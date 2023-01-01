Как проверить статус самозанятого по ИНН: пошаговая инструкция

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Для кого эта статья:

Компании и организации, работающие с фрилансерами и самозанятыми исполнителями

Индивидуальные предприниматели, использующие услуги самозанятых

Налоговые консультанты и бухгалтеры, занимающиеся вопросами регистрации и проверки статуса самозанятых Проверка статуса самозанятого стала критически важной процедурой для компаний, заключающих договоры с фрилансерами. Один неверный шаг — и организация рискует получить крупный штраф за работу с нелегальным исполнителем. В 2025 году ФНС ужесточила контроль, увеличив санкции до 40% от суммы выплат "фейковым" самозанятым. Но паниковать не стоит! 🧐 Существуют надежные способы проверки статуса плательщика НПД по ИНН, которые займут не более 5 минут вашего времени и обеспечат юридическую безопасность сделки.

Способы проверки статуса самозанятого по ИНН

Перед заключением сделки с плательщиком налога на профессиональный доход критически важно убедиться в законности его статуса. На 2025 год существует несколько официальных инструментов для проверки регистрации самозанятого гражданина по ИНН. Каждый метод имеет свои особенности, преимущества и ограничения. 🔍

Основные способы проверки статуса самозанятого:

Официальный сайт Федеральной налоговой службы (nalog.ru)

Мобильное приложение "Мой налог"

Сервис API ФНС для разработчиков (для интеграции в корпоративные системы)

Запрос справки у самого исполнителя с QR-кодом

Обращение в налоговую инспекцию

Для разных категорий пользователей и различных задач оптимальными будут разные методы проверки. Рассмотрим их эффективность и доступность:

Способ проверки Скорость Надежность Автоматизация Юридическая сила Сайт ФНС Высокая 100% Нет Средняя Приложение "Мой налог" Высокая 100% Нет Высокая API ФНС Мгновенная 100% Полная Высокая Справка с QR-кодом Средняя Средняя Нет Очень высокая Запрос в налоговую Низкая 100% Нет Максимальная

Алексей Берестов, налоговый консультант Один из моих клиентов, владелец дизайн-студии, заключил контракты с 12 самозанятыми иллюстраторами. Во время налоговой проверки выяснилось, что двое из них утратили статус НПД за месяц до начала работ. Результат — доначисление НДФЛ, страховых взносов и штраф на общую сумму 380 000 рублей. После этого инцидента мы внедрили обязательную проверку статуса через сайт ФНС перед каждой оплатой. За два года экономия на предотвращенных рисках составила более миллиона рублей, а время на проверку — всего 3-4 минуты на исполнителя.

Для большинства компаний и индивидуальных предпринимателей наиболее доступным и эффективным остается метод проверки через официальный сайт ФНС. Рассмотрим пошаговый алгоритм верификации.

Пошаговая проверка самозанятого через сайт ФНС

Федеральная налоговая служба предоставляет удобный инструмент для быстрой проверки статуса самозанятого лица. Процедура верификации через официальный сайт занимает минимум времени и не требует регистрации или авторизации. Главное преимущество — 100% достоверность полученной информации. 📊

Для проверки статуса плательщика НПД по ИНН через сайт ФНС необходимо:

Перейти на официальный сайт ФНС по адресу www.nalog.gov.ru Выбрать раздел "Сервисы и услуги" в верхнем меню В списке сервисов найти и кликнуть на "Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)" Ввести ИНН исполнителя в соответствующее поле Указать дату, на которую требуется проверить статус (по умолчанию стоит текущая дата) Ввести защитный код с картинки (CAPTCHA) Нажать кнопку "Проверить"

После выполнения этих шагов система мгновенно выдаст один из двух результатов:

"Физическое лицо является плательщиком налога на профессиональный доход" — подтверждение статуса самозанятого

"Физическое лицо не является плательщиком налога на профессиональный доход" — отсутствие статуса

