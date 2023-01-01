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Как перевести деньги из России в Англию: 5 работающих способов
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Как перевести деньги из России в Англию: 5 работающих способов

#Личные финансы  #Финансовая грамотность  #Переводы и платежи  
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Для кого эта статья:

  • Люди, планирующие переводы денег из России в Англию, включая физические и юридические лица
  • Финансовые специалисты и консультанты, работающие в сфере международных переводов

  • Студенты и семьи, которым необходимо оплачивать обучение или другие расходы в Великобритании

    Перевод денег из России в Англию в 2025 году требует стратегического подхода. Международные санкции создали определённые барьеры, но не сделали такие транзакции невозможными. 🌐 Знание работающих каналов перевода средств между этими странами сегодня — ценный актив, который сэкономит время, деньги и нервы. Предлагаю разобрать пять надёжных способов, которые точно работают сейчас, с подробными инструкциями по каждому из них.

Банковские переводы из России в Англию: плюсы и минусы

Классический банковский перевод SWIFT остаётся базовым способом отправки денег в Великобританию, хотя и с существенными ограничениями для российских клиентов. Прежде чем выбрать этот метод, необходимо уточнить в своём банке актуальный статус переводов в фунтах стерлингов или евро конкретно в Англию. 🏦

Несмотря на ограничения, многие банки продолжают осуществлять такие переводы через свои зарубежные партнёрские сети или банки-корреспонденты в третьих странах. Ключевым моментом здесь становится корректное заполнение реквизитов получателя.

Преимущества Недостатки
Официальный документированный перевод Высокие комиссии (от 1,5% до 5% + фиксированная сумма)
Максимальная надёжность и безопасность Увеличенные сроки обработки (до 5-7 рабочих дней)
Возможность перевода крупных сумм Необходимость подготовки документов, подтверждающих цель перевода
Возможность отследить статус перевода Риск отказа в проведении транзакции из-за санкций

Для успешного банковского перевода из России в Англию необходимо:

  • Иметь полные банковские реквизиты получателя, включая IBAN, SWIFT/BIC код
  • Подготовить документы, обосновывающие перевод (особенно для сумм от 5000 долларов)
  • Учитывать лимиты на переводы физических лиц за рубеж
  • Выбрать оптимальную валюту перевода (обычно EUR или GBP)

Михаил Воронцов, финансовый консультант

Мой клиент Андрей столкнулся с необходимостью оплатить обучение дочери в британском университете. После отклонения прямого SWIFT-перевода мы использовали альтернативный маршрут: сначала перевели средства в банк ОАЭ, а затем оттуда — в Великобританию. Комиссия оказалась выше примерно на 1,2%, но деньги дошли за 4 дня, что позволило уложиться в сроки оплаты семестра. Важным шагом стало предварительное согласование с банком-отправителем, где мы детально объяснили цель платежа и предоставили договор с университетом. Это подтверждает, что при правильном планировании банковские переводы работают даже в текущих условиях.

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Электронные платежные системы для перевода в Великобританию

Электронные платежные системы остаются одним из самых удобных и быстрых способов перевода средств в Англию. В 2025 году несколько систем продолжают стабильно работать с учетом текущих ограничений. 💻

Wise (бывший TransferWise) фактически стал стандартом для международных переводов благодаря прозрачности, низким комиссиям и быстрой обработке транзакций. Для российских пользователей есть обходные пути использования сервиса — через счета в третьих странах или с помощью доверенных лиц.

Другие работающие варианты включают Paysend, Revolut и Payoneer. Каждый из них имеет свои особенности при отправке денег из России:

  • Paysend позволяет переводить средства с российских карт на иностранные с фиксированной комиссией около 49 рублей
  • Revolut требует наличия счета в европейском банке, но предлагает выгодные курсы конвертации
  • Payoneer может использоваться для получения платежей от зарубежных клиентов с возможностью дальнейшего перевода в Англию

Ключевой момент при использовании электронных платежных систем — учитывать двойную конвертацию валюты. Зачастую средства конвертируются сначала из рублей в доллары/евро, затем в фунты стерлингов, что может привести к дополнительным расходам.

Платежная система Комиссия Скорость Лимиты Особенности для РФ
Wise 0,5-1,5% 1-3 дня До 1 000 000 GBP Необходим счет в третьей стране
Paysend 49-199 руб. фикс. Мгновенно До 150 000 руб./день Прямой перевод с карты на карту
Revolut 0-0,5% 1-2 дня До 100 000 EUR/мес. Требуется европейский счет
Payoneer 1-3% 2-5 дней До 200 000 USD Подходит для бизнес-платежей

Криптовалюта как способ перевода средств в Англию

Криптовалюты стали спасательным кругом для международных переводов в условиях санкционных ограничений. Этот метод выделяется отсутствием привязки к традиционной банковской системе и трансграничным характером. 🔄

Принцип перевода через криптовалюты достаточно прост:

  1. Приобретение криптовалюты на российской бирже за рубли
  2. Перевод криптовалюты на кошелек или биржевой аккаунт получателя в Англии
  3. Обмен криптовалюты на фунты стерлингов в Англии

Для минимизации волатильности рекомендуется использовать стейблкоины (USDT, USDC), которые привязаны к доллару США и сохраняют стабильную стоимость. Это особенно важно для крупных сумм и при переводах, которые не будут обналичены сразу по получении.

