Как рассчитать ПДН: формулы, пошаговая инструкция и калькулятор#Excel и Google Sheets #Сбор данных и трекинг #KPI и метрики
Для кого эта статья:
- Заёмщики, желающие улучшить свои шансы на получение кредита
- Люди, интересующиеся финансами и управлением долговой нагрузкой
Специалисты и студенты в области финансов, стремящиеся повысить свою квалификацию
Расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) стал критическим фактором при принятии банками решений о выдаче кредитов. Путаница в формулах и неправильные вычисления могут стоить отказа в займе даже при хорошей кредитной истории. По данным аналитиков, 35% заёмщиков не понимают, как банки оценивают их платежеспособность, а 27% получают отказы именно из-за высокого ПДН. 📊 Разбираемся в формулах, алгоритмах расчёта и инструментах для точного определения вашей долговой нагрузки, чтобы повысить шансы на одобрение кредита в 2025 году.
Что такое ПДН и как он влияет на получение кредита
Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение суммы всех ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу заемщика, выраженное в процентах. По сути, ПДН показывает, какую часть своего дохода вы отдаете на погашение долгов. 🧮
С 1 октября 2019 года Банк России обязал все кредитные организации рассчитывать ПДН при выдаче займов. Это требование стало обязательным элементом оценки платежеспособности заемщика.
Величина ПДН напрямую влияет на:
- Вероятность одобрения кредита — чем ниже ПДН, тем выше шансы
- Максимально доступную сумму кредита
- Процентную ставку по кредитному предложению
- Необходимость предоставления дополнительных гарантий (залог, поручительство)
Банки используют разные граничные значения ПДН, но в большинстве случаев придерживаются следующих пороговых значений:
|Значение ПДН
|Оценка банком
|Вероятность одобрения
|До 30%
|Низкая долговая нагрузка
|Высокая
|30-50%
|Средняя долговая нагрузка
|Средняя
|50-70%
|Высокая долговая нагрузка
|Низкая
|Свыше 70%
|Критическая долговая нагрузка
|Минимальная
Михаил Венедиктов, кредитный аналитик
Показательный случай: в 2024 году ко мне обратился клиент с официальной зарплатой 120 000 рублей, которому отказали в ипотеке. При внешне благополучной финансовой ситуации, его ПДН составлял 58% из-за нескольких потребительских кредитов и кредитных карт, о которых он «не особо задумывался». Мы разработали стратегию оптимизации: погасили два мелких кредита с самыми высокими ставками, реструктурировали платежи по оставшимся займам и через три месяца получили одобрение от трех банков сразу. ПДН снизился до 43%, а итоговая ставка по ипотеке оказалась на 1,2 процентных пункта ниже первоначального предложения.
Важно понимать, что банки учитывают не только официально заявленные кредиты, но и любые финансовые обязательства, включая кредитные карты (даже с нулевой задолженностью учитывается 5-10% от лимита), займы МФО и неофициальные долги, если о них стало известно.
Регулятор особенно пристально следит за выдачей кредитов заемщикам с высоким ПДН. Если показатель превышает 50%, банки обязаны формировать дополнительные резервы, что делает выдачу такого кредита менее выгодной для них.
Подробный алгоритм расчёта ПДН: шаг за шагом
Расчет ПДН может показаться сложным, но если разбить его на простые шаги, процесс станет понятным и доступным. Воспользуйтесь этой пошаговой инструкцией для точного определения вашего показателя долговой нагрузки. 📝
Шаг 1: Определите все источники вашего дохода Учитывайте все регулярные доходы, которые вы можете подтвердить документально:
- Заработная плата по основному месту работы
- Доходы от дополнительной занятости
- Пенсионные выплаты
- Доходы от аренды имущества
- Регулярные дивиденды и проценты по вкладам
Шаг 2: Рассчитайте среднемесячный доход Банки обычно рассматривают доходы за последние 6-12 месяцев. Для расчета:
- Суммируйте все доходы за рассматриваемый период
- Разделите полученную сумму на количество месяцев
Шаг 3: Соберите информацию о всех имеющихся кредитных обязательствах Учтите все текущие кредиты и займы:
- Ипотечные кредиты
- Автокредиты
- Потребительские кредиты
- Кредитные карты (даже с нулевым балансом)
- Займы в МФО
- Рассрочки и кредиты в торговых сетях
Шаг 4: Определите сумму ежемесячных платежей по всем обязательствам Для каждого кредитного обязательства запишите размер ежемесячного платежа. Для кредитных карт обычно берется 5-10% от лимита карты, даже если вы ими не пользуетесь.
