Как проверить статус самозанятости: 5 официальных способов от ФНС

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Для кого эта статья:

Самозанятые граждане, желающие узнать о процедуре проверки своего статуса.

Налоговые консультанты и специалисты, работающие с самозанятыми.

Работодатели и компании, нанимающие самозанятых, заинтересованные в минимизации налоговых рисков. Когда работаешь с самозанятыми или сам регистрируешься в качестве плательщика НПД, проверка статуса становится критически важной процедурой. Ошибки могут привести к штрафам до 40% от неуплаченного налога! К счастью, ФНС предоставляет несколько официальных инструментов для мгновенной проверки и подтверждения статуса. Сегодня я, как налоговый консультант с 8-летним опытом работы с самозанятыми, расскажу о пяти проверенных способах, которые гарантированно защитят вас от рисков при сотрудничестве с плательщиками НПД. 🧾

Проверка статуса самозанятости: что предлагает ФНС

Федеральная налоговая служба разработала несколько цифровых и документальных способов проверки статуса самозанятых граждан, учитывая растущую популярность режима налога на профессиональный доход (НПД). По официальным данным, к 2025 году количество самозанятых в России превысило 9 миллионов человек, что делает вопрос проверки статуса особенно актуальным. 📊

ФНС предлагает пять основных инструментов для проверки:

Мобильное приложение «Мой налог» (самый оперативный метод)

Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru

Формирование официальной справки о регистрации

Проверка через сервис «Проверка статуса налогоплательщика НПД»

Запрос через работодателя/заказчика

Каждый из этих методов имеет свои особенности, преимущества и подходит для различных ситуаций. Важно понимать, что статус самозанятого – это динамическая характеристика. Человек может утратить статус при нарушении условий применения режима НПД (например, при превышении лимита дохода в 2,4 млн рублей за год) или при добровольном отказе от этого налогового режима.

Способ проверки Доступность Скорость получения информации Официальное подтверждение Приложение «Мой налог» Только для самозанятого Моментально Да (QR-код) Личный кабинет на сайте ФНС Только для самозанятого Несколько минут Да (справка) Справка о регистрации Получает самозанятый Мгновенно через приложение Да (официальный документ) Сервис проверки на сайте ФНС Для всех пользователей Моментально Только факт регистрации Запрос через работодателя Для бизнеса 1-2 рабочих дня Да (официальный ответ)

При выборе метода проверки статуса учитывайте, кто именно проводит проверку (сам самозанятый или заказчик/работодатель) и с какой целью эта информация запрашивается. Помните, что отсутствие официального статуса самозанятого при фактическом оказании услуг может привести к серьезным налоговым последствиям для обеих сторон сделки. 🚨

Мобильное приложение «Мой налог»: быстрая проверка

Приложение «Мой налог» — это флагманский инструмент ФНС для самозанятых, который позволяет не только вести учет доходов и формировать чеки, но и быстро проверять свой текущий статус. Это самый оперативный способ проверки, доступный самому плательщику НПД. 📱

Елена Захарова, налоговый консультант Один из моих клиентов, Михаил, работал фрилансером с заказчиками из разных стран. Однажды крупная российская компания пригласила его на долгосрочный проект, но выдвинула условие — официальный статус самозанятого. Михаил был уверен, что регистрировался полгода назад, но компания требовала актуальное подтверждение. Я порекомендовала ему проверить статус через приложение «Мой налог». Оказалось, что его регистрация была аннулирована из-за технической ошибки при смене телефона и непривязки нового устройства к учетной записи. Благодаря мгновенной проверке Михаил сразу же восстановил статус и успел подписать контракт к дедлайну. Без проверки через приложение он мог упустить контракт на 350 000 рублей!

Для проверки статуса через приложение «Мой налог» выполните следующие действия:

Установите приложение из официального магазина (App Store или Google Play) Войдите в учетную запись (через ИНН и пароль, Госуслуги или учетную запись банка-партнера) На главном экране приложения обратите внимание на индикатор статуса в верхней части Для получения официального подтверждения нажмите на значок QR-кода в правом верхнем углу Сгенерированный QR-код содержит информацию о вашем текущем статусе, его срок действия — 10 дней

Этот QR-код можно предъявить заказчику для проверки — при его сканировании открывается защищенная страница на сайте ФНС с информацией о статусе самозанятого. Заметьте, что личные данные при этом не раскрываются, что обеспечивает приватность. 🔒

