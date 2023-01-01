Как перевести деньги на единый налоговый счет: пошаговая инструкция

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Для кого эта статья:

Предприниматели и индивидуальные предприниматели

Бухгалтеры и финансовые специалисты

Люди, заинтересованные в налоговой тематике и управлении финансами Запутались в налоговых платежах? Не удивительно! С появлением Единого налогового счёта (ЕНС) правила игры изменились кардинально. Теперь вместо десятка разных платёжек с уникальными реквизитами — один универсальный счёт для всех налоговых обязательств. Многие предприниматели и бухгалтеры до сих пор испытывают трудности при переводе средств на ЕНС, рискуя получить штраф за несвоевременную уплату. Давайте разберёмся, как правильно перевести деньги на единый налоговый счёт и избежать неприятностей с налоговой в 2025 году. 💼

Что такое единый налоговый счет и зачем он нужен

Единый налоговый счёт (ЕНС) — это своеобразный виртуальный кошелёк налогоплательщика в системе Федеральной налоговой службы. С 1 января 2023 года ЕНС стал обязательным для всех российских налогоплательщиков. Суть его проста: вместо множества платежей по разным налогам и сборам вы переводите единую сумму на один счёт, а налоговая служба сама распределяет эти средства согласно вашим обязательствам. 📊

Представьте ЕНС как единую кассу, куда вы вносите деньги, а ФНС уже сама решает, на какие ваши налоговые задолженности их направить. Принцип работы похож на пополнение баланса мобильного телефона: зачислили средства, а оператор списывает нужную сумму по мере необходимости.

Алексей Петров, главный бухгалтер Когда ввели ЕНС, я скептически отнёсся к нововведению. Раньше у меня была чёткая система: для каждого налога — отдельное платёжное поручение с уникальными реквизитами. Знал, что и куда платить. В первый месяц после перехода на ЕНС случился казус — перевёл деньги, но забыл указать правильный КБК. Средства зависли на счёте, и пришлось писать заявление на уточнение платежа. Потратил два дня на беготню по инстанциям! Теперь я всегда тщательно проверяю реквизиты перед отправкой и составил для себя чек-лист. За последний год ни одной ошибки — система оказалась действительно удобнее, чем казалось вначале.

Основные преимущества единого налогового счёта:

Упрощение процесса уплаты налогов (один платёж вместо нескольких)

Снижение количества ошибок при заполнении платёжных документов

Автоматический зачёт переплат в счёт будущих платежей

Прозрачность расчётов с бюджетом

Возможность быстрого возврата переплаты (1 день вместо 10)

А теперь давайте рассмотрим основные характеристики ЕНС и сравним их с прежней системой:

Параметр Старая система Единый налоговый счёт Количество платежей Отдельный платёж для каждого налога и сбора Один совокупный платёж Сроки уплаты Разные для разных налогов Универсальный — до 28 числа Распределение средств Плательщик указывает назначение Автоматическое распределение по обязательствам Возврат переплаты До 10 рабочих дней 1 день Уточнение платежа Сложная процедура Упрощённая процедура

Подготовка к переводу: необходимые реквизиты для ЕНС

Перед тем как перевести деньги на ЕНС, необходимо подготовить правильные реквизиты. Ошибка даже в одной цифре может привести к тому, что платёж не дойдёт до адресата или будет зачислен некорректно. 🧐

Основные реквизиты для перевода на единый налоговый счёт в 2025 году включают:

Получатель платежа: УФК по г. Москве (МИ ФНС России по управлению долгом)

УФК по г. Москве (МИ ФНС России по управлению долгом) ИНН получателя: 7727406020

7727406020 КПП получателя: 772701001

772701001 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК банка получателя: 004525988

004525988 Номер счёта банка получателя: 40102810545370000003

40102810545370000003 Номер счёта получателя: 03100643000000019500

03100643000000019500 КБК: 18201061201010000510

18201061201010000510 ОКТМО: 45327000

Особое внимание следует обратить на поле "Назначение платежа". В нём нужно указать:

ИНН и КПП плательщика Текст "ЕНС" Код таможенного органа (для таможенных платежей)

Например, такая запись будет корректной: "ИНН 7700000001 КПП 770000001 ЕНС".