Шаг 5: Учтите новый планируемый кредит Если вы рассчитываете ПДН для получения нового кредита, добавьте предполагаемый ежемесячный платеж по нему к общей сумме платежей.
Шаг 6: Рассчитайте ПДН по формуле Используйте формулу: ПДН = (Сумма всех ежемесячных платежей / Среднемесячный доход) × 100%
Елена Соколова, финансовый консультант
Семья Кузнецовых обратилась ко мне с проблемой — им отказывали в ипотеке, хотя суммарный доход супругов составлял 180 000 рублей. При анализе выяснилось, что они не учли несколько важных нюансов при самостоятельном расчете ПДН. Во-первых, они забыли включить лимит по кредитной карте (150 000 рублей), хотя задолженности по ней не было. Во-вторых, не учли автокредит жены (платеж 12 500 рублей), оформленный недавно. В-третьих, использовали в расчетах "грязную" зарплату, тогда как банки учитывают доход после налогов. После корректного расчета их реальный ПДН составил 67% вместо предполагаемых 45%. Мы разработали план действий: закрыли кредитную карту, рефинансировали автокредит, увеличив срок и снизив ежемесячный платеж. Через 4 месяца ПДН снизился до приемлемых 49%, и ипотека была одобрена.
Рассмотрим пример применения алгоритма на практике:
|Параметр
|Значение (руб.)
|Комментарий
|Доход после налогов
|80 000
|Средний за последние 6 месяцев
|Платеж по потребительскому кредиту
|12 000
|Осталось 18 месяцев выплат
|Платеж по автокредиту
|15 000
|Осталось 3 года выплат
|Платеж по кредитной карте
|5 000
|Рассчитан как 10% от лимита 50 000
|Планируемый платеж по новому кредиту
|20 000
|Кредит, на который подается заявка
Расчет ПДН: (12 000 + 15 000 + 5 000 + 20 000) / 80 000 × 100% = 65%
С показателем 65% получение кредита на стандартных условиях маловероятно. Для повышения шансов на одобрение следует снизить ПДН ниже 50%.
Формулы для расчета ПДН с различными видами доходов
В зависимости от структуры ваших доходов и обязательств, формула расчета ПДН может иметь различные вариации. Рассмотрим специфические формулы для разных жизненных ситуаций. 📊
Базовая формула для расчета ПДН: ПДН = (Сумма всех ежемесячных платежей по кредитам / Среднемесячный доход) × 100%
Однако в реальной жизни приходится учитывать различные нюансы:
1. ПДН при наличии созаемщиков Если кредит оформляется с привлечением созаемщика, формула изменяется: ПДН = (Общая сумма платежей / (Доход заемщика + Доход созаемщика)) × 100%
При этом важно учитывать, что при расчете общей суммы платежей нужно включать все кредитные обязательства как основного заемщика, так и созаемщика.
2. ПДН для заемщиков с нерегулярным доходом Для фрилансеров, предпринимателей и людей с сезонным доходом: ПДН = (Сумма всех платежей / Средний доход за последние 12 месяцев) × 100%
Банки обычно берут более длительный период для расчета среднего дохода, чтобы нивелировать сезонные колебания.
3. ПДН с учетом доходов от инвестиций и аренды Для тех, кто получает инвестиционный доход: ПДН = (Сумма всех платежей / (Зарплата + Подтвержденный доход от инвестиций + Доход от аренды)) × 100%
Важно: банки учитывают инвестиционные доходы и доходы от аренды с определенными коэффициентами (обычно 0,7-0,8), чтобы отразить их потенциальную нестабильность.
4. ПДН с учетом кредитных карт и овердрафтов Для корректного расчета с учетом возобновляемых кредитных линий: ПДН = ((Сумма платежей по обычным кредитам) + (Сумма лимитов по кредитным картам × Коэффициент)) / Доход × 100%
Коэффициент для кредитных карт обычно составляет от 5% до 10% от общего лимита.
