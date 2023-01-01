Как посчитать доходность облигации к погашению: формула и примеры

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Для кого эта статья:

Инвесторы, желающие повысить свою финансовую грамотность и научиться анализировать облигации.

Профессионалы в области финансов, интересующиеся инструментами анализа и оценки доходности ценных бумаг.

Студенты и начинающие специалисты, ищущие практические советы по расчету доходности облигаций и пониманию инвестиционных решений. Понять, что такое доходность облигации к погашению — ключ к принятию взвешенных инвестиционных решений. Без точного расчета YTM любой инвестор действует вслепую, оценивая лишь вершину финансового айсберга. Овладев этим навыком, вы сможете прогнозировать реальную прибыльность вложений, сравнивать разные ценные бумаги и выявлять скрытые возможности на облигационном рынке. Именно поэтому я расскажу не только о формулах, но и поделюсь конкретными примерами и рабочими инструментами. 📊💼

Что такое доходность облигации к погашению (YTM)

Доходность облигации к погашению (Yield to Maturity, YTM) — это комплексный показатель эффективности инвестиций, который отражает общую прибыльность вложения в облигацию при условии её удержания до даты погашения. YTM показывает совокупный эффект от всех денежных потоков по облигации: купонных выплат и разницы между текущей ценой покупки и номинальной стоимостью, которую инвестор получает при погашении.

В отличие от простой купонной доходности, YTM учитывает:

Текущую рыночную цену облигации (которая может отличаться от номинала)

Временную стоимость денег через дисконтирование будущих денежных потоков

Купонный доход на протяжении всего срока владения

Конечную выплату номинала при погашении

Этот показатель выражается в процентах годовых и позволяет инвесторам объективно сравнивать облигации с различными характеристиками: разными купонами, ценами и сроками обращения.

Александр Березин, инвестиционный аналитик Когда я только начинал работать с частными клиентами, один из них, директор крупной строительной компании, постоянно спрашивал: "Почему вы рекомендуете эту облигацию, если её купонная ставка ниже, чем у конкурентов?" Это был переломный момент, когда я понял необходимость обучать клиентов расчёту YTM. Я показал ему, как облигация с купоном 8%, но торгующаяся с дисконтом 5% от номинала, фактически даёт доходность к погашению около 9,2% — выше, чем "щедрая" облигация конкурента с купоном 9%, но торгующаяся с премией в 3%. После этого разговора он стал одним из моих самых финансово грамотных клиентов, самостоятельно анализирующих предложения перед каждой встречей.

Понимание YTM даёт инвестору полную картину потенциальной доходности и позволяет делать более обоснованные инвестиционные решения, особенно при сравнении облигаций разных эмитентов и с различными параметрами. 🔍

Тип доходности Что учитывает Преимущества Недостатки Купонная доходность Только купонные выплаты Простота расчета Не учитывает цену покупки и разницу с номиналом Текущая доходность Купон относительно текущей цены Актуальность на момент анализа Не учитывает срок до погашения и будущую прибыль/убыток от разницы цен Доходность к погашению (YTM) Все денежные потоки с учетом дисконтирования Полная картина доходности инвестиции Сложность расчета, требует итеративного подхода или специальных инструментов

Формула расчета доходности к погашению облигации

Формула YTM основана на концепции дисконтирования денежных потоков и выражает ставку, при которой приведенная стоимость всех будущих выплат по облигации равна ее текущей рыночной цене. Математически это записывается так:

P = Σ [C / (1 + YTM)^t] + [F / (1 + YTM)^n]

где:

P — текущая рыночная цена облигации

C — периодическая купонная выплата

F — номинальная стоимость облигации (выплачивается при погашении)

n — количество периодов до погашения

t — период платежа (от 1 до n)

YTM — доходность к погашению (искомая величина)

К сожалению, эту формулу невозможно привести к простому аналитическому выражению, где YTM находится непосредственно. Поэтому на практике используют два подхода:

Приближенный расчет с помощью упрощенной формулы:

YTM ≈ [C + (F – P) / n] / [(F + P) / 2]

где:

C — годовой купонный доход

F — номинальная стоимость

P — текущая цена

n — количество лет до погашения

Итерационный метод или метод проб и ошибок, где значение YTM подбирается до тех пор, пока левая и правая части уравнения не станут равны с заданной точностью.

