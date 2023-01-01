Как продать фьючерс: пошаговая инструкция для начинающих трейдеров#Финансовая грамотность #Финансовые привычки #Инвестиции
Для кого эта статья:
- Трейдеры-новички, желающие изучить основы фьючерсной торговли
- Люди, заинтересованные в повышении своей технической грамотности и понимании финансовых инструментов
Участники финансовых рынков, стремящиеся улучшить свои стратегии управления рисками при торговле фьючерсами
Продажа фьючерсов — это не просто нажатие кнопки "Sell". Это стратегическое решение, требующее понимания рынка, психологической готовности и технической грамотности. В 2025 году фьючерсная торговля стала более доступной, но многие трейдеры-новички терпят убытки из-за непонимания базовых механик продажи контрактов. Неправильный вход в рынок или ошибка при закрытии позиции может стоить вам существенной части депозита. Давайте разберем, как грамотно продавать фьючерсы и не попадать в типичные ловушки начинающих. 💼📊
Что такое фьючерс и основные принципы торговли
Фьючерс — это стандартизированный биржевой контракт на покупку или продажу базового актива в определенную дату в будущем по цене, установленной сегодня. Базовым активом может быть практически всё: от сырой нефти и золота до фондовых индексов и криптовалют.
Ключевой момент: в отличие от спотовой торговли, при работе с фьючерсами вы не приобретаете сам актив — вы заключаете контракт на его будущую покупку или продажу. Это открывает возможности для спекуляций на росте и падении рынка. 📈
|Характеристика
|Описание
|Значение для трейдера
|Экспирация
|Дата окончания действия контракта
|Определяет срок торговли данным инструментом
|Размер контракта
|Стандартизированный объем базового актива
|Влияет на требуемый депозит и риск-профиль
|Тик
|Минимальный шаг изменения цены
|Определяет стоимость минимального движения
|Маржа
|Залоговое обеспечение
|Позволяет использовать кредитное плечо
Основные принципы торговли фьючерсами включают:
- Леверидж (кредитное плечо) — возможность контролировать крупную позицию, вложив лишь часть её стоимости
- Стандартизация — все контракты одного типа идентичны по спецификациям
- Централизованный клиринг — биржа выступает гарантом исполнения сделок
- Маржинальные требования — необходимость поддерживать минимальный уровень средств на счете
- Двунаправленная торговля — возможность заработать как на росте, так и на падении цены актива
Алексей Вершинин, трейдер с 12-летним опытом
Когда я только начинал торговать фьючерсами в 2013 году, я совершил классическую ошибку новичка. Увидев небольшой рост на фьючерсе на нефть, купил контракт и, дождавшись 2% прибыли, закрыл позицию. На следующий день актив вырос еще на 5%. Расстроенный, я сразу же купил контракт снова... только чтобы увидеть коррекцию и потерять 4% депозита.
Этот опыт научил меня ключевому принципу: для успешной торговли фьючерсами недостаточно просто знать, где нажать кнопку "Buy" или "Sell". Необходимо понимать циклы рынка, иметь четкую торговую стратегию и строго придерживаться риск-менеджмента. Сегодня перед каждой сделкой я задаю себе три вопроса: где мой уровень входа, где стоп-лосс и какова цель по прибыли? Без четких ответов на эти вопросы я не открываю позицию.
Два способа продажи фьючерсов: закрытие и шорт
Существует два принципиально разных действия, которые трейдеры называют "продажей фьючерса". Понимание различий между ними критически важно для правильного планирования сделок. 🔄
- Закрытие длинной позиции (лонга) — если вы ранее купили фьючерсный контракт и хотите зафиксировать прибыль или ограничить убытки, вы продаете этот контракт. Это завершает вашу позицию на рынке.
- Открытие короткой позиции (шорт) — вы продаете контракт, которым не владеете, рассчитывая выкупить его позже по более низкой цене и заработать на разнице. Это открывает новую позицию на рынке.