Типичные ошибки при подготовке реквизитов:

Использование устаревших реквизитов (они меняются, проверяйте актуальность!)

Неправильное указание КБК

Отсутствие пометки "ЕНС" в назначении платежа

Опечатки в цифрах счетов и идентификаторов

Способы перевода денег на единый налоговый счет

Существует несколько способов перевода средств на ЕНС. Каждый имеет свои преимущества и особенности. Выберите наиболее удобный для вас вариант. 💸

Основные способы перевода на единый налоговый счёт включают:

Способ перевода Преимущества Недостатки Срок зачисления Через интернет-банк (для юрлиц и ИП) Удобство, доступность 24/7, сохранение шаблонов Требуется доступ к интернету и банковскому аккаунту 1-3 рабочих дня Через личный кабинет ФНС Предзаполненные реквизиты, минимум ошибок Необходима электронная подпись для юрлиц 1-2 рабочих дня Через мобильное приложение "Налоги ФЛ" Мобильность, удобный интерфейс Доступно только для физлиц 1-2 рабочих дня В отделении банка Консультация специалиста, нет необходимости в интернете Очереди, ограниченное время работы, комиссии 3-5 рабочих дней Через QR-код в налоговом уведомлении Быстро, без ручного ввода реквизитов Применимо только при наличии уведомления с QR 1-2 рабочих дня

Марина Соколова, налоговый консультант Недавно ко мне обратился клиент — владелец небольшой строительной компании. Он получил уведомление о задолженности, хотя был уверен, что все налоги заплатил. При проверке выяснилось, что при переводе на ЕНС он указал старый КБК, который использовал до введения единого счёта. Деньги "зависли" на промежуточном счёте, и налоговая их не распределила на нужные платежи. Мы экстренно подготовили заявление об уточнении платежа и подали его через личный кабинет налогоплательщика. Спустя три дня вопрос решился, но клиент потерял много нервов. Теперь он перепроверяет КБК трижды перед каждым платежом и использует только актуальные реквизиты с сайта налоговой.

При выборе способа перевода учитывайте следующие факторы:

Сроки зачисления (особенно если платёж срочный)

Комиссии банков за перевод

Удобство подтверждения платежа

Возможность сохранения платёжных документов

Пошаговая инструкция перевода через различные сервисы

Рассмотрим детальные инструкции для наиболее популярных способов перевода средств на ЕНС. Я разделил их по типам сервисов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий вариант. 📱

1. Перевод через интернет-банк (на примере популярных банков):

Шаг 1: Войдите в систему интернет-банкинга, используя логин и пароль Шаг 2: Найдите раздел "Платежи и переводы" или "Платежи в бюджет" Шаг 3: Выберите опцию "Платеж в бюджет" или "Налоговый платеж" Шаг 4: В открывшейся форме заполните реквизиты получателя: Укажите ИНН и КПП получателя

Введите банковские реквизиты ЕНС

Укажите КБК 18201061201010000510

Вставьте в назначение платежа: "ИНН [ваш ИНН] КПП [ваш КПП] ЕНС" Шаг 5: Проверьте введённые данные (это критически важно!) Шаг 6: Подтвердите платёж (обычно по СМС или через приложение) Шаг 7: Сохраните платёжное поручение в формате PDF

2. Перевод через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС:

Шаг 1: Авторизуйтесь на сайте nalog.gov.ru Шаг 2: Перейдите в раздел "Единый налоговый счёт" Шаг 3: Выберите опцию "Пополнить ЕНС" Шаг 4: Укажите сумму платежа Шаг 5: Выберите способ оплаты: Банковской картой

