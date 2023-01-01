Как сделать транзакцию в Меркурии пошагово: полная инструкция

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Для кого эта статья:

Специалисты и сотрудники предприятий, работающие с продукцией животного происхождения

Новички и опытные работники, знакомящиеся с системой ФГИС «Меркурий»

Руководители и администраторы, ответственные за соблюдение норм и правил в ветеринарии Работа с ФГИС «Меркурий» часто вызывает трепет у новичков и даже опытных специалистов 🧩. Создание транзакций в этой системе — ключевой процесс, определяющий законность перемещения продукции животного происхождения по всей цепочке поставок. Ошибки здесь чреваты штрафами вплоть до 1 млн рублей и административной ответственностью. В этой статье я раскрою все нюансы правильного оформления транзакций, которые помогут вам избежать санкций и оптимизировать рабочие процессы.

Что такое транзакция в ФГИС «Меркурий» и зачем она нужна

Транзакция в системе «Меркурий» — это электронная запись о перемещении продукции животного происхождения между хозяйствующими субъектами. Фактически, это цифровой аналог ветеринарных сопроводительных документов, который обеспечивает прослеживаемость продукции "от поля до прилавка".

Основная цель транзакций — создание прозрачной системы контроля безопасности продуктов животноводства. При каждом перемещении товара (от производителя к переработчику, от переработчика к оптовику, от оптовика к розничному продавцу) в системе создается соответствующая запись с указанием всех характеристик продукции и участников сделки.

Антон Березин, главный ветеринарный врач Еще в 2019 году к нам на мясоперерабатывающий комбинат поступила партия говядины без соответствующей транзакции в системе «Меркурий». Поставщик уверял, что «всё в порядке, бумаги в дороге». Я отказался принимать товар, несмотря на давление руководства. На следующий день выяснилось, что эта партия была произведена на предприятии с карантином по ящуру. Благодаря строгому соблюдению протокола работы в «Меркурии», мы избежали не только крупного штрафа, но и возможной остановки всего производства на 90 дней. С тех пор на комбинате железное правило: нет транзакции — нет приемки.

Транзакции в «Меркурии» решают следующие задачи:

Контроль перемещения подконтрольной продукции на всех этапах производства и оборота

Защита потребителей от небезопасной продукции

Автоматизация процесса оформления ветеринарных сопроводительных документов

Предотвращение нелегального оборота продукции

Обеспечение возможности быстрого отзыва опасной продукции с рынка

Тип продукции Обязательность оформления транзакций Нормативный документ Мясо и мясные продукты Обязательно для всех Приказ Минсельхоза №589 Молоко и молочные продукты Обязательно для всех Приказ Минсельхоза №589 Рыба и морепродукты Обязательно для всех Приказ Минсельхоза №589 Мед и продукты пчеловодства Обязательно для всех Приказ Минсельхоза №589 Корма и кормовые добавки Обязательно для производителей и оптовиков Приказ Минсельхоза №646

Отсутствие правильно оформленных транзакций в «Меркурии» может привести к серьезным последствиям для бизнеса:

Штрафы от 20 000 до 1 млн рублей (в зависимости от статуса организации)

Конфискация продукции

Приостановка деятельности предприятия

Блокировка доступа к системе «Меркурий»

Внеплановые проверки Россельхознадзора

Подготовка к созданию транзакции: необходимые доступы

Перед тем как приступить к созданию транзакций в системе «Меркурий», необходимо убедиться, что у вас есть все необходимые доступы и права. Работа в ФГИС организована по принципу разграничения полномочий — разные типы пользователей имеют различные возможности.

Для начала работы с системой вам потребуется:

Зарегистрированный аккаунт в Федеральной государственной информационной системе «Ветис»

Доступ к компоненту «Меркурий» с соответствующей ролью

Привязка к хозяйствующему субъекту (ХС) и предприятию в системе

Электронная подпись (для определенных операций)

Сертификаты соответствия на продукцию (при необходимости)

Прежде всего, следует определить, какая роль вам необходима для работы в системе. Выбор роли зависит от ваших должностных обязанностей и процессов, которые вы будете выполнять.

