Как сделать транзакцию в Меркурии пошагово: полная инструкция#Онлайн-платежи #Переводы и платежи #Финтех и приложения
Для кого эта статья:
- Специалисты и сотрудники предприятий, работающие с продукцией животного происхождения
- Новички и опытные работники, знакомящиеся с системой ФГИС «Меркурий»
Руководители и администраторы, ответственные за соблюдение норм и правил в ветеринарии
Работа с ФГИС «Меркурий» часто вызывает трепет у новичков и даже опытных специалистов 🧩. Создание транзакций в этой системе — ключевой процесс, определяющий законность перемещения продукции животного происхождения по всей цепочке поставок. Ошибки здесь чреваты штрафами вплоть до 1 млн рублей и административной ответственностью. В этой статье я раскрою все нюансы правильного оформления транзакций, которые помогут вам избежать санкций и оптимизировать рабочие процессы.
Что такое транзакция в ФГИС «Меркурий» и зачем она нужна
Транзакция в системе «Меркурий» — это электронная запись о перемещении продукции животного происхождения между хозяйствующими субъектами. Фактически, это цифровой аналог ветеринарных сопроводительных документов, который обеспечивает прослеживаемость продукции "от поля до прилавка".
Основная цель транзакций — создание прозрачной системы контроля безопасности продуктов животноводства. При каждом перемещении товара (от производителя к переработчику, от переработчика к оптовику, от оптовика к розничному продавцу) в системе создается соответствующая запись с указанием всех характеристик продукции и участников сделки.
Антон Березин, главный ветеринарный врач
Еще в 2019 году к нам на мясоперерабатывающий комбинат поступила партия говядины без соответствующей транзакции в системе «Меркурий». Поставщик уверял, что «всё в порядке, бумаги в дороге». Я отказался принимать товар, несмотря на давление руководства. На следующий день выяснилось, что эта партия была произведена на предприятии с карантином по ящуру. Благодаря строгому соблюдению протокола работы в «Меркурии», мы избежали не только крупного штрафа, но и возможной остановки всего производства на 90 дней. С тех пор на комбинате железное правило: нет транзакции — нет приемки.
Транзакции в «Меркурии» решают следующие задачи:
- Контроль перемещения подконтрольной продукции на всех этапах производства и оборота
- Защита потребителей от небезопасной продукции
- Автоматизация процесса оформления ветеринарных сопроводительных документов
- Предотвращение нелегального оборота продукции
- Обеспечение возможности быстрого отзыва опасной продукции с рынка
|Тип продукции
|Обязательность оформления транзакций
|Нормативный документ
|Мясо и мясные продукты
|Обязательно для всех
|Приказ Минсельхоза №589
|Молоко и молочные продукты
|Обязательно для всех
|Приказ Минсельхоза №589
|Рыба и морепродукты
|Обязательно для всех
|Приказ Минсельхоза №589
|Мед и продукты пчеловодства
|Обязательно для всех
|Приказ Минсельхоза №589
|Корма и кормовые добавки
|Обязательно для производителей и оптовиков
|Приказ Минсельхоза №646
Отсутствие правильно оформленных транзакций в «Меркурии» может привести к серьезным последствиям для бизнеса:
- Штрафы от 20 000 до 1 млн рублей (в зависимости от статуса организации)
- Конфискация продукции
- Приостановка деятельности предприятия
- Блокировка доступа к системе «Меркурий»
- Внеплановые проверки Россельхознадзора
Подготовка к созданию транзакции: необходимые доступы
Перед тем как приступить к созданию транзакций в системе «Меркурий», необходимо убедиться, что у вас есть все необходимые доступы и права. Работа в ФГИС организована по принципу разграничения полномочий — разные типы пользователей имеют различные возможности.
Для начала работы с системой вам потребуется:
- Зарегистрированный аккаунт в Федеральной государственной информационной системе «Ветис»
- Доступ к компоненту «Меркурий» с соответствующей ролью
- Привязка к хозяйствующему субъекту (ХС) и предприятию в системе
- Электронная подпись (для определенных операций)
- Сертификаты соответствия на продукцию (при необходимости)
Прежде всего, следует определить, какая роль вам необходима для работы в системе. Выбор роли зависит от ваших должностных обязанностей и процессов, которые вы будете выполнять.
|Роль в системе
|Возможности
|Кто может получить
|Аттестованный специалист (АС)
|Оформление всех типов транзакций, гашение ВСД
|Ветеринарные специалисты с аттестацией
|Уполномоченное лицо (УЛ)
|Оформление транзакций для определенных видов продукции
|Сотрудники предприятия с соответствующим образованием
|Гашение ВСД
|Только гашение входящих ВСД
|Сотрудники предприятий-получателей продукции
|Оформление ВСД на транспортную партию
|Создание транзакций для транспортировки продукции
|Логисты, экспедиторы, менеджеры по отгрузкам
|Администратор ХС
|Управление пользователями, настройка предприятия
|Руководители, IT-специалисты компании
Процесс получения доступа состоит из следующих этапов:
- Регистрация в ФГИС «Ветис» через сайт Россельхознадзора:
- Заполните заявку на регистрацию хозяйствующего субъекта
- Приложите скан-копии учредительных документов
- Отправьте заявку в территориальное управление Россельхознадзора
- После регистрации ХС подайте заявку на регистрацию пользователя:
- Укажите ФИО и должность
- Выберите необходимые роли
- Приложите документы, подтверждающие квалификацию (для АС и УЛ)
- Получите данные для входа в письме от Россельхознадзора
- Выполните первый вход и смените временный пароль
Пошаговая инструкция создания транзакции в Меркурии
Процесс создания транзакции в системе «Меркурий» логичен и последователен, но требует внимания к деталям. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы избежать ошибок и успешно оформить ветеринарный сопроводительный документ (ВСД).
