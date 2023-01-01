Как получить вычет за лечение и обучение одновременно: правила

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Для кого эта статья:

Налогоплательщики, желающие оптимизировать свои налоговые расходы.

Семьи с детьми-студентами и/или лицами, нуждающимися в медицинских процедурах.

Люди, интересующиеся финансовым планированием и возможностями возврата налогов. Платное лечение и образование — две статьи расходов, способные серьезно ударить по семейному бюджету. Но мало кто знает, что государство предоставляет возможность вернуть до 15 600 рублей за лечение и столько же за обучение ежегодно! 💰 И да, эти вычеты можно получить одновременно. В 2025 году правила предоставления социальных вычетов стали еще удобнее, а процесс оформления — проще. Разберемся, как грамотно совместить налоговые льготы за образовательные услуги и медицинские расходы, чтобы максимально снизить налоговую нагрузку.

Налоговые вычеты за лечение и обучение: основные правила

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается ваша налогооблагаемая база при расчёте НДФЛ. Фактически это означает возврат уплаченного вами подоходного налога. Государство предоставляет данную льготу по социально значимым направлениям, включая образование и здравоохранение. 🏥📚

Важно понимать, что вы не можете получить возврат больше, чем заплатили в бюджет в виде НДФЛ за календарный год. При ставке 13% максимальный возврат составляет именно эту долю от понесенных расходов в пределах установленных лимитов.

Тип вычета Максимальный размер расходов Максимальная сумма к возврату Вычет за лечение (обычное) 120 000 рублей 15 600 рублей Вычет за дорогостоящее лечение Не ограничен 13% от фактических расходов Вычет за своё обучение 120 000 рублей 15 600 рублей Вычет за обучение детей 50 000 рублей на каждого ребёнка 6 500 рублей на ребёнка

Ключевые моменты для вычета за лечение:

Вычет предоставляется за услуги, входящие в утверждённый правительством перечень медицинских услуг и лекарств

Учреждение должно иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности

Вычет можно получить за себя, супруга/супругу, родителей и детей до 18 лет

При дорогостоящем лечении (отмеченном кодом "2" в справке) лимит в 120 000 рублей не применяется

Ключевые моменты для вычета за обучение:

Образовательное учреждение должно иметь соответствующую лицензию

Вычет за своё обучение доступен при любой форме обучения (очной, заочной, вечерней)

Вычет за обучение детей предоставляется только при очной форме обучения

Вычет за обучение можно получить за себя, своих детей до 24 лет, братьев/сестёр до 24 лет

Ирина Васильева, налоговый консультант Недавно ко мне обратилась Светлана, бухгалтер с 15-летним стажем. Она решила повысить квалификацию и потратила 85 000 рублей на курсы финансового анализа. В том же году ей пришлось сделать сложную операцию на позвоночнике стоимостью 170 000 рублей. Светлана была уверена, что сможет вернуть налог только за что-то одно. "Я всю жизнь работаю с налогами, но даже я запуталась в этих правилах!" — призналась она. Мы внимательно изучили документы и обнаружили, что операция относилась к дорогостоящему лечению. Это означало, что Светлана могла получить вычет за всю сумму лечения без ограничений, плюс до 120 000 рублей за обучение. В итоге вместо ожидаемых 15 600 рублей она вернула 33 050 рублей (13% от 85 000 + 170 000). "Никогда бы не подумала, что соцвычеты могут так выручить," — сказала Светлана, получив уведомление о возврате.

Кто может получить вычет за лечение и обучение одновременно

Комбинировать налоговые льготы по разным основаниям — абсолютно законный способ оптимизации налогов. Право на двойной вычет имеют налогоплательщики, соответствующие следующим критериям: 📋

Налоговый резидент РФ. Вы должны фактически находиться в России не менее 183 дней в календарном году

Вы должны фактически находиться в России не менее 183 дней в календарном году Плательщик НДФЛ по ставке 13%. Вычет предоставляется только с доходов, облагаемых по этой ставке

Вычет предоставляется только с доходов, облагаемых по этой ставке Наличие официального дохода. Вы должны получать официальную зарплату или иной доход, с которого уплачивается НДФЛ

Вы должны получать официальную зарплату или иной доход, с которого уплачивается НДФЛ Документальное подтверждение расходов. У вас должны быть все необходимые документы, подтверждающие оплату лечения и обучения

Важный момент: предприниматели на специальных налоговых режимах (УСН, патент, самозанятые) не могут претендовать на эти вычеты, поскольку не платят НДФЛ с предпринимательской деятельности. Однако если у них есть дополнительный доход, облагаемый НДФЛ (например, зарплата или доход от сдачи жилья в аренду), то по таким доходам вычет доступен.

