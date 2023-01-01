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Как рассчитать ПДН: формулы, пошаговая инструкция и калькулятор
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Как рассчитать ПДН: формулы, пошаговая инструкция и калькулятор

#Excel и Google Sheets  #Сбор данных и трекинг  #KPI и метрики  
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Для кого эта статья:

  • Заёмщики, желающие улучшить свои шансы на получение кредита
  • Люди, интересующиеся финансами и управлением долговой нагрузкой

  • Специалисты и студенты в области финансов, стремящиеся повысить свою квалификацию

    Расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) стал критическим фактором при принятии банками решений о выдаче кредитов. Путаница в формулах и неправильные вычисления могут стоить отказа в займе даже при хорошей кредитной истории. По данным аналитиков, 35% заёмщиков не понимают, как банки оценивают их платежеспособность, а 27% получают отказы именно из-за высокого ПДН. 📊 Разбираемся в формулах, алгоритмах расчёта и инструментах для точного определения вашей долговой нагрузки, чтобы повысить шансы на одобрение кредита в 2025 году.

Что такое ПДН и как он влияет на получение кредита

Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение суммы всех ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу заемщика, выраженное в процентах. По сути, ПДН показывает, какую часть своего дохода вы отдаете на погашение долгов. 🧮

С 1 октября 2019 года Банк России обязал все кредитные организации рассчитывать ПДН при выдаче займов. Это требование стало обязательным элементом оценки платежеспособности заемщика.

Величина ПДН напрямую влияет на:

  • Вероятность одобрения кредита — чем ниже ПДН, тем выше шансы
  • Максимально доступную сумму кредита
  • Процентную ставку по кредитному предложению
  • Необходимость предоставления дополнительных гарантий (залог, поручительство)

Банки используют разные граничные значения ПДН, но в большинстве случаев придерживаются следующих пороговых значений:

Значение ПДН Оценка банком Вероятность одобрения
До 30% Низкая долговая нагрузка Высокая
30-50% Средняя долговая нагрузка Средняя
50-70% Высокая долговая нагрузка Низкая
Свыше 70% Критическая долговая нагрузка Минимальная

Михаил Венедиктов, кредитный аналитик

Показательный случай: в 2024 году ко мне обратился клиент с официальной зарплатой 120 000 рублей, которому отказали в ипотеке. При внешне благополучной финансовой ситуации, его ПДН составлял 58% из-за нескольких потребительских кредитов и кредитных карт, о которых он «не особо задумывался». Мы разработали стратегию оптимизации: погасили два мелких кредита с самыми высокими ставками, реструктурировали платежи по оставшимся займам и через три месяца получили одобрение от трех банков сразу. ПДН снизился до 43%, а итоговая ставка по ипотеке оказалась на 1,2 процентных пункта ниже первоначального предложения.

Важно понимать, что банки учитывают не только официально заявленные кредиты, но и любые финансовые обязательства, включая кредитные карты (даже с нулевой задолженностью учитывается 5-10% от лимита), займы МФО и неофициальные долги, если о них стало известно.

Регулятор особенно пристально следит за выдачей кредитов заемщикам с высоким ПДН. Если показатель превышает 50%, банки обязаны формировать дополнительные резервы, что делает выдачу такого кредита менее выгодной для них.

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Подробный алгоритм расчёта ПДН: шаг за шагом

Расчет ПДН может показаться сложным, но если разбить его на простые шаги, процесс станет понятным и доступным. Воспользуйтесь этой пошаговой инструкцией для точного определения вашего показателя долговой нагрузки. 📝

Шаг 1: Определите все источники вашего дохода Учитывайте все регулярные доходы, которые вы можете подтвердить документально:

  • Заработная плата по основному месту работы
  • Доходы от дополнительной занятости
  • Пенсионные выплаты
  • Доходы от аренды имущества
  • Регулярные дивиденды и проценты по вкладам

Шаг 2: Рассчитайте среднемесячный доход Банки обычно рассматривают доходы за последние 6-12 месяцев. Для расчета:

  • Суммируйте все доходы за рассматриваемый период
  • Разделите полученную сумму на количество месяцев

Шаг 3: Соберите информацию о всех имеющихся кредитных обязательствах Учтите все текущие кредиты и займы:

  • Ипотечные кредиты
  • Автокредиты
  • Потребительские кредиты
  • Кредитные карты (даже с нулевым балансом)
  • Займы в МФО
  • Рассрочки и кредиты в торговых сетях

Шаг 4: Определите сумму ежемесячных платежей по всем обязательствам Для каждого кредитного обязательства запишите размер ежемесячного платежа. Для кредитных карт обычно берется 5-10% от лимита карты, даже если вы ими не пользуетесь.

