Как продать фьючерс: пошаговая инструкция для начинающих трейдеров

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Для кого эта статья:

Трейдеры-новички, желающие изучить основы фьючерсной торговли

Люди, заинтересованные в повышении своей технической грамотности и понимании финансовых инструментов

Участники финансовых рынков, стремящиеся улучшить свои стратегии управления рисками при торговле фьючерсами Продажа фьючерсов — это не просто нажатие кнопки "Sell". Это стратегическое решение, требующее понимания рынка, психологической готовности и технической грамотности. В 2025 году фьючерсная торговля стала более доступной, но многие трейдеры-новички терпят убытки из-за непонимания базовых механик продажи контрактов. Неправильный вход в рынок или ошибка при закрытии позиции может стоить вам существенной части депозита. Давайте разберем, как грамотно продавать фьючерсы и не попадать в типичные ловушки начинающих. 💼📊

Что такое фьючерс и основные принципы торговли

Фьючерс — это стандартизированный биржевой контракт на покупку или продажу базового актива в определенную дату в будущем по цене, установленной сегодня. Базовым активом может быть практически всё: от сырой нефти и золота до фондовых индексов и криптовалют.

Ключевой момент: в отличие от спотовой торговли, при работе с фьючерсами вы не приобретаете сам актив — вы заключаете контракт на его будущую покупку или продажу. Это открывает возможности для спекуляций на росте и падении рынка. 📈

Характеристика Описание Значение для трейдера Экспирация Дата окончания действия контракта Определяет срок торговли данным инструментом Размер контракта Стандартизированный объем базового актива Влияет на требуемый депозит и риск-профиль Тик Минимальный шаг изменения цены Определяет стоимость минимального движения Маржа Залоговое обеспечение Позволяет использовать кредитное плечо

Основные принципы торговли фьючерсами включают:

Леверидж (кредитное плечо) — возможность контролировать крупную позицию, вложив лишь часть её стоимости

— возможность контролировать крупную позицию, вложив лишь часть её стоимости Стандартизация — все контракты одного типа идентичны по спецификациям

— все контракты одного типа идентичны по спецификациям Централизованный клиринг — биржа выступает гарантом исполнения сделок

— биржа выступает гарантом исполнения сделок Маржинальные требования — необходимость поддерживать минимальный уровень средств на счете

— необходимость поддерживать минимальный уровень средств на счете Двунаправленная торговля — возможность заработать как на росте, так и на падении цены актива

Алексей Вершинин, трейдер с 12-летним опытом Когда я только начинал торговать фьючерсами в 2013 году, я совершил классическую ошибку новичка. Увидев небольшой рост на фьючерсе на нефть, купил контракт и, дождавшись 2% прибыли, закрыл позицию. На следующий день актив вырос еще на 5%. Расстроенный, я сразу же купил контракт снова... только чтобы увидеть коррекцию и потерять 4% депозита. Этот опыт научил меня ключевому принципу: для успешной торговли фьючерсами недостаточно просто знать, где нажать кнопку "Buy" или "Sell". Необходимо понимать циклы рынка, иметь четкую торговую стратегию и строго придерживаться риск-менеджмента. Сегодня перед каждой сделкой я задаю себе три вопроса: где мой уровень входа, где стоп-лосс и какова цель по прибыли? Без четких ответов на эти вопросы я не открываю позицию.

Два способа продажи фьючерсов: закрытие и шорт

Существует два принципиально разных действия, которые трейдеры называют "продажей фьючерса". Понимание различий между ними критически важно для правильного планирования сделок. 🔄

Закрытие длинной позиции (лонга) — если вы ранее купили фьючерсный контракт и хотите зафиксировать прибыль или ограничить убытки, вы продаете этот контракт. Это завершает вашу позицию на рынке. Открытие короткой позиции (шорт) — вы продаете контракт, которым не владеете, рассчитывая выкупить его позже по более низкой цене и заработать на разнице. Это открывает новую позицию на рынке.