Особенно выгодно совмещение вычетов для следующих категорий налогоплательщиков:

Категория Преимущества совмещения Семьи с детьми-студентами Можно получить вычет за обучение детей и собственное лечение/лечение супруга Работающие студенты Вычет за собственное обучение и лечение/лекарства Люди с хроническими заболеваниями Вычет за регулярное лечение и повышение квалификации/дополнительное образование Родители, оплачивающие образование нескольких детей Вычет за обучение каждого ребенка (в пределах 50 000 рублей на ребенка) и медицинские услуги

При совмещении вычетов важно помнить об общем лимите в 120 000 рублей для социальных вычетов (включая расходы на лечение, обучение, добровольное пенсионное страхование, благотворительность и др.). Но есть два важных исключения:

Дорогостоящее лечение не имеет ограничения по сумме и учитывается сверх лимита в 120 000 рублей

Обучение детей имеет отдельный лимит в 50 000 рублей на каждого ребёнка и также не входит в общий лимит

Необходимые документы для оформления двойного вычета

Успешное получение налоговых вычетов за лечение и обучение напрямую зависит от правильно собранного пакета документов. Рекомендую заранее создать отдельную папку и собирать в нее все квитанции и справки в течение года — это существенно упростит подготовку к подаче декларации. 📁

Общие документы для всех типов вычетов:

Паспорт гражданина РФ (копии всех заполненных страниц)

Справка 2-НДФЛ от всех работодателей за отчетный год

Декларация 3-НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ с указанием банковских реквизитов

ИНН (при наличии)

Для вычета за лечение потребуются:

Договор с медицинским учреждением на оказание платных услуг

Лицензия медицинской организации (копия, если она не указана в договоре)

Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (выдается медицинской организацией с кодом услуги "1" для обычного лечения или "2" для дорогостоящего)

для представления в налоговые органы (выдается медицинской организацией с кодом услуги "1" для обычного лечения или "2" для дорогостоящего) Платежные документы, подтверждающие ваши расходы (чеки, квитанции к приходным ордерам, платежные поручения)

Рецептурные бланки со штампом "Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика" (для вычета за лекарства)

Документы, подтверждающие родство (если оплачивалось лечение родственника): свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.

Для вычета за обучение необходимы:

Договор с образовательным учреждением

Лицензия образовательной организации (копия, если не указана в договоре)

Платежные документы (чеки, квитанции, банковские выписки)

Справка об очной форме обучения (если вычет оформляется за ребенка)

Свидетельство о рождении ребенка (если вычет оформляется за ребенка)

Документы, подтверждающие опеку или попечительство (если применимо)

При подготовке документов обратите особое внимание на правильность оформления платежных документов. В них должно быть четко указано:

ФИО плательщика (именно того, кто заявляет вычет)

ФИО получателя услуги (если вы оплачиваете услуги за родственника)

Назначение платежа (за обучение/за медицинские услуги)

Сумма и дата оплаты

Если платежные документы оформлены на другого человека (например, на супруга), дополнительно потребуется свидетельство о браке и заявление о распределении расходов между супругами.

Процедура получения вычетов за лечение и обучение

Существует два основных способа получения налоговых вычетов за лечение и обучение: через налоговую инспекцию по окончании года или через работодателя в течение текущего года. Каждый из них имеет свои преимущества. 🕒

Способ №1: Через налоговую инспекцию

Подготовка документов. Соберите все необходимые документы, подтверждающие расходы за прошедший налоговый период. Заполнение декларации 3-НДФЛ. Это можно сделать несколькими способами: В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (самый удобный вариант)

С помощью программы "Декларация", которую можно скачать на сайте ФНС

Вручную на бумажном бланке (не рекомендуется из-за сложности и высокой вероятности ошибок) Подача декларации и документов. Это можно сделать: Онлайн через личный кабинет налогоплательщика (документы прикрепляются в виде сканов)

Лично в налоговой инспекции

По почте заказным письмом с описью вложения

Через МФЦ в некоторых регионах Проверка декларации. Налоговая инспекция проверяет декларацию и документы в течение 3 месяцев. Получение возврата. После положительного решения деньги поступят на ваш счет в течение 1 месяца.

Способ №2: Через работодателя

Получение уведомления из налоговой. Подайте в налоговую инспекцию заявление о подтверждении права на вычет и документы, подтверждающие расходы. Предоставление уведомления работодателю. После получения уведомления из налоговой предоставьте его в бухгалтерию по месту работы. Получение вычета. Работодатель перестанет удерживать НДФЛ с вашей зарплаты до исчерпания суммы вычета или до конца года.