Шаг 5: Учтите новый планируемый кредит Если вы рассчитываете ПДН для получения нового кредита, добавьте предполагаемый ежемесячный платеж по нему к общей сумме платежей.

Шаг 6: Рассчитайте ПДН по формуле Используйте формулу: ПДН = (Сумма всех ежемесячных платежей / Среднемесячный доход) × 100%

Елена Соколова, финансовый консультант

Семья Кузнецовых обратилась ко мне с проблемой — им отказывали в ипотеке, хотя суммарный доход супругов составлял 180 000 рублей. При анализе выяснилось, что они не учли несколько важных нюансов при самостоятельном расчете ПДН. Во-первых, они забыли включить лимит по кредитной карте (150 000 рублей), хотя задолженности по ней не было. Во-вторых, не учли автокредит жены (платеж 12 500 рублей), оформленный недавно. В-третьих, использовали в расчетах "грязную" зарплату, тогда как банки учитывают доход после налогов. После корректного расчета их реальный ПДН составил 67% вместо предполагаемых 45%. Мы разработали план действий: закрыли кредитную карту, рефинансировали автокредит, увеличив срок и снизив ежемесячный платеж. Через 4 месяца ПДН снизился до приемлемых 49%, и ипотека была одобрена.

Рассмотрим пример применения алгоритма на практике:

Параметр Значение (руб.) Комментарий
Доход после налогов 80 000 Средний за последние 6 месяцев
Платеж по потребительскому кредиту 12 000 Осталось 18 месяцев выплат
Платеж по автокредиту 15 000 Осталось 3 года выплат
Платеж по кредитной карте 5 000 Рассчитан как 10% от лимита 50 000
Планируемый платеж по новому кредиту 20 000 Кредит, на который подается заявка

Расчет ПДН: (12 000 + 15 000 + 5 000 + 20 000) / 80 000 × 100% = 65%

С показателем 65% получение кредита на стандартных условиях маловероятно. Для повышения шансов на одобрение следует снизить ПДН ниже 50%.

Формулы для расчета ПДН с различными видами доходов

В зависимости от структуры ваших доходов и обязательств, формула расчета ПДН может иметь различные вариации. Рассмотрим специфические формулы для разных жизненных ситуаций. 📊

Базовая формула для расчета ПДН: ПДН = (Сумма всех ежемесячных платежей по кредитам / Среднемесячный доход) × 100%

Однако в реальной жизни приходится учитывать различные нюансы:

1. ПДН при наличии созаемщиков Если кредит оформляется с привлечением созаемщика, формула изменяется: ПДН = (Общая сумма платежей / (Доход заемщика + Доход созаемщика)) × 100%

При этом важно учитывать, что при расчете общей суммы платежей нужно включать все кредитные обязательства как основного заемщика, так и созаемщика.

2. ПДН для заемщиков с нерегулярным доходом Для фрилансеров, предпринимателей и людей с сезонным доходом: ПДН = (Сумма всех платежей / Средний доход за последние 12 месяцев) × 100%

Банки обычно берут более длительный период для расчета среднего дохода, чтобы нивелировать сезонные колебания.

3. ПДН с учетом доходов от инвестиций и аренды Для тех, кто получает инвестиционный доход: ПДН = (Сумма всех платежей / (Зарплата + Подтвержденный доход от инвестиций + Доход от аренды)) × 100%

Важно: банки учитывают инвестиционные доходы и доходы от аренды с определенными коэффициентами (обычно 0,7-0,8), чтобы отразить их потенциальную нестабильность.

4. ПДН с учетом кредитных карт и овердрафтов Для корректного расчета с учетом возобновляемых кредитных линий: ПДН = ((Сумма платежей по обычным кредитам) + (Сумма лимитов по кредитным картам × Коэффициент)) / Доход × 100%

Коэффициент для кредитных карт обычно составляет от 5% до 10% от общего лимита.