Важно понимать, что упрощенная формула даёт лишь приближенное значение, но в большинстве случаев такой точности достаточно для первичного анализа. Для получения точного результата лучше использовать специализированные финансовые калькуляторы или функции в Excel. 📱💻

Пошаговый алгоритм расчета YTM с числовыми кейсами

Теория без практики ничего не стоит, поэтому давайте разберем пошаговый процесс расчета YTM на конкретном примере, используя как приближенную формулу, так и более точный итерационный метод. 🧮

Пример: Облигация с номиналом 1000 рублей, купоном 8% годовых (выплачивается два раза в год по 4%), сроком погашения через 3 года. Текущая рыночная цена облигации составляет 950 рублей.

Шаг 1: Определяем все параметры для расчета

Номинальная стоимость (F) = 1000 рублей

Купонная ставка = 8% годовых

Купонная выплата за год (C) = 80 рублей

Полугодовая купонная выплата = 40 рублей

Текущая цена (P) = 950 рублей

Срок до погашения (n) = 3 года (или 6 полугодовых периодов)

Шаг 2: Расчет по приближенной формуле

YTM ≈ [C + (F – P) / n] / [(F + P) / 2] YTM ≈ [80 + (1000 – 950) / 3] / [(1000 + 950) / 2] YTM ≈ [80 + 50 / 3] / [1950 / 2] YTM ≈ [80 + 16.67] / 975 YTM ≈ 96.67 / 975 ≈ 0.0992 или примерно 9.92%

Шаг 3: Для более точного расчета с учетом полугодовых выплат используем итерационный метод

Нам нужно найти такое значение YTM, при котором: 950 = 40/(1+YTM/2)¹ + 40/(1+YTM/2)² + 40/(1+YTM/2)³ + 40/(1+YTM/2)⁴ + 40/(1+YTM/2)⁵ + 1040/(1+YTM/2)⁶

Используя финансовые функции Excel (YIELD или ВСД) или финансовый калькулятор, получаем точное значение YTM = 9.84%.

Шаг 4: Интерпретация результата

Доходность к погашению данной облигации составляет 9.84% годовых. Это означает, что если инвестор купит облигацию по текущей цене 950 рублей, будет получать купонные выплаты и держать облигацию до погашения, его годовая доходность составит 9.84%. Это существенно выше купонной ставки в 8%, что объясняется дисконтом при покупке.

Давайте рассмотрим еще один случай, когда облигация торгуется с премией:

Пример 2: Та же облигация, но с рыночной ценой 1050 рублей (выше номинала).

Используя приближенную формулу: YTM ≈ [80 + (1000 – 1050) / 3] / [(1000 + 1050) / 2] YTM ≈ [80 – 16.67] / 1025 YTM ≈ 63.33 / 1025 ≈ 0.0618 или примерно 6.18%

Более точный расчет дает YTM = 6.12%.

Очевидно, что доходность в этом случае ниже купонной ставки, поскольку инвестор переплачивает за облигацию относительно той суммы, которую получит при погашении. 📉

Сценарий Купонная ставка Цена YTM (приближ.) YTM (точный) Сравнение с купоном Дисконт 8% 950 руб. 9.92% 9.84% Выше купона По номиналу 8% 1000 руб. 8.00% 8.00% Равна купону Премия 8% 1050 руб. 6.18% 6.12% Ниже купона

Факторы, влияющие на доходность облигаций

Доходность к погашению облигации зависит от множества факторов, и понимание их влияния позволяет инвесторам более точно оценивать потенциальные инвестиции. Рассмотрим ключевые факторы, определяющие YTM. 🔎

Рыночная цена облигации — имеет обратную зависимость с YTM: при росте цены доходность снижается и наоборот. Это объясняется тем, что при более высокой цене покупки фиксированные выплаты приносят меньшую процентную доходность на вложенный капитал. Купонная ставка — прямо пропорционально влияет на YTM. Чем выше купонные выплаты, тем выше общая доходность при прочих равных условиях. Срок до погашения — влияет на YTM нелинейно. При большом дисконте длительный срок уменьшает годовую доходность, поскольку прибыль от разницы цен распределяется на более долгий период. При премии, наоборот, долгий срок уменьшает отрицательный эффект от переплаты. Кредитный рейтинг эмитента — влияет на премию за риск. Облигации с низким рейтингом обычно имеют более высокую доходность для компенсации дополнительного риска дефолта. Процентная среда — при повышении ключевой ставки ЦБ рыночные цены существующих облигаций обычно падают, что увеличивает их YTM для новых покупателей. И наоборот, при снижении ставок. Ликвидность — менее ликвидные облигации часто предлагают премию за ликвидность, увеличивая YTM для компенсации сложностей с быстрой продажей. Особенности выпуска — наличие встроенных опционов (право досрочного погашения, оферта), амортизационные выплаты и другие специфические условия влияют на реальную доходность.