Приложение также показывает дополнительную информацию о вашем статусе:

Дата регистрации в качестве плательщика НПД

Текущая налоговая ставка (4% или 6%)

Сумма дохода за текущий год (для контроля лимита в 2,4 млн рублей)

Наличие активных налоговых вычетов

Если приложение показывает, что вы не зарегистрированы в качестве плательщика НПД, хотя ранее проходили регистрацию, это может быть связано с одним из следующих факторов:

Автоматическое снятие с учета при отсутствии доходов более 12 месяцев

Превышение годового лимита доходов (2,4 млн рублей)

Добровольное снятие с учета (могло произойти по ошибке)

Техническая проблема с авторизацией (требуется переустановка или обновление приложения)

Важно помнить, что приложение «Мой налог» является единственным официальным мобильным приложением ФНС для самозанятых. Любые альтернативные приложения, предлагающие сервисы для самозанятых, не имеют прямого доступа к базе ФНС и не могут гарантировать точность информации о вашем статусе. 🛡️

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Второй надежный способ проверки статуса самозанятого — использование личного кабинета налогоплательщика на официальном сайте ФНС (nalog.gov.ru). Этот метод особенно удобен, если у вас возникли технические проблемы с мобильным приложением «Мой налог» или вы предпочитаете работать через компьютер. 💻

Для проверки статуса через личный кабинет необходимо:

Зайти на сайт www.nalog.gov.ru Авторизоваться в личном кабинете (для входа можно использовать учетную запись Госуслуг, электронную подпись или логин/пароль, полученные в налоговом органе) В меню слева выбрать раздел «Налог на профессиональную деятельность» На открывшейся странице будет отображен ваш текущий статус как налогоплательщика НПД

В личном кабинете также доступны расширенные функции по управлению статусом самозанятого:

Формирование справки о постановке на учет в качестве самозанятого

Просмотр истории уплаченных налогов по режиму НПД

Добровольное снятие с учета как плательщика НПД

Просмотр начислений по налогу на профессиональный доход

Максим Соболев, налоговый консультант Недавно ко мне обратилась Анна, дизайнер-фрилансер, с необычной проблемой. Она потеряла доступ к телефону, где было установлено приложение «Мой налог», а крупному заказчику требовалось безотлагательное подтверждение ее статуса для перечисления гонорара. Ситуация осложнялась тем, что восстановление доступа к приложению могло занять несколько дней из-за проблем с идентификацией. Я предложил Анне нестандартное решение — проверить и подтвердить статус через личный кабинет налогоплательщика. Мы авторизовались через Госуслуги, сформировали официальную справку о регистрации в качестве плательщика НПД и отправили заказчику. Документ был принят без вопросов, и денежные средства в размере 120 000 рублей поступили в тот же день. Этот случай напомнил мне о важности знания всех доступных способов проверки статуса самозанятого.

Обратите внимание, что в личном кабинете можно увидеть более детальную информацию о вашем статусе, например:

Параметр Что показывает Почему это важно Дата регистрации Когда вы были зарегистрированы как самозанятый Подтверждает длительность правоотношений Текущий статус Активен/неактивен режим НПД Легальность работы в текущий момент Налоговый орган учета Где вы состоите на учете Важно при смене региона деятельности Совокупный доход Общая сумма дохода за год Контроль лимита в 2,4 млн руб. Начисленный налог Сумма к уплате по НПД Контроль обязательств перед бюджетом

Еще одно преимущество проверки через личный кабинет — возможность выявить и исправить ошибки в регистрационных данных, которые могут привести к проблемам с получением статуса. Например, если вы недавно меняли паспорт или место регистрации, но не обновили эти данные в налоговой службе, система может не распознать вас как плательщика НПД. 🔍

Для корректной работы с личным кабинетом рекомендуется использовать последние версии браузеров Chrome, Firefox или Edge. Также может потребоваться установка плагина КриптоПро для работы с электронной подписью, если вы используете этот метод авторизации.

