации Последствия ошибки: синхронные убытки по всем позициям при неблагоприятном рыночном движении

6. "Усреднение вниз" без стратегии Докупка актива по мере снижения его стоимости без четкого плана и ограничения рисков может превратить небольшую убыточную позицию в катастрофическую.

Как избежать: если используете стратегию усреднения, заранее определяйте конкретные уровни для дополнительных покупок и максимальный размер итоговой позиции

если используете стратегию усреднения, заранее определяйте конкретные уровни для дополнительных покупок и максимальный размер итоговой позиции Последствия ошибки: чрезмерная концентрация капитала в одном активе, потенциально неограниченные убытки

7. Торговля против тренда Попытки купить актив, находящийся в явном нисходящем тренде, часто основаны на ошибочной вере в то, что цена "уже достаточно упала".

Как избежать: научитесь определять направление тренда и открывайте лонг-позиции преимущественно на бычьих рынках или после формирования признаков разворота

научитесь определять направление тренда и открывайте лонг-позиции преимущественно на бычьих рынках или после формирования признаков разворота Последствия ошибки: серия убыточных сделок, борьба против рыночной инерции

8. Информационная перегрузка Анализ слишком большого количества индикаторов, графиков и новостей часто приводит к "параличу анализа" и нерешительности или, наоборот, к хаотичной торговле.

Как избежать: ограничьте набор используемых инструментов анализа, фокусируйтесь на 2-3 ключевых индикаторах и временных рамках

ограничьте набор используемых инструментов анализа, фокусируйтесь на 2-3 ключевых индикаторах и временных рамках Последствия ошибки: противоречивые сигналы, замедленное принятие решений, упущенные возможности

Осознание этих распространенных ошибок — первый шаг к их преодолению. Помните, что даже опытные трейдеры постоянно работают над совершенствованием своего подхода к рынку. В 2025 году успех в торговле определяется не только техническими знаниями, но и психологической дисциплиной, которая позволяет последовательно применять эти знания в реальных рыночных условиях. 📊