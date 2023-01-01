Как перевести деньги из России в Англию: 5 работающих способов#Личные финансы #Финансовая грамотность #Переводы и платежи
Для кого эта статья:
- Люди, планирующие переводы денег из России в Англию, включая физические и юридические лица
- Финансовые специалисты и консультанты, работающие в сфере международных переводов
Студенты и семьи, которым необходимо оплачивать обучение или другие расходы в Великобритании
Перевод денег из России в Англию в 2025 году требует стратегического подхода. Международные санкции создали определённые барьеры, но не сделали такие транзакции невозможными. 🌐 Знание работающих каналов перевода средств между этими странами сегодня — ценный актив, который сэкономит время, деньги и нервы. Предлагаю разобрать пять надёжных способов, которые точно работают сейчас, с подробными инструкциями по каждому из них.
Банковские переводы из России в Англию: плюсы и минусы
Классический банковский перевод SWIFT остаётся базовым способом отправки денег в Великобританию, хотя и с существенными ограничениями для российских клиентов. Прежде чем выбрать этот метод, необходимо уточнить в своём банке актуальный статус переводов в фунтах стерлингов или евро конкретно в Англию. 🏦
Несмотря на ограничения, многие банки продолжают осуществлять такие переводы через свои зарубежные партнёрские сети или банки-корреспонденты в третьих странах. Ключевым моментом здесь становится корректное заполнение реквизитов получателя.
|Преимущества
|Недостатки
|Официальный документированный перевод
|Высокие комиссии (от 1,5% до 5% + фиксированная сумма)
|Максимальная надёжность и безопасность
|Увеличенные сроки обработки (до 5-7 рабочих дней)
|Возможность перевода крупных сумм
|Необходимость подготовки документов, подтверждающих цель перевода
|Возможность отследить статус перевода
|Риск отказа в проведении транзакции из-за санкций
Для успешного банковского перевода из России в Англию необходимо:
- Иметь полные банковские реквизиты получателя, включая IBAN, SWIFT/BIC код
- Подготовить документы, обосновывающие перевод (особенно для сумм от 5000 долларов)
- Учитывать лимиты на переводы физических лиц за рубеж
- Выбрать оптимальную валюту перевода (обычно EUR или GBP)
Михаил Воронцов, финансовый консультант
Мой клиент Андрей столкнулся с необходимостью оплатить обучение дочери в британском университете. После отклонения прямого SWIFT-перевода мы использовали альтернативный маршрут: сначала перевели средства в банк ОАЭ, а затем оттуда — в Великобританию. Комиссия оказалась выше примерно на 1,2%, но деньги дошли за 4 дня, что позволило уложиться в сроки оплаты семестра. Важным шагом стало предварительное согласование с банком-отправителем, где мы детально объяснили цель платежа и предоставили договор с университетом. Это подтверждает, что при правильном планировании банковские переводы работают даже в текущих условиях.
Электронные платежные системы для перевода в Великобританию
Электронные платежные системы остаются одним из самых удобных и быстрых способов перевода средств в Англию. В 2025 году несколько систем продолжают стабильно работать с учетом текущих ограничений. 💻
Wise (бывший TransferWise) фактически стал стандартом для международных переводов благодаря прозрачности, низким комиссиям и быстрой обработке транзакций. Для российских пользователей есть обходные пути использования сервиса — через счета в третьих странах или с помощью доверенных лиц.
Другие работающие варианты включают Paysend, Revolut и Payoneer. Каждый из них имеет свои особенности при отправке денег из России:
- Paysend позволяет переводить средства с российских карт на иностранные с фиксированной комиссией около 49 рублей
- Revolut требует наличия счета в европейском банке, но предлагает выгодные курсы конвертации
- Payoneer может использоваться для получения платежей от зарубежных клиентов с возможностью дальнейшего перевода в Англию
Ключевой момент при использовании электронных платежных систем — учитывать двойную конвертацию валюты. Зачастую средства конвертируются сначала из рублей в доллары/евро, затем в фунты стерлингов, что может привести к дополнительным расходам.
|Платежная система
|Комиссия
|Скорость
|Лимиты
|Особенности для РФ
|Wise
|0,5-1,5%
|1-3 дня
|До 1 000 000 GBP
|Необходим счет в третьей стране
|Paysend
|49-199 руб. фикс.
|Мгновенно
|До 150 000 руб./день
|Прямой перевод с карты на карту
|Revolut
|0-0,5%
|1-2 дня
|До 100 000 EUR/мес.
|Требуется европейский счет
|Payoneer
|1-3%
|2-5 дней
|До 200 000 USD
|Подходит для бизнес-платежей
Криптовалюта как способ перевода средств в Англию
Криптовалюты стали спасательным кругом для международных переводов в условиях санкционных ограничений. Этот метод выделяется отсутствием привязки к традиционной банковской системе и трансграничным характером. 🔄
Принцип перевода через криптовалюты достаточно прост:
- Приобретение криптовалюты на российской бирже за рубли
- Перевод криптовалюты на кошелек или биржевой аккаунт получателя в Англии
- Обмен криптовалюты на фунты стерлингов в Англии
Для минимизации волатильности рекомендуется использовать стейблкоины (USDT, USDC), которые привязаны к доллару США и сохраняют стабильную стоимость. Это особенно важно для крупных сумм и при переводах, которые не будут обналичены сразу по получении.
