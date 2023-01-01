Как приобрести ОФЗ: пошаговая инструкция для начинающих инвесторов#Личные финансы #Финансовая грамотность #Инвестиции
Для кого эта статья:
- Начинающие инвесторы, ищущие безопасные инвестиционные инструменты
- Люди, заинтересованные в инвестициях и финансовом образовании
Те, кто хочет понять процесс приобретения и управления облигациями федерального займа (ОФЗ)
Представьте: вы ищете надёжную гавань для сбережений, где деньги защищены от инфляции и приносят стабильный доход. Облигации федерального займа (ОФЗ) — именно тот инструмент, который выбирают разумные инвесторы в периоды экономической неопределённости. В 2025 году ОФЗ остаются одним из самых безопасных способов вложения средств для начинающих инвесторов. Давайте разберёмся, как приобрести эти ценные бумаги без лишних комиссий и сложностей. 💼
Что такое ОФЗ и почему их стоит покупать
Облигации федерального займа (ОФЗ) — государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ. Покупая их, вы фактически одалживаете деньги государству, а оно обязуется вернуть вам полную сумму с процентами. ОФЗ считаются практически безрисковыми инвестициями, поскольку обеспечиваются всей мощью российской экономики. 🔒
Ключевые преимущества ОФЗ для начинающих инвесторов:
- Надёжность — гарантия государства по возврату средств
- Предсказуемая доходность — заранее известный график выплат
- Ликвидность — возможность продать в любой момент на вторичном рынке
- Доступность — можно начать с небольшой суммы (от 1000 рублей)
- Диверсификация — разные виды ОФЗ для различных инвестиционных стратегий
На российском рынке представлено несколько типов ОФЗ, каждый со своими особенностями:
|Тип ОФЗ
|Особенности
|Для кого подходит
|ОФЗ-ПД
|Фиксированный купонный доход
|Для консервативных инвесторов, ценящих предсказуемость
|ОФЗ-ПК
|Плавающая ставка, привязанная к RUONIA
|Для защиты от повышения ключевой ставки ЦБ
|ОФЗ-ИН
|Защита от инфляции (индексация номинала)
|Для долгосрочных инвесторов, опасающихся роста цен
|ОФЗ-н (народные)
|Специально для физлиц, без биржевых торгов
|Для начинающих инвесторов без брокерского счета
Алексей Воронов, финансовый консультант
Мой клиент Михаил, 34-летний IT-специалист, никогда раньше не инвестировал, опасаясь непредсказуемости рынка. После обвала фондового рынка в начале 2023 года он решил начать с чего-то максимально надежного. Мы выбрали ОФЗ-ПД с погашением через 3 года и доходностью 8,1% годовых. Михаил вложил 500 000 рублей. За первый год он получил купонный доход около 40 000 рублей, что заметно превысило ставки по банковским вкладам. Главное, что он отмечает — спокойный сон и отсутствие стресса из-за колебаний рынка. Через полгода Михаил уже диверсифицировал портфель, добавив небольшую долю более рискованных активов, но ОФЗ остались его основной "подушкой безопасности".
