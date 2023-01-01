Как рассчитать ПДН: формулы, пошаговая инструкция и калькулятор

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Для кого эта статья:

Заёмщики, желающие улучшить свои шансы на получение кредита

Люди, интересующиеся финансами и управлением долговой нагрузкой

Специалисты и студенты в области финансов, стремящиеся повысить свою квалификацию Расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) стал критическим фактором при принятии банками решений о выдаче кредитов. Путаница в формулах и неправильные вычисления могут стоить отказа в займе даже при хорошей кредитной истории. По данным аналитиков, 35% заёмщиков не понимают, как банки оценивают их платежеспособность, а 27% получают отказы именно из-за высокого ПДН. 📊 Разбираемся в формулах, алгоритмах расчёта и инструментах для точного определения вашей долговой нагрузки, чтобы повысить шансы на одобрение кредита в 2025 году.

Что такое ПДН и как он влияет на получение кредита

Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение суммы всех ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу заемщика, выраженное в процентах. По сути, ПДН показывает, какую часть своего дохода вы отдаете на погашение долгов. 🧮

С 1 октября 2019 года Банк России обязал все кредитные организации рассчитывать ПДН при выдаче займов. Это требование стало обязательным элементом оценки платежеспособности заемщика.

Величина ПДН напрямую влияет на:

Вероятность одобрения кредита — чем ниже ПДН, тем выше шансы

Максимально доступную сумму кредита

Процентную ставку по кредитному предложению

Необходимость предоставления дополнительных гарантий (залог, поручительство)

Банки используют разные граничные значения ПДН, но в большинстве случаев придерживаются следующих пороговых значений:

Значение ПДН Оценка банком Вероятность одобрения До 30% Низкая долговая нагрузка Высокая 30-50% Средняя долговая нагрузка Средняя 50-70% Высокая долговая нагрузка Низкая Свыше 70% Критическая долговая нагрузка Минимальная

Михаил Венедиктов, кредитный аналитик Показательный случай: в 2024 году ко мне обратился клиент с официальной зарплатой 120 000 рублей, которому отказали в ипотеке. При внешне благополучной финансовой ситуации, его ПДН составлял 58% из-за нескольких потребительских кредитов и кредитных карт, о которых он «не особо задумывался». Мы разработали стратегию оптимизации: погасили два мелких кредита с самыми высокими ставками, реструктурировали платежи по оставшимся займам и через три месяца получили одобрение от трех банков сразу. ПДН снизился до 43%, а итоговая ставка по ипотеке оказалась на 1,2 процентных пункта ниже первоначального предложения.

Важно понимать, что банки учитывают не только официально заявленные кредиты, но и любые финансовые обязательства, включая кредитные карты (даже с нулевой задолженностью учитывается 5-10% от лимита), займы МФО и неофициальные долги, если о них стало известно.

Регулятор особенно пристально следит за выдачей кредитов заемщикам с высоким ПДН. Если показатель превышает 50%, банки обязаны формировать дополнительные резервы, что делает выдачу такого кредита менее выгодной для них.

Подробный алгоритм расчёта ПДН: шаг за шагом

Расчет ПДН может показаться сложным, но если разбить его на простые шаги, процесс станет понятным и доступным. Воспользуйтесь этой пошаговой инструкцией для точного определения вашего показателя долговой нагрузки. 📝

Шаг 1: Определите все источники вашего дохода Учитывайте все регулярные доходы, которые вы можете подтвердить документально:

Заработная плата по основному месту работы

Доходы от дополнительной занятости

Пенсионные выплаты

Доходы от аренды имущества

Регулярные дивиденды и проценты по вкладам

Шаг 2: Рассчитайте среднемесячный доход Банки обычно рассматривают доходы за последние 6-12 месяцев. Для расчета:

Суммируйте все доходы за рассматриваемый период

Разделите полученную сумму на количество месяцев

Шаг 3: Соберите информацию о всех имеющихся кредитных обязательствах Учтите все текущие кредиты и займы:

Ипотечные кредиты

Автокредиты

Потребительские кредиты

Кредитные карты (даже с нулевым балансом)

Займы в МФО

Рассрочки и кредиты в торговых сетях

Шаг 4: Определите сумму ежемесячных платежей по всем обязательствам Для каждого кредитного обязательства запишите размер ежемесячного платежа. Для кредитных карт обычно берется 5-10% от лимита карты, даже если вы ими не пользуетесь.