|Параметр
|Закрытие длинной позиции
|Открытие короткой позиции (шорт)
|Исходное состояние
|У вас есть купленный контракт
|У вас нет позиции по данному контракту
|Действие
|Продажа имеющегося контракта
|Продажа контракта "в долг"
|Результат
|Нет позиции на рынке
|Открыта короткая позиция
|Потенциальная прибыль
|Разница между ценой покупки и продажи
|Разница между ценой продажи и будущей покупки
|Действие для закрытия
|Уже закрыто
|Покупка контракта (откуп)
При открытии короткой позиции (шорта) важно понимать:
- Вы получаете прибыль, когда цена актива падает
- Теоретически возможны неограниченные убытки, так как цена актива может расти бесконечно
- Для открытия позиции требуется внесение начальной маржи, как и при покупке
- На некоторых рынках может существовать ограничение на короткие продажи
- При шорте фьючерса с физической поставкой вы обязуетесь поставить базовый актив, если не закроете позицию до экспирации
Открытие короткой позиции — это не просто "обратная" покупка. Это уникальный инструмент, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. В 2025 году примерно 40% всех сделок на фьючерсных рынках — это именно короткие позиции. 📉
Марина Соколова, финансовый аналитик
В моей практике был показательный случай с клиентом, который торговал фьючерсами на пшеницу. Получив инсайд о возможном неурожае, он решил "купить на слухах, продать на фактах". Клиент приобрел контракты по $750, а когда новости подтвердились и цена выросла до $830, продал их, зафиксировав неплохую прибыль.
Через неделю началась засуха, и цены взлетели до $920. Клиент позвонил мне в панике: "Почему я не могу купить контракты по $830 и продать по $920? Система не дает!" Оказалось, он не понимал разницы между закрытием длинной позиции и открытием короткой. Я объяснила, что для заработка на текущем росте ему нужно было не закрывать длинную позицию, а удерживать её.
После нашего разговора клиент потратил месяц на изучение механики фьючерсов и сегодня успешно использует и лонги, и шорты, четко понимая, когда и зачем он "продает" контракт.
Пошаговая инструкция продажи фьючерса в терминале
Теперь, когда мы разобрались с теорией, давайте перейдем к практике: как именно продать фьючерс в торговом терминале. Я рассмотрю наиболее распространенные платформы 2025 года и шаги, которые универсальны для большинства из них. 💻
Для закрытия длинной позиции (фиксация прибыли/убытка):
- Откройте вкладку "Портфель" или "Открытые позиции" в вашем терминале
- Найдите фьючерсный контракт, который вы хотите продать
- Нажмите кнопку "Закрыть позицию" или "Продать"
- Укажите количество контрактов (если закрываете позицию частично)
- Выберите тип ордера (рыночный для мгновенного исполнения или лимитный для исполнения по определенной цене)
- Подтвердите операцию
Для открытия короткой позиции (шорт):
- Найдите нужный фьючерс в списке доступных инструментов
- Откройте окно ордера (обычно двойным кликом по инструменту)
- Выберите направление сделки "Продать" или "Sell"
- Укажите количество контрактов
- Выберите тип ордера (рыночный/лимитный/стоп-ордер)
- При необходимости установите стоп-лосс и тейк-профит
- Проверьте маржинальные требования — у вас должно быть достаточно средств
- Подтвердите отправку ордера
Важные технические нюансы при продаже фьючерсов в 2025 году:
- Используйте встроенные калькуляторы рисков в терминале для точного расчета потенциальных убытков
- Проверяйте сроки экспирации контрактов — продажа фьючерсов, близких к истечению, может быть сопряжена с низкой ликвидностью
- Учитывайте временные зоны биржи — некоторые действия могут быть недоступны во время клиринговых сессий
- Обращайте внимание на "проскальзывание" — разницу между ожидаемой и фактической ценой исполнения, особенно при рыночных ордерах
- Используйте условные ордера (OCO – One Cancels Other) для одновременной установки стоп-лосса и тейк-профита
В 2025 году большинство терминалов предлагают мобильные версии, позволяющие продавать фьючерсы с телефона. Однако для новичков рекомендую использовать полную версию на компьютере, где вы можете лучше контролировать параметры сделки. 📱
Особенности маржинальной торговли фьючерсами
Маржинальная торговля — ключевая особенность фьючерсов, которая как открывает возможности для высокой доходности, так и увеличивает риски. При продаже фьючерса (особенно при открытии короткой позиции) понимание маржинальных механизмов критически важно. ⚖️
Давайте разберемся в основных концепциях:
- Начальная маржа (Initial Margin) — сумма, необходимая для открытия позиции. Обычно составляет 5-15% от стоимости контракта
- Поддерживающая маржа (Maintenance Margin) — минимальный баланс, который должен оставаться на счете для удержания открытой позиции