В 2025 году процесс стал еще проще — теперь уведомление о праве на вычет формируется налоговой инспекцией в электронном виде и направляется работодателю без участия налогоплательщика в течение 20 рабочих дней после подачи заявления. Вам достаточно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика, указать ИНН работодателя, и налоговая направит уведомление напрямую в организацию.

Сравнение способов получения вычета:

Критерий Через налоговую инспекцию Через работодателя Сроки получения денег 4-5 месяцев после подачи декларации В течение 1-2 месяцев после подачи уведомления Форма возврата Единовременный возврат всей суммы Ежемесячное увеличение зарплаты (не удерживается НДФЛ) Период обращения После окончания календарного года В любое время в течение года Документооборот Полный комплект документов + декларация Только заявление и документы для получения уведомления

Андрей Соколов, налоговый консультант К нам в консультацию обратилась семья Ковалевых — Дмитрий и Елена. В 2024 году у них была "двойная нагрузка": сын поступил на платное отделение университета (130 000 рублей в год), а Елене потребовалась операция (87 000 рублей) и длительное лечение (45 000 рублей). "Мы потратили все сбережения и даже взяли кредит. Можем ли мы хоть что-то вернуть?" — спрашивали они. Я объяснил, что они могут получить сразу два вычета. За обучение сына — 6 500 рублей (13% от 50 000 руб., так как это лимит на ребенка) и за лечение Елены — 17 160 рублей (13% от 87 000 + 45 000 рублей). Дмитрий, как главный кормилец семьи, оформил оба вычета через работодателя, чтобы быстрее получить деньги. Уже через месяц его зарплата выросла почти на 25%, так как работодатель перестал удерживать НДФЛ. "Эти деньги пришлись как нельзя кстати для погашения кредита. Жаль только, что раньше мы не знали о такой возможности," — поделился Дмитрий.

Лимиты и особенности совмещения налоговых вычетов

Чтобы максимально эффективно использовать возможность совмещения вычетов за лечение и обучение, важно разобраться в ограничениях и нюансах, которые устанавливает налоговое законодательство. 💼

Общее правило социальных вычетов — лимит в 120 000 рублей на все социальные вычеты в совокупности (кроме особых случаев). Это означает, что если вы в течение года потратили, например, 70 000 рублей на своё обучение и 80 000 рублей на лечение, то вычет будет предоставлен только с 120 000 рублей.

Однако есть важные исключения, которые позволяют получить вычет сверх этого лимита:

Дорогостоящее лечение. Расходы на него учитываются полностью, без ограничений (в справке об оплате медицинских услуг должен стоять код "2")

Расходы на него учитываются полностью, без ограничений (в справке об оплате медицинских услуг должен стоять код "2") Обучение детей. На каждого ребенка установлен отдельный лимит в 50 000 рублей

На каждого ребенка установлен отдельный лимит в 50 000 рублей Благотворительность. Может быть учтено до 25% годового дохода

Оптимальные стратегии совмещения вычетов:

Приоритезация дорогостоящего лечения. Если у вас были расходы как на обычное, так и на дорогостоящее лечение, сначала заявите вычет за дорогостоящее лечение (оно не ограничено лимитом), а затем используйте оставшийся лимит в 120 000 рублей на обычное лечение и своё обучение. Разделение расходов между супругами. Супруги могут оптимизировать получение вычетов, распределив расходы между собой. Например, один супруг заявляет вычет за дорогостоящее лечение, другой — за обычное лечение и обучение. Перенос расходов на следующий год. Если ваши расходы превышают доступные лимиты, часть чеков можно использовать в следующем налоговом периоде. Учтите, что право на вычет сохраняется в течение 3 лет.

Частые ошибки при совмещении вычетов:

Попытка получить вычет за расходы, оплаченные третьими лицами (например, если лечение оплатил работодатель)

Включение в вычет расходов на лечение/обучение дальних родственников, не предусмотренных законом

Заявление вычета на сумму больше, чем уплаченный за год НДФЛ

Подача документов без справки об оплате медицинских услуг (её часто забывают запросить в медучреждении)

Неверное распределение расходов при составлении декларации, когда все траты включаются в один вид вычета

При грамотном подходе к оформлению вычетов за лечение и обучение можно существенно снизить налоговую нагрузку. Например, семья с двумя детьми-студентами, где один из супругов прошел дорогостоящее лечение, может вернуть до 40 000 рублей и более налога за один год (13% от дорогостоящего лечения + 13% от 50 000 × 2 детей + 13% от других социальных расходов в пределах 120 000 рублей).

Помните, что вычеты за лечение и обучение не исключают возможности получения других налоговых льгот — имущественных, инвестиционных или стандартных. Налоговое планирование стоит осуществлять комплексно, учитывая все доступные инструменты снижения налоговой нагрузки.