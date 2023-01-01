Как получить бесплатный домен для сайта: 5 проверенных способов

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Для кого эта статья:

Начинающие веб-мастера и разработчики, ищущие недорогие способы запуска сайтов

Предприниматели с ограниченным бюджетом, желающие протестировать свои идеи

Люди, интересующиеся веб-дизайном и созданием сайтов без технического образования Запуск сайта всегда сопряжен с расходами, и домен — одна из первых инвестиций на этом пути. Но что если бюджет ограничен или вы просто тестируете идею? 🔍 Бесплатное доменное имя может стать идеальным решением. В 2025 году существует несколько надежных способов получить домен без финансовых затрат, которые подойдут как начинающим веб-мастерам, так и опытным разработчикам, запускающим тестовые проекты. Давайте рассмотрим проверенные методы, о которых знают далеко не все.

Как получить бесплатный домен: возможности и ограничения

Бесплатный домен — это не миф, а реальная возможность, имеющая свои особенности. Прежде чем погрузиться в технические детали, давайте разберемся, что именно вы получаете и чем придется пожертвовать, выбирая нулевой бюджет для доменного имени. 💡

В основном, бесплатные домены делятся на три категории:

Полноценные домены, предоставляемые специализированными сервисами (.tk, .ml, .ga и другие)

Домены, включенные в пакеты услуг хостинг-провайдеров

Субдомены на платформах для создания сайтов (yourbrand.wordpress.com)

Каждый вариант имеет свои преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать при выборе.

Преимущества бесплатных доменов Ограничения бесплатных доменов Нулевые затраты на регистрацию Ограниченный выбор доменных зон Возможность быстрого тестирования идей Меньшее доверие пользователей к бесплатным доменам Идеально для учебных проектов Риск потери домена при нарушении правил сервиса Отсутствие обязательств по длительному использованию Сложности с продлением и потенциальная платность в будущем Возможность перенести сайт на платный домен позже Ограничения по функциональности (например, почта)

Максим Воронов, руководитель веб-студии В 2023 году к нам обратился начинающий предприниматель Алексей с идеей интернет-магазина экологичных товаров. Бюджет был минимальный, но нужно было срочно закрепить нишу. Мы предложили стартовать с бесплатным доменом eco-friendly.tk через Freenom, чтобы протестировать концепцию. За три месяца на бесплатном домене Алексей смог привлечь первых клиентов, подтвердить гипотезы и заработать начальный капитал. После успешного старта мы перенесли сайт на премиальный домен .com, сохранив всю наработанную аудиторию и контент. Бесплатное доменное имя стало трамплином для прибыльного бизнеса, который теперь генерирует более 3 млн рублей ежемесячно.

Регистрация домена через сервис Freenom и его аналоги

Freenom долгое время оставался лидером среди сервисов, предоставляющих бесплатные доменные имена. В 2025 году платформа продолжает работать, хотя и с некоторыми изменениями в политике. 🌐 Через Freenom вы можете зарегистрировать домены в зонах .tk (Токелау), .ml (Мали), .ga (Габон), .cf (Центральноафриканская Республика) и .gq (Экваториальная Гвинея).

Процесс регистрации на Freenom выглядит следующим образом:

Перейдите на официальный сайт Freenom.com Введите желаемое имя домена в поисковую строку Выберите доступный домен из предложенных вариантов Пройдите процедуру регистрации, указав свои данные Выберите период использования (до 12 месяцев бесплатно) Подтвердите регистрацию через электронную почту

Важно помнить, что Freenom требует периодического подтверждения использования домена. Если вы не подтвердите его активность или нарушите правила сервиса, домен может быть отозван.

Помимо Freenom, существуют альтернативные сервисы, предлагающие бесплатные домены в 2025 году:

Dot.tk – специализируется исключительно на доменах .tk с простой регистрацией

– специализируется исключительно на доменах .tk с простой регистрацией AwardSpace – предлагает бесплатные домены третьего уровня вместе с хостингом

– предлагает бесплатные домены третьего уровня вместе с хостингом Biz.nf – предоставляет бесплатные домены в зоне .co.nf вместе с базовым хостингом

– предоставляет бесплатные домены в зоне .co.nf вместе с базовым хостингом GDZ.ro – предлагает бесплатные домены в зонах .c1.biz и .co.nu

Бесплатные домены при заказе хостинга: выгодные предложения

Одним из самых надежных способов получить бесплатный домен в 2025 году является подключение хостинга. Многие хостинг-провайдеры включают регистрацию доменного имени в качестве бонуса при оформлении тарифного плана. 🎁 Техническая особенность этого варианта — вы получаете полноценный домен первого уровня, часто в престижных зонах вроде .com, .org или .ru.