Важно! Обязательно сделайте скриншот результата проверки и сохраните его в своей базе данных. В случае налоговой проверки этот документ станет доказательством вашей должной осмотрительности. 🛡️

Марина Соколова, бухгалтер В нашей IT-компании работает больше 50 самозанятых специалистов. Раньше я тратила по 2 часа еженедельно, проверяя статус каждого перед выплатами. Однажды система ФНС выдала ошибку из-за технических работ, и я чуть не пропустила двоих исполнителей, утративших статус НПД. Это заставило меня создать процедуру двойной проверки — через сайт ФНС и через запрос справки у самого исполнителя. Теперь раз в месяц я проверяю всех через сайт налоговой, а по результатам запрашиваю у "рисковых" специалистов справку с QR-кодом. За 2023-2024 годы мы выявили 8 случаев утраты статуса и избежали доначислений на сумму около 650 000 рублей.

Настоятельно рекомендую проводить проверку статуса непосредственно перед каждой оплатой услуг самозанятого. Особенно это актуально при долгосрочном сотрудничестве, так как исполнитель может потерять статус плательщика НПД в любой момент.

Альтернативные сервисы для проверки статуса НПД

Помимо официального сайта ФНС, существуют и другие надежные способы проверки статуса плательщика налога на профессиональный доход. В 2025 году особенно актуальны методы, позволяющие автоматизировать процесс верификации для компаний, сотрудничающих с большим количеством самозанятых исполнителей. ⚙️

Наиболее эффективные альтернативные методы проверки статуса НПД:

Запрос справки у самозанятого — исполнитель может сформировать официальную справку через приложение "Мой налог" с QR-кодом, подтверждающим подлинность документа API ФНС для интеграции — для крупных компаний доступен программный интерфейс, позволяющий автоматически проверять статусы самозанятых Платформы-агрегаторы — некоторые сервисы для работы с фрилансерами имеют встроенную функцию проверки статуса НПД Электронный документооборот — системы ЭДО часто включают модули верификации контрагентов

Сравнительный анализ эффективности различных методов проверки:

Критерий/Метод Справка с QR API ФНС Агрегаторы Системы ЭДО Стоимость Бесплатно От 5000₽/мес. От 1-5% с оборота От 2000₽/мес. Массовые проверки Нет Да Частично Да Юридическая значимость Высокая Высокая Средняя Высокая Архивирование результатов Ручное Автоматическое Автоматическое Автоматическое

Запрос справки у самозанятого остается самым доступным альтернативным способом проверки для небольших компаний. Справка формируется в приложении "Мой налог" и содержит:

ФИО плательщика НПД

ИНН

Период, за который подтверждается статус

Дату формирования документа

QR-код для проверки подлинности

Электронную подпись ФНС

При работе с несколькими самозанятыми целесообразно комбинировать различные методы проверки. Например, ежемесячно проверять всех исполнителей через сайт ФНС и дополнительно запрашивать справки перед крупными выплатами. 📋

В 2025 году особую популярность приобрели интеграционные решения через API налоговой службы. Такой подход позволяет полностью автоматизировать проверку и минимизировать человеческий фактор. Интеграция особенно актуальна для предприятий с количеством самозанятых исполнителей более 20 человек.

Что делать, если статус самозанятого не подтверждается

Ситуация, когда проверка не подтверждает статус самозанятого, требует немедленной реакции и четкого алгоритма действий. Отсутствие подтверждения может иметь различные причины — от технической ошибки до фактической утраты исполнителем статуса НПД. ⚠️

При получении отрицательного результата проверки рекомендуется следовать этому пошаговому алгоритму:

Перепроверьте данные — убедитесь, что ИНН введен корректно, без опечаток Проверьте на разные даты — возможно, исполнитель приобрел статус недавно или имел его ранее Используйте альтернативный метод — проверьте через другой сервис или запросите справку напрямую Свяжитесь с исполнителем — выясните текущую ситуацию с его регистрацией Приостановите выплаты — до полного выяснения обстоятельств

