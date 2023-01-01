Как переводить деньги через криптовалюту: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, желающие отправлять или получать деньги за границу с минимальными издержками.

Новички в криптовалюте, ищущие простое руководство по использованию цифровых активов для переводов.

Финансовые аналитики и специалисты, интересующиеся современными методами работы с криптовалютами. Если вам когда-либо приходилось отправлять средства родственникам за границу или получать оплату от международных клиентов, вы наверняка столкнулись с высокими комиссиями и длительными сроками переводов. Криптовалюты меняют эту игру — теперь перевести деньги в любую точку мира можно за считанные минуты с минимальными издержками. Я расскажу, как именно это сделать, даже если вы никогда раньше не сталкивались с Bitcoin или другими цифровыми активами. 💸

Что такое криптовалютные переводы и их преимущества

Криптовалютный перевод — это транзакция цифровых активов между двумя адресами в блокчейне без участия посредников в виде банков или платежных систем. Вместо традиционного банковского перевода, информация о транзакции записывается в распределенный реестр, что обеспечивает прозрачность и надежность операции.

Преимущества криптовалютных переводов становятся очевидны, когда вы сравниваете их с традиционными методами:

Параметр Банковский перевод Криптовалютный перевод Скорость транзакции 1-5 рабочих дней (международные) От нескольких секунд до 10-60 минут Комиссия $20-50+ для международных $0.1-5 (зависит от криптовалюты) Доступность Только в рабочие часы банка 24/7, 365 дней в году Географические ограничения Санкции, блокировки для стран Нет географических ограничений Требования к документам Полная идентификация, причина платежа Минимальные требования (зависит от суммы)

Основными преимуществами криптовалютных переводов являются:

Скорость — большинство транзакций завершаются в течение часа, а некоторые сети (Solana, XRP) обрабатывают платежи за считанные секунды 🚀

— большинство транзакций завершаются в течение часа, а некоторые сети (Solana, XRP) обрабатывают платежи за считанные секунды 🚀 Низкие комиссии — особенно выгодно при международных переводах, где криптовалюта может сэкономить до 90% затрат

— особенно выгодно при международных переводах, где криптовалюта может сэкономить до 90% затрат Отсутствие посредников — взаимодействие происходит напрямую между отправителем и получателем

— взаимодействие происходит напрямую между отправителем и получателем Безопасность — блокчейн-технология делает мошенничество и подделку транзакций практически невозможными

— блокчейн-технология делает мошенничество и подделку транзакций практически невозможными Прозрачность — все операции записываются в публичный реестр, их невозможно скрыть или изменить

— все операции записываются в публичный реестр, их невозможно скрыть или изменить Доступность — переводы можно отправлять в любое время суток, в любой день недели

Алексей Мирошников, инвестиционный консультант В 2023 году ко мне обратился клиент, которому нужно было срочно перевести крупную сумму своему сыну, обучающемуся в США. Банк запросил дополнительные документы и предупредил о возможной задержке в 3-5 дней из-за проверки комплаенс. Время было критическим — деньги требовались на оплату обучения. Мы решили использовать криптовалюту. Клиент приобрел USDC на бирже Binance, отправил их на кошелек сына, который тут же обменял их на доллары через ту же биржу и вывел на свой банковский счет. Весь процесс занял около 40 минут, а комиссия составила менее 2% от суммы — в разы меньше, чем при срочном банковском переводе. С тех пор этот клиент регулярно использует криптовалюту для международных переводов.

Подготовка к переводу денег через криптовалюту

Прежде чем осуществить первый криптовалютный перевод, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов:

Выбор и регистрация на криптовалютной бирже — выберите надежную платформу с хорошей ликвидностью и низкими комиссиями Верификация аккаунта — пройдите процедуру KYC (знай своего клиента), загрузив документы, подтверждающие личность Создание криптовалютного кошелька — некоторые биржи предоставляют встроенные кошельки, но для больших сумм рекомендуется использовать отдельные кошельки Пополнение счета — внесите фиатные деньги на счет биржи через банковский перевод, карту или другие доступные методы Изучение интерфейса — ознакомьтесь с процессом покупки и отправки криптовалюты на выбранной платформе

Для безопасных и эффективных криптовалютных переводов рекомендуется иметь следующие инструменты:

Двухфакторная аутентификация (2FA) — обязательно активируйте эту функцию на всех платформах

— обязательно активируйте эту функцию на всех платформах Аппаратный кошелек — для хранения больших сумм (Ledger, Trezor)

— для хранения больших сумм (Ledger, Trezor) Блокчейн-эксплорер — сервис для отслеживания статуса транзакций (Etherscan для Ethereum, Blockchain.com для Bitcoin)

— сервис для отслеживания статуса транзакций (Etherscan для Ethereum, Blockchain.com для Bitcoin) Калькулятор комиссий — поможет рассчитать оптимальную комиссию для быстрого подтверждения транзакции