Роль в системе Возможности Кто может получить Аттестованный специалист (АС) Оформление всех типов транзакций, гашение ВСД Ветеринарные специалисты с аттестацией Уполномоченное лицо (УЛ) Оформление транзакций для определенных видов продукции Сотрудники предприятия с соответствующим образованием Гашение ВСД Только гашение входящих ВСД Сотрудники предприятий-получателей продукции Оформление ВСД на транспортную партию Создание транзакций для транспортировки продукции Логисты, экспедиторы, менеджеры по отгрузкам Администратор ХС Управление пользователями, настройка предприятия Руководители, IT-специалисты компании

Процесс получения доступа состоит из следующих этапов:

Регистрация в ФГИС «Ветис» через сайт Россельхознадзора: Заполните заявку на регистрацию хозяйствующего субъекта

Приложите скан-копии учредительных документов

Отправьте заявку в территориальное управление Россельхознадзора После регистрации ХС подайте заявку на регистрацию пользователя: Укажите ФИО и должность

Выберите необходимые роли

Приложите документы, подтверждающие квалификацию (для АС и УЛ) Получите данные для входа в письме от Россельхознадзора Выполните первый вход и смените временный пароль

Пошаговая инструкция создания транзакции в Меркурии

Процесс создания транзакции в системе «Меркурий» логичен и последователен, но требует внимания к деталям. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы избежать ошибок и успешно оформить ветеринарный сопроводительный документ (ВСД).

Вход в систему: Перейдите на сайт vetrf.ru

Выберите компонент «Меркурий»

Введите логин и пароль вашей учетной записи

При необходимости используйте электронную подпись Выбор предприятия и роли: В выпадающем списке выберите предприятие, от имени которого будете работать

Укажите роль, под которой будете создавать транзакцию (АС или УЛ) Переход к оформлению транзакции: Нажмите на кнопку «Оформление ВСД»

Выберите тип транзакции из предложенных вариантов (производство, переработка, перевозка и т.д.) Выбор исходных ВСД (для транзакций по переработке/перемещению): Перейдите во вкладку «Входящие ВСД»

Отметьте галочками документы, на основании которых будете создавать транзакцию

Нажмите кнопку «Создать ВСД на основании выбранных» Заполнение основной формы: Укажите получателя продукции (выберите из справочника)

Заполните информацию о транспортном средстве

Укажите маршрут следования (при необходимости)

Добавьте данные о водителе/экспедиторе Заполнение информации о продукции: Укажите наименование продукции (выберите из справочника)

Введите количество и единицы измерения

Укажите дату выработки

Добавьте сведения о производителе (если необходимо)

Укажите сроки годности продукции Добавление информации о упаковке: Выберите тип упаковки

Укажите количество единиц упаковки

Добавьте маркировку (при необходимости) Проверка введенных данных: Внимательно просмотрите всю введенную информацию

Проверьте корректность указанных объемов и дат

Убедитесь, что все обязательные поля заполнены Сохранение и отправка: Нажмите кнопку «Сохранить»

После успешного сохранения нажмите «Оформить ВСД»

Система присвоит уникальный номер электронному ветеринарному сертификату Получение подтверждения: В разделе «Оформленные» проверьте статус созданной транзакции

При необходимости распечатайте сопроводительный документ

Нажмите «Отправить ВСД получателю»

Мария Терентьева, специалист по сертификации Однажды мне довелось обучать новую сотрудницу крупного мясокомбината работе в «Меркурии». Она панически боялась сделать что-то не так и постоянно откладывала самостоятельное оформление транзакций. Я предложила ей пошаговый подход: сначала мы создавали черновики, которые я проверяла, прежде чем она их отправляла. Затем стали применять метод "контрольного списка" — я составила чек-лист из 15 пунктов, которые нужно проверить перед отправкой. Через две недели она уже самостоятельно и без ошибок оформляла до 50 транзакций в день. Ключом к успеху стала систематизация и превращение сложного процесса в набор простых шагов. Теперь этот чек-лист используют все новые сотрудники.

При создании транзакции особое внимание следует уделять следующим аспектам:

Точное указание объемов продукции (расхождения более 1% могут вызвать вопросы у контролирующих органов)

Правильное указание даты выработки и сроков годности

Корректное указание получателя (проверяйте ИНН и юридический адрес)

Соответствие указанного транспортного средства санитарным требованиям

Наличие всех необходимых сертификатов на продукцию

Особенности оформления разных типов транзакций

В системе «Меркурий» существуют различные типы транзакций, каждый из которых имеет свою специфику оформления. Понимание этих особенностей позволит вам выбрать правильный тип и избежать ошибок при создании ВСД.