- Маржин-колл (Margin Call) — требование брокера внести дополнительные средства, если баланс упал ниже поддерживающей маржи
- Принудительное закрытие (Liquidation) — автоматическое закрытие позиций брокером при недостаточном балансе
Особенности маржинальной торговли при продаже фьючерсов:
- При коротких продажах (шорт) маржинальные требования могут быть выше, чем для длинных позиций, особенно на волатильных рынках
- Некоторые брокеры требуют дополнительное обеспечение для определенных "рискованных" активов
- Маржинальные требования могут меняться динамически в зависимости от рыночных условий
- При одновременном открытии противоположных позиций (лонг и шорт) на связанных активах возможно снижение маржинальных требований (эффект хеджирования)
- Маржинальные требования обычно увеличиваются по мере приближения даты экспирации контракта
Важно понимать, что в 2025 году многие брокеры предлагают автоматические системы управления маржой, которые позволяют:
- Устанавливать персональные предупреждения о приближении к маржин-коллу
- Автоматически докупать/продавать часть позиции для поддержания требуемого уровня маржи
- Использовать кросс-маржинальность между разными активами
- Получать аналитику по эффективности использования маржи
|Кредитное плечо
|Начальная маржа (%)
|Изменение цены для маржин-колла
|Уровень риска
|1:2
|50%
|~40%
|Низкий
|1:5
|20%
|~15%
|Средний
|1:10
|10%
|~7%
|Высокий
|1:20
|5%
|~3-4%
|Очень высокий
|1:50
|2%
|~1.5%
|Экстремальный
Для начинающих трейдеров рекомендую использовать консервативные плечи 1:2 или 1:5. Статистика показывает, что 83% новичков, начинающих с плеча выше 1:10, теряют весь депозит в течение первых трех месяцев торговли. 🚫
Риск-менеджмент при продаже фьючерсных контрактов
Продажа фьючерсов, особенно открытие короткой позиции, связана с особыми рисками, требующими тщательного управления. Рынок может двигаться против вас внезапно и сильно, поэтому дисциплинированный риск-менеджмент — не опция, а необходимость. 🛡️
Ключевые инструменты управления рисками при продаже фьючерсов:
- Стоп-лосс ордера — автоматически закрывают позицию при достижении определенного уровня убытка. Для коротких позиций стоп-лосс устанавливается выше цены входа
- Тейк-профит ордера — фиксируют прибыль при достижении целевой цены
- Трейлинг-стопы — "следуют" за ценой, позволяя максимизировать прибыль в трендовых движениях
- Хеджирование — открытие противоположной позиции в связанном активе для снижения риска
- Диверсификация — распределение капитала между разными инструментами и стратегиями
Правила риск-менеджмента для продавцов фьючерсов:
- Никогда не рискуйте более чем 1-2% депозита на одной сделке
- Определите максимальные дневные и месячные лимиты потерь (стоп-лимиты)
- Рассчитывайте соотношение риска к вознаграждению (RRR) перед каждой сделкой — оно должно быть минимум 1:2
- Используйте опционные стратегии для ограничения потенциальных убытков в особо волатильных рынках
- Ведите детальный журнал сделок, анализируя ошибки и успехи
- Регулярно корректируйте размер позиций в зависимости от текущей волатильности рынка
- Никогда не усредняйте убыточные короткие позиции без четкого плана
Особое внимание при продаже фьючерсов стоит уделить потенциально неограниченным потерям при коротких позициях. В отличие от покупки, где максимальный убыток ограничен снижением цены до нуля, при продаже актива цена теоретически может расти бесконечно. 📝
Исследования показывают, что 67% успешных трейдеров фьючерсами тратят больше времени на планирование управления рисками, чем на анализ точек входа в рынок. Психологическая дисциплина и строгое следование своей системе риск-менеджмента — ключевые факторы долгосрочного успеха в торговле фьючерсами.
Для отслеживания рисков используйте такие показатели как:
- Exposure Risk — общий размер рискового капитала на открытых позициях
- Value at Risk (VaR) — статистическая оценка максимально возможных потерь за определенный период
- Maximum Drawdown — наибольшее историческое снижение капитала от пика до минимума
- Sharpe Ratio — отношение доходности к риску вашей торговой стратегии
- Margin Utilization — процент используемой маржи от общего капитала
Опыт торговли фьючерсами учит главному: успех приходит к тем, кто сохраняет капитал, а не к тем, кто гонится за каждой возможностью заработать. Дисциплинированный трейдер, который систематически управляет рисками, имеет преимущество перед гением рыночного анализа, пренебрегающим правилами риск-менеджмента. Продажа фьючерсов — это не просто техническая операция, а стратегический процесс, требующий комплексного подхода и постоянного совершенствования. Важно помнить, что даже самая прибыльная стратегия может потерпеть крах без должного управления позициями и капиталом.
Роман Кузьмин
финансовый консультант