Необходимо также ознакомиться с основными терминами, которые вам понадобятся:

Адрес кошелька — уникальный идентификатор, куда отправляются монеты (аналог номера банковского счета)

— уникальный идентификатор, куда отправляются монеты (аналог номера банковского счета) Блокчейн — распределенный реестр, в котором записываются все транзакции

— распределенный реестр, в котором записываются все транзакции Газ (Gas) — комиссия за проведение транзакции в сетях Ethereum и подобных

— комиссия за проведение транзакции в сетях Ethereum и подобных Подтверждения — количество блоков, добавленных после блока с вашей транзакцией (чем больше, тем надежнее)

— количество блоков, добавленных после блока с вашей транзакцией (чем больше, тем надежнее) Приватный ключ — секретный код для доступа к вашим средствам (никогда не передавайте его третьим лицам!)

Как выбрать криптовалюту для перевода средств

Выбор криптовалюты для перевода существенно влияет на скорость, стоимость и удобство операции. При выборе оптимальной валюты для перевода учитывайте следующие факторы:

Скорость подтверждения транзакций — время, которое требуется для включения транзакции в блокчейн

— время, которое требуется для включения транзакции в блокчейн Размер комиссии — стоимость отправки транзакции в сети

— стоимость отправки транзакции в сети Волатильность — насколько сильно может измениться курс за время перевода

— насколько сильно может измениться курс за время перевода Распространенность — легкость конвертации в фиатную валюту на другом конце

— легкость конвертации в фиатную валюту на другом конце Поддержка различными биржами и кошельками — не все криптовалюты доступны на всех платформах

Рассмотрим наиболее популярные криптовалюты для переводов и их характеристики:

Криптовалюта Время подтверждения Средняя комиссия Лучше применение Bitcoin (BTC) 10-60 минут $1-10 Крупные переводы, высокая надежность Ethereum (ETH) 15 секунд – 5 минут $1-20 (зависит от загруженности сети) Средние переводы, экосистема DeFi Litecoin (LTC) 2.5 минуты $0.1-0.5 Быстрые и недорогие переводы XRP 3-5 секунд $0.01 Моментальные международные переводы USDT/USDC (стейблкоины) Зависит от блокчейна Зависит от блокчейна Стабильность курса, идеально для переводов Solana (SOL) ~400 миллисекунд $0.00025 Сверхбыстрые и дешевые транзакции

Мария Светлова, финансовый аналитик Однажды мне пришлось оплатить услуги разработчика из Индии, сумма была относительно небольшой — около $500. Обычный банковский перевод SWIFT обошелся бы мне в $35-40 и занял бы 2-3 рабочих дня. Решила попробовать криптовалуту. Первый раз я отправила эквивалент в Bitcoin. Транзакция заняла около 40 минут, комиссия составила примерно $3. Но за это время курс BTC немного просел, и исполнитель получил чуть меньше запланированной суммы. Для следующего платежа я использовала стейблкоин USDC через сеть Polygon. Транзакция завершилась за 5-10 секунд, комиссия составила менее цента, а стоимость перевода осталась стабильной. С тех пор для международных платежей я преимущественно использую стейблкоины через сети с низкими комиссиями — это реальная экономия времени и денег.

Для новичков оптимальным выбором часто являются стейблкоины — криптовалюты, привязанные к курсу доллара США (USDT, USDC, DAI) или другим фиатным валютам. Они сочетают в себе преимущества криптовалют со стабильностью традиционных денег, что позволяет избежать рисков, связанных с волатильностью курсов.

Если получатель планирует хранить полученные средства в криптовалюте, а не конвертировать их немедленно в фиатные деньги, можно рассмотреть Bitcoin или Ethereum — наиболее распространенные и ликвидные активы. Для микроплатежей или когда скорость критична, лучше использовать XRP, Solana или Litecoin.

Пошаговый процесс перевода денег через криптовалюту

Теперь перейдем к конкретной пошаговой инструкции по переводу фиатных денег через криптовалюту:

Обмен фиатных денег на криптовалюту Войдите в свой аккаунт на выбранной криптобирже

Перейдите в раздел "Пополнение" или "Депозит"

Выберите удобный метод внесения фиатных денег (банковский перевод, карта, электронный кошелек)

Следуйте инструкциям по внесению средств и дождитесь зачисления

Перейдите в раздел "Рынок" или "Торговля"

Выберите пару для обмена (например, USD/USDC или EUR/BTC)

Укажите сумму и подтвердите обмен Отправка криптовалюты получателю Перейдите в раздел "Вывод" или "Withdraw"

Выберите криптовалюту для отправки

Введите адрес кошелька получателя (запрашивайте его в текстовом формате или используйте QR-код)

Обязательно проверьте правильность введенного адреса — ошибки необратимы!

