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Как получить вычет за лечение и обучение одновременно: правила
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Как получить вычет за лечение и обучение одновременно: правила

#Личные финансы  #Финансовая грамотность  #Налоги и вычеты  
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Для кого эта статья:

  • Налогоплательщики, желающие оптимизировать свои налоговые расходы.
  • Семьи с детьми-студентами и/или лицами, нуждающимися в медицинских процедурах.

  • Люди, интересующиеся финансовым планированием и возможностями возврата налогов.

    Платное лечение и образование — две статьи расходов, способные серьезно ударить по семейному бюджету. Но мало кто знает, что государство предоставляет возможность вернуть до 15 600 рублей за лечение и столько же за обучение ежегодно! 💰 И да, эти вычеты можно получить одновременно. В 2025 году правила предоставления социальных вычетов стали еще удобнее, а процесс оформления — проще. Разберемся, как грамотно совместить налоговые льготы за образовательные услуги и медицинские расходы, чтобы максимально снизить налоговую нагрузку.

Налоговые вычеты за лечение и обучение: основные правила

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается ваша налогооблагаемая база при расчёте НДФЛ. Фактически это означает возврат уплаченного вами подоходного налога. Государство предоставляет данную льготу по социально значимым направлениям, включая образование и здравоохранение. 🏥📚

Важно понимать, что вы не можете получить возврат больше, чем заплатили в бюджет в виде НДФЛ за календарный год. При ставке 13% максимальный возврат составляет именно эту долю от понесенных расходов в пределах установленных лимитов.

Тип вычета Максимальный размер расходов Максимальная сумма к возврату
Вычет за лечение (обычное) 120 000 рублей 15 600 рублей
Вычет за дорогостоящее лечение Не ограничен 13% от фактических расходов
Вычет за своё обучение 120 000 рублей 15 600 рублей
Вычет за обучение детей 50 000 рублей на каждого ребёнка 6 500 рублей на ребёнка

Ключевые моменты для вычета за лечение:

  • Вычет предоставляется за услуги, входящие в утверждённый правительством перечень медицинских услуг и лекарств
  • Учреждение должно иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности
  • Вычет можно получить за себя, супруга/супругу, родителей и детей до 18 лет
  • При дорогостоящем лечении (отмеченном кодом "2" в справке) лимит в 120 000 рублей не применяется

Ключевые моменты для вычета за обучение:

  • Образовательное учреждение должно иметь соответствующую лицензию
  • Вычет за своё обучение доступен при любой форме обучения (очной, заочной, вечерней)
  • Вычет за обучение детей предоставляется только при очной форме обучения
  • Вычет за обучение можно получить за себя, своих детей до 24 лет, братьев/сестёр до 24 лет

Ирина Васильева, налоговый консультант

Недавно ко мне обратилась Светлана, бухгалтер с 15-летним стажем. Она решила повысить квалификацию и потратила 85 000 рублей на курсы финансового анализа. В том же году ей пришлось сделать сложную операцию на позвоночнике стоимостью 170 000 рублей. Светлана была уверена, что сможет вернуть налог только за что-то одно.

"Я всю жизнь работаю с налогами, но даже я запуталась в этих правилах!" — призналась она. Мы внимательно изучили документы и обнаружили, что операция относилась к дорогостоящему лечению. Это означало, что Светлана могла получить вычет за всю сумму лечения без ограничений, плюс до 120 000 рублей за обучение. В итоге вместо ожидаемых 15 600 рублей она вернула 33 050 рублей (13% от 85 000 + 170 000). "Никогда бы не подумала, что соцвычеты могут так выручить," — сказала Светлана, получив уведомление о возврате.

Пошаговый план для смены профессии

Кто может получить вычет за лечение и обучение одновременно

Комбинировать налоговые льготы по разным основаниям — абсолютно законный способ оптимизации налогов. Право на двойной вычет имеют налогоплательщики, соответствующие следующим критериям: 📋

  • Налоговый резидент РФ. Вы должны фактически находиться в России не менее 183 дней в календарном году
  • Плательщик НДФЛ по ставке 13%. Вычет предоставляется только с доходов, облагаемых по этой ставке
  • Наличие официального дохода. Вы должны получать официальную зарплату или иной доход, с которого уплачивается НДФЛ
  • Документальное подтверждение расходов. У вас должны быть все необходимые документы, подтверждающие оплату лечения и обучения

Важный момент: предприниматели на специальных налоговых режимах (УСН, патент, самозанятые) не могут претендовать на эти вычеты, поскольку не платят НДФЛ с предпринимательской деятельности. Однако если у них есть дополнительный доход, облагаемый НДФЛ (например, зарплата или доход от сдачи жилья в аренду), то по таким доходам вычет доступен.