Шаг 5: Учтите новый планируемый кредит Если вы рассчитываете ПДН для получения нового кредита, добавьте предполагаемый ежемесячный платеж по нему к общей сумме платежей.

Шаг 6: Рассчитайте ПДН по формуле Используйте формулу: ПДН = (Сумма всех ежемесячных платежей / Среднемесячный доход) × 100%

Елена Соколова, финансовый консультант Семья Кузнецовых обратилась ко мне с проблемой — им отказывали в ипотеке, хотя суммарный доход супругов составлял 180 000 рублей. При анализе выяснилось, что они не учли несколько важных нюансов при самостоятельном расчете ПДН. Во-первых, они забыли включить лимит по кредитной карте (150 000 рублей), хотя задолженности по ней не было. Во-вторых, не учли автокредит жены (платеж 12 500 рублей), оформленный недавно. В-третьих, использовали в расчетах "грязную" зарплату, тогда как банки учитывают доход после налогов. После корректного расчета их реальный ПДН составил 67% вместо предполагаемых 45%. Мы разработали план действий: закрыли кредитную карту, рефинансировали автокредит, увеличив срок и снизив ежемесячный платеж. Через 4 месяца ПДН снизился до приемлемых 49%, и ипотека была одобрена.

Рассмотрим пример применения алгоритма на практике:

Параметр Значение (руб.) Комментарий Доход после налогов 80 000 Средний за последние 6 месяцев Платеж по потребительскому кредиту 12 000 Осталось 18 месяцев выплат Платеж по автокредиту 15 000 Осталось 3 года выплат Платеж по кредитной карте 5 000 Рассчитан как 10% от лимита 50 000 Планируемый платеж по новому кредиту 20 000 Кредит, на который подается заявка

Расчет ПДН: (12 000 + 15 000 + 5 000 + 20 000) / 80 000 × 100% = 65%

С показателем 65% получение кредита на стандартных условиях маловероятно. Для повышения шансов на одобрение следует снизить ПДН ниже 50%.

Формулы для расчета ПДН с различными видами доходов

В зависимости от структуры ваших доходов и обязательств, формула расчета ПДН может иметь различные вариации. Рассмотрим специфические формулы для разных жизненных ситуаций. 📊

Базовая формула для расчета ПДН: ПДН = (Сумма всех ежемесячных платежей по кредитам / Среднемесячный доход) × 100%

Однако в реальной жизни приходится учитывать различные нюансы:

1. ПДН при наличии созаемщиков Если кредит оформляется с привлечением созаемщика, формула изменяется: ПДН = (Общая сумма платежей / (Доход заемщика + Доход созаемщика)) × 100%

При этом важно учитывать, что при расчете общей суммы платежей нужно включать все кредитные обязательства как основного заемщика, так и созаемщика.

2. ПДН для заемщиков с нерегулярным доходом Для фрилансеров, предпринимателей и людей с сезонным доходом: ПДН = (Сумма всех платежей / Средний доход за последние 12 месяцев) × 100%

Банки обычно берут более длительный период для расчета среднего дохода, чтобы нивелировать сезонные колебания.

3. ПДН с учетом доходов от инвестиций и аренды Для тех, кто получает инвестиционный доход: ПДН = (Сумма всех платежей / (Зарплата + Подтвержденный доход от инвестиций + Доход от аренды)) × 100%

Важно: банки учитывают инвестиционные доходы и доходы от аренды с определенными коэффициентами (обычно 0,7-0,8), чтобы отразить их потенциальную нестабильность.

4. ПДН с учетом кредитных карт и овердрафтов Для корректного расчета с учетом возобновляемых кредитных линий: ПДН = ((Сумма платежей по обычным кредитам) + (Сумма лимитов по кредитным картам × Коэффициент)) / Доход × 100%

Коэффициент для кредитных карт обычно составляет от 5% до 10% от общего лимита.