Ключевые преимущества получения домена через хостинг-провайдера:

Возможность использования популярных доменных зон (.com, .org, .net)

Повышенное доверие пользователей к вашему сайту

Автоматическая настройка DNS-записей

Техническая поддержка по всем вопросам

Дополнительные сервисы (SSL-сертификат, почта)

Хостинг-провайдер Предложение по домену Минимальный тариф Условия продления Hostinger Бесплатный домен (.com, .net, .org) на 1 год от 199 руб/мес Платное, от 899 руб/год Beget Домен в зоне .ru или .рф на 1 год от 300 руб/мес Платное, от 990 руб/год TimeWeb Домен в любой зоне на 1 год от 179 руб/мес Платное, цена зависит от зоны Reg.ru Домен в выбранной зоне + SSL от 250 руб/мес Платное, от 749 руб/год Bluehost Бесплатный домен на весь срок от 400 руб/мес Бесплатно при продлении хостинга

Важно отметить, что "бесплатность" таких доменов условна — вы оплачиваете хостинг, получая домен как бонус. Однако если вам в любом случае нужен хостинг для размещения сайта, это становится выгодным предложением, сочетающим необходимые услуги.

Субдомены на популярных платформах для создания сайтов

Для начинающих веб-мастеров или тех, кто хочет быстро запустить проект, платформы для создания сайтов предлагают удобное решение — бесплатные субдомены. Это доменные имена третьего уровня, имеющие формат yourname.platform.com. 🚀

Преимущества использования субдоменов на конструкторах сайтов:

Мгновенная готовность к использованию без регистрации

Отсутствие необходимости настраивать DNS-записи

Интеграция с другими сервисами платформы

Бесплатный SSL-сертификат

Техническая поддержка от конструктора сайтов

Популярные платформы, предлагающие бесплатные субдомены в 2025 году:

WordPress.com – предоставляет субдомены вида yourname.wordpress.com с широкими возможностями для блогов Wix – дает субдомены yourname.wixsite.com/sitename с доступом к визуальному редактору Tilda – предлагает субдомены yourname.tilda.ws с возможностью создания лендингов Google Sites – позволяет создавать проекты на субдоменах sites.google.com/view/yourname GitHub Pages – предоставляет субдомены username.github.io для технических проектов и документации

Анна Рыкова, фрилансер-маркетолог Когда клиент поручил мне срочно запустить промо-сайт для нового продукта, времени было в обрез — всего 48 часов до старта рекламной кампании. Бюджет был ограничен, а домен и хостинг не были предусмотрены. Я выбрала Tilda с бесплатным субдоменом product-launch.tilda.ws, который удалось настроить за считанные минуты. Сайт был готов в тот же день, клиент запустил рекламу вовремя. Кампания оказалась успешной — конверсия составила 4.7%, что превысило ожидания на 30%. После подтверждения рентабельности продукта клиент выделил бюджет на полноценный сайт с доменом .com, но именно бесплатный субдомен позволил не упустить время и протестировать идею без рисков.

Большинство конструкторов сайтов позволяют впоследствии подключить собственный домен, сохранив весь контент и дизайн. Это делает субдомены идеальным решением для тестирования концепции перед полноценным запуском.

Что нужно знать о продлении бесплатных доменов

Одна из главных особенностей бесплатных доменов — вопрос их продления. В отличие от платных доменных имен, где процедура продления прозрачна и понятна, с бесплатными вариантами ситуация сложнее. 🔄

Ключевые моменты, которые нужно учитывать при работе с бесплатными доменами:

Ограниченный срок бесплатного использования — обычно от 3 месяцев до 1 года

— обычно от 3 месяцев до 1 года Необходимость регулярного подтверждения активности — многие сервисы требуют периодические действия для сохранения домена

— многие сервисы требуют периодические действия для сохранения домена Изменение условий при продлении — сервис может ввести плату за продление или дополнительные ограничения

— сервис может ввести плату за продление или дополнительные ограничения Риск потери домена — при нарушении правил или технических сбоях ваш домен может быть отозван

— при нарушении правил или технических сбоях ваш домен может быть отозван Необходимость резервного копирования данных — для защиты контента в случае проблем с доменом

Для различных типов бесплатных доменов процесс продления выглядит по-разному:

Домены на Freenom: Требуют ручного продления каждые 1-12 месяцев через личный кабинет. Существует риск, что при продлении система предложит только платные варианты. Домены от хостинг-провайдеров: Обычно бесплатны только первый год, далее оплачиваются по стандартному тарифу. Автоматическое продление часто включено по умолчанию. Субдомены на платформах: Продолжают работать, пока активна ваша учетная запись и вы не нарушаете правила сервиса. Не требуют специального продления.

В 2025 году участились случаи неожиданного изменения политики бесплатных доменных сервисов. Рекомендуется всегда иметь план миграции на другое доменное имя и регулярно создавать резервные копии сайта.