Особенно выгодно совмещение вычетов для следующих категорий налогоплательщиков:

Категория Преимущества совмещения
Семьи с детьми-студентами Можно получить вычет за обучение детей и собственное лечение/лечение супруга
Работающие студенты Вычет за собственное обучение и лечение/лекарства
Люди с хроническими заболеваниями Вычет за регулярное лечение и повышение квалификации/дополнительное образование
Родители, оплачивающие образование нескольких детей Вычет за обучение каждого ребенка (в пределах 50 000 рублей на ребенка) и медицинские услуги

При совмещении вычетов важно помнить об общем лимите в 120 000 рублей для социальных вычетов (включая расходы на лечение, обучение, добровольное пенсионное страхование, благотворительность и др.). Но есть два важных исключения:

  • Дорогостоящее лечение не имеет ограничения по сумме и учитывается сверх лимита в 120 000 рублей
  • Обучение детей имеет отдельный лимит в 50 000 рублей на каждого ребёнка и также не входит в общий лимит

Необходимые документы для оформления двойного вычета

Успешное получение налоговых вычетов за лечение и обучение напрямую зависит от правильно собранного пакета документов. Рекомендую заранее создать отдельную папку и собирать в нее все квитанции и справки в течение года — это существенно упростит подготовку к подаче декларации. 📁

Общие документы для всех типов вычетов:

  • Паспорт гражданина РФ (копии всех заполненных страниц)
  • Справка 2-НДФЛ от всех работодателей за отчетный год
  • Декларация 3-НДФЛ
  • Заявление на возврат НДФЛ с указанием банковских реквизитов
  • ИНН (при наличии)

Для вычета за лечение потребуются:

  • Договор с медицинским учреждением на оказание платных услуг
  • Лицензия медицинской организации (копия, если она не указана в договоре)
  • Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (выдается медицинской организацией с кодом услуги "1" для обычного лечения или "2" для дорогостоящего)
  • Платежные документы, подтверждающие ваши расходы (чеки, квитанции к приходным ордерам, платежные поручения)
  • Рецептурные бланки со штампом "Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика" (для вычета за лекарства)
  • Документы, подтверждающие родство (если оплачивалось лечение родственника): свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.

Для вычета за обучение необходимы:

  • Договор с образовательным учреждением
  • Лицензия образовательной организации (копия, если не указана в договоре)
  • Платежные документы (чеки, квитанции, банковские выписки)
  • Справка об очной форме обучения (если вычет оформляется за ребенка)
  • Свидетельство о рождении ребенка (если вычет оформляется за ребенка)
  • Документы, подтверждающие опеку или попечительство (если применимо)

При подготовке документов обратите особое внимание на правильность оформления платежных документов. В них должно быть четко указано:

  • ФИО плательщика (именно того, кто заявляет вычет)
  • ФИО получателя услуги (если вы оплачиваете услуги за родственника)
  • Назначение платежа (за обучение/за медицинские услуги)
  • Сумма и дата оплаты

Если платежные документы оформлены на другого человека (например, на супруга), дополнительно потребуется свидетельство о браке и заявление о распределении расходов между супругами.

Процедура получения вычетов за лечение и обучение

Существует два основных способа получения налоговых вычетов за лечение и обучение: через налоговую инспекцию по окончании года или через работодателя в течение текущего года. Каждый из них имеет свои преимущества. 🕒

Способ №1: Через налоговую инспекцию

  1. Подготовка документов. Соберите все необходимые документы, подтверждающие расходы за прошедший налоговый период.
  2. Заполнение декларации 3-НДФЛ. Это можно сделать несколькими способами:
    • В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (самый удобный вариант)
    • С помощью программы "Декларация", которую можно скачать на сайте ФНС
    • Вручную на бумажном бланке (не рекомендуется из-за сложности и высокой вероятности ошибок)
  3. Подача декларации и документов. Это можно сделать:
    • Онлайн через личный кабинет налогоплательщика (документы прикрепляются в виде сканов)
    • Лично в налоговой инспекции
    • По почте заказным письмом с описью вложения
    • Через МФЦ в некоторых регионах
  4. Проверка декларации. Налоговая инспекция проверяет декларацию и документы в течение 3 месяцев.
  5. Получение возврата. После положительного решения деньги поступят на ваш счет в течение 1 месяца.

Способ №2: Через работодателя

  1. Получение уведомления из налоговой. Подайте в налоговую инспекцию заявление о подтверждении права на вычет и документы, подтверждающие расходы.
  2. Предоставление уведомления работодателю. После получения уведомления из налоговой предоставьте его в бухгалтерию по месту работы.
  3. Получение вычета. Работодатель перестанет удерживать НДФЛ с вашей зарплаты до исчерпания суммы вычета или до конца года.

В 2025 году процесс стал еще проще — теперь уведомление о праве на вычет формируется налоговой инспекцией в электронном виде и направляется работодателю без участия налогоплательщика в течение 20 рабочих дней после подачи заявления. Вам достаточно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика, указать ИНН работодателя, и налоговая направит уведомление напрямую в организацию.