5. ПДН для валютных кредитов и доходов в иностранной валюте При наличии доходов или обязательств в иностранной валюте: ПДН = (Сумма платежей в рублях + (Сумма валютных платежей × Курс × Коэффициент риска)) / (Рублевый доход + (Валютный доход × Курс × Коэффициент риска)) × 100%

Коэффициент риска для валютных доходов и обязательств обычно применяется в диапазоне 0,8-1,2 в зависимости от стабильности валюты.

Примеры расчета ПДН в различных ситуациях:

Для семейной пары с общим кредитом: ПДН = (25 000 руб. (ипотека) + 10 000 руб. (автокредит мужа) + 5 000 руб. (кредит жены)) / (70 000 руб. (доход мужа) + 50 000 руб. (доход жены)) × 100% = 33,3%

ПДН = (25 000 руб. (ипотека) + 10 000 руб. (автокредит мужа) + 5 000 руб. (кредит жены)) / (70 000 руб. (доход мужа) + 50 000 руб. (доход жены)) × 100% = 33,3% Для фрилансера с сезонным доходом: ПДН = 15 000 руб. (кредит) / ((100 000 руб. × 6 мес. + 50 000 руб. × 6 мес.) / 12) × 100% = 20%

ПДН = 15 000 руб. (кредит) / ((100 000 руб. × 6 мес. + 50 000 руб. × 6 мес.) / 12) × 100% = 20% Для инвестора с кредитной картой: ПДН = (20 000 руб. (кредит) + (200 000 руб. × 0,05 (лимит кредитной карты))) / (80 000 руб. (зарплата) + 40 000 руб. × 0,8 (инвестдоход)) × 100% = 27,8%

Онлайн-калькулятор ПДН: быстрый способ расчета

Для тех, кто хочет сэкономить время и избежать ошибок в расчетах, онлайн-калькуляторы ПДН являются оптимальным решением. Они позволяют быстро и точно определить ваш показатель долговой нагрузки с учетом всех требований регулятора. 💻

Большинство современных калькуляторов ПДН имеют интуитивно понятный интерфейс и требуют ввода следующих данных:

Размер ежемесячного дохода после уплаты налогов

Сведения о текущих кредитах (сумма платежа, остаток долга)

Информация о кредитных картах (лимит, текущая задолженность)

Параметры нового кредита (сумма, срок, процентная ставка)

Наиболее функциональные калькуляторы ПДН можно найти на официальных сайтах банков и финансовых порталов. Они предлагают расширенные возможности:

Учет нескольких источников дохода — возможность добавить зарплату, подработки, арендные платежи Моделирование различных сценариев — проверка влияния на ПДН при изменении суммы или срока кредита Мониторинг динамики ПДН — отслеживание изменений показателя при погашении существующих кредитов Расчет максимально возможной суммы нового кредита при заданном пороговом значении ПДН

Алгоритм использования онлайн-калькулятора ПДН:

Выберите надежный калькулятор (предпочтительно на сайте банка, где планируете брать кредит) Введите сумму вашего ежемесячного дохода (после вычета НДФЛ) Добавьте информацию о всех имеющихся кредитах (ежемесячные платежи) Укажите параметры кредитных карт и других возобновляемых кредитных линий Введите планируемые параметры нового кредита Нажмите кнопку "Рассчитать" и получите результат

Если рассчитанный ПДН превышает установленные банком пороговые значения, большинство калькуляторов предлагают функцию оптимизации — автоматически корректируют сумму или срок кредита, чтобы привести ПДН к приемлемому уровню.

Сравнение популярных онлайн-калькуляторов ПДН:

Характеристика Калькуляторы банков Независимые финансовые порталы Приложения для смартфонов Точность расчетов Высокая (учитывает актуальную политику банка) Средняя (использует усредненные данные) Средняя/высокая (зависит от регулярности обновлений) Учет индивидуальных параметров Ограниченный (только параметры своего банка) Расширенный (возможность моделирования) Высокий (персонализированные настройки) Интеграция с кредитными предложениями Прямая (показывает доступные продукты) Есть (сравнение предложений разных банков) Ограниченная (часто без прямого подключения) Сохранение истории расчетов Обычно нет В некоторых случаях Да (с возможностью отслеживания динамики)

Важно понимать, что результаты, полученные с помощью онлайн-калькулятора, являются приблизительными. Банк при расчете ПДН может использовать дополнительные данные из БКИ и собственные методики оценки, которые не всегда отражены в публичных калькуляторах.