- Вход в систему:
- Перейдите на сайт vetrf.ru
- Выберите компонент «Меркурий»
- Введите логин и пароль вашей учетной записи
- При необходимости используйте электронную подпись
- Выбор предприятия и роли:
- В выпадающем списке выберите предприятие, от имени которого будете работать
- Укажите роль, под которой будете создавать транзакцию (АС или УЛ)
- Переход к оформлению транзакции:
- Нажмите на кнопку «Оформление ВСД»
- Выберите тип транзакции из предложенных вариантов (производство, переработка, перевозка и т.д.)
- Выбор исходных ВСД (для транзакций по переработке/перемещению):
- Перейдите во вкладку «Входящие ВСД»
- Отметьте галочками документы, на основании которых будете создавать транзакцию
- Нажмите кнопку «Создать ВСД на основании выбранных»
- Заполнение основной формы:
- Укажите получателя продукции (выберите из справочника)
- Заполните информацию о транспортном средстве
- Укажите маршрут следования (при необходимости)
- Добавьте данные о водителе/экспедиторе
- Заполнение информации о продукции:
- Укажите наименование продукции (выберите из справочника)
- Введите количество и единицы измерения
- Укажите дату выработки
- Добавьте сведения о производителе (если необходимо)
- Укажите сроки годности продукции
- Добавление информации о упаковке:
- Выберите тип упаковки
- Укажите количество единиц упаковки
- Добавьте маркировку (при необходимости)
- Проверка введенных данных:
- Внимательно просмотрите всю введенную информацию
- Проверьте корректность указанных объемов и дат
- Убедитесь, что все обязательные поля заполнены
- Сохранение и отправка:
- Нажмите кнопку «Сохранить»
- После успешного сохранения нажмите «Оформить ВСД»
- Система присвоит уникальный номер электронному ветеринарному сертификату
- Получение подтверждения:
- В разделе «Оформленные» проверьте статус созданной транзакции
- При необходимости распечатайте сопроводительный документ
- Нажмите «Отправить ВСД получателю»
Мария Терентьева, специалист по сертификации
Однажды мне довелось обучать новую сотрудницу крупного мясокомбината работе в «Меркурии». Она панически боялась сделать что-то не так и постоянно откладывала самостоятельное оформление транзакций. Я предложила ей пошаговый подход: сначала мы создавали черновики, которые я проверяла, прежде чем она их отправляла. Затем стали применять метод "контрольного списка" — я составила чек-лист из 15 пунктов, которые нужно проверить перед отправкой. Через две недели она уже самостоятельно и без ошибок оформляла до 50 транзакций в день. Ключом к успеху стала систематизация и превращение сложного процесса в набор простых шагов. Теперь этот чек-лист используют все новые сотрудники.
При создании транзакции особое внимание следует уделять следующим аспектам:
- Точное указание объемов продукции (расхождения более 1% могут вызвать вопросы у контролирующих органов)
- Правильное указание даты выработки и сроков годности
- Корректное указание получателя (проверяйте ИНН и юридический адрес)
- Соответствие указанного транспортного средства санитарным требованиям
- Наличие всех необходимых сертификатов на продукцию
Особенности оформления разных типов транзакций
В системе «Меркурий» существуют различные типы транзакций, каждый из которых имеет свою специфику оформления. Понимание этих особенностей позволит вам выбрать правильный тип и избежать ошибок при создании ВСД.