Выберите сеть для отправки (для некоторых криптовалют доступно несколько сетей — убедитесь, что выбрали ту же, что поддерживает получатель)

Укажите сумму перевода

Проверьте комиссию за транзакцию

Подтвердите отправку (возможно потребуется подтверждение через 2FA) Отслеживание статуса транзакции Скопируйте хеш транзакции (уникальный идентификатор)

Откройте соответствующий блокчейн-эксплорер (Etherscan для Ethereum, Blockchain.com для Bitcoin и т.д.)

Вставьте хеш транзакции в поисковое поле и проверьте статус

Дождитесь необходимого количества подтверждений (обычно 1-6 в зависимости от криптовалюты) Конвертация криптовалюты обратно в фиатные деньги (для получателя) Получатель должен войти в свой аккаунт на криптобирже

Перейти в раздел "Депозит" и внести полученную криптовалюту на биржу (если она была отправлена на внешний кошелек)

В разделе "Торговля" обменять криптовалюту на фиатную (например, BTC на USD)

Перейти в раздел "Вывод" и вывести фиатную валюту на банковский счет или карту

Для большинства популярных криптовалют транзакция будет видна в блокчейне почти моментально, но время до окончательного подтверждения может варьироваться. Это зависит от загруженности сети и размера комиссии, которую вы готовы заплатить. Чем выше комиссия, тем быстрее ваша транзакция будет обработана майнерами или валидаторами сети.

Если вы переводите крупную сумму, рекомендуется сначала отправить тестовую транзакцию с небольшой суммой, чтобы убедиться в правильности всех настроек и адреса получателя. 💡

Спустя несколько транзакций процесс становится привычным и занимает буквально несколько минут — значительно быстрее и проще, чем заполнение банковских форм для международных переводов.

Безопасность и комиссии при криптовалютных транзакциях

Безопасность при работе с криптовалютами — критически важный аспект. Несмотря на то, что сама технология блокчейн является чрезвычайно защищенной, уязвимыми могут быть действия пользователей и сторонние сервисы. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

Используйте надежные пароли — уникальные, сложные комбинации букв, цифр и специальных символов

— уникальные, сложные комбинации букв, цифр и специальных символов Активируйте двухфакторную аутентификацию — предпочтительно через приложение-аутентификатор, а не SMS

— предпочтительно через приложение-аутентификатор, а не SMS Проверяйте адреса перед отправкой — ошибочные транзакции невозможно отменить

— ошибочные транзакции невозможно отменить Используйте официальные приложения — загружайте кошельки и биржевые приложения только из официальных источников

— загружайте кошельки и биржевые приложения только из официальных источников Храните большие суммы на аппаратных кошельках — не держите на биржах больше, чем готовы потерять

— не держите на биржах больше, чем готовы потерять Регулярно обновляйте программное обеспечение — используйте последние версии кошельков и операционных систем

— используйте последние версии кошельков и операционных систем Остерегайтесь фишинга — проверяйте URL-адреса сайтов и не переходите по подозрительным ссылкам

Что касается комиссий при криптовалютных транзакциях, они состоят из нескольких компонентов:

Комиссии биржи за ввод/вывод фиатных денег — зависят от способа пополнения и вывода (обычно 0-3%) Комиссии за торговые операции — плата за обмен фиата на криптовалюту и обратно (обычно 0.1-0.5%) Сетевые комиссии — плата майнерам/валидаторам за включение транзакции в блокчейн (варьируется)

Сетевая комиссия зависит от загруженности блокчейна и может значительно колебаться. В 2025 году наблюдается тенденция к снижению комиссий благодаря развитию L2-решений и более эффективных алгоритмов консенсуса.

Для минимизации общих затрат рекомендуется:

Выбирать биржи с низкими торговыми комиссиями — сравнивайте условия различных платформ

— сравнивайте условия различных платформ Использовать криптовалюты с низкими сетевыми комиссиями — Solana, XRP, или стейблкоины на сетях Polygon, BNB Smart Chain

— Solana, XRP, или стейблкоины на сетях Polygon, BNB Smart Chain Отправлять транзакции в периоды низкой загруженности сети — обычно поздно вечером или рано утром

— обычно поздно вечером или рано утром Объединять несколько переводов в один — если вам нужно отправить несколько платежей одному получателю

— если вам нужно отправить несколько платежей одному получателю Использовать нативные стейблкоины сети — например, USDC на сети Solana или USDT на Tron

При переводе крупных сумм учитывайте ликвидность — для конвертации больших объемов криптовалюты может потребоваться более крупная биржа с достаточным объемом торгов. Также имейте в виду ограничения для неверифицированных аккаунтов — большинство крупных бирж требуют полной верификации для операций с существенными суммами.

Помните о налоговых обязательствах — в некоторых юрисдикциях конвертация фиатной валюты в криптовалюту и обратно может рассматриваться как налогооблагаемое событие. Консультируйтесь с налоговыми специалистами в вашей стране.