Как создать и использовать QR код для денежных переводов: инструкция

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Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы бизнеса, интересующиеся внедрением QR-платежей

Обычные пользователи, желающие узнать о современных способах проведения финансовых операций

Специалисты и студенты, интересующиеся финансами и финтех-технологиями QR-коды совершили революцию в сфере финансовых транзакций, превратив денежные переводы из утомительной процедуры с длинными реквизитами в мгновенную операцию через смартфон. По данным 2025 года, уже 78% банковских клиентов регулярно используют QR-платежи из-за их молниеносной скорости и безопасности. Независимо от того, нужно ли вам разделить счет в ресторане, принять оплату в своем магазине или получить перевод от друга – QR-технология решает эти задачи одним взмахом камеры 📱. Готовы узнать, как эта технология может превратить ваши финансовые операции в процесс, занимающий секунды вместо минут?

Что такое QR код для денежных переводов и как он работает

QR код для денежных переводов – это двухмерный графический код, содержащий зашифрованную финансовую информацию: номер счета, банковские реквизиты, сумму перевода и иногда назначение платежа. По сути, это цифровой чек, который можно мгновенно сканировать камерой смартфона, избегая ручного ввода данных и связанных с этим ошибок.

Технически QR-код (Quick Response – быстрый отклик) работает по принципу матрицы данных. При сканировании чёрно-белых квадратиков банковское приложение дешифрует заложенную информацию и автоматически заполняет платежную форму. Вам остается только подтвердить операцию 💳.

Антон Верещагин, финансовый технолог В 2023 году мы проводили исследование скорости финансовых операций среди 5000 пользователей разных возрастов. Результаты поразили даже нас: средний перевод через QR занимал 8 секунд, тогда как ручной ввод реквизитов – почти 2 минуты. Самое интересное, что в группе пользователей старше 55 лет разница была еще более драматичной – около 4 минут против 12 секунд. Именно тогда я понял, насколько радикально эта технология меняет повседневные финансовые операции для всех демографических групп.

Существуют два основных типа QR-кодов для финансовых транзакций:

Статические QR-коды – содержат постоянные данные получателя платежа (номер счета, банковские реквизиты). Используются для многократных переводов. Удобны для регулярного сбора средств.

– содержат постоянные данные получателя платежа (номер счета, банковские реквизиты). Используются для многократных переводов. Удобны для регулярного сбора средств. Динамические QR-коды – формируются для конкретной транзакции и включают не только реквизиты, но и сумму, назначение платежа. Часто имеют срок действия и используются всего один раз.

Параметр Статический QR-код Динамический QR-код Срок действия Бессрочный Ограниченный (обычно от нескольких минут до суток) Сумма платежа Определяется плательщиком Фиксированная, заложена в код Отслеживание Сложно отследить конкретные платежи Каждый платеж точно идентифицируется Применение Личные переводы, малый бизнес Розничная торговля, выставление счетов

Процесс работы QR-платежа выглядит так:

Получатель платежа генерирует QR-код через банковское приложение Отправитель сканирует код камерой своего смартфона Приложение автоматически считывает закодированную информацию Отправитель проверяет сумму и детали платежа После подтверждения деньги мгновенно отправляются получателю

Согласно отчету Центрального Банка за 2025 год, ежедневно в России совершается более 15 миллионов переводов с использованием QR-технологий, что составляет примерно 42% от всех межбанковских транзакций частных лиц. Эта тенденция продолжает расти на 18-20% ежегодно 📊.

Создание QR кода для переводов в популярных банковских приложениях

Создать QR-код для получения денег можно практически в любом современном банковском приложении. Процедура интуитивно понятна и занимает буквально несколько тапов. Рассмотрим, как это работает в популярных российских банках в 2025 году.

Банк/Платежная система Раздел приложения Особенности Лимиты на перевод (2025) Сбер «Платежи» → «QR-код» Возможность добавить назначение и срок действия До 300 000 ₽/день Тинькофф «Платежи» → «Запросить деньги» Интеграция с мессенджерами До 500 000 ₽/день ВТБ «Переводы» → «По QR-коду» Привязка к конкретному счету До 250 000 ₽/день Система быстрых платежей Зависит от банка-участника Единый стандарт для всех банков-участников До 1 000 000 ₽/день*

*Лимит зависит от конкретного банка и может быть ниже.