5. ПДН для валютных кредитов и доходов в иностранной валюте При наличии доходов или обязательств в иностранной валюте: ПДН = (Сумма платежей в рублях + (Сумма валютных платежей × Курс × Коэффициент риска)) / (Рублевый доход + (Валютный доход × Курс × Коэффициент риска)) × 100%
Коэффициент риска для валютных доходов и обязательств обычно применяется в диапазоне 0,8-1,2 в зависимости от стабильности валюты.
Примеры расчета ПДН в различных ситуациях:
- Для семейной пары с общим кредитом: ПДН = (25 000 руб. (ипотека) + 10 000 руб. (автокредит мужа) + 5 000 руб. (кредит жены)) / (70 000 руб. (доход мужа) + 50 000 руб. (доход жены)) × 100% = 33,3%
- Для фрилансера с сезонным доходом: ПДН = 15 000 руб. (кредит) / ((100 000 руб. × 6 мес. + 50 000 руб. × 6 мес.) / 12) × 100% = 20%
- Для инвестора с кредитной картой: ПДН = (20 000 руб. (кредит) + (200 000 руб. × 0,05 (лимит кредитной карты))) / (80 000 руб. (зарплата) + 40 000 руб. × 0,8 (инвестдоход)) × 100% = 27,8%
Онлайн-калькулятор ПДН: быстрый способ расчета
Для тех, кто хочет сэкономить время и избежать ошибок в расчетах, онлайн-калькуляторы ПДН являются оптимальным решением. Они позволяют быстро и точно определить ваш показатель долговой нагрузки с учетом всех требований регулятора. 💻
Большинство современных калькуляторов ПДН имеют интуитивно понятный интерфейс и требуют ввода следующих данных:
- Размер ежемесячного дохода после уплаты налогов
- Сведения о текущих кредитах (сумма платежа, остаток долга)
- Информация о кредитных картах (лимит, текущая задолженность)
- Параметры нового кредита (сумма, срок, процентная ставка)
Наиболее функциональные калькуляторы ПДН можно найти на официальных сайтах банков и финансовых порталов. Они предлагают расширенные возможности:
- Учет нескольких источников дохода — возможность добавить зарплату, подработки, арендные платежи
- Моделирование различных сценариев — проверка влияния на ПДН при изменении суммы или срока кредита
- Мониторинг динамики ПДН — отслеживание изменений показателя при погашении существующих кредитов
- Расчет максимально возможной суммы нового кредита при заданном пороговом значении ПДН
Алгоритм использования онлайн-калькулятора ПДН:
- Выберите надежный калькулятор (предпочтительно на сайте банка, где планируете брать кредит)
- Введите сумму вашего ежемесячного дохода (после вычета НДФЛ)
- Добавьте информацию о всех имеющихся кредитах (ежемесячные платежи)
- Укажите параметры кредитных карт и других возобновляемых кредитных линий
- Введите планируемые параметры нового кредита
- Нажмите кнопку "Рассчитать" и получите результат
Если рассчитанный ПДН превышает установленные банком пороговые значения, большинство калькуляторов предлагают функцию оптимизации — автоматически корректируют сумму или срок кредита, чтобы привести ПДН к приемлемому уровню.
Сравнение популярных онлайн-калькуляторов ПДН:
|Характеристика
|Калькуляторы банков
|Независимые финансовые порталы
|Приложения для смартфонов
|Точность расчетов
|Высокая (учитывает актуальную политику банка)
|Средняя (использует усредненные данные)
|Средняя/высокая (зависит от регулярности обновлений)
|Учет индивидуальных параметров
|Ограниченный (только параметры своего банка)
|Расширенный (возможность моделирования)
|Высокий (персонализированные настройки)
|Интеграция с кредитными предложениями
|Прямая (показывает доступные продукты)
|Есть (сравнение предложений разных банков)
|Ограниченная (часто без прямого подключения)
|Сохранение истории расчетов
|Обычно нет
|В некоторых случаях
|Да (с возможностью отслеживания динамики)
Важно понимать, что результаты, полученные с помощью онлайн-калькулятора, являются приблизительными. Банк при расчете ПДН может использовать дополнительные данные из БКИ и собственные методики оценки, которые не всегда отражены в публичных калькуляторах.