Основные типы транзакций в системе «Меркурий»:
- Производственная транзакция — оформляется при создании новой продукции
- Транзакция перемещения — для передачи продукции между хозяйствующими субъектами
- Транзакция переработки — при превращении одного вида продукции в другой
- Инвентаризационная транзакция — для корректировки остатков на складе
- Возвратная транзакция — оформляется при возврате продукции поставщику
|Тип транзакции
|Кто может оформлять
|Ключевые особенности
|Частые ошибки
|Производственная
|АС, УЛ с расширенными правами
|Требуется указать сырье, рецептуру, технологию
|Неверное указание соотношений сырья и готовой продукции
|Перемещения
|АС, УЛ, пользователь с ролью "Оформление транспортных ВСД"
|Обязательно указание транспорта и маршрута
|Ошибки в адресе получателя, несоответствие транспорта характеру груза
|Переработки
|АС, УЛ с соответствующими правами
|Необходимо указывать процент выхода продукции
|Несоответствие входящего сырья и исходящей продукции по массе
|Инвентаризационная
|АС, УЛ с правами администратора
|Требует подробных пояснений причин корректировки
|Отсутствие документальных обоснований для инвентаризации
|Возвратная
|АС, УЛ
|Должна содержать ссылку на входящий ВСД
|Неверное указание причины возврата, превышение сроков возврата
При оформлении производственной транзакции:
- Укажите все компоненты, использованные в производстве
- Обязательно заполните поле "Технологический процесс"
- Укажите выход готовой продукции в соответствии с технологическими нормативами
- Добавьте сведения о проведенных лабораторных исследованиях (при наличии)
Для транзакции перемещения важно:
- Проверить наличие действующего аккаунта получателя в системе «Меркурий»
- Указать точные данные транспортного средства (вид, государственный номер)
- Заполнить данные о водителе/экспедиторе
- Указать условия перевозки (температурный режим для скоропортящейся продукции)
При создании транзакции переработки:
- Указывайте только те ВСД-сырье, которые фактически используются в данной партии
- Следите за балансом масс входящего сырья и выходящей продукции
- Обязательно указывайте нормы выхода продукции
- При необходимости добавляйте информацию о методах обработки
Для инвентаризационной транзакции:
- Обязательно приложите акт инвентаризации
- Детально опишите причины несоответствия фактического и учетного остатка
- Укажите данные ответственных лиц, проводивших инвентаризацию
- Добавьте информацию о результатах расследования причин расхождения (при значительных объемах)
При оформлении возвратной транзакции:
- Укажите причину возврата из предложенного списка
- Добавьте детальное описание несоответствий, если возврат связан с качеством
- Приложите акт несоответствия или рекламацию
- Укажите, планируется ли дальнейшая переработка возвращаемой продукции
Как исправить ошибки при создании транзакции в Меркурии
Даже опытные пользователи ФГИС «Меркурий» иногда допускают ошибки при создании транзакций. Умение оперативно и правильно исправлять эти ошибки — важный навык для специалиста. Система предоставляет различные инструменты для корректировки данных в зависимости от статуса документа и типа ошибки.
Наиболее распространенные ошибки при создании транзакций:
- Неверное указание объема/веса продукции
- Ошибки в данных получателя продукции
- Неправильное указание транспортного средства
- Ошибки в датах производства или сроках годности
- Неверное указание номенклатуры продукции
- Несоответствие входящего сырья и исходящей продукции
Алгоритм исправления ошибок зависит от статуса ВСД и типа ошибки:
- Ошибки в ВСД со статусом "Черновик":
- Найдите документ в разделе "Черновики"
- Нажмите на кнопку "Редактировать"
- Внесите необходимые исправления
- Сохраните изменения и оформите ВСД
- Ошибки в оформленном, но не отправленном ВСД:
- Найдите документ в разделе "Оформленные"
- Выберите опцию "Аннулировать"
- Укажите причину аннулирования
- Создайте новую транзакцию с корректными данными
- Ошибки в отправленном, но не погашенном ВСД:
- Обратитесь к получателю с просьбой не гасить ВСД
- Найдите документ в разделе "Исходящие"
- Выберите опцию "Оформить возвратный ВСД"
- После возврата оформите новую транзакцию с корректными данными
- Ошибки в погашенном ВСД:
- Обратитесь в территориальное управление Россельхознадзора
- Напишите официальное заявление с указанием ошибки
- Приложите подтверждающие документы
- Ожидайте решения по вашему обращению
Для снижения количества ошибок рекомендуется использовать следующий подход:
- Создавайте шаблоны для часто используемых типов транзакций
- Внедрите систему внутренней проверки перед отправкой
- Используйте интеграционные решения для автоматической передачи данных из учетной системы
- Проводите регулярное обучение персонала работе в системе
- Ведите журнал типичных ошибок и способов их устранения
Важно помнить, что некоторые ошибки могут привести к серьезным последствиям, например:
- Указание неверного веса может расцениваться как нарушение прослеживаемости
- Ошибки в датах производства и сроках годности — как попытка фальсификации
- Систематические ошибки в сведениях о транспорте могут привести к внеплановой проверке
В случае обнаружения критических ошибок, которые невозможно исправить стандартными средствами системы, следует немедленно:
- Зафиксировать ошибку (скриншот, выгрузка данных)
- Уведомить руководство и ответственных лиц
- Обратиться на горячую линию поддержки ФГИС "Ветис" по телефону 8-4967-56-64-70
- Направить официальное обращение в территориальное управление Россельхознадзора
- Документально оформить все действия по исправлению ошибки
Правильное оформление транзакций в ФГИС «Меркурий» — это не просто формальность, а ваша защита от проблем с контролирующими органами. Систематический подход, внимание к деталям и понимание особенностей каждого типа транзакций помогут избежать ошибок и штрафов. Помните: потратив лишние 5 минут на проверку данных при создании ВСД, вы экономите дни, которые могли бы уйти на исправление ошибки.
Юлия Фомина
финтех-редактор