Если факт отсутствия регистрации подтверждается, у вас есть несколько вариантов дальнейших действий:

Предложить исполнителю восстановить регистрацию в качестве плательщика НПД

Заключить трудовой договор (если это невозможно, есть опасность признания отношений трудовыми)

Заключить договор с исполнителем как с физическим лицом, выступив налоговым агентом

Прекратить сотрудничество и найти другого исполнителя с подтвержденным статусом

Особое внимание следует уделить случаям, когда самозанятый утратил статус в процессе выполнения работ. В такой ситуации необходимо четко разграничить периоды оказания услуг:

За период, когда исполнитель имел статус НПД, платежи производятся на основании чека самозанятого

За период после утраты статуса необходимо оформить выплаты как физическому лицу с удержанием НДФЛ и перечислением страховых взносов

Важно! Если вы уже произвели оплату самозанятому, у которого отсутствовал соответствующий статус, необходимо срочно оформить корректировочные документы и доплатить налоги. В 2025 году штрафы за нарушение налогового законодательства в отношении плательщиков НПД значительно увеличились и могут достигать 40% от суммы выплат. 💸

При возникновении сложных ситуаций рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом. Стоимость консультации (от 3 000 до 10 000 рублей) значительно ниже потенциальных штрафных санкций.

Юридические аспекты работы с самозанятыми исполнителями

Сотрудничество с плательщиками налога на профессиональный доход требует не только проверки их статуса, но и соблюдения ряда юридических формальностей. Правильное оформление отношений с самозанятыми — залог налоговой безопасности вашего бизнеса. ⚖️

Ключевые юридические аспекты работы с самозанятыми в 2025 году:

Документальное оформление — необходимо заключать письменный договор, четко определяющий предмет, сроки, порядок оплаты и критерии приемки работ/услуг Признаки трудовых отношений — во избежание переквалификации договора в трудовой следует исключить условия о подчинении внутреннему распорядку, регулярной выплате фиксированных сумм и т.д. Ответственность заказчика — при выплате вознаграждения самозанятому без подтвержденного статуса компания обязана удержать НДФЛ и уплатить страховые взносы Получение чеков — при каждой оплате необходимо получать от исполнителя чек, сформированный в приложении "Мой налог", и хранить его не менее 5 лет

Частые правовые ошибки при работе с самозанятыми и их последствия:

Ошибка Риск Возможные санкции Отсутствие письменного договора Признание отношений трудовыми Доначисление НДФЛ, взносов, штраф до 100 000₽ Включение условий о подчинении Переквалификация в трудовой договор Доначисление налогов + штраф за незаключение трудового договора Отсутствие акта приема-передачи Оспаривание обоснованности расходов Доначисление налога на прибыль, штраф 20% от суммы Отсутствие чека самозанятого Непризнание статуса исполнителя Доначисление НДФЛ и взносов, штраф до 40% от выплаты

Для минимизации юридических рисков при работе с самозанятыми рекомендуется:

Разработать типовой договор с самозанятым, исключающий признаки трудовых отношений

Внедрить процедуру регулярной проверки статуса НПД (минимум перед каждой оплатой)

Хранить результаты проверок, справки и чеки в электронном архиве

Вести реестр самозанятых с датами проверок их статуса

Ежемесячно формировать акты приема-передачи выполненных работ/услуг

С 1 января 2025 года требования к оформлению отношений с самозанятыми ужесточились. В частности, налоговые органы усилили контроль за компаниями, массово привлекающими плательщиков НПД вместо штатных сотрудников. Особое внимание уделяется случаям, когда бывшие работники переводятся в статус самозанятых с сохранением прежнего функционала. 🔍

Юридически безопасным считается привлечение самозанятого для выполнения конкретного объема работ с очевидным результатом, которые выходят за рамки основной деятельности компании и не требуют постоянного присутствия исполнителя на территории заказчика.