Тем не менее, регулярное использование калькуляторов ПДН позволяет:
- Контролировать уровень своей долговой нагрузки
- Планировать будущие кредиты с учетом их влияния на ПДН
- Своевременно предпринимать меры по оптимизации кредитного портфеля
- Повышать шансы на одобрение кредита за счет предварительной оценки
Как снизить ПДН для улучшения шансов на кредит
Высокий показатель долговой нагрузки часто становится причиной отказа в кредите даже для заемщиков с отличной кредитной историей. Если ваш ПДН превышает комфортные для банка значения, существуют проверенные методы его снижения. 📉
Рассмотрим наиболее эффективные стратегии оптимизации долговой нагрузки:
1. Увеличение официального дохода
- Официальное оформление дополнительных источников дохода
- Перевод всей или части зарплаты "из конверта" в официальную
- Предоставление справок о дополнительных доходах (аренда, дивиденды, гонорары)
- Смена места работы на более высокооплачиваемое
2. Оптимизация текущих кредитных обязательств
- Досрочное погашение небольших кредитов для сокращения количества ежемесячных платежей
- Рефинансирование нескольких кредитов в один с более низкой процентной ставкой и/или увеличением срока
- Реструктуризация действующих кредитов с целью снижения ежемесячного платежа
- Закрытие неиспользуемых кредитных карт и снижение лимитов по активным картам
3. Привлечение созаемщика
- Оформление кредита совместно с супругом/супругой или близкими родственниками
- Учет совокупного дохода семьи при расчете ПДН
- Распределение кредитной нагрузки между членами семьи
4. Изменение параметров нового кредита
- Увеличение срока кредитования для снижения ежемесячного платежа
- Уменьшение запрашиваемой суммы кредита
- Выбор программ кредитования с возможностью отсрочки платежей
- Использование партнерских программ банков с более лояльными условиями
5. Стратегическое планирование кредитной истории
- Временный отказ от новых кредитных обязательств до погашения существующих
- Разделение крупных займов на несколько этапов
- Планирование графика погашения для минимизации одновременных платежей
Эффективность различных методов снижения ПДН:
|Метод снижения ПДН
|Потенциальное снижение
|Сроки реализации
|Сложность применения
|Рефинансирование кредитов
|10-25%
|1-2 месяца
|Средняя
|Досрочное погашение мелких кредитов
|5-15%
|Моментально
|Низкая (при наличии средств)
|Привлечение созаемщика
|30-50%
|1-2 недели
|Низкая
|Увеличение срока кредита
|15-30%
|1-2 месяца
|Низкая
|Официальное оформление доходов
|20-40%
|3-6 месяцев
|Высокая
|Закрытие неиспользуемых кредитных карт
|3-10%
|1-2 недели
|Низкая
Пример успешной оптимизации ПДН:
Исходная ситуация: заемщик с доходом 70 000 руб./мес., имеющий два потребительских кредита (платежи 12 000 и 8 000 руб./мес.) и кредитную карту с лимитом 100 000 руб. (учитывается как 10 000 руб./мес.)
Исходный ПДН = (12 000 + 8 000 + 10 000) / 70 000 × 100% = 42,9%
Действия по оптимизации:
- Закрытие кредитной карты (экономия 10 000 руб. в расчете ПДН)
- Рефинансирование двух потребительских кредитов в один с увеличением срока (новый платеж 15 000 руб./мес. вместо 20 000 руб.)
- Предоставление документов о дополнительном доходе от сдачи квартиры (20 000 руб./мес.)
Результат: новый ПДН = 15 000 / (70 000 + 20 000) × 100% = 16,7%
Снижение ПДН на 26,2 процентных пункта существенно улучшило кредитный профиль заемщика и позволило получить ипотечный кредит на более выгодных условиях.
Важно помнить, что снижение ПДН — это не разовая акция, а непрерывный процесс управления личными финансами. Регулярный мониторинг своей долговой нагрузки и своевременная корректировка кредитного портфеля позволяют поддерживать финансовое здоровье и всегда иметь доступ к кредитным ресурсам на выгодных условиях.
Грамотное управление показателем долговой нагрузки — ключевой фактор финансового благополучия. Регулярный расчет ПДН помогает не только повысить шансы на одобрение кредитов, но и поддерживать здоровый баланс между доходами и обязательствами. Помните, что банки оценивают не только цифровые показатели, но и вашу финансовую дисциплину. Ответственный подход к определению и оптимизации ПДН — это инвестиция в собственное финансовое будущее, которая непременно окупится в виде доступа к выгодным кредитным предложениям и спокойствия за свое финансовое положение.
Дмитрий Белозёров
BI-аналитик