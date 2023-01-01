Как приобрести ОФЗ: пошаговая инструкция для начинающих инвесторов

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Для кого эта статья:

Начинающие инвесторы, ищущие безопасные инвестиционные инструменты

Люди, заинтересованные в инвестициях и финансовом образовании

Те, кто хочет понять процесс приобретения и управления облигациями федерального займа (ОФЗ) Представьте: вы ищете надёжную гавань для сбережений, где деньги защищены от инфляции и приносят стабильный доход. Облигации федерального займа (ОФЗ) — именно тот инструмент, который выбирают разумные инвесторы в периоды экономической неопределённости. В 2025 году ОФЗ остаются одним из самых безопасных способов вложения средств для начинающих инвесторов. Давайте разберёмся, как приобрести эти ценные бумаги без лишних комиссий и сложностей. 💼

Что такое ОФЗ и почему их стоит покупать

Облигации федерального займа (ОФЗ) — государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ. Покупая их, вы фактически одалживаете деньги государству, а оно обязуется вернуть вам полную сумму с процентами. ОФЗ считаются практически безрисковыми инвестициями, поскольку обеспечиваются всей мощью российской экономики. 🔒

Ключевые преимущества ОФЗ для начинающих инвесторов:

Надёжность — гарантия государства по возврату средств

Предсказуемая доходность — заранее известный график выплат

Ликвидность — возможность продать в любой момент на вторичном рынке

Доступность — можно начать с небольшой суммы (от 1000 рублей)

Диверсификация — разные виды ОФЗ для различных инвестиционных стратегий

На российском рынке представлено несколько типов ОФЗ, каждый со своими особенностями:

Тип ОФЗ Особенности Для кого подходит ОФЗ-ПД Фиксированный купонный доход Для консервативных инвесторов, ценящих предсказуемость ОФЗ-ПК Плавающая ставка, привязанная к RUONIA Для защиты от повышения ключевой ставки ЦБ ОФЗ-ИН Защита от инфляции (индексация номинала) Для долгосрочных инвесторов, опасающихся роста цен ОФЗ-н (народные) Специально для физлиц, без биржевых торгов Для начинающих инвесторов без брокерского счета

Алексей Воронов, финансовый консультант Мой клиент Михаил, 34-летний IT-специалист, никогда раньше не инвестировал, опасаясь непредсказуемости рынка. После обвала фондового рынка в начале 2023 года он решил начать с чего-то максимально надежного. Мы выбрали ОФЗ-ПД с погашением через 3 года и доходностью 8,1% годовых. Михаил вложил 500 000 рублей. За первый год он получил купонный доход около 40 000 рублей, что заметно превысило ставки по банковским вкладам. Главное, что он отмечает — спокойный сон и отсутствие стресса из-за колебаний рынка. Через полгода Михаил уже диверсифицировал портфель, добавив небольшую долю более рискованных активов, но ОФЗ остались его основной "подушкой безопасности".

Подготовка к приобретению ОФЗ: выбираем посредника

Перед покупкой ОФЗ необходимо выбрать финансового посредника. В 2025 году существует несколько способов приобретения государственных облигаций, каждый со своими преимуществами и недостатками. 📊

Основные посредники для покупки ОФЗ:

Брокерские компании — предлагают наиболее широкий выбор ОФЗ и низкие комиссии

Банки — удобны для клиентов, уже пользующихся услугами конкретного банка

Госуслуги — для приобретения "народных" ОФЗ-н без открытия брокерского счета

Мобильные приложения брокеров — для тех, кто предпочитает управлять инвестициями со смартфона

При выборе посредника обратите внимание на следующие факторы:

Параметр Брокер Банк Госуслуги (ОФЗ-н) Минимальная сумма От 1000 ₽ От 10000 ₽ От 10000 ₽ Комиссия за покупку 0,05-0,3% 0,5-1,5% 0-1,5% Доступные типы ОФЗ Все виды Ограниченный выбор Только ОФЗ-н Скорость открытия счета 15-30 минут 1-2 дня 1 день Удобство мониторинга Высокое Среднее Низкое