Официальная справка о регистрации самозанятого

Для многих ситуаций, особенно при заключении долгосрочных контрактов с крупными компаниями или участии в тендерах, требуется официальное документальное подтверждение статуса самозанятого. Таким документом является справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика НПД. 📃

Справка имеет юридическую силу и принимается всеми государственными органами и коммерческими организациями. Получить ее можно несколькими способами:

Через приложение «Мой налог» (раздел «Настройки» → «Справка о постановке на учет») В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС Через личное обращение в любую налоговую инспекцию С помощью портала Госуслуги (в разделе «Налоги и финансы»)

Официальная справка содержит следующую информацию:

ФИО самозанятого гражданина

ИНН

Дату постановки на учет в качестве плательщика НПД

Территориальный налоговый орган учета

Уникальный регистрационный номер

Подпись должностного лица ФНС (факсимильная)

QR-код для проверки подлинности

Самый быстрый способ получения справки — через приложение «Мой налог». Для этого:

Откройте приложение и авторизуйтесь Перейдите в раздел «Настройки» (значок шестерёнки) Выберите пункт «Справка о постановке на учет» Нажмите «Сформировать справку» Документ будет сгенерирован системой и доступен для скачивания в формате PDF

Справка, полученная в электронном виде через официальные каналы ФНС, имеет такую же юридическую силу, как и справка на бумажном носителе с «мокрой» печатью. Это подтверждается Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 👨‍⚖️

Важно знать, что справка о регистрации в качестве плательщика НПД не имеет срока действия, но отражает статус на момент её формирования. Поэтому некоторые заказчики могут требовать «свежую» справку (выданную в течение последних 30 дней) для подтверждения текущего статуса.

При использовании справки для официальных целей рекомендую следовать этим правилам:

Проверяйте корректность всех личных данных в справке

Сохраняйте оригинал PDF-файла без изменений

При необходимости распечатать справку используйте цветную печать для сохранения читаемости QR-кода

Отправляйте заказчику файл справки целиком, не обрезая QR-код или другие элементы защиты

Некоторые заказчики могут запрашивать дополнительные документы помимо справки о регистрации, например, справку об отсутствии задолженности по налогам. Эту информацию также можно получить через личный кабинет налогоплательщика или приложение «Мой налог» в разделе «Начисления и платежи». 🧮

Проверка статуса через работодателя: алгоритм действий

Компании и индивидуальные предприниматели, которые планируют заключить договор с самозанятым, должны обязательно проверить его статус для минимизации налоговых рисков. ФНС предоставляет работодателям специальный сервис для такой проверки, доступный на официальном сайте. 🏢

Алгоритм проверки статуса самозанятого для работодателя включает следующие шаги:

Перейдите на официальный сайт ФНС (www.nalog.gov.ru) В разделе «Сервисы» найдите «Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)» Введите ИНН самозанятого и дату, за которую проверяется статус (по умолчанию — текущая дата) Введите капчу для подтверждения Нажмите кнопку «Проверить»

Система выдаст один из двух возможных результатов:

«Физическое лицо является плательщиком налога на профессиональный доход» — это положительное подтверждение статуса

— это положительное подтверждение статуса «Физическое лицо не является плательщиком налога на профессиональный доход» — это означает, что человек не зарегистрирован как самозанятый или был снят с учета

При получении положительного результата рекомендую сделать скриншот страницы с результатом и сохранить его в документах компании вместе с договором. Это будет служить доказательством того, что на момент заключения договора контрагент имел статус самозанятого. 📸

Для системной работы с самозанятыми многие компании разрабатывают внутренний регламент, который включает:

Проверку статуса самозанятого перед заключением договора Периодическую проверку (например, раз в квартал) для долгосрочных контрактов Получение от самозанятого чеков за каждый факт оплаты Хранение скриншотов проверки статуса и чеков в течение налогового периода плюс 4 года

Особое внимание следует уделить случаям, когда бывший сотрудник компании переходит в статус самозанятого и заключает договор со своим бывшим работодателем. Налоговые органы часто проверяют такие ситуации на предмет подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми для неуплаты страховых взносов. 🕵️‍♂️

Чтобы минимизировать риски при работе с самозанятыми, работодателям необходимо соблюдать следующие правила:

Проверять статус самозанятого непосредственно перед каждой оплатой

Получать от самозанятого чек не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты

Формировать договоры с самозанятыми таким образом, чтобы они отличались от трудовых договоров (избегать формулировок о режиме работы, подчинении правилам трудового распорядка и т.д.)

Не включать бывших сотрудников в список самозанятых исполнителей в течение 2 лет после расторжения трудового договора

Для компаний с большим количеством самозанятых партнеров существуют специальные API-решения, которые позволяют автоматизировать процесс проверки статуса через интеграцию с информационными системами ФНС. Однако для использования этих решений требуется официальное подключение и соответствующие технические навыки. 🖥️