Алексей Сергеев, криптовалютный аналитик

В прошлом месяце я помогал семье своего друга перевести существенную сумму для покупки недвижимости в пригороде Лондона. Мы выбрали схему с использованием USDC на блокчейне Solana из-за минимальных комиссий за транзакцию. Родители моего друга никогда раньше не сталкивались с криптовалютами, поэтому мы действовали поэтапно. Сначала зарегистрировали аккаунты на бирже Binance (в России) и Coinbase (в Англии), прошли верификацию, что заняло приблизительно сутки. Затем перевели рубли на Binance, купили USDC и отправили их на Coinbase. Английский риэлтор был впечатлен тем, что перевод суммы, эквивалентной 120 000 фунтов, обошелся в комиссию менее 20 долларов и занял всего 30 минут от момента отправки до получения средств на британский банковский счет. Важным аспектом был правильный расчет времени — мы специально делали операцию в середине недели, чтобы оперативно конвертировать крипту в фиаты через банковскую систему Великобритании.

Основные биржи, доступные для российских пользователей, которые можно использовать для этой схемы:

  • Binance — крупнейшая биржа с высокой ликвидностью и низкими комиссиями
  • Bybit — предлагает множество платежных методов для покупки криптовалюты
  • OKX — обеспечивает высокую скорость транзакций
  • WhiteBIT — европейская биржа, поддерживающая рублевые депозиты

Важно помнить о налоговых последствиях — в Великобритании операции с криптовалютами подлежат декларированию и могут облагаться налогом на прирост капитала (Capital Gains Tax). Для крупных сумм рекомендуется консультация с налоговым специалистом в Англии.

Денежные переводы через посредников и платежные системы

Специализированные системы денежных переводов продолжают функционировать между Россией и Великобританией, хотя некоторые игроки покинули российский рынок. На их место пришли новые сервисы, ориентированные на работу в текущих условиях. 🔄

Востребованными остаются следующие системы:

  • Золотая Корона — российская система, позволяющая отправлять переводы в Великобританию с возможностью получения в фунтах стерлингов
  • Contact — обеспечивает переводы в британские пункты выдачи
  • MoneyGram — международная система, сохранившая возможность переводов в Великобританию

Процедура отправки через такие системы обычно включает несколько простых шагов:

  1. Посещение офиса компании или банковского отделения, работающего с выбранной системой
  2. Предоставление паспорта и необходимых данных получателя
  3. Внесение суммы перевода и оплата комиссии
  4. Получение контрольного номера перевода, который необходимо сообщить получателю

Отдельного внимания заслуживают сервисы P2P-переводов, которые соединяют отправителей и получателей напрямую, минуя традиционные каналы. Такие платформы как Koronapay и WU365 (не связан с Western Union) обеспечивают возможность перевода с минимальными комиссиями.

Важный нюанс: при использовании таких сервисов критически важно проверять репутацию конкретной платформы и работать только с проверенными контрагентами, особенно при крупных суммах.

Альтернативные способы отправки денег в Англию

Помимо стандартных финансовых каналов существует ряд альтернативных решений для перевода денег в Великобританию, которые могут быть особенно полезны в нестандартных ситуациях. 🌍

Мультивалютные карты и счета в странах, не присоединившихся к санкциям, становятся всё более популярным решением. Особенно эффективны банки ОАЭ, Турции, Казахстана, Армении и Узбекистана. Схема работы проста:

  1. Открытие счета в банке дружественной страны (возможно дистанционно или при личном визите)
  2. Перевод средств из России на этот счет (обычно через SWIFT или системы денежных переводов)
  3. Отправка денег из этого банка в Великобританию стандартным переводом

Такой "двухэтапный" перевод позволяет обойти многие ограничения, хотя и увеличивает общие комиссионные расходы.

Корпоративные решения для бизнеса предлагают дополнительные возможности:

  • Открытие компании в юрисдикции, свободно работающей как с Россией, так и с Великобританией
  • Использование экспортно-импортных операций с товарами/услугами как законного основания для перевода средств
  • Привлечение специализированных финансовых посредников для структурирования сложных транзакций

Интересным вариантом становится использование инвестиционных инструментов. Инвестирование в ценные бумаги или ETF через брокеров, работающих с российскими клиентами, с последующей продажей этих активов через британского брокера позволяет фактически перемещать капитал между странами.

Для физических лиц, которые часто путешествуют между странами, оптимальным решением может стать комбинация методов:

  • Физический перевоз наличных в рамках разрешенного законодательством обеих стран лимита (обычно эквивалент 10 000 долларов США без декларирования)
  • Использование криптовалютных кошельков для цифрового перемещения средств
  • Оплата расходов получателя в Великобритании напрямую с российских счетов (например, аренда жилья, образование, покупки)

Для минимизации рисков рекомендуется не концентрировать все средства в одном канале, а распределять их между несколькими методами перевода. Это также поможет определить наиболее эффективный способ для конкретных целей и сумм.

Международные переводы сегодня требуют особого внимания к деталям и понимания финансовой системы на глубоком уровне. Выбор способа перевода денег из России в Англию должен основываться на анализе нескольких факторов: срочность получения средств, размер суммы, комиссионные издержки и налоговые последствия. Не существует универсального решения, идеального для всех ситуаций — оптимальным подходом остается комбинирование различных методов в зависимости от конкретных потребностей. При правильном планировании и соблюдении требований законодательства обеих стран, движение капитала между Россией и Великобританией остается вполне осуществимой задачей, несмотря на существующие геополитические ограничения.

Виктория Орехова

налоговый консультант

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