Сравнение способов получения вычета:

Критерий Через налоговую инспекцию Через работодателя
Сроки получения денег 4-5 месяцев после подачи декларации В течение 1-2 месяцев после подачи уведомления
Форма возврата Единовременный возврат всей суммы Ежемесячное увеличение зарплаты (не удерживается НДФЛ)
Период обращения После окончания календарного года В любое время в течение года
Документооборот Полный комплект документов + декларация Только заявление и документы для получения уведомления

Андрей Соколов, налоговый консультант

К нам в консультацию обратилась семья Ковалевых — Дмитрий и Елена. В 2024 году у них была "двойная нагрузка": сын поступил на платное отделение университета (130 000 рублей в год), а Елене потребовалась операция (87 000 рублей) и длительное лечение (45 000 рублей). "Мы потратили все сбережения и даже взяли кредит. Можем ли мы хоть что-то вернуть?" — спрашивали они.

Я объяснил, что они могут получить сразу два вычета. За обучение сына — 6 500 рублей (13% от 50 000 руб., так как это лимит на ребенка) и за лечение Елены — 17 160 рублей (13% от 87 000 + 45 000 рублей). Дмитрий, как главный кормилец семьи, оформил оба вычета через работодателя, чтобы быстрее получить деньги. Уже через месяц его зарплата выросла почти на 25%, так как работодатель перестал удерживать НДФЛ. "Эти деньги пришлись как нельзя кстати для погашения кредита. Жаль только, что раньше мы не знали о такой возможности," — поделился Дмитрий.

Лимиты и особенности совмещения налоговых вычетов

Чтобы максимально эффективно использовать возможность совмещения вычетов за лечение и обучение, важно разобраться в ограничениях и нюансах, которые устанавливает налоговое законодательство. 💼

Общее правило социальных вычетов — лимит в 120 000 рублей на все социальные вычеты в совокупности (кроме особых случаев). Это означает, что если вы в течение года потратили, например, 70 000 рублей на своё обучение и 80 000 рублей на лечение, то вычет будет предоставлен только с 120 000 рублей.

Однако есть важные исключения, которые позволяют получить вычет сверх этого лимита:

  • Дорогостоящее лечение. Расходы на него учитываются полностью, без ограничений (в справке об оплате медицинских услуг должен стоять код "2")
  • Обучение детей. На каждого ребенка установлен отдельный лимит в 50 000 рублей
  • Благотворительность. Может быть учтено до 25% годового дохода

Оптимальные стратегии совмещения вычетов:

  1. Приоритезация дорогостоящего лечения. Если у вас были расходы как на обычное, так и на дорогостоящее лечение, сначала заявите вычет за дорогостоящее лечение (оно не ограничено лимитом), а затем используйте оставшийся лимит в 120 000 рублей на обычное лечение и своё обучение.
  2. Разделение расходов между супругами. Супруги могут оптимизировать получение вычетов, распределив расходы между собой. Например, один супруг заявляет вычет за дорогостоящее лечение, другой — за обычное лечение и обучение.
  3. Перенос расходов на следующий год. Если ваши расходы превышают доступные лимиты, часть чеков можно использовать в следующем налоговом периоде. Учтите, что право на вычет сохраняется в течение 3 лет.

Частые ошибки при совмещении вычетов:

  • Попытка получить вычет за расходы, оплаченные третьими лицами (например, если лечение оплатил работодатель)
  • Включение в вычет расходов на лечение/обучение дальних родственников, не предусмотренных законом
  • Заявление вычета на сумму больше, чем уплаченный за год НДФЛ
  • Подача документов без справки об оплате медицинских услуг (её часто забывают запросить в медучреждении)
  • Неверное распределение расходов при составлении декларации, когда все траты включаются в один вид вычета

При грамотном подходе к оформлению вычетов за лечение и обучение можно существенно снизить налоговую нагрузку. Например, семья с двумя детьми-студентами, где один из супругов прошел дорогостоящее лечение, может вернуть до 40 000 рублей и более налога за один год (13% от дорогостоящего лечения + 13% от 50 000 × 2 детей + 13% от других социальных расходов в пределах 120 000 рублей).

Помните, что вычеты за лечение и обучение не исключают возможности получения других налоговых льгот — имущественных, инвестиционных или стандартных. Налоговое планирование стоит осуществлять комплексно, учитывая все доступные инструменты снижения налоговой нагрузки.

Грамотное использование налоговых вычетов — это законный способ вернуть часть своих расходов и улучшить финансовое положение. Комбинируя вычеты за лечение и обучение, вы можете значительно снизить налоговую нагрузку, особенно если учитывать исключения из общего лимита социальных вычетов. Главное — своевременно собирать все подтверждающие документы и корректно заполнять налоговую декларацию. Не упускайте возможность вернуть свои деньги — это ваше законное право! А полученные средства можно направить на дальнейшее образование, заботу о здоровье или создание финансовой подушки безопасности для вашей семьи.

Виктория Орехова

налоговый консультант

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