Как перевести деньги из России в Англию: 5 работающих способов

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Для кого эта статья:

Люди, планирующие переводы денег из России в Англию, включая физические и юридические лица

Финансовые специалисты и консультанты, работающие в сфере международных переводов

Студенты и семьи, которым необходимо оплачивать обучение или другие расходы в Великобритании Перевод денег из России в Англию в 2025 году требует стратегического подхода. Международные санкции создали определённые барьеры, но не сделали такие транзакции невозможными. 🌐 Знание работающих каналов перевода средств между этими странами сегодня — ценный актив, который сэкономит время, деньги и нервы. Предлагаю разобрать пять надёжных способов, которые точно работают сейчас, с подробными инструкциями по каждому из них.

Банковские переводы из России в Англию: плюсы и минусы

Классический банковский перевод SWIFT остаётся базовым способом отправки денег в Великобританию, хотя и с существенными ограничениями для российских клиентов. Прежде чем выбрать этот метод, необходимо уточнить в своём банке актуальный статус переводов в фунтах стерлингов или евро конкретно в Англию. 🏦

Несмотря на ограничения, многие банки продолжают осуществлять такие переводы через свои зарубежные партнёрские сети или банки-корреспонденты в третьих странах. Ключевым моментом здесь становится корректное заполнение реквизитов получателя.

Преимущества Недостатки Официальный документированный перевод Высокие комиссии (от 1,5% до 5% + фиксированная сумма) Максимальная надёжность и безопасность Увеличенные сроки обработки (до 5-7 рабочих дней) Возможность перевода крупных сумм Необходимость подготовки документов, подтверждающих цель перевода Возможность отследить статус перевода Риск отказа в проведении транзакции из-за санкций

Для успешного банковского перевода из России в Англию необходимо:

Иметь полные банковские реквизиты получателя, включая IBAN, SWIFT/BIC код

Подготовить документы, обосновывающие перевод (особенно для сумм от 5000 долларов)

Учитывать лимиты на переводы физических лиц за рубеж

Выбрать оптимальную валюту перевода (обычно EUR или GBP)

Михаил Воронцов, финансовый консультант

Мой клиент Андрей столкнулся с необходимостью оплатить обучение дочери в британском университете. После отклонения прямого SWIFT-перевода мы использовали альтернативный маршрут: сначала перевели средства в банк ОАЭ, а затем оттуда — в Великобританию. Комиссия оказалась выше примерно на 1,2%, но деньги дошли за 4 дня, что позволило уложиться в сроки оплаты семестра. Важным шагом стало предварительное согласование с банком-отправителем, где мы детально объяснили цель платежа и предоставили договор с университетом. Это подтверждает, что при правильном планировании банковские переводы работают даже в текущих условиях.

Электронные платежные системы для перевода в Великобританию

Электронные платежные системы остаются одним из самых удобных и быстрых способов перевода средств в Англию. В 2025 году несколько систем продолжают стабильно работать с учетом текущих ограничений. 💻

Wise (бывший TransferWise) фактически стал стандартом для международных переводов благодаря прозрачности, низким комиссиям и быстрой обработке транзакций. Для российских пользователей есть обходные пути использования сервиса — через счета в третьих странах или с помощью доверенных лиц.

Другие работающие варианты включают Paysend, Revolut и Payoneer. Каждый из них имеет свои особенности при отправке денег из России:

Paysend позволяет переводить средства с российских карт на иностранные с фиксированной комиссией около 49 рублей

Revolut требует наличия счета в европейском банке, но предлагает выгодные курсы конвертации

Payoneer может использоваться для получения платежей от зарубежных клиентов с возможностью дальнейшего перевода в Англию

Ключевой момент при использовании электронных платежных систем — учитывать двойную конвертацию валюты. Зачастую средства конвертируются сначала из рублей в доллары/евро, затем в фунты стерлингов, что может привести к дополнительным расходам.

Платежная система Комиссия Скорость Лимиты Особенности для РФ Wise 0,5-1,5% 1-3 дня До 1 000 000 GBP Необходим счет в третьей стране Paysend 49-199 руб. фикс. Мгновенно До 150 000 руб./день Прямой перевод с карты на карту Revolut 0-0,5% 1-2 дня До 100 000 EUR/мес. Требуется европейский счет Payoneer 1-3% 2-5 дней До 200 000 USD Подходит для бизнес-платежей

Криптовалюта как способ перевода средств в Англию

Криптовалюты стали спасательным кругом для международных переводов в условиях санкционных ограничений. Этот метод выделяется отсутствием привязки к традиционной банковской системе и трансграничным характером. 🔄

Принцип перевода через криптовалюты достаточно прост:

Приобретение криптовалюты на российской бирже за рубли Перевод криптовалюты на кошелек или биржевой аккаунт получателя в Англии Обмен криптовалюты на фунты стерлингов в Англии

Для минимизации волатильности рекомендуется использовать стейблкоины (USDT, USDC), которые привязаны к доллару США и сохраняют стабильную стоимость. Это особенно важно для крупных сумм и при переводах, которые не будут обналичены сразу по получении.