Основные типы транзакций в системе «Меркурий»:

Производственная транзакция — оформляется при создании новой продукции Транзакция перемещения — для передачи продукции между хозяйствующими субъектами Транзакция переработки — при превращении одного вида продукции в другой Инвентаризационная транзакция — для корректировки остатков на складе Возвратная транзакция — оформляется при возврате продукции поставщику

Тип транзакции Кто может оформлять Ключевые особенности Частые ошибки Производственная АС, УЛ с расширенными правами Требуется указать сырье, рецептуру, технологию Неверное указание соотношений сырья и готовой продукции Перемещения АС, УЛ, пользователь с ролью "Оформление транспортных ВСД" Обязательно указание транспорта и маршрута Ошибки в адресе получателя, несоответствие транспорта характеру груза Переработки АС, УЛ с соответствующими правами Необходимо указывать процент выхода продукции Несоответствие входящего сырья и исходящей продукции по массе Инвентаризационная АС, УЛ с правами администратора Требует подробных пояснений причин корректировки Отсутствие документальных обоснований для инвентаризации Возвратная АС, УЛ Должна содержать ссылку на входящий ВСД Неверное указание причины возврата, превышение сроков возврата

При оформлении производственной транзакции:

Укажите все компоненты, использованные в производстве

Обязательно заполните поле "Технологический процесс"

Укажите выход готовой продукции в соответствии с технологическими нормативами

Добавьте сведения о проведенных лабораторных исследованиях (при наличии)

Для транзакции перемещения важно:

Проверить наличие действующего аккаунта получателя в системе «Меркурий»

Указать точные данные транспортного средства (вид, государственный номер)

Заполнить данные о водителе/экспедиторе

Указать условия перевозки (температурный режим для скоропортящейся продукции)

При создании транзакции переработки:

Указывайте только те ВСД-сырье, которые фактически используются в данной партии

Следите за балансом масс входящего сырья и выходящей продукции

Обязательно указывайте нормы выхода продукции

При необходимости добавляйте информацию о методах обработки

Для инвентаризационной транзакции:

Обязательно приложите акт инвентаризации

Детально опишите причины несоответствия фактического и учетного остатка

Укажите данные ответственных лиц, проводивших инвентаризацию

Добавьте информацию о результатах расследования причин расхождения (при значительных объемах)

При оформлении возвратной транзакции:

Укажите причину возврата из предложенного списка

Добавьте детальное описание несоответствий, если возврат связан с качеством

Приложите акт несоответствия или рекламацию

Укажите, планируется ли дальнейшая переработка возвращаемой продукции

Как исправить ошибки при создании транзакции в Меркурии

Даже опытные пользователи ФГИС «Меркурий» иногда допускают ошибки при создании транзакций. Умение оперативно и правильно исправлять эти ошибки — важный навык для специалиста. Система предоставляет различные инструменты для корректировки данных в зависимости от статуса документа и типа ошибки.

Наиболее распространенные ошибки при создании транзакций:

Неверное указание объема/веса продукции

Ошибки в данных получателя продукции

Неправильное указание транспортного средства

Ошибки в датах производства или сроках годности

Неверное указание номенклатуры продукции

Несоответствие входящего сырья и исходящей продукции

Алгоритм исправления ошибок зависит от статуса ВСД и типа ошибки:

Ошибки в ВСД со статусом "Черновик": Найдите документ в разделе "Черновики"

Нажмите на кнопку "Редактировать"

Внесите необходимые исправления

Сохраните изменения и оформите ВСД Ошибки в оформленном, но не отправленном ВСД: Найдите документ в разделе "Оформленные"

Выберите опцию "Аннулировать"

Укажите причину аннулирования

Создайте новую транзакцию с корректными данными Ошибки в отправленном, но не погашенном ВСД: Обратитесь к получателю с просьбой не гасить ВСД

Найдите документ в разделе "Исходящие"

Выберите опцию "Оформить возвратный ВСД"

После возврата оформите новую транзакцию с корректными данными Ошибки в погашенном ВСД: Обратитесь в территориальное управление Россельхознадзора

Напишите официальное заявление с указанием ошибки

Приложите подтверждающие документы

Ожидайте решения по вашему обращению

Для снижения количества ошибок рекомендуется использовать следующий подход:

Создавайте шаблоны для часто используемых типов транзакций

Внедрите систему внутренней проверки перед отправкой

Используйте интеграционные решения для автоматической передачи данных из учетной системы

Проводите регулярное обучение персонала работе в системе

Ведите журнал типичных ошибок и способов их устранения

Важно помнить, что некоторые ошибки могут привести к серьезным последствиям, например:

Указание неверного веса может расцениваться как нарушение прослеживаемости

Ошибки в датах производства и сроках годности — как попытка фальсификации

Систематические ошибки в сведениях о транспорте могут привести к внеплановой проверке

В случае обнаружения критических ошибок, которые невозможно исправить стандартными средствами системы, следует немедленно:

Зафиксировать ошибку (скриншот, выгрузка данных) Уведомить руководство и ответственных лиц Обратиться на горячую линию поддержки ФГИС "Ветис" по телефону 8-4967-56-64-70 Направить официальное обращение в территориальное управление Россельхознадзора Документально оформить все действия по исправлению ошибки