Пошаговая инструкция создания QR-кода на примере Сбера:

Откройте приложение банка и авторизуйтесь Перейдите в раздел «Платежи» или «Переводы» Найдите пункт «QR-код» или «Запросить деньги по QR» Выберите счет для зачисления средств Укажите сумму (если создаете динамический код) или оставьте поле пустым При необходимости добавьте комментарий или назначение платежа Нажмите «Создать код»

Полученный QR-код можно сохранить как изображение, распечатать или сразу показать отправителю для сканирования 📲.

Елена Краснова, финтех-консультант Недавно работала с сетью кофеен, где внедрили систему оплаты через QR. Владелец бизнеса сомневался в технологии, считая ее сложной для персонала. Мы распечатали статические QR-коды и разместили их на кассах. В первый же день стало очевидно – баристы справляются без проблем, даже наоборот, очереди двигаются быстрее. Через месяц 40% всех платежей проходили через QR, а спустя квартал – уже 65%. Показательно, что самыми активными пользователями стали не миллениалы, как мы ожидали, а люди 45+, которые раньше платили только наличными. Они оценили, что не нужно доставать и считать деньги, а чаевые можно оставить точно, а не "сколько есть мелочи".

При использовании Системы быстрых платежей (СБП) для создания QR существует дополнительное преимущество – возможность получать деньги на счет в любом банке-участнике системы, независимо от того, в каком банке обслуживается отправитель. Это особенно актуально для предпринимателей, желающих минимизировать комиссии за эквайринг.

Для бизнеса доступны расширенные возможности по генерации QR-кодов:

Интеграция с кассовыми аппаратами и терминалами

Массовая генерация кодов для разных товаров и услуг

Аналитика платежей, проведенных через QR

Программы лояльности с использованием QR-технологий

Важно помнить, что сгенерированный статический код сохраняет актуальность до тех пор, пока действительны указанные в нем реквизиты. При смене номера счета или банка необходимо создать новый код 🔄.

Сканирование и отправка денег через QR код: пошаговая инструкция

Процесс отправки денег через QR-код максимально упрощен разработчиками банковских приложений. Фактически, это один из самых быстрых способов перевода средств, существующих на 2025 год. Рассмотрим детальную инструкцию для отправителя платежа 🔍.

Универсальный алгоритм отправки денег через QR-код:

Откройте банковское приложение и авторизуйтесь Найдите функцию сканирования QR-кода (обычно это кнопка на главном экране или в разделе "Платежи"/"Переводы") Разрешите приложению доступ к камере, если запрашивается Наведите камеру на QR-код получателя, удерживая смартфон на расстоянии 15-20 см от кода После успешного распознавания автоматически откроется форма платежа с заполненными реквизитами Проверьте данные получателя и сумму перевода При необходимости добавьте комментарий к платежу Подтвердите операцию (обычно через пин-код, отпечаток пальца или Face ID)

В случае если QR-код статический (без предустановленной суммы), вам потребуется самостоятельно ввести сумму перевода. Если QR-код динамический, сумма уже будет указана в форме платежа.

Особенности сканирования QR через разные системы:

Через банковские приложения – наиболее распространенный способ, обеспечивающий перевод внутри одного банка или через СБП

– наиболее распространенный способ, обеспечивающий перевод внутри одного банка или через СБП Через приложение СБП – позволяет переводить между счетами разных банков с минимальными комиссиями

– позволяет переводить между счетами разных банков с минимальными комиссиями Через платежные агрегаторы – предоставляет дополнительные опции для интернет-магазинов и онлайн-бизнеса

– предоставляет дополнительные опции для интернет-магазинов и онлайн-бизнеса Через мессенджеры с финтех-функциями – интегрирует платежи в коммуникационные платформы

В ситуациях, когда сканирование затруднено (например, при низком освещении или плохом качестве изображения QR-кода), можно воспользоваться альтернативными методами:

Попросить получателя отправить QR-код в виде изображения и загрузить его из галереи Использовать функцию распознавания QR из сохраненных фотографий (доступна в большинстве банковских приложений) В некоторых приложениях доступна опция ввода текстового кода, который дублирует информацию QR

При осуществлении международных переводов через QR-коды нужно учитывать, что не все страны используют одинаковые стандарты. Например, китайская система AliPay и российская СБП технически несовместимы напрямую, что может потребовать использования платежных шлюзов 🌐.