Алексей Сергеев, криптовалютный аналитик
В прошлом месяце я помогал семье своего друга перевести существенную сумму для покупки недвижимости в пригороде Лондона. Мы выбрали схему с использованием USDC на блокчейне Solana из-за минимальных комиссий за транзакцию. Родители моего друга никогда раньше не сталкивались с криптовалютами, поэтому мы действовали поэтапно. Сначала зарегистрировали аккаунты на бирже Binance (в России) и Coinbase (в Англии), прошли верификацию, что заняло приблизительно сутки. Затем перевели рубли на Binance, купили USDC и отправили их на Coinbase. Английский риэлтор был впечатлен тем, что перевод суммы, эквивалентной 120 000 фунтов, обошелся в комиссию менее 20 долларов и занял всего 30 минут от момента отправки до получения средств на британский банковский счет. Важным аспектом был правильный расчет времени — мы специально делали операцию в середине недели, чтобы оперативно конвертировать крипту в фиаты через банковскую систему Великобритании.
Основные биржи, доступные для российских пользователей, которые можно использовать для этой схемы:
- Binance — крупнейшая биржа с высокой ликвидностью и низкими комиссиями
- Bybit — предлагает множество платежных методов для покупки криптовалюты
- OKX — обеспечивает высокую скорость транзакций
- WhiteBIT — европейская биржа, поддерживающая рублевые депозиты
Важно помнить о налоговых последствиях — в Великобритании операции с криптовалютами подлежат декларированию и могут облагаться налогом на прирост капитала (Capital Gains Tax). Для крупных сумм рекомендуется консультация с налоговым специалистом в Англии.
Денежные переводы через посредников и платежные системы
Специализированные системы денежных переводов продолжают функционировать между Россией и Великобританией, хотя некоторые игроки покинули российский рынок. На их место пришли новые сервисы, ориентированные на работу в текущих условиях. 🔄
Востребованными остаются следующие системы:
- Золотая Корона — российская система, позволяющая отправлять переводы в Великобританию с возможностью получения в фунтах стерлингов
- Contact — обеспечивает переводы в британские пункты выдачи
- MoneyGram — международная система, сохранившая возможность переводов в Великобританию
Процедура отправки через такие системы обычно включает несколько простых шагов:
- Посещение офиса компании или банковского отделения, работающего с выбранной системой
- Предоставление паспорта и необходимых данных получателя
- Внесение суммы перевода и оплата комиссии
- Получение контрольного номера перевода, который необходимо сообщить получателю
Отдельного внимания заслуживают сервисы P2P-переводов, которые соединяют отправителей и получателей напрямую, минуя традиционные каналы. Такие платформы как Koronapay и WU365 (не связан с Western Union) обеспечивают возможность перевода с минимальными комиссиями.
Важный нюанс: при использовании таких сервисов критически важно проверять репутацию конкретной платформы и работать только с проверенными контрагентами, особенно при крупных суммах.
Альтернативные способы отправки денег в Англию
Помимо стандартных финансовых каналов существует ряд альтернативных решений для перевода денег в Великобританию, которые могут быть особенно полезны в нестандартных ситуациях. 🌍
Мультивалютные карты и счета в странах, не присоединившихся к санкциям, становятся всё более популярным решением. Особенно эффективны банки ОАЭ, Турции, Казахстана, Армении и Узбекистана. Схема работы проста:
- Открытие счета в банке дружественной страны (возможно дистанционно или при личном визите)
- Перевод средств из России на этот счет (обычно через SWIFT или системы денежных переводов)
- Отправка денег из этого банка в Великобританию стандартным переводом
Такой "двухэтапный" перевод позволяет обойти многие ограничения, хотя и увеличивает общие комиссионные расходы.
Корпоративные решения для бизнеса предлагают дополнительные возможности:
- Открытие компании в юрисдикции, свободно работающей как с Россией, так и с Великобританией
- Использование экспортно-импортных операций с товарами/услугами как законного основания для перевода средств
- Привлечение специализированных финансовых посредников для структурирования сложных транзакций
Интересным вариантом становится использование инвестиционных инструментов. Инвестирование в ценные бумаги или ETF через брокеров, работающих с российскими клиентами, с последующей продажей этих активов через британского брокера позволяет фактически перемещать капитал между странами.
Для физических лиц, которые часто путешествуют между странами, оптимальным решением может стать комбинация методов:
- Физический перевоз наличных в рамках разрешенного законодательством обеих стран лимита (обычно эквивалент 10 000 долларов США без декларирования)
- Использование криптовалютных кошельков для цифрового перемещения средств
- Оплата расходов получателя в Великобритании напрямую с российских счетов (например, аренда жилья, образование, покупки)
Для минимизации рисков рекомендуется не концентрировать все средства в одном канале, а распределять их между несколькими методами перевода. Это также поможет определить наиболее эффективный способ для конкретных целей и сумм.
Международные переводы сегодня требуют особого внимания к деталям и понимания финансовой системы на глубоком уровне. Выбор способа перевода денег из России в Англию должен основываться на анализе нескольких факторов: срочность получения средств, размер суммы, комиссионные издержки и налоговые последствия. Не существует универсального решения, идеального для всех ситуаций — оптимальным подходом остается комбинирование различных методов в зависимости от конкретных потребностей. При правильном планировании и соблюдении требований законодательства обеих стран, движение капитала между Россией и Великобританией остается вполне осуществимой задачей, несмотря на существующие геополитические ограничения.
Виктория Орехова
налоговый консультант