5. ПДН для валютных кредитов и доходов в иностранной валюте При наличии доходов или обязательств в иностранной валюте: ПДН = (Сумма платежей в рублях + (Сумма валютных платежей × Курс × Коэффициент риска)) / (Рублевый доход + (Валютный доход × Курс × Коэффициент риска)) × 100%

Коэффициент риска для валютных доходов и обязательств обычно применяется в диапазоне 0,8-1,2 в зависимости от стабильности валюты.

Примеры расчета ПДН в различных ситуациях:

  • Для семейной пары с общим кредитом: ПДН = (25 000 руб. (ипотека) + 10 000 руб. (автокредит мужа) + 5 000 руб. (кредит жены)) / (70 000 руб. (доход мужа) + 50 000 руб. (доход жены)) × 100% = 33,3%
  • Для фрилансера с сезонным доходом: ПДН = 15 000 руб. (кредит) / ((100 000 руб. × 6 мес. + 50 000 руб. × 6 мес.) / 12) × 100% = 20%
  • Для инвестора с кредитной картой: ПДН = (20 000 руб. (кредит) + (200 000 руб. × 0,05 (лимит кредитной карты))) / (80 000 руб. (зарплата) + 40 000 руб. × 0,8 (инвестдоход)) × 100% = 27,8%

Онлайн-калькулятор ПДН: быстрый способ расчета

Для тех, кто хочет сэкономить время и избежать ошибок в расчетах, онлайн-калькуляторы ПДН являются оптимальным решением. Они позволяют быстро и точно определить ваш показатель долговой нагрузки с учетом всех требований регулятора. 💻

Большинство современных калькуляторов ПДН имеют интуитивно понятный интерфейс и требуют ввода следующих данных:

  • Размер ежемесячного дохода после уплаты налогов
  • Сведения о текущих кредитах (сумма платежа, остаток долга)
  • Информация о кредитных картах (лимит, текущая задолженность)
  • Параметры нового кредита (сумма, срок, процентная ставка)

Наиболее функциональные калькуляторы ПДН можно найти на официальных сайтах банков и финансовых порталов. Они предлагают расширенные возможности:

  1. Учет нескольких источников дохода — возможность добавить зарплату, подработки, арендные платежи
  2. Моделирование различных сценариев — проверка влияния на ПДН при изменении суммы или срока кредита
  3. Мониторинг динамики ПДН — отслеживание изменений показателя при погашении существующих кредитов
  4. Расчет максимально возможной суммы нового кредита при заданном пороговом значении ПДН

Алгоритм использования онлайн-калькулятора ПДН:

  1. Выберите надежный калькулятор (предпочтительно на сайте банка, где планируете брать кредит)
  2. Введите сумму вашего ежемесячного дохода (после вычета НДФЛ)
  3. Добавьте информацию о всех имеющихся кредитах (ежемесячные платежи)
  4. Укажите параметры кредитных карт и других возобновляемых кредитных линий
  5. Введите планируемые параметры нового кредита
  6. Нажмите кнопку "Рассчитать" и получите результат

Если рассчитанный ПДН превышает установленные банком пороговые значения, большинство калькуляторов предлагают функцию оптимизации — автоматически корректируют сумму или срок кредита, чтобы привести ПДН к приемлемому уровню.

Сравнение популярных онлайн-калькуляторов ПДН:

Характеристика Калькуляторы банков Независимые финансовые порталы Приложения для смартфонов
Точность расчетов Высокая (учитывает актуальную политику банка) Средняя (использует усредненные данные) Средняя/высокая (зависит от регулярности обновлений)
Учет индивидуальных параметров Ограниченный (только параметры своего банка) Расширенный (возможность моделирования) Высокий (персонализированные настройки)
Интеграция с кредитными предложениями Прямая (показывает доступные продукты) Есть (сравнение предложений разных банков) Ограниченная (часто без прямого подключения)
Сохранение истории расчетов Обычно нет В некоторых случаях Да (с возможностью отслеживания динамики)

Важно понимать, что результаты, полученные с помощью онлайн-калькулятора, являются приблизительными. Банк при расчете ПДН может использовать дополнительные данные из БКИ и собственные методики оценки, которые не всегда отражены в публичных калькуляторах.