Подготовка к приобретению ОФЗ: выбираем посредника
Перед покупкой ОФЗ необходимо выбрать финансового посредника. В 2025 году существует несколько способов приобретения государственных облигаций, каждый со своими преимуществами и недостатками. 📊
Основные посредники для покупки ОФЗ:
- Брокерские компании — предлагают наиболее широкий выбор ОФЗ и низкие комиссии
- Банки — удобны для клиентов, уже пользующихся услугами конкретного банка
- Госуслуги — для приобретения "народных" ОФЗ-н без открытия брокерского счета
- Мобильные приложения брокеров — для тех, кто предпочитает управлять инвестициями со смартфона
При выборе посредника обратите внимание на следующие факторы:
|Параметр
|Брокер
|Банк
|Госуслуги (ОФЗ-н)
|Минимальная сумма
|От 1000 ₽
|От 10000 ₽
|От 10000 ₽
|Комиссия за покупку
|0,05-0,3%
|0,5-1,5%
|0-1,5%
|Доступные типы ОФЗ
|Все виды
|Ограниченный выбор
|Только ОФЗ-н
|Скорость открытия счета
|15-30 минут
|1-2 дня
|1 день
|Удобство мониторинга
|Высокое
|Среднее
|Низкое
Для большинства начинающих инвесторов оптимальным вариантом будет открытие брокерского счета, который обеспечит наиболее выгодные условия и широкий выбор инструментов. В 2025 году процесс открытия брокерского счета полностью цифровизирован и занимает не более получаса. 🕐
Как купить ОФЗ через брокера: 4 простых шага
Приобретение ОФЗ через брокера — наиболее выгодный и гибкий способ для большинства инвесторов. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам совершить первую покупку государственных облигаций. 📝
Шаг 1: Открытие брокерского счета
- Выберите брокера с лицензией ЦБ РФ и хорошими отзывами
- Заполните анкету на сайте брокера или в мобильном приложении
- Пройдите процедуру идентификации (через биометрию или с загрузкой документов)
- Подпишите договор на брокерское обслуживание с помощью электронной подписи
Шаг 2: Пополнение счета
- Получите реквизиты брокерского счета в личном кабинете
- Переведите деньги удобным способом (банковский перевод, карта, СБП)
- Дождитесь зачисления средств (обычно занимает от нескольких минут до 1 дня)
- Убедитесь, что средства отображаются в торговой платформе
Шаг 3: Выбор подходящих ОФЗ
- Изучите доступные выпуски ОФЗ в торговом терминале
- Обратите внимание на срок погашения (от нескольких месяцев до 30 лет)
- Сравните текущую доходность к погашению разных выпусков
- Определите интересующие вас параметры: фиксированная или плавающая ставка, защита от инфляции
Шаг 4: Совершение сделки покупки
- Выберите интересующий выпуск ОФЗ по его тикеру (например, SU26230RMFS3)
- Откройте окно торгового терминала и выберите операцию "Купить"
- Укажите количество облигаций или сумму инвестирования
- Проверьте параметры сделки и подтвердите операцию
- Дождитесь уведомления об исполнении заявки
После совершения покупки ОФЗ автоматически зачисляются на ваш брокерский счет, и вы становитесь их полноправным владельцем. Все купонные выплаты будут поступать на ваш счет согласно графику, установленному эмитентом. 💰
Марина Соколова, инвестиционный советник
Анна, 29-летний маркетолог, обратилась ко мне с вопросом о безопасном инвестировании материнского капитала. Она хотела сохранить и приумножить эти средства для будущего образования дочери. Мы решили вложить деньги в ОФЗ-ИН (защищенные от инфляции) с погашением через 8 лет — как раз к поступлению дочери в вуз.
Процесс оказался проще, чем она ожидала. Мы открыли брокерский счет онлайн за 25 минут, пополнили его через СБП, и в тот же день купили облигации. Первоначально Анна пугалась терминов вроде "купонная доходность" и "дюрация", но после наглядной демонстрации в торговой платформе сама совершила свою первую сделку.
Сейчас, спустя год, Анна самостоятельно управляет своим портфелем ОФЗ и даже начала изучать более сложные инвестиционные инструменты. "Я никогда не думала, что государственные облигации станут для меня входным билетом в мир инвестиций," — говорит она.
Приобретение ОФЗ через банк или Госуслуги
Если открытие брокерского счета кажется вам слишком сложным, существуют альтернативные способы приобретения государственных облигаций, которые могут быть более понятными для новичков. 🏦
Покупка ОФЗ через банк:
- Обратитесь в отделение банка, который предоставляет услуги по работе с ценными бумагами
- Заполните анкету и подпишите договор на брокерское обслуживание
- Внесите средства на открытый счет
- Подайте поручение на покупку выбранных ОФЗ сотруднику банка
- Получите отчет о совершенной операции
Преимущества банковского способа — персональная консультация и помощь в оформлении всех документов. Недостатки — более высокие комиссии и ограниченный выбор ОФЗ по сравнению с прямой работой через брокера.