Алексей Сергеев, криптовалютный аналитик

В прошлом месяце я помогал семье своего друга перевести существенную сумму для покупки недвижимости в пригороде Лондона. Мы выбрали схему с использованием USDC на блокчейне Solana из-за минимальных комиссий за транзакцию. Родители моего друга никогда раньше не сталкивались с криптовалютами, поэтому мы действовали поэтапно. Сначала зарегистрировали аккаунты на бирже Binance (в России) и Coinbase (в Англии), прошли верификацию, что заняло приблизительно сутки. Затем перевели рубли на Binance, купили USDC и отправили их на Coinbase. Английский риэлтор был впечатлен тем, что перевод суммы, эквивалентной 120 000 фунтов, обошелся в комиссию менее 20 долларов и занял всего 30 минут от момента отправки до получения средств на британский банковский счет. Важным аспектом был правильный расчет времени — мы специально делали операцию в середине недели, чтобы оперативно конвертировать крипту в фиаты через банковскую систему Великобритании.

Основные биржи, доступные для российских пользователей, которые можно использовать для этой схемы:

Binance — крупнейшая биржа с высокой ликвидностью и низкими комиссиями

Bybit — предлагает множество платежных методов для покупки криптовалюты

OKX — обеспечивает высокую скорость транзакций

WhiteBIT — европейская биржа, поддерживающая рублевые депозиты

Важно помнить о налоговых последствиях — в Великобритании операции с криптовалютами подлежат декларированию и могут облагаться налогом на прирост капитала (Capital Gains Tax). Для крупных сумм рекомендуется консультация с налоговым специалистом в Англии.

Денежные переводы через посредников и платежные системы

Специализированные системы денежных переводов продолжают функционировать между Россией и Великобританией, хотя некоторые игроки покинули российский рынок. На их место пришли новые сервисы, ориентированные на работу в текущих условиях. 🔄

Востребованными остаются следующие системы:

Золотая Корона — российская система, позволяющая отправлять переводы в Великобританию с возможностью получения в фунтах стерлингов

Contact — обеспечивает переводы в британские пункты выдачи

MoneyGram — международная система, сохранившая возможность переводов в Великобританию

Процедура отправки через такие системы обычно включает несколько простых шагов:

Посещение офиса компании или банковского отделения, работающего с выбранной системой Предоставление паспорта и необходимых данных получателя Внесение суммы перевода и оплата комиссии Получение контрольного номера перевода, который необходимо сообщить получателю

Отдельного внимания заслуживают сервисы P2P-переводов, которые соединяют отправителей и получателей напрямую, минуя традиционные каналы. Такие платформы как Koronapay и WU365 (не связан с Western Union) обеспечивают возможность перевода с минимальными комиссиями.

Важный нюанс: при использовании таких сервисов критически важно проверять репутацию конкретной платформы и работать только с проверенными контрагентами, особенно при крупных суммах.

Альтернативные способы отправки денег в Англию

Помимо стандартных финансовых каналов существует ряд альтернативных решений для перевода денег в Великобританию, которые могут быть особенно полезны в нестандартных ситуациях. 🌍

Мультивалютные карты и счета в странах, не присоединившихся к санкциям, становятся всё более популярным решением. Особенно эффективны банки ОАЭ, Турции, Казахстана, Армении и Узбекистана. Схема работы проста:

Открытие счета в банке дружественной страны (возможно дистанционно или при личном визите) Перевод средств из России на этот счет (обычно через SWIFT или системы денежных переводов) Отправка денег из этого банка в Великобританию стандартным переводом

Такой "двухэтапный" перевод позволяет обойти многие ограничения, хотя и увеличивает общие комиссионные расходы.

Корпоративные решения для бизнеса предлагают дополнительные возможности:

Открытие компании в юрисдикции, свободно работающей как с Россией, так и с Великобританией

Использование экспортно-импортных операций с товарами/услугами как законного основания для перевода средств

Привлечение специализированных финансовых посредников для структурирования сложных транзакций

Интересным вариантом становится использование инвестиционных инструментов. Инвестирование в ценные бумаги или ETF через брокеров, работающих с российскими клиентами, с последующей продажей этих активов через британского брокера позволяет фактически перемещать капитал между странами.

Для физических лиц, которые часто путешествуют между странами, оптимальным решением может стать комбинация методов:

Физический перевоз наличных в рамках разрешенного законодательством обеих стран лимита (обычно эквивалент 10 000 долларов США без декларирования)

Использование криптовалютных кошельков для цифрового перемещения средств

Оплата расходов получателя в Великобритании напрямую с российских счетов (например, аренда жилья, образование, покупки)

Для минимизации рисков рекомендуется не концентрировать все средства в одном канале, а распределять их между несколькими методами перевода. Это также поможет определить наиболее эффективный способ для конкретных целей и сумм.