Тем не менее, регулярное использование калькуляторов ПДН позволяет:

  • Контролировать уровень своей долговой нагрузки
  • Планировать будущие кредиты с учетом их влияния на ПДН
  • Своевременно предпринимать меры по оптимизации кредитного портфеля
  • Повышать шансы на одобрение кредита за счет предварительной оценки

Как снизить ПДН для улучшения шансов на кредит

Высокий показатель долговой нагрузки часто становится причиной отказа в кредите даже для заемщиков с отличной кредитной историей. Если ваш ПДН превышает комфортные для банка значения, существуют проверенные методы его снижения. 📉

Рассмотрим наиболее эффективные стратегии оптимизации долговой нагрузки:

1. Увеличение официального дохода

  • Официальное оформление дополнительных источников дохода
  • Перевод всей или части зарплаты "из конверта" в официальную
  • Предоставление справок о дополнительных доходах (аренда, дивиденды, гонорары)
  • Смена места работы на более высокооплачиваемое

2. Оптимизация текущих кредитных обязательств

  • Досрочное погашение небольших кредитов для сокращения количества ежемесячных платежей
  • Рефинансирование нескольких кредитов в один с более низкой процентной ставкой и/или увеличением срока
  • Реструктуризация действующих кредитов с целью снижения ежемесячного платежа
  • Закрытие неиспользуемых кредитных карт и снижение лимитов по активным картам

3. Привлечение созаемщика

  • Оформление кредита совместно с супругом/супругой или близкими родственниками
  • Учет совокупного дохода семьи при расчете ПДН
  • Распределение кредитной нагрузки между членами семьи

4. Изменение параметров нового кредита

  • Увеличение срока кредитования для снижения ежемесячного платежа
  • Уменьшение запрашиваемой суммы кредита
  • Выбор программ кредитования с возможностью отсрочки платежей
  • Использование партнерских программ банков с более лояльными условиями

5. Стратегическое планирование кредитной истории

  • Временный отказ от новых кредитных обязательств до погашения существующих
  • Разделение крупных займов на несколько этапов
  • Планирование графика погашения для минимизации одновременных платежей

Эффективность различных методов снижения ПДН:

Метод снижения ПДН Потенциальное снижение Сроки реализации Сложность применения
Рефинансирование кредитов 10-25% 1-2 месяца Средняя
Досрочное погашение мелких кредитов 5-15% Моментально Низкая (при наличии средств)
Привлечение созаемщика 30-50% 1-2 недели Низкая
Увеличение срока кредита 15-30% 1-2 месяца Низкая
Официальное оформление доходов 20-40% 3-6 месяцев Высокая
Закрытие неиспользуемых кредитных карт 3-10% 1-2 недели Низкая

Пример успешной оптимизации ПДН:

Исходная ситуация: заемщик с доходом 70 000 руб./мес., имеющий два потребительских кредита (платежи 12 000 и 8 000 руб./мес.) и кредитную карту с лимитом 100 000 руб. (учитывается как 10 000 руб./мес.)

Исходный ПДН = (12 000 + 8 000 + 10 000) / 70 000 × 100% = 42,9%

Действия по оптимизации:

  1. Закрытие кредитной карты (экономия 10 000 руб. в расчете ПДН)
  2. Рефинансирование двух потребительских кредитов в один с увеличением срока (новый платеж 15 000 руб./мес. вместо 20 000 руб.)
  3. Предоставление документов о дополнительном доходе от сдачи квартиры (20 000 руб./мес.)

Результат: новый ПДН = 15 000 / (70 000 + 20 000) × 100% = 16,7%

Снижение ПДН на 26,2 процентных пункта существенно улучшило кредитный профиль заемщика и позволило получить ипотечный кредит на более выгодных условиях.

Важно помнить, что снижение ПДН — это не разовая акция, а непрерывный процесс управления личными финансами. Регулярный мониторинг своей долговой нагрузки и своевременная корректировка кредитного портфеля позволяют поддерживать финансовое здоровье и всегда иметь доступ к кредитным ресурсам на выгодных условиях.

Грамотное управление показателем долговой нагрузки — ключевой фактор финансового благополучия. Регулярный расчет ПДН помогает не только повысить шансы на одобрение кредитов, но и поддерживать здоровый баланс между доходами и обязательствами. Помните, что банки оценивают не только цифровые показатели, но и вашу финансовую дисциплину. Ответственный подход к определению и оптимизации ПДН — это инвестиция в собственное финансовое будущее, которая непременно окупится в виде доступа к выгодным кредитным предложениям и спокойствия за свое финансовое положение.

Дмитрий Белозёров

BI-аналитик

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