Тем не менее, регулярное использование калькуляторов ПДН позволяет:

Контролировать уровень своей долговой нагрузки

Планировать будущие кредиты с учетом их влияния на ПДН

Своевременно предпринимать меры по оптимизации кредитного портфеля

Повышать шансы на одобрение кредита за счет предварительной оценки

Как снизить ПДН для улучшения шансов на кредит

Высокий показатель долговой нагрузки часто становится причиной отказа в кредите даже для заемщиков с отличной кредитной историей. Если ваш ПДН превышает комфортные для банка значения, существуют проверенные методы его снижения. 📉

Рассмотрим наиболее эффективные стратегии оптимизации долговой нагрузки:

1. Увеличение официального дохода

Официальное оформление дополнительных источников дохода

Перевод всей или части зарплаты "из конверта" в официальную

Предоставление справок о дополнительных доходах (аренда, дивиденды, гонорары)

Смена места работы на более высокооплачиваемое

2. Оптимизация текущих кредитных обязательств

Досрочное погашение небольших кредитов для сокращения количества ежемесячных платежей

Рефинансирование нескольких кредитов в один с более низкой процентной ставкой и/или увеличением срока

Реструктуризация действующих кредитов с целью снижения ежемесячного платежа

Закрытие неиспользуемых кредитных карт и снижение лимитов по активным картам

3. Привлечение созаемщика

Оформление кредита совместно с супругом/супругой или близкими родственниками

Учет совокупного дохода семьи при расчете ПДН

Распределение кредитной нагрузки между членами семьи

4. Изменение параметров нового кредита

Увеличение срока кредитования для снижения ежемесячного платежа

Уменьшение запрашиваемой суммы кредита

Выбор программ кредитования с возможностью отсрочки платежей

Использование партнерских программ банков с более лояльными условиями

5. Стратегическое планирование кредитной истории

Временный отказ от новых кредитных обязательств до погашения существующих

Разделение крупных займов на несколько этапов

Планирование графика погашения для минимизации одновременных платежей

Эффективность различных методов снижения ПДН:

Метод снижения ПДН Потенциальное снижение Сроки реализации Сложность применения Рефинансирование кредитов 10-25% 1-2 месяца Средняя Досрочное погашение мелких кредитов 5-15% Моментально Низкая (при наличии средств) Привлечение созаемщика 30-50% 1-2 недели Низкая Увеличение срока кредита 15-30% 1-2 месяца Низкая Официальное оформление доходов 20-40% 3-6 месяцев Высокая Закрытие неиспользуемых кредитных карт 3-10% 1-2 недели Низкая

Пример успешной оптимизации ПДН:

Исходная ситуация: заемщик с доходом 70 000 руб./мес., имеющий два потребительских кредита (платежи 12 000 и 8 000 руб./мес.) и кредитную карту с лимитом 100 000 руб. (учитывается как 10 000 руб./мес.)

Исходный ПДН = (12 000 + 8 000 + 10 000) / 70 000 × 100% = 42,9%

Действия по оптимизации:

Закрытие кредитной карты (экономия 10 000 руб. в расчете ПДН) Рефинансирование двух потребительских кредитов в один с увеличением срока (новый платеж 15 000 руб./мес. вместо 20 000 руб.) Предоставление документов о дополнительном доходе от сдачи квартиры (20 000 руб./мес.)

Результат: новый ПДН = 15 000 / (70 000 + 20 000) × 100% = 16,7%

Снижение ПДН на 26,2 процентных пункта существенно улучшило кредитный профиль заемщика и позволило получить ипотечный кредит на более выгодных условиях.

Важно помнить, что снижение ПДН — это не разовая акция, а непрерывный процесс управления личными финансами. Регулярный мониторинг своей долговой нагрузки и своевременная корректировка кредитного портфеля позволяют поддерживать финансовое здоровье и всегда иметь доступ к кредитным ресурсам на выгодных условиях.