После завершения транзакции рекомендуется:

Сохранить чек или скриншот подтверждения платежа

Проверить списание средств в истории операций

Удостовериться, что получатель получил деньги (особенно при крупных суммах)

Согласно статистике Ассоциации финтех-компаний за 2025 год, среднее время от сканирования QR-кода до завершения перевода составляет 11,2 секунды, что в 8,5 раз быстрее, чем при ручном вводе реквизитов.

Преимущества QR кодов для бизнеса и частных переводов

QR-коды произвели настоящую революцию в финансовых транзакциях, предлагая существенные преимущества как для коммерческих структур, так и для обычных пользователей. Рассмотрим, какие конкретные выгоды приносит эта технология в 2025 году 💼.

Для бизнеса:

Снижение комиссий за эквайринг – в среднем комиссия за QR-платежи через СБП составляет 0,4-0,7%, что в 3-4 раза ниже стандартных ставок по банковским картам

– в среднем комиссия за QR-платежи через СБП составляет 0,4-0,7%, что в 3-4 раза ниже стандартных ставок по банковским картам Отсутствие необходимости в дорогостоящем оборудовании – для приема платежей достаточно смартфона или недорогого принтера для печати кодов

– для приема платежей достаточно смартфона или недорогого принтера для печати кодов Ускорение обслуживания клиентов – среднее время на проведение оплаты сокращается до 10-15 секунд

– среднее время на проведение оплаты сокращается до 10-15 секунд Снижение операционных рисков – минимизация человеческого фактора при вводе данных

– минимизация человеческого фактора при вводе данных Аналитика платежей – возможность отслеживать каждую транзакцию в реальном времени

– возможность отслеживать каждую транзакцию в реальном времени Интеграция с CRM и учетными системами – автоматизация бухгалтерии и клиентской аналитики

По данным исследования платежного рынка за 2025 год, микро- и малые предприятия, внедрившие QR-платежи, фиксируют рост среднего чека на 12-18% и сокращение расходов на эквайринг до 70%.

Для частных лиц:

Мгновенный перевод без ввода реквизитов – исключение ошибок при вводе номера карты или счета

– исключение ошибок при вводе номера карты или счета Безопасность личных данных – реквизиты не озвучиваются вслух и не передаются напрямую

– реквизиты не озвучиваются вслух и не передаются напрямую Удобство разделения счетов – простой способ собрать деньги на общий подарок или оплатить групповой заказ

– простой способ собрать деньги на общий подарок или оплатить групповой заказ Отсутствие географических ограничений – код работает одинаково как при личной встрече, так и при дистанционном взаимодействии

– код работает одинаково как при личной встрече, так и при дистанционном взаимодействии Экономия времени – нет необходимости диктовать и проверять длинные номера карт

– нет необходимости диктовать и проверять длинные номера карт Универсальность – совместимость с большинством банковских систем через СБП

Параметр Традиционный банковский перевод Карточный перевод QR-платёж Время на отправку 3-7 минут 1-2 минуты 10-15 секунд Вероятность ошибки при вводе Высокая Средняя Минимальная Комиссия (2025) 0,5-2% или фиксированная 0-1,5% 0-0,7% Требуемый ввод данных ФИО, счет, БИК, банк Номер карты, иногда срок и CVV Не требуется (только сканирование) Скорость зачисления От часов до 3 дней Несколько минут Мгновенно

Особенно заметны преимущества QR-кодов в следующих сценариях:

Благотворительные сборы – удобный способ собирать пожертвования без специального оборудования

– удобный способ собирать пожертвования без специального оборудования Уличная торговля и фермерские рынки – альтернатива наличным без затрат на терминалы

– альтернатива наличным без затрат на терминалы Службы доставки – возможность оплаты при получении без наличных и карт

– возможность оплаты при получении без наличных и карт Транспортные услуги – быстрая оплата проезда в такси и общественном транспорте

– быстрая оплата проезда в такси и общественном транспорте Сфера услуг (салоны красоты, ремонтные мастерские) – удобный способ принимать оплату и чаевые

Экономический эффект от внедрения QR-платежей в масштабах страны выражается в ежегодной экономии около 15 миллиардов рублей за счет сокращения издержек на обработку наличных и комиссионных расходов предприятий 📊.