Параметр Закрытие длинной позиции Открытие короткой позиции (шорт) Исходное состояние У вас есть купленный контракт У вас нет позиции по данному контракту Действие Продажа имеющегося контракта Продажа контракта "в долг" Результат Нет позиции на рынке Открыта короткая позиция Потенциальная прибыль Разница между ценой покупки и продажи Разница между ценой продажи и будущей покупки Действие для закрытия Уже закрыто Покупка контракта (откуп)

При открытии короткой позиции (шорта) важно понимать:

Вы получаете прибыль, когда цена актива падает

Теоретически возможны неограниченные убытки, так как цена актива может расти бесконечно

Для открытия позиции требуется внесение начальной маржи, как и при покупке

На некоторых рынках может существовать ограничение на короткие продажи

При шорте фьючерса с физической поставкой вы обязуетесь поставить базовый актив, если не закроете позицию до экспирации

Открытие короткой позиции — это не просто "обратная" покупка. Это уникальный инструмент, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. В 2025 году примерно 40% всех сделок на фьючерсных рынках — это именно короткие позиции. 📉

Марина Соколова, финансовый аналитик В моей практике был показательный случай с клиентом, который торговал фьючерсами на пшеницу. Получив инсайд о возможном неурожае, он решил "купить на слухах, продать на фактах". Клиент приобрел контракты по $750, а когда новости подтвердились и цена выросла до $830, продал их, зафиксировав неплохую прибыль. Через неделю началась засуха, и цены взлетели до $920. Клиент позвонил мне в панике: "Почему я не могу купить контракты по $830 и продать по $920? Система не дает!" Оказалось, он не понимал разницы между закрытием длинной позиции и открытием короткой. Я объяснила, что для заработка на текущем росте ему нужно было не закрывать длинную позицию, а удерживать её. После нашего разговора клиент потратил месяц на изучение механики фьючерсов и сегодня успешно использует и лонги, и шорты, четко понимая, когда и зачем он "продает" контракт.

Пошаговая инструкция продажи фьючерса в терминале

Теперь, когда мы разобрались с теорией, давайте перейдем к практике: как именно продать фьючерс в торговом терминале. Я рассмотрю наиболее распространенные платформы 2025 года и шаги, которые универсальны для большинства из них. 💻

Для закрытия длинной позиции (фиксация прибыли/убытка):

Откройте вкладку "Портфель" или "Открытые позиции" в вашем терминале Найдите фьючерсный контракт, который вы хотите продать Нажмите кнопку "Закрыть позицию" или "Продать" Укажите количество контрактов (если закрываете позицию частично) Выберите тип ордера (рыночный для мгновенного исполнения или лимитный для исполнения по определенной цене) Подтвердите операцию

Для открытия короткой позиции (шорт):

Найдите нужный фьючерс в списке доступных инструментов Откройте окно ордера (обычно двойным кликом по инструменту) Выберите направление сделки "Продать" или "Sell" Укажите количество контрактов Выберите тип ордера (рыночный/лимитный/стоп-ордер) При необходимости установите стоп-лосс и тейк-профит Проверьте маржинальные требования — у вас должно быть достаточно средств Подтвердите отправку ордера

Важные технические нюансы при продаже фьючерсов в 2025 году:

Используйте встроенные калькуляторы рисков в терминале для точного расчета потенциальных убытков

Проверяйте сроки экспирации контрактов — продажа фьючерсов, близких к истечению, может быть сопряжена с низкой ликвидностью

Учитывайте временные зоны биржи — некоторые действия могут быть недоступны во время клиринговых сессий

Обращайте внимание на "проскальзывание" — разницу между ожидаемой и фактической ценой исполнения, особенно при рыночных ордерах

Используйте условные ордера (OCO – One Cancels Other) для одновременной установки стоп-лосса и тейк-профита

В 2025 году большинство терминалов предлагают мобильные версии, позволяющие продавать фьючерсы с телефона. Однако для новичков рекомендую использовать полную версию на компьютере, где вы можете лучше контролировать параметры сделки. 📱

Особенности маржинальной торговли фьючерсами

Маржинальная торговля — ключевая особенность фьючерсов, которая как открывает возможности для высокой доходности, так и увеличивает риски. При продаже фьючерса (особенно при открытии короткой позиции) понимание маржинальных механизмов критически важно. ⚖️

Давайте разберемся в основных концепциях:

Начальная маржа (Initial Margin) — сумма, необходимая для открытия позиции. Обычно составляет 5-15% от стоимости контракта

— сумма, необходимая для открытия позиции. Обычно составляет 5-15% от стоимости контракта Поддерживающая маржа (Maintenance Margin) — минимальный баланс, который должен оставаться на счете для удержания открытой позиции

— минимальный баланс, который должен оставаться на счете для удержания открытой позиции Маржин-колл (Margin Call) — требование брокера внести дополнительные средства, если баланс упал ниже поддерживающей маржи