Для большинства начинающих инвесторов оптимальным вариантом будет открытие брокерского счета, который обеспечит наиболее выгодные условия и широкий выбор инструментов. В 2025 году процесс открытия брокерского счета полностью цифровизирован и занимает не более получаса. 🕐

Как купить ОФЗ через брокера: 4 простых шага

Приобретение ОФЗ через брокера — наиболее выгодный и гибкий способ для большинства инвесторов. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам совершить первую покупку государственных облигаций. 📝

Шаг 1: Открытие брокерского счета

Выберите брокера с лицензией ЦБ РФ и хорошими отзывами

Заполните анкету на сайте брокера или в мобильном приложении

Пройдите процедуру идентификации (через биометрию или с загрузкой документов)

Подпишите договор на брокерское обслуживание с помощью электронной подписи

Шаг 2: Пополнение счета

Получите реквизиты брокерского счета в личном кабинете

Переведите деньги удобным способом (банковский перевод, карта, СБП)

Дождитесь зачисления средств (обычно занимает от нескольких минут до 1 дня)

Убедитесь, что средства отображаются в торговой платформе

Шаг 3: Выбор подходящих ОФЗ

Изучите доступные выпуски ОФЗ в торговом терминале

Обратите внимание на срок погашения (от нескольких месяцев до 30 лет)

Сравните текущую доходность к погашению разных выпусков

Определите интересующие вас параметры: фиксированная или плавающая ставка, защита от инфляции

Шаг 4: Совершение сделки покупки

Выберите интересующий выпуск ОФЗ по его тикеру (например, SU26230RMFS3)

Откройте окно торгового терминала и выберите операцию "Купить"

Укажите количество облигаций или сумму инвестирования

Проверьте параметры сделки и подтвердите операцию

Дождитесь уведомления об исполнении заявки

После совершения покупки ОФЗ автоматически зачисляются на ваш брокерский счет, и вы становитесь их полноправным владельцем. Все купонные выплаты будут поступать на ваш счет согласно графику, установленному эмитентом. 💰

Марина Соколова, инвестиционный советник Анна, 29-летний маркетолог, обратилась ко мне с вопросом о безопасном инвестировании материнского капитала. Она хотела сохранить и приумножить эти средства для будущего образования дочери. Мы решили вложить деньги в ОФЗ-ИН (защищенные от инфляции) с погашением через 8 лет — как раз к поступлению дочери в вуз. Процесс оказался проще, чем она ожидала. Мы открыли брокерский счет онлайн за 25 минут, пополнили его через СБП, и в тот же день купили облигации. Первоначально Анна пугалась терминов вроде "купонная доходность" и "дюрация", но после наглядной демонстрации в торговой платформе сама совершила свою первую сделку. Сейчас, спустя год, Анна самостоятельно управляет своим портфелем ОФЗ и даже начала изучать более сложные инвестиционные инструменты. "Я никогда не думала, что государственные облигации станут для меня входным билетом в мир инвестиций," — говорит она.

Приобретение ОФЗ через банк или Госуслуги

Если открытие брокерского счета кажется вам слишком сложным, существуют альтернативные способы приобретения государственных облигаций, которые могут быть более понятными для новичков. 🏦

Покупка ОФЗ через банк:

Обратитесь в отделение банка, который предоставляет услуги по работе с ценными бумагами Заполните анкету и подпишите договор на брокерское обслуживание Внесите средства на открытый счет Подайте поручение на покупку выбранных ОФЗ сотруднику банка Получите отчет о совершенной операции

Преимущества банковского способа — персональная консультация и помощь в оформлении всех документов. Недостатки — более высокие комиссии и ограниченный выбор ОФЗ по сравнению с прямой работой через брокера.