Безопасность при использовании QR кодов для финансовых операций

При всех преимуществах QR-кодов для денежных переводов необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности. В 2025 году финансовые QR-коды обладают высоким уровнем защиты, однако пользователям следует соблюдать определенные меры предосторожности 🔐.

QR-коды сами по себе безопасны, так как содержат только платежные реквизиты и не хранят конфиденциальную информацию вроде паролей или PIN-кодов. Тем не менее, существуют потенциальные риски:

Подмена QR-кода – злоумышленники могут заменить легитимный код на мошеннический

– злоумышленники могут заменить легитимный код на мошеннический Фишинг через QR – код может вести на поддельный сайт, имитирующий платежный шлюз

– код может вести на поддельный сайт, имитирующий платежный шлюз Коды со встроенными вредоносными ссылками – могут запускать вредоносное ПО на устройстве

– могут запускать вредоносное ПО на устройстве "Пустые" коды – не содержат реальных платежных данных, но создают видимость успешного перевода

Для защиты от подобных угроз рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности:

Используйте только официальные банковские приложения для сканирования QR-кодов, а не сторонние сканеры Проверяйте детали платежа перед подтверждением – имя получателя, сумму, назначение Сканируйте QR-коды только из надежных источников – избегайте случайных кодов в общественных местах Обращайте внимание на признаки подделки – наклейки поверх оригинальных кодов, нечеткую печать Настройте лимиты на переводы в вашем банковском приложении Включите двухфакторную аутентификацию для подтверждения платежей Регулярно просматривайте историю операций для выявления несанкционированных транзакций

Алексей Строганов, специалист по кибербезопасности в финтех-секторе Год назад расследовал случай, когда через QR-мошенничество клиенты крупного кафе теряли деньги. Схема оказалась простой: в заведении были распечатанные коды для оплаты и чаевых, но злоумышленники незаметно заменили их своими. Технически коды работали отлично – деньги благополучно уходили, только не на счет кафе, а мошенникам. Обнаружилось это случайно, когда одна из официанток решила проверить поступление своих чаевых. После этого случая мы разработали систему верификации корпоративных QR-кодов, включающую голографические элементы и уникальные визуальные маркеры в дизайне. За последующие 6 месяцев успешных подмен в заведениях с этой системой не зафиксировано.

Банки и платежные системы со своей стороны также внедряют многочисленные механизмы защиты QR-платежей:

Цифровая подпись – гарантирует, что QR-код создан легитимным участником финансовой системы

– гарантирует, что QR-код создан легитимным участником финансовой системы Шифрование данных – защищает информацию внутри кода от несанкционированного доступа

– защищает информацию внутри кода от несанкционированного доступа Анализ транзакций на основе ИИ – выявляет подозрительную активность и блокирует потенциально мошеннические операции

– выявляет подозрительную активность и блокирует потенциально мошеннические операции Временные метки – особенно в динамических QR-кодах помогают предотвратить повторное использование

– особенно в динамических QR-кодах помогают предотвратить повторное использование Визуальные элементы подлинности – встраиваются в изображение кода для проверки его происхождения

Статистика ЦБ РФ за 2025 год показывает, что доля мошеннических операций с использованием QR-кодов составляет всего 0,007% от общего числа QR-транзакций – это в 9 раз ниже, чем при традиционных карточных платежах.

При обнаружении подозрительных QR-кодов или несанкционированных списаний рекомендуется:

Незамедлительно связаться с банком и заблокировать карту/счет Подать заявление о мошенничестве через приложение банка или в отделении Сообщить о случае в правоохранительные органы Сохранить все доказательства инцидента – скриншоты, фотографии подозрительного QR-кода

Помните, что самую большую защиту обеспечивает ваша бдительность. Перед сканированием любого QR-кода задайте себе вопрос: насколько я доверяю его источнику? 🧠