Дмитрий Корнеев, портфельный управляющий В 2023 году я столкнулся с ситуацией, которая наглядно демонстрирует важность учета всех факторов при расчете YTM. Один из моих клиентов был готов инвестировать в корпоративные облигации компании с купоном 12%, что казалось привлекательным на фоне ставки ЦБ в 7%. Однако углубленный анализ выявил несколько критических моментов. Во-первых, облигация торговалась с премией в 4%, что снижало фактическую YTM до 9.7%. Во-вторых, эмитент имел право на досрочный выкуп через год, и при текущей динамике снижения ставок это было весьма вероятно. Если бы это произошло, реальная доходность клиента составила бы всего 7.8% годовых. Мы пересмотрели стратегию и разместили средства в облигациях другого эмитента с меньшим купоном, но торгующихся с дисконтом и без опциона досрочного погашения, что обеспечило более предсказуемую и в конечном итоге более высокую фактическую доходность.

Понимание взаимосвязи этих факторов позволяет инвесторам формировать более точные ожидания относительно реальной доходности облигационных инвестиций и принимать более взвешенные решения. 📈

Практические инструменты для расчета YTM инвестора

Современные инвесторы имеют в распоряжении целый арсенал инструментов для быстрого и точного расчета доходности облигаций. Рассмотрим наиболее эффективные из них — от базовых до профессиональных. 🛠️

1. Excel и другие табличные процессоры

Microsoft Excel предлагает специальные финансовые функции для расчета YTM:

YIELD (ДОХ) — рассчитывает доходность облигации с периодическими купонными выплатами

— рассчитывает доходность облигации с периодическими купонными выплатами YIELDMAT (ДОХОДПОГАШ) — для расчета доходности облигаций, выплачивающих проценты в момент погашения

— для расчета доходности облигаций, выплачивающих проценты в момент погашения IRR (ВСД) — для расчета внутренней ставки доходности по потокам платежей

Пример использования функции YIELD в Excel: =YIELD(дата_расчета; дата_погашения; ставка_купона; цена; номинал; периодичность; базис)

2. Онлайн-калькуляторы

Множество специализированных финансовых сайтов предлагают онлайн-калькуляторы для расчета YTM. Они удобны своей простотой и доступностью без установки дополнительного ПО:

Calculators.org — предлагает интуитивно понятный интерфейс с подробными пояснениями

Investopedia Bond Calculator — комбинирует расчет с обучающими материалами

Wolfram Alpha — позволяет проводить расчеты с дополнительной визуализацией

3. Мобильные приложения

Финансовые калькуляторы (Financial Calculators) — набор инструментов для различных финансовых расчетов

Bond Calculator Pro — специализированное приложение для облигационных расчетов

Investment Calculator — многофункциональное приложение для инвесторов

4. Профессиональные финансовые терминалы

Bloomberg Terminal — предоставляет не только расчеты, но и актуальные данные о рыночных ценах

Thomson Reuters Eikon — позволяет проводить комплексный анализ облигаций

Системы российских брокеров (Quik, АЛОР, Тинькофф Инвестиции) — имеют встроенные калькуляторы доходности и торговые терминалы

5. Программирование и API

Для тех, кто предпочитает автоматизированные решения:

Python с библиотекой QuantLib — позволяет создавать сложные модели для анализа облигаций

R с пакетами для финансовых вычислений — предоставляет широкие возможности для статистического анализа

API Московской биржи — дает доступ к актуальным данным о российском облигационном рынке

Выбор инструмента зависит от ваших потребностей, уровня технической подготовки и частоты проведения расчетов. Начинающим инвесторам достаточно онлайн-калькуляторов или Excel, в то время как профессиональным трейдерам и аналитикам могут потребоваться специализированные терминалы или программные решения. 💻📱

При использовании любого инструмента помните о необходимости проверки входных данных — особенно важно учитывать актуальную рыночную цену облигации и правильно задавать периодичность купонных выплат. Даже небольшая ошибка во входных параметрах может привести к значительному искажению результата расчета YTM.