Через онлайн-банк (система перенаправит вас на страницу банка)

Сформировать платёжный документ для оплаты в банке Шаг 6: Следуйте инструкциям по оплате выбранным способом Шаг 7: Дождитесь подтверждения успешного платежа

3. Перевод через мобильное приложение "Налоги ФЛ" (для физических лиц):

Шаг 1: Установите приложение "Налоги ФЛ" из App Store или Google Play Шаг 2: Авторизуйтесь через учетную запись Госуслуг Шаг 3: На главном экране выберите раздел "Единый налоговый счёт" Шаг 4: Нажмите кнопку "Пополнить ЕНС" Шаг 5: Введите сумму пополнения Шаг 6: Выберите способ оплаты (банковская карта, СБП) Шаг 7: Подтвердите платёж

4. Оплата через QR-код в налоговом уведомлении:

Шаг 1: Откройте налоговое уведомление Шаг 2: Найдите QR-код для оплаты Шаг 3: Откройте приложение банка на смартфоне Шаг 4: Найдите функцию сканирования QR-кода Шаг 5: Отсканируйте код из уведомления Шаг 6: Проверьте автоматически заполненные реквизиты Шаг 7: Подтвердите платёж

Важно помнить: при переводе средств на ЕНС через любой канал всегда проверяйте корректность введённых данных. Даже небольшая опечатка может привести к задержке зачисления средств! 🔍

Особенности и частые вопросы при работе с ЕНС

При работе с единым налоговым счётом часто возникают вопросы и нестандартные ситуации. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их решения. ❓

Контроль зачисления платежей

После перевода средств на ЕНС важно убедиться, что они корректно зачислены. Для этого:

Регулярно проверяйте состояние ЕНС в личном кабинете налогоплательщика

Запрашивайте справку о состоянии расчётов с бюджетом

Отслеживайте распределение средств по налогам

Срок отражения платежа в системе ЕНС составляет от 1 до 5 рабочих дней в зависимости от способа оплаты.

Что делать, если допущена ошибка в платеже?

Если вы обнаружили ошибку в реквизитах или сумме перевода:

Немедленно подайте заявление об уточнении платежа через личный кабинет налогоплательщика Приложите копию платёжного поручения или чека Укажите корректные данные, которые нужно применить к платежу Дождитесь ответа от налоговой (обычно занимает до 5 рабочих дней)

Распределение средств на ЕНС по разным налогам

Средства с ЕНС распределяются автоматически в следующем порядке:

Сначала погашаются недоимки, начиная с самой ранней Затем налоги с наступившим сроком уплаты Оставшиеся средства учитываются как переплата

Если вы хотите изменить этот порядок, необходимо подать заявление о распоряжении средствами.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Можно ли перевести на ЕНС меньше, чем общая сумма всех налогов? Ответ: Да, в этом случае средства распределятся согласно установленной очередности.

Вопрос: Нужно ли указывать конкретный налог при переводе на ЕНС? Ответ: Нет, достаточно общей суммы и пометки "ЕНС" в назначении платежа.

Вопрос: Как вернуть переплату с ЕНС? Ответ: Необходимо подать заявление на возврат через личный кабинет. Срок возврата — 1 день.

Вопрос: Можно ли перевести средства на ЕНС заранее, до наступления срока уплаты? Ответ: Да, эти средства будут учтены как аванс и автоматически распределятся, когда наступит срок платежа.

Важные нюансы при работе с ЕНС:

Единый срок уплаты для большинства налогов — 28 число месяца Единый срок представления отчетности — 25 число месяца Переплата вернётся автоматически, если на ЕНС нет недоимок и долгов При недостатке средств для уплаты всех налогов, система распределит имеющуюся сумму пропорционально

Помните, что правила работы с ЕНС периодически обновляются. Следите за изменениями на официальном сайте ФНС России или подпишитесь на рассылку налоговых уведомлений. 📩