— требование брокера внести дополнительные средства, если баланс упал ниже поддерживающей маржи Принудительное закрытие (Liquidation) — автоматическое закрытие позиций брокером при недостаточном балансе

Особенности маржинальной торговли при продаже фьючерсов:

При коротких продажах (шорт) маржинальные требования могут быть выше, чем для длинных позиций, особенно на волатильных рынках Некоторые брокеры требуют дополнительное обеспечение для определенных "рискованных" активов Маржинальные требования могут меняться динамически в зависимости от рыночных условий При одновременном открытии противоположных позиций (лонг и шорт) на связанных активах возможно снижение маржинальных требований (эффект хеджирования) Маржинальные требования обычно увеличиваются по мере приближения даты экспирации контракта

Важно понимать, что в 2025 году многие брокеры предлагают автоматические системы управления маржой, которые позволяют:

Устанавливать персональные предупреждения о приближении к маржин-коллу

Автоматически докупать/продавать часть позиции для поддержания требуемого уровня маржи

Использовать кросс-маржинальность между разными активами

Получать аналитику по эффективности использования маржи

Кредитное плечо Начальная маржа (%) Изменение цены для маржин-колла Уровень риска 1:2 50% ~40% Низкий 1:5 20% ~15% Средний 1:10 10% ~7% Высокий 1:20 5% ~3-4% Очень высокий 1:50 2% ~1.5% Экстремальный

Для начинающих трейдеров рекомендую использовать консервативные плечи 1:2 или 1:5. Статистика показывает, что 83% новичков, начинающих с плеча выше 1:10, теряют весь депозит в течение первых трех месяцев торговли. 🚫

Риск-менеджмент при продаже фьючерсных контрактов

Продажа фьючерсов, особенно открытие короткой позиции, связана с особыми рисками, требующими тщательного управления. Рынок может двигаться против вас внезапно и сильно, поэтому дисциплинированный риск-менеджмент — не опция, а необходимость. 🛡️

Ключевые инструменты управления рисками при продаже фьючерсов:

Стоп-лосс ордера — автоматически закрывают позицию при достижении определенного уровня убытка. Для коротких позиций стоп-лосс устанавливается выше цены входа Тейк-профит ордера — фиксируют прибыль при достижении целевой цены Трейлинг-стопы — "следуют" за ценой, позволяя максимизировать прибыль в трендовых движениях Хеджирование — открытие противоположной позиции в связанном активе для снижения риска Диверсификация — распределение капитала между разными инструментами и стратегиями

Правила риск-менеджмента для продавцов фьючерсов:

Никогда не рискуйте более чем 1-2% депозита на одной сделке

Определите максимальные дневные и месячные лимиты потерь (стоп-лимиты)

Рассчитывайте соотношение риска к вознаграждению (RRR) перед каждой сделкой — оно должно быть минимум 1:2

Используйте опционные стратегии для ограничения потенциальных убытков в особо волатильных рынках

Ведите детальный журнал сделок, анализируя ошибки и успехи

Регулярно корректируйте размер позиций в зависимости от текущей волатильности рынка

Никогда не усредняйте убыточные короткие позиции без четкого плана

Особое внимание при продаже фьючерсов стоит уделить потенциально неограниченным потерям при коротких позициях. В отличие от покупки, где максимальный убыток ограничен снижением цены до нуля, при продаже актива цена теоретически может расти бесконечно. 📝

Исследования показывают, что 67% успешных трейдеров фьючерсами тратят больше времени на планирование управления рисками, чем на анализ точек входа в рынок. Психологическая дисциплина и строгое следование своей системе риск-менеджмента — ключевые факторы долгосрочного успеха в торговле фьючерсами.

Для отслеживания рисков используйте такие показатели как:

Exposure Risk — общий размер рискового капитала на открытых позициях

— общий размер рискового капитала на открытых позициях Value at Risk (VaR) — статистическая оценка максимально возможных потерь за определенный период

— статистическая оценка максимально возможных потерь за определенный период Maximum Drawdown — наибольшее историческое снижение капитала от пика до минимума

— наибольшее историческое снижение капитала от пика до минимума Sharpe Ratio — отношение доходности к риску вашей торговой стратегии

— отношение доходности к риску вашей торговой стратегии Margin Utilization — процент используемой маржи от общего капитала