Покупка "народных" ОФЗ-н через Госуслуги:

Зайдите на портал Госуслуги с подтвержденной учетной записью Найдите сервис "Народные облигации федерального займа" Ознакомьтесь с условиями текущего выпуска ОФЗ-н Заполните электронную заявку на приобретение Оплатите покупку с помощью банковской карты или другим доступным способом Получите электронное уведомление о совершенной операции

ОФЗ-н, или "народные облигации", были специально разработаны для розничных инвесторов и отличаются от обычных ОФЗ следующими параметрами:

Выпускаются специально для физических лиц

Не торгуются на бирже, что исключает колебания цены

Имеют повышенную купонную доходность по сравнению с банковскими вкладами

Доступны к покупке без открытия брокерского счета

Предусматривают возможность досрочного погашения с сохранением части накопленного купонного дохода

Важно отметить, что при покупке ОФЗ-н через банки или Госуслуги взимается комиссия, которая может существенно снизить итоговую доходность, особенно при небольших суммах инвестирования. В 2025 году эта комиссия составляет от 0,5% до 1,5% от суммы сделки. 💸

Управление портфелем ОФЗ и получение дохода

После приобретения ОФЗ необходимо правильно управлять своими инвестициями, чтобы максимизировать доход и минимизировать риски. Рассмотрим основные аспекты управления портфелем государственных облигаций. 📈

Мониторинг инвестиций

Регулярно проверяйте состав и стоимость портфеля в личном кабинете брокера

Отслеживайте графики выплаты купонов, чтобы понимать, когда ожидать поступления дохода

Анализируйте изменения в денежно-кредитной политике ЦБ РФ, влияющие на доходность ОФЗ

Оценивайте текущую рыночную стоимость облигаций в сравнении с ценой покупки

Настройте уведомления о важных событиях (выплата купонов, изменение ключевой ставки)

Получение купонного дохода

Основным источником дохода по ОФЗ являются купонные выплаты — периодические платежи, которые эмитент (Минфин) перечисляет владельцам облигаций. Для разных типов ОФЗ существуют различные схемы выплат:

ОФЗ-ПД — выплата фиксированного купона каждые 6 месяцев или ежеквартально

ОФЗ-ПК — выплата переменного купона, который пересматривается в зависимости от ставки RUONIA

ОФЗ-ИН — выплата купона с учетом индексации номинала на уровень инфляции

Все купонные выплаты автоматически поступают на ваш брокерский счет и могут быть либо выведены, либо реинвестированы в другие активы по вашему усмотрению.

Налогообложение доходов по ОФЗ

В 2025 году доход от инвестиций в ОФЗ облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по следующей схеме:

Купонный доход по ОФЗ, выпущенным после 1 января 2021 года, облагается НДФЛ по ставке 13%

Прибыль от продажи ОФЗ на вторичном рынке также облагается НДФЛ по ставке 13%

Если ОФЗ находятся на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) — возможно получение налогового вычета или освобождение от НДФЛ при соблюдении условий

Брокер или банк, через который вы приобретаете ОФЗ, выступает налоговым агентом и автоматически удерживает налог с полученного дохода, поэтому вам не нужно самостоятельно подавать налоговую декларацию. 📑

Стратегии работы с портфелем ОФЗ

В зависимости от ваших финансовых целей можно выбрать одну из следующих стратегий:

"Купить и держать" — приобретаете ОФЗ и держите их до погашения, получая стабильный купонный доход

— приобретаете ОФЗ и держите их до погашения, получая стабильный купонный доход "Лестница облигаций" — формируете портфель из ОФЗ с разными сроками погашения для регулярного возврата капитала

— формируете портфель из ОФЗ с разными сроками погашения для регулярного возврата капитала "Активный трейдинг" — покупаете и продаете ОФЗ на вторичном рынке, извлекая выгоду из изменения их рыночной стоимости

— покупаете и продаете ОФЗ на вторичном рынке, извлекая выгоду из изменения их рыночной стоимости "Защита от инфляции" — приобретаете ОФЗ-ИН для сохранения покупательной способности капитала

Для начинающих инвесторов оптимальной считается стратегия "купить и держать", которая не требует постоянного мониторинга рынка и сложных решений. По мере накопления опыта вы сможете экспериментировать с более сложными подходами. 🧠