Покупка "народных" ОФЗ-н через Госуслуги:
- Зайдите на портал Госуслуги с подтвержденной учетной записью
- Найдите сервис "Народные облигации федерального займа"
- Ознакомьтесь с условиями текущего выпуска ОФЗ-н
- Заполните электронную заявку на приобретение
- Оплатите покупку с помощью банковской карты или другим доступным способом
- Получите электронное уведомление о совершенной операции
ОФЗ-н, или "народные облигации", были специально разработаны для розничных инвесторов и отличаются от обычных ОФЗ следующими параметрами:
- Выпускаются специально для физических лиц
- Не торгуются на бирже, что исключает колебания цены
- Имеют повышенную купонную доходность по сравнению с банковскими вкладами
- Доступны к покупке без открытия брокерского счета
- Предусматривают возможность досрочного погашения с сохранением части накопленного купонного дохода
Важно отметить, что при покупке ОФЗ-н через банки или Госуслуги взимается комиссия, которая может существенно снизить итоговую доходность, особенно при небольших суммах инвестирования. В 2025 году эта комиссия составляет от 0,5% до 1,5% от суммы сделки. 💸
Управление портфелем ОФЗ и получение дохода
После приобретения ОФЗ необходимо правильно управлять своими инвестициями, чтобы максимизировать доход и минимизировать риски. Рассмотрим основные аспекты управления портфелем государственных облигаций. 📈
Мониторинг инвестиций
- Регулярно проверяйте состав и стоимость портфеля в личном кабинете брокера
- Отслеживайте графики выплаты купонов, чтобы понимать, когда ожидать поступления дохода
- Анализируйте изменения в денежно-кредитной политике ЦБ РФ, влияющие на доходность ОФЗ
- Оценивайте текущую рыночную стоимость облигаций в сравнении с ценой покупки
- Настройте уведомления о важных событиях (выплата купонов, изменение ключевой ставки)
Получение купонного дохода
Основным источником дохода по ОФЗ являются купонные выплаты — периодические платежи, которые эмитент (Минфин) перечисляет владельцам облигаций. Для разных типов ОФЗ существуют различные схемы выплат:
- ОФЗ-ПД — выплата фиксированного купона каждые 6 месяцев или ежеквартально
- ОФЗ-ПК — выплата переменного купона, который пересматривается в зависимости от ставки RUONIA
- ОФЗ-ИН — выплата купона с учетом индексации номинала на уровень инфляции
Все купонные выплаты автоматически поступают на ваш брокерский счет и могут быть либо выведены, либо реинвестированы в другие активы по вашему усмотрению.
Налогообложение доходов по ОФЗ
В 2025 году доход от инвестиций в ОФЗ облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по следующей схеме:
- Купонный доход по ОФЗ, выпущенным после 1 января 2021 года, облагается НДФЛ по ставке 13%
- Прибыль от продажи ОФЗ на вторичном рынке также облагается НДФЛ по ставке 13%
- Если ОФЗ находятся на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) — возможно получение налогового вычета или освобождение от НДФЛ при соблюдении условий
Брокер или банк, через который вы приобретаете ОФЗ, выступает налоговым агентом и автоматически удерживает налог с полученного дохода, поэтому вам не нужно самостоятельно подавать налоговую декларацию. 📑
Стратегии работы с портфелем ОФЗ
В зависимости от ваших финансовых целей можно выбрать одну из следующих стратегий:
- "Купить и держать" — приобретаете ОФЗ и держите их до погашения, получая стабильный купонный доход
- "Лестница облигаций" — формируете портфель из ОФЗ с разными сроками погашения для регулярного возврата капитала
- "Активный трейдинг" — покупаете и продаете ОФЗ на вторичном рынке, извлекая выгоду из изменения их рыночной стоимости
- "Защита от инфляции" — приобретаете ОФЗ-ИН для сохранения покупательной способности капитала
Для начинающих инвесторов оптимальной считается стратегия "купить и держать", которая не требует постоянного мониторинга рынка и сложных решений. По мере накопления опыта вы сможете экспериментировать с более сложными подходами. 🧠
Инвестирование в ОФЗ — первый шаг на пути к финансовой независимости. Государственные облигации служат идеальной отправной точкой для начинающих инвесторов, предлагая баланс между безопасностью и доходностью. Освоив процесс покупки и управления ОФЗ, вы приобретаете бесценный опыт работы с рынком ценных бумаг. Постепенно расширяйте свой инвестиционный кругозор, добавляйте новые инструменты в портфель, но сохраняйте ОФЗ как надежный якорь вашей финансовой стратегии. Государственные облигации — не просто инвестиция, это фундамент вашего финансового благополучия.
